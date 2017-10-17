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Истории из жизни

Ужас у дома на холме

Здравствуйте! Хочу рассказать вам историю, произошедшую со мной около месяца назад.
Лет 5 назад я познакомился с одной женщиной. Позже узнал, что она ведьма. Но зла она никому не делала ( добра, в принципе, тоже). Общаться мне с ней было интересно, да и ей со мной тоже. Она мне много интересного и необъяснимого рассказывала из своей жизни. Но об этом позже.
Решила моя знакомая ( назовём её Наталья) перебраться в поселок из села. Так как живу я недалеко от неё, она просила за домом присматривать ( дом ей остался от матери и продать его она не решилась). Ну я и согласился. Как-то после работы, около 22 часов, мы решили с моим другом Игорем сходить туда, проверить, всё ли нормально. Дорога туда занимала минут 20. Когда до дома осталось метров 300, мы оба почувствовали необъяснимый страх и будто за нами кто-то наблюдает. Но идти надо. Мы пришли к дому, проверили его внутри и снаружи. И заметили на двери вмятины. Судя по всему, туда кто то ломился. Кто-то крупный и очень сильный (дверь железная и металл довольно таки толстый. Оставить на ней вмятины - дело не простое). Мы постояли, поразмышляли на счет этого и решили идти домой. Спускаясь от дома (он стоит на холме) подошли к повороту. Фонарь был у меня. Вдруг мы услышали отчётливые шаги, метрах в 10 от нас, и увидели силуэт большого, высокого человека. Игорь выхватил у меня фонарь рванул в сторону шагов. Я устремился за ним. Мы с ним вместе останавливаемся и видим, как огромная тварь пробирается через кусты в сторону дома Натальи. Сказать, что я испугался - это ничего не сказать. Мы были в ужасе, а тварь, которая пробиралась через кустарники как через открытую дверь, даже в нашу сторону не посмотрела. Этому существу было совершенно на нас плевать. Оно было ростом метра 2,5, с бледной кожей и какими то язвами на ней. Простояв там минуту, которая длилась как вечность, мы рванули со всех ног домой. Позже я позвонил Наталье и рассказал ей всё. Она практически не удивилась и рассказала, что метрах в 10 от места, где мы видели тварь, пару лет назад повесился один знакомый Натальи. Повесился он на молодом клёне и провисел около 3 месяцев. Нашли его, когда люди, там проходившие, почувствовали запах мертвечины и, следуя по запаху, наши полуразложившийся труп. Возможно, это он и был, а возможно, что-то более ужасное...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:03
Вчера, 21:03 by Jasper HeLLПросмотров: 845Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Существо деревня ночь ведьма

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 21:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 69
Знакомый Натальи здоровый 2.5 метровый мужик? За историю +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Летяга
Вчера, 22:09
+6
Группа: Модераторы
Репутация: (8067|-3)
Публикаций: 228
Комментариев: 6 046
Цитата: Nick.Yudin
Знакомый Натальи здоровый 2.5 метровый мужик?

Его в подвешенном состоянии гравитацией вытянуло))
Плюсанула дебют.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (613|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 496
А мне интересно, зачем этот мертвый знакомый теперь к ней ходит, по привычке?) странная история, но поставлю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: conjure one
Вчера, 23:17
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3257|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 535
Вряд ли полуразложившийся труп стал разгуливать. Здесь можно предположить, что это было неизвестное существо, но уж очень странно оно себя вело - непонятно, что ему нужно было в доме Натальи, раз оно туда так целенаправленно шло. И ещё немного смутили язвы на бледной коже. Ну да ладно) Тоже плюсану за дебют)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
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Комментариев: 262
Это был баскетболист, явно из местных, тк шел привычным ему путем, т.е. через кусты. Они там всегда так ходят после 22 часов вечера.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 00:12
+2
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Репутация: (12|0)
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Не думаю, что это покойник в гости пожаловал. Скорей всего, это было нечто иное, в конце концов, Наталья ведь была ведьмой, так может, кто-то из ее потусторонних помощничков явился проверить, куда его подруга делась. Плюсик поставила.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:04
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (138|0)
Публикаций: 149
Комментариев: 997
Мы были в ужасе, а тварь, которая пробиралась через кустарники как через открытую дверь, даже в нашу сторону не посмотрела. Этому существу было совершенно на нас плевать. - сомнительно всё это smirk но плюс 100% +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
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