Судьба по имени Коля

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:50

капитанская дочка Просмотров: 204 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 12:50 by

Мою маму зовут Нина. Она росла в благополучной семье,была любимицей родителей и братьев. комсомолка, спортсменка и, конечно, красавица. Крупные миндалевидные черные глаза, точенный носик, белокожая, стройная. Она не испытывала недостатка в поклонниках. Комсорг класса, атеистка, не верящая ни в Бога, ни в черта.Однажды осенью, после школы, мама с подругами гуляли по парку, смеясь и разговаривая. Навстречу им шла старенькая бабушка с тяжелой сумкой наперевес. Мама решила помочь пожилой женщине и предложила ей донести сумку до дома, та согласилась. Сумка и вправду оказалась неподъемная, хорошо, что жилье бабушки оказалось недалеко.- Спасибо, милая! - поблагодарила старушка. - Всего тебе хорошего!- Не за что! - облегченно ответила помощница и побежала по своим делам.- Колю не упусти! - услышала вслед мама, обернулась, но переспрашивать не стала, решила, что ослышалась или бабушка говорила с кем-то еще.Наступили святки, и молодые "атеистки" собрались у подруги гадать на суженного. Мама в то время встречалась с одноклассником Женей, была влюблена в него и ждала, что гадания подтвердят ее выбор.Вот приготовлено главное гадание: в таз с водой помещен коробок с горящей свечкой, по краям таза висят листочки с именами, какое подожжет - тот и суженный.- Женя! Женя! Женя! - шептала моя мама, но свеча подожгла имя Николай. - Все это полная ерунда! - объявила расстроенная мама.Школьная пора, первая любовь прошли. Мама поступила в педагогический институт в областном центре, началась интересная студенческая жизнь: новые подруги, новые увлечения, интересные лекции, жизнь была полна ярких впечатлений.Как-то вечером по общежитию пробежались дежурные: "Все в красный уголок на всеобщее собрание!" Мама с подругой пришли, когда уже зал был полон, пришлось стоять около стеночки, да тут еще какой-то высокий студент закрывал все обозрение. Мама дернула подругу за кофточку:- Пошли отсюда!- Почему? - удивилась та.- Только не смейся! Я никак не могу с собой справиться! У меня руки так и тянутся обнять впереди стоящего парня.- Развратница! - захохотала подруга.Парень повернулся на звонкий смех и...- Фу... Какой некрасивый! - прошептала мама, и подружки с хохотом ретировались.Потом, встречая в институте того студента, мама незаметно поглядывала на него, вспоминая свои странные ощущения.- Он такой замечательный, симпатичный, надежный... - услышала она краем уха, три подружки переговаривались между собой.- Ты про кого? - спросила мама у одной из них.- Про Колю с исторического... - показала та на некрасивого парня."С ума сошли!" - подумала мама.Спустя пару месяцев мама, стоя на остановке, ждала троллейбус.- Привет! - перед ней стоял тот Коля. Разговор пошел как-то сам собой. "Он довольно милый, только очень худой", - думала мама. Им было интересно друг с другом. Время пролетело незаметно, расставаться совсем не хотелось.- Встретимся завтра? - предложил он.- Конечно! - ответила она.Уже больше пятидесяти лет они вместе. Все было: радости, горести, смерть ребенка, рождение двух других детей... Но как они до сих пор смотрят друг на друга! Сколько нежности, заботы, любви между этими пожилыми людьми!Я как-то спросила маму, помнила ли она, встретив отца, гадание на Колю и слова странной старушки.- Я вспомнила про это позже, когда поняла, какая я счастливая жена и мама!

Ключевые слова: Судьба гадание бабушка любовь авторская история

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