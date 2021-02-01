Преданный. Вторая часть

Estellan Просмотров: 98 Комментарии: 0 +2 Вчера, 00:06 by

- Таки да, - ответил, стараясь открывать рот по минимуму, и понимая, что не то что на поклон, принятый в светском обществе, но даже на кивок лучше сейчас не расщедриваться. А то новая знакомая может познакомиться с моим внутренним миром раньше и обширней, чем когда-либо будет планировать.Однако реальность продемонстрировала, что последние два слова в нашей беседе были лишними. Мгновенно излечившись от головной боли, я, подстреленным сайгаком, ломанулся в сторону двери, которая, как мне помнилось, вела в кабинет задумчивости.Некоторое время выпало из памяти. Но, когда, вдосталь наобнимавшись с фаянсовым другом, я вернулся к компании, застал концовку диалога в котором, судя по всему, тоже был бы заинтересован поучаствовать. Меня они не заметили то ли потому, что были увлечены беседой, то ли потому, что в нынешнем состоянии я идеально сливался с салатовыми обоями.- Ты сказала, что все будет нормально. Я тебе говорил, что у меня остался только брат.- Ты не говорил, что он близнец, - шипела черноволосая, не хуже породистой гадюки.- А это проблема?- Да, а это проблема? – внес свою лепту я, в меру сил. Гайра вздрогнула, оба заткнулись и уставились на меня, как на распутницу, вломившуюся в монастырь.Сил моих было не так много, чтобы дойти до сумки, поэтому я уронил свои останки на ближайший же стул, для надежности уцепившись за столешницу. Почти сразу же перед моим носом очутилась чашка кофе. Стало немного легче.- Мне повторить вопрос? – осведомился я, отпив из чашки и почти начиная чувствовать себя человеком.- Нет, - черноволосая дернула щекой, рассматривая меня практически в упор. Взгляд змеиной чешуей скользил по фигуре, вызывая желание почесаться. Цепкий, оценивающий. – Никаких проблем. Тайг рассказывал мне о своем брате, о том, насколько вы разные. Так что то, что вы близнецы, стало для меня полнейшей неожиданностью.- Понятно… - протянул в ответ.Тайг молчал, а мне стало понятно, что в гостях задерживаться не стоит. Зная моего братца, он опять встрял в какую-то аферу. И, судя по всему, задумал в эту дрянь втянуть и меня. Что он там говорил про быстрый и скорый заработок? Как пить дать, добром это не кончится. Жаль. Я думал, что за прошедшие годы он изменился. Но, некоторые люди, похоже, никогда не меняются.- Пойду я, - отставив опустевшую чашку, я слез со стула и неуверенно прислушался к собственным ощущениям. Определенно стало лучше.- Куда? – навострился братец.- Прогуляюсь, - парировал, бросил взгляд на сумку. Жаль оставлять. Но и уходить «на прогулку» с сумкой будет слишком подозрительно. Если я прав в своих подозрениях, то брат сделает все, чтобы я задержался. А если не прав… потом придумаю что соврать.Едва за моей спиной закрылась дверь, как разговор за ней возобновился. Наверняка стоило бы остаться и подслушать, но сейчас незаметно свалить отсюда было важнее. Самое главное – телефон, был со мной. Как и ключи от машины, и кошелек, так вот на чем я так неудобно спал.После подлянки от братца я был готов к любой новой. Но вот машина прямо разочаровала. Она не завелась. Ни с первого раза. Ни с десятого. Хорошо хоть мои попытки не были слышны с той стороны дома. Я надеюсь. Напоследок попинав болезную по колесу, но так и не добившись сотрудничества, решено было отправиться пешком. Благо дорога тут одна. Заплутать негде.Так я думал первые полчаса пешего похода. Еще через полчаса прогулка перестала быть оздоровительной. А еще через полчаса пришлось признать, что я заблудился. Дорога не вела к воротам. Более того, она мельчала прямо под ногами. Сначала это и вправду была дорога как дорога, по ней можно было проехать на машине. Потом она стала сужаться, превращаясь в дорожку для пешего. А в конце превратилась в тропинку и почти сразу же оборвалась, упершись в болото. «Фигня какая-то», - мысленно констатировал я, пытаясь воспроизвести в памяти путь на машине. Тогда я еще был трезвым. Даже не с похмелья. Но даже с большого бодуна невозможно перепутать дорогу с тропинкой. А ответвлений у нее не было. Как и развилок.Выбирая между штурмом болота и возвращением назад, я решил выбрать обратный путь. Может, в самом деле была какая-то развилка, которую я не заметил и пошел по другому пути?Обратная дорога фокусов не выкидывала. Тропинка послушно вилась по лесу с полкилометра, а потом так же оборвалась. Но не в болото, а у кустов. «Приехали», - вынес я новый вердикт и задумался. И что делать? Обошел кусты, для надежности, но там тропинка не продолжалась. Когда вернулся обратно, то тропинки не нашел вовсе. Похоже, я остался посреди леса, хоть и огороженного забором, но леса. А куда идти – совершенно непонятно. Оставаться на месте не вариант. Надо двигаться в любую сторону. Рано или поздно забор появится.Утешая себя этой мыслью, я шагал по подлеску с новыми силами. Солнце поднималось, накатывала усталость, а забор так и не находился. «Понастроят, блин. Потом ходи, ищи выход», - не в первый раз за время «прогулки» матерился я про себя. Но даже маты кончились, когда я, неожиданно для себя, вышел на полянку. Обычная такая полянка. Лесная. Со здоровенной, блин, дырой в земле. Отчего-то пейзаж показался знакомым. Изо всех сил надеясь, что это не то, что я думаю, приблизился к дыре.Отшатнулся почти сразу же. Узнавание приобрело конкретные черты. Черт, я уже был здесь. Правда, во сне. Обошел яму и наткнулся на то, чего во сне не видел. Здоровенная каменная плита находилась на уровне земли, так что в глаза с другой стороны не бросалась. Плита была расчищена от лесного мусора. Похоже, совсем недавно кто-то счистил с нее еще и землю с мохом. Следы использования так же выдавали свечные огарки, какая-то проволока, резные деревяшки. Чудненько. И что же это тут у нас происходит?- Я знал, что рано или поздно ты все же выйдешь сюда, - Тайг вышел из-за дерева, прикуривая на ходу.- Знал, да… как любопытно, - из оружия у меня остались ключи и кошелек. Вокруг достаточно веток, можно даже пару булыжников выковырять, если потребуется. Но пока что в родне не проступало агрессии. – Ты ничего не хочешь мне рассказать?- Отчего же? Очень даже хочу. Если ты готов слушать.- Учитывая то, сколько я от тебя в свое время слышал…- Хорошо. Видишь ли. Я в самом деле планирую скоро весьма ощутимо разбогатеть. Не своими силами. Так получилось, что фирма уже какое-то время идет ко дну. Рынок накренился больше, чем я мог бы рассчитать. Но это уже не проблема. Ты ведь помнишь братство?- Ты про тех альтернативно мыслящих сектантов?Тайг усмехнулся, затянулся в очередной раз, остановившись у противоположного края ямы.- Да, вы считали их психами. Да и меня. Не отрицай, я знаю. Но никто из вас даже представить не мог, с чем именно я там познакомился. Точнее – с кем. Удивительное совпадение, что именно представители нашего рода, нашей крови, могут с ним связаться. Могут контактировать, общаться. Именно представители нашего рода многие века были его жрецами. К сожалению, и обретать плоть, вселяться он может тоже только в представителей нашего рода. Мы произошли от его крови.- Его? – я скептически изогнул бровь и, приглядевшись к ближайшей крупной ветке, сделал шаг в ее сторону. Похоже, братец окончательно поехал шифером.- Не делай такое лицо… - Тайг умудрился обойти яму буквально несколькими шагами, приблизиться и вцепиться в мою левую руку своей, поворачивая, давая и мне, и себе рассмотреть небольшое клеймо на предплечье, то ли круг с тремя треугольниками, то ли какая-то своеобразная звезда. То ли еще какая-то фигня. – Ты видел Его. Он оставил тебе жреческую метку. Один из нас станет жрецом, а второй – сосудом. Но, знаешь ли, вместилищем бога лучше быть тебе.Брат сильнее стиснул запястье, в руку снова словно клинок вонзили, от клейма под кожей стали расползаться чернильные щупальца. Я дернулся, освобождаясь.- Тайг, ты спятил? Окончательно? Ты на своей оккультщине помешался? Какой Он? Какие жрецы? Ты решил меня в угоду своему сумасшествию, что… кокнуть? В жертву принести? Для этого здесь эта каменюка?- Ну почему же сумасшествию? – прервал своим появлением поток моих вопросов женский голос. Шедший непонятно откуда. – Порой самое простое объяснение – самое правильное. Или как ты объяснишь свой сон, свое нахождение здесь, свою метку?С направлением голоса я определился, когда над краем ямы показалась сначала одна черная рука, потом вторая, а потом и все остальное тело, почти сразу же меняясь из смолы на относительно нормальную человеческую плоть. Выбравшись, Гайра встряхнулась, несколько капелек смолы упали к моим ногам. Так вот ты какая – белочка?Со щелчком захлопнув челюсти, я постарался незаметно ущипнуть себя. Результаты были неутешительными. Я не спал. Если это не слишком реалистичный сон.- Вы оба свихнулись, - как заправский психиатр я раздал диагнозы и все же подхватил облюбованную ветку.- Нет. Твой брат все сказал правильно. Только представители твоего рода могут прислуживать темному богу. Все это было предначертано.- А не пошли бы вы… все вместе?- А ты знал, что ваши родители не были вам родными? – черноволосая сделала шаг вперед. Дожидаться нового витка этого психоза я не стал дожидаться. Взметнувшаяся в душе ярость удвоила силы, с которыми я зарядил веткой в точеную фигурку. Она отпрыгнула, чудом увернувшись, и почти сразу же мое оружие будущей кроваво-смоляной расправы кто-то перехватил. Рванув, но так и не сумев деревяшку освободить, я столкнулся взглядом с братом.- Ты знал? – прорычал я.Он не ответил. Только на мгновение отвел взгляд.- Твою мать! Тайг! Это ты?! Ты!- Ему нужна плоть… - глухо отозвался брат. – Так было нужно. Так нужно.- Ты не только псих, но и убийца?! – отпустив бесполезное оружие, ухватил другую палку. Поменьше, но хоть что-то.Успел выпрямиться, но тут же мне на спину прыгнула разъяренная кошка, обхватив за шею. Не знаю, каким чудом мне удалось выпустить палку и скинуть ее с себя, когда перед глазами уже начали расплываться разноцветные круги. Черноволосая отлетела, шлепнулась на каменную плиту и затихла. То ли отключилась, то ли замышляла какую-то новую пакость. Резкое движение я отметил скорее подсознательно, разворачиваясь. И именно поэтому ветка огрела меня не по затылку, а по плечу. Боль вспыхнула перед глазами новой порцией светящихся звездочек. «Возможно, перелом», - тоже отметил краем сознания. Но ярость была сильнее.Рванувшись вперед и вниз, уходя от нового удара, подхватил свою палку, ударил наотмашь. Попал. Удивился. Остановился, переводя дыхание и рассматривая скорчившегося братца.- Я убью тебя.- Не убьешь. Ты всегда был пацифистом, - отозвался тот, выпрямляясь, но все еще держась рукой за живот. – И не уйдешь отсюда. А если уйдешь… что ты там говорил? У тебя дети?Палка больше не пригодилась. Отбросив ее в сторону, я прыгнул на брата, лупя без разбора. Сначала руками, а потом и ногами, пока пелена ярости перед глазами не спала. Отбивался он или нет – не знаю. На такие мелочи организм внимания уже не обращал.Очнувшись от вспышки, я обнаружил Тайга на краю той самой ямы, а себя рядом. Легкий тычок, и брат скатился в смолу.Наверное в чем-то он был прав. Убить его я не мог. Не смог. Постояв несколько минут, наблюдая, как тот погружается, плюнул и полез следом. С огромным трудом, но вытащил.- Следовало бы дать тебе умереть, - выплюнул, предварительно убедившись, что тот дышит. – Но даже не думай, что я позволю тебе приблизиться к моей семье. К моей настоящей семье. А не как ты. Тогда я тебя точно убью.- Останься, - с трудом разлепив измазанные смолой глаза, Тайг едва гнущимися пальцами вцепился в не менее смоляную мою штанину.- Да пошел ты. Не вздумай никогда больше со мной связываться.Рывком освободившись, я направился к дому. Там есть запасные вещи. А братец наверняка не слишком обидится, если я позаимствую его тачку. На эвакуаторе потом пришлю. Плечо болело невыносимо, за компанию с головой. Да и левая рука наливалась колючей болью так, что хотелось ее отгрызть. Только спину холодило ощущение взгляда. Лишь гордость не позволяла вернуться и проверить. Показалось или его зрачки в самом деле на мгновение стали оранжевыми?

Ключевые слова: Лес яма брат жертвоприношение авторская история

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