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Истории из жизни

Судьба по имени Коля

Мою маму зовут Нина. Она росла в благополучной семье,была любимицей родителей и братьев. комсомолка, спортсменка и, конечно, красавица. Крупные миндалевидные черные глаза, точенный носик, белокожая, стройная. Она не испытывала недостатка в поклонниках. Комсорг класса, атеистка, не верящая ни в Бога, ни в черта.

Однажды осенью, после школы, мама с подругами гуляли по парку, смеясь и разговаривая. Навстречу им шла старенькая бабушка с тяжелой сумкой наперевес. Мама решила помочь пожилой женщине и предложила ей донести сумку до дома, та согласилась. Сумка и вправду оказалась неподъемная, хорошо, что жилье бабушки оказалось недалеко.

- Спасибо, милая! - поблагодарила старушка. - Всего тебе хорошего!
- Не за что! - облегченно ответила помощница и побежала по своим делам.
- Колю не упусти! - услышала вслед мама, обернулась, но переспрашивать не стала, решила, что ослышалась или бабушка говорила с кем-то еще.

Наступили святки, и молодые "атеистки" собрались у подруги гадать на суженного. Мама в то время встречалась с одноклассником Женей, была влюблена в него и ждала, что гадания подтвердят ее выбор.

Вот приготовлено главное гадание: в таз с водой помещен коробок с горящей свечкой, по краям таза висят листочки с именами, какое подожжет - тот и суженный.

- Женя! Женя! Женя! - шептала моя мама, но свеча подожгла имя Николай. - Все это полная ерунда! - объявила расстроенная мама.

Школьная пора, первая любовь прошли. Мама поступила в педагогический институт в областном центре, началась интересная студенческая жизнь: новые подруги, новые увлечения, интересные лекции, жизнь была полна ярких впечатлений.

Как-то вечером по общежитию пробежались дежурные: "Все в красный уголок на всеобщее собрание!" Мама с подругой пришли, когда уже зал был полон, пришлось стоять около стеночки, да тут еще какой-то высокий студент закрывал все обозрение. Мама дернула подругу за кофточку:
- Пошли отсюда!
- Почему? - удивилась та.
- Только не смейся! Я никак не могу с собой справиться! У меня руки так и тянутся обнять впереди стоящего парня.
- Развратница! - захохотала подруга.

Парень повернулся на звонкий смех и...

- Фу... Какой некрасивый! - прошептала мама, и подружки с хохотом ретировались.

Потом, встречая в институте того студента, мама незаметно поглядывала на него, вспоминая свои странные ощущения.

- Он такой замечательный, симпатичный, надежный... - услышала она краем уха, три подружки переговаривались между собой.
- Ты про кого? - спросила мама у одной из них.
- Про Колю с исторического... - показала та на некрасивого парня.

"С ума сошли!" - подумала мама.

Спустя пару месяцев мама, стоя на остановке, ждала троллейбус.

- Привет! - перед ней стоял тот Коля. Разговор пошел как-то сам собой. "Он довольно милый, только очень худой", - думала мама. Им было интересно друг с другом. Время пролетело незаметно, расставаться совсем не хотелось.

- Встретимся завтра? - предложил он.
- Конечно! - ответила она.

Уже больше пятидесяти лет они вместе. Все было: радости, горести, смерть ребенка, рождение двух других детей... Но как они до сих пор смотрят друг на друга! Сколько нежности, заботы, любви между этими пожилыми людьми!

Я как-то спросила маму, помнила ли она, встретив отца, гадание на Колю и слова странной старушки.

- Я вспомнила про это позже, когда поняла, какая я счастливая жена и мама!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50 by капитанская дочкаПросмотров: 204Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Судьба гадание бабушка любовь авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 13:01
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Комментариев: 2 060
В жизни есть место для чудесных историй, от которых становится так тепло на сердце) Всё-таки сказки случаются) Конечно, плюс +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 13:05
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Во истину, пути Господни неисповедимы. Нужно прислушиваться и присматриваться к знакам, которые он нам подает.
История чудесная!
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:20
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Комментариев: 74
Да, какие молодцы такие люди. Смогли прожить свою жизнь в любви и согласии, поддерживать друг друга и в горе и в радости, не разменять своё счастье на мелкие обиды.
Мои бабушка с дедушкой тоже всю жизнь прожили вместе, умерли в один год. Много ударов судьбы пережили: смерть сына ( он тушил у соседей пожар и его током убило), дедушка всю войну прошел, воевал на Курской дуге, было серьезное ранение, но вернулся живым. А раз, когда дедушка уже слепой был, бабушка плохо ходила ( проблемы с суставами), я невольно их подслушала. Бабушка плакала,а дедушка ее успокаивал:" Нюсечка, не плачь, ты ж у меня самая красивая, моя хорошка, я ж люблю тебя"! Жаль нет их уже, хорошие были люди! Плюсик вам за добрую историю!
Зарегистрирован: 13.12.2017
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