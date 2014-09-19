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Истории из жизни

Последние слова умирающей

Бабушка умирала в больнице. Дети и взрослые внуки были с ней до конца. Продолжительное время она пребывала без сознания и только перед уходом как будто пришла в себя и начала плакать и причитать: "Бедная девочка! Ох! Бедная девочка! Как жалко бедную девочку! Как её жалко!"

Расспросы, кого она имет в виду, ни к чему ни привели. В этом состоянии очень скоро она отошла в мир иной. Выяснения наличия "девочек" среди живых родственников ни к чему не привели. (У всех в семьях были либо мальчики, либо уже совсем взрослые девушки).

Когда её хоронили, родственники увидели недалеко от своей могилы ещё одну похоронную процессию.

Была зима, много снега, и вторая процессия смотрелась единственной "живой душой" на всём белом кладбище. Видимо, это послужило причиной, что кто-то из родственников заговорил с "будущими соседями". Выяснилось, что хоронили молодую девушку, которая покончила жизнь самоубийством.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by СтигандрПросмотров: 446Комментарии: 6
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Ключевые слова: Смерть последние слова бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 13:11
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Комментариев: 2 341
Ну тут двояко можно воспринимать. Если бы были девочки в семье- подумали бы о них, а так привязали первую попавшуюся девушку, дабы объяснить слова.И страх неведомого отступил- все ведь разъяснили для себя.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: семишна
Сегодня, 13:32
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А может они будущих ,,соседей '' видят? Кто знает .
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:37
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Цитата: семишна
может они будущих ,,соседей '' видят?

Тоже об этом подумала. Пересеклись ихние пути.
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#4 написал: Qusto
Сегодня, 14:02
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Грустно, но не более, чем совпадение...

Цитата: Долгопят
Ну тут двояко можно воспринимать. Если бы были девочки в семье- подумали бы о них, а так привязали первую попавшуюся девушку, дабы объяснить слова.И страх неведомого отступил- все ведь разъяснили для себя.



Это точно, человек в беде порой очень сильно надумывает и ищет мистику там, где её нет, таковы уж мы и ничего с этим не поделать. Плюс поставил.
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 14:07
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А мне кажется, бабуля, находясь на грани, уже видела тот мир за пределами жизни и увидела недавно умершую. +++
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#6 написал: vasilina_apelsina
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Прикручино
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