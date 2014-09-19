Последние слова умирающей

Последние слова умирающейБабушка умирала в больнице. Дети и взрослые внуки были с ней до конца. Продолжительное время она пребывала без сознания и только перед уходом как будто пришла в себя и начала плакать и причитать: "Бедная девочка! Ох! Бедная девочка! Как жалко бедную девочку! Как её жалко!"
Расспросы, кого она имет в виду, ни к чему ни привели. В этом состоянии очень скоро она отошла в мир иной. Выяснения наличия "девочек" среди живых родственников ни к чему не привели. (У всех в семьях были либо мальчики, либо уже совсем взрослые девушки).
Когда её хоронили, родственники увидели недалеко от своей могилы ещё одну похоронную процессию.
Была зима, много снега, и вторая процессия смотрелась единственной "живой душой" на всём белом кладбище. Видимо, это послужило причиной, что кто-то из родственников заговорил с "будущими соседями". Выяснилось, что хоронили молодую девушку, которая покончила жизнь самоубийством.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by СтигандрПросмотров: 446Комментарии: 6
Ключевые слова: Смерть последние слова бабушка авторская история