Зеркальный призрак тусовщицы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 134 Комментарии: 0 -4 Сегодня, 14:05 by

Несколько дней назад со мной произошло нечто странное и необъяснимое. Я разговаривала с моей подругой (не самой близкой) по компьютеру. Было очень весело, мы смеялись, обсуждали прошлый год в школе и предвкушали, как всё будет в институте — грядёт наш первый учебный год.Подруга шутя спросила меня, чувствую ли я себя уже взрослой студенткой, а не школьницей. И я ей ответила в том же тоне: "Подожди, посмотрю на себя в зеркало, может, что и изменилось, и я внезапно возмужала!".Я посмотрелась в зеркало, висевшее у меня в комнате на стене, противоположной от стола с компьютером. Когда я уже начала разворачиваться к подруге, то боковым зрением увидела то, что мгновенно возникло в зеркале.Это была девушка — длинноволосая брюнетка, с синяками под глазами и кровоподтёком на виске! Но даже её мертвенная бледность, рана и страдающая гримаса, как будто она мучилась, не могла скрыть чувственный изгиб губ и общее впечатление страстности и порывистости. Через секунду она исчезла. Боже мой, как же я испугалась, не передать словами! Подруга услышала мой визг и тоже испугалась. Я сбивчиво рассказала ей, что я увидела, путаясь и заикаясь.Подруга переспросила:— Чёрные длинные волосы? Сексуальная, пухлогубая? След от удара на виске?Я подтвердила, что так и есть, это она.— Вот чёрт! — Вырвалось у подруги.Я спросила:— А что, ты её знаешь? Кто это?Подруга сказала, что такая девушка училась вместе с нами в школе, только в параллельном классе и недолго. Училась она отвратительно, и её всегда гораздо больше интересовали парни, вечеринки, наряды и тому подобное, чем учёба. Я напрягла память и вспомнила её!Её необузданный нрав, яркая внешность и богатые и влиятельные родители отравляли жизнь не только ученикам, но и учителям. Если честно, мы её боялись и старались не попадаться ей не глаза лишний раз, так как она могла не только обхамить и послать, но и устроить какую-то дополнительную гадость. Когда она ушла из нашей школы (или бросила её), все вздохнули с облегчением.Я спросила, что с ней в итоге произошло, и подруга сказала, что она умерла. Там была тёмная история, в которую, по слухам, вовлечено было что только возможно: ночной клуб, мужчины, драка, то ли авария, то ли наркотики.А сама та девушка снилась моей подруге несколько раз, и это были настоящие кошмары. Честно говоря, я прекратила общение с этой моей подругой, так как считаю, что та девушка появилась в моём зеркале вовсе не случайно, а именно во время моей беседы с ней.Мне бы очень не хотелось, чтобы она опять возникла в зеркале или во сне. Теперь даже не знаю, что и делать. Моё зеркало я завесила пляжным полотенцем, а во все другие зеркала смотрю очень недолго и тут же отворачиваюсь.

Ключевые слова: Зеркало подруга призрак видение испуг смерть

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