Последние слова умирающей

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:01

Стигандр Просмотров: 446 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 13:01 by

Бабушка умирала в больнице. Дети и взрослые внуки были с ней до конца. Продолжительное время она пребывала без сознания и только перед уходом как будто пришла в себя и начала плакать и причитать: "Бедная девочка! Ох! Бедная девочка! Как жалко бедную девочку! Как её жалко!"Расспросы, кого она имет в виду, ни к чему ни привели. В этом состоянии очень скоро она отошла в мир иной. Выяснения наличия "девочек" среди живых родственников ни к чему не привели. (У всех в семьях были либо мальчики, либо уже совсем взрослые девушки).Когда её хоронили, родственники увидели недалеко от своей могилы ещё одну похоронную процессию.Была зима, много снега, и вторая процессия смотрелась единственной "живой душой" на всём белом кладбище. Видимо, это послужило причиной, что кто-то из родственников заговорил с "будущими соседями". Выяснилось, что хоронили молодую девушку, которая покончила жизнь самоубийством.

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