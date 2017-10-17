Ужас у дома на холме

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:03

Jasper HeLL Просмотров: 845 Комментарии: 7 +8 Вчера, 21:03 by

Здравствуйте! Хочу рассказать вам историю, произошедшую со мной около месяца назад.Лет 5 назад я познакомился с одной женщиной. Позже узнал, что она ведьма. Но зла она никому не делала ( добра, в принципе, тоже). Общаться мне с ней было интересно, да и ей со мной тоже. Она мне много интересного и необъяснимого рассказывала из своей жизни. Но об этом позже.Решила моя знакомая ( назовём её Наталья) перебраться в поселок из села. Так как живу я недалеко от неё, она просила за домом присматривать ( дом ей остался от матери и продать его она не решилась). Ну я и согласился. Как-то после работы, около 22 часов, мы решили с моим другом Игорем сходить туда, проверить, всё ли нормально. Дорога туда занимала минут 20. Когда до дома осталось метров 300, мы оба почувствовали необъяснимый страх и будто за нами кто-то наблюдает. Но идти надо. Мы пришли к дому, проверили его внутри и снаружи. И заметили на двери вмятины. Судя по всему, туда кто то ломился. Кто-то крупный и очень сильный (дверь железная и металл довольно таки толстый. Оставить на ней вмятины - дело не простое). Мы постояли, поразмышляли на счет этого и решили идти домой. Спускаясь от дома (он стоит на холме) подошли к повороту. Фонарь был у меня. Вдруг мы услышали отчётливые шаги, метрах в 10 от нас, и увидели силуэт большого, высокого человека. Игорь выхватил у меня фонарь рванул в сторону шагов. Я устремился за ним. Мы с ним вместе останавливаемся и видим, как огромная тварь пробирается через кусты в сторону дома Натальи. Сказать, что я испугался - это ничего не сказать. Мы были в ужасе, а тварь, которая пробиралась через кустарники как через открытую дверь, даже в нашу сторону не посмотрела. Этому существу было совершенно на нас плевать. Оно было ростом метра 2,5, с бледной кожей и какими то язвами на ней. Простояв там минуту, которая длилась как вечность, мы рванули со всех ног домой. Позже я позвонил Наталье и рассказал ей всё. Она практически не удивилась и рассказала, что метрах в 10 от места, где мы видели тварь, пару лет назад повесился один знакомый Натальи. Повесился он на молодом клёне и провисел около 3 месяцев. Нашли его, когда люди, там проходившие, почувствовали запах мертвечины и, следуя по запаху, наши полуразложившийся труп. Возможно, это он и был, а возможно, что-то более ужасное...

Ключевые слова: Существо деревня ночь ведьма

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