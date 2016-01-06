Дорога домой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 105 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:23 by

Дверцы автобуса с трудом закрылись за спиной. Пустая остановка, если не считать двух бородатых мужчин, уже синих от распитого спиртного. Лёгкий холодный ветер разгуливал по улице, разгоняя запах дождя. Ночная тьма давно окутала всё вокруг. Вот она – осень. Самая настоящая. Честно сказать, мне нравится такое время года, когда сыро и холодно. Есть что-то в этом особенное. Так сказать, магическое и меланхоличное. И вот сейчас, возвращаясь от друга домой, буду наслаждаться небольшой прогулкой. Тем более, надо выветрить алкоголь. Уж слишком много выпили, и мало чем отличаюсь от тех алкашей, которые сидят возле остановки. Если только адекватным поведением и хоть какой-нибудь устойчивостью на ногах.Простояв с минуту, я всё-таки двинулся с места. В голове была странная лёгкость, из-за чего казалось, что всё вокруг не то, не настоящее. Мне надо меньше пить, деградация в самом разгаре.Летящей походкой, напевая себе под нос, я прогуливался по пути домой, осматриваясь. Время от времени поглядывал на небо, где красовались звёзды и луна. Тишина дворов, редкие проблески фар машин. Да, в этом есть своя красота. И только пьяным такую красоту и встречаешь. Всё бы ничего, гулял себе, как вдруг слышу голос. Тихий такой, слабенький. Скорее всего старушечий. Огляделся вокруг, прислушался. Голос раздавался со стороны мусорных баков. Там заметил копошение.- Кто-нибудь… помогите…- Что случилось? – поинтересовался невзначай я.- Ох, внучок, упала я. Встать теперь не могу. Помоги, прошу тебя.Что-то странное мне показалось во всё этом. Особенно, как говорила старушка. Как-то гортанно, что ли, при этом сидя в бочке. Но не стал застревать внимание, ведь в старости бывает такое. Поэтому без лишних колебаний направился помогать бабушке. Она, в свою очередь, протягивает свои руки. Я пытался её разглядеть, но кроме старого потрёпанного пальто и грязных штанов не увидел. Лицо так хорошо было скрыто под платком, будто темнота поглотила.- Ох, спасибо, внучок, спасибо, - проговорила старуха.- Да не за… - не успел договорить, как её ладони сжали мои предплечье. Да так крепко, что я почувствовал, как бабка сжимает мои кости, - Э-э-эй, бабуль, ты чего?- Спасибо, внучок, спасибо, - повторяла она, уже искажённым голосом.Я пытался вырваться, но безуспешно. Старая карга намертво схватила меня.- Отпусти меня! – прокричал я, отбиваясь от неё ногами, но ей всё нипочём.Тогда пришлось действовать радикально. Что есть сил, толкал старух к мусорному баку. Потом кое-как отбился от неё, ударяя о металлическую поверхность. Хватка ослабла, карга отцепилась от меня и упала плашмя, словно марионетка. В этот момент капюшон откинулся, раскрыв её голову. И… о Боже… Это было не человек. Овальная голова с вытянутым лицом, искажающие каждую секунду, как кадры, выражением эмоций: то страдание, то грусть, то злость.Через некоторое время существо встало, продемонстрировав всего себя. Длинное, тощее тело серого цвета, покрытое слизью, с непропорционально маленькими конечностями. Руки с длинными ногтями согнуты в локтях, а вместо стоп было некое подобие копыт.Это нечто кривой поступью шло ко мне. Я не смог устоять и упал задом на мокрый асфальт, попятился и упёрся спиной к забору. Дыхание сбилось, пот ручьями стекал со лба. Через силу я смог встать и убежать, но не тут-то было… За спиной раздался цоканье копыт. На пол-оборота повернул голову и увидел, как этот монстр с приличной скоростью легковушки мчится за мной, шатаясь из стороны в сторону и размахивая своими руками, будто крыльями. Я не сдержал крик. Ноги сами несли меня к дому. Не разбирая дороги, просто мчался, но тут ждал меня неожиданный сюрприз.Когда выбежал к проезжей части, единственной преграде к моему дому, я на миг остановился и осмотрелся. И тут заметил, что на другой обочине стоят два силуэта. Они прятались в темноте, вне досягаемости фонарей. Просто стояли и смотрели на что-то. Уже обрадовался, что это люди, стал кричать им что-то невнятное и размахивать руками, но это было плохим решением. Как вы, наверное, поняли – те два силуэта явно не были людьми. Лично я осознал это поздно, лишь когда эти нечто вышли на свет. Отпрянув назад и чуть не упав, побежал в другую сторону. Те монстры перекрыли мне дорогу домой. Теперь не знаю, куда деться. Просто бегу, лишь бы оторваться от тех существ. Их шлёпающие шаги слышны были за спиной. Они приближались и приближались ко мне. Силы покидали меня, я больше не мог бежать. Неужели это конец?На миг я остановился возле какого-то жилого здания, чтобы перевести дыхание. Существа отстали, так что время есть. Пока наслаждался минутой спокойствия, заметил подвал. В потёмках разглядел, что дверь приоткрыта. Походу, кто-то из жильцов забыл закрыть. Мне чертовски повезло. Я стремглав помчался туда. Когда оказался в темноте подвала, я резко закрыл дверь и прижался к ней спиной. Мои лёгкие горели, а ноги не могли уже стоять, и я вновь упал на пятую точку. За дверью послышалась возня. Твари столпились возле двери, но понятие не имели, что делать. Они гоготали, мычали, тем самым общались между собой. Пришлось задержать дыхание, да и в принципе стараться не издавать звуков, до тех пока они не уйдут. Через несколько долгих минут они разошлись.Я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Лёгкие горели, голова гудела. Старался держаться до последнего, но всё же погрузился в мир грёз. Без понятия, сколько проспал так. Тело всё ломило, и сильно холодно было. Неприятные ощущения после тех событий. Даже не сразу осознал, что в подвале засел. С опаской вышел из укрытия. В глаза ударил яркий свет солнца. Всё закончилось? Я не мог поверить в то, что спася от тех жутких монстров. На улице царил день, люди шли по своим делам, машины ездили туда-сюда. Я, ошалевший после ночи, направился в сторону дома. Кончено, от удивлённых взоров и перешёптывание прохожих не отделался. Мой вид явно говорил, что я сбежал из желтого дома. Но мне тогда было неважно. Самое главное добраться до дома.Это всё можно было списать на алкогольное опьянение, но как бы не так. В тот день я не так сильно напился, чтобы видеть чертей из табакерки. Этот случай мог бы забыться, если бы я вновь не повстречал их зимним вечером, когда направился в магазин за хлебом. После нашей первой встречи их стало намного больше. И теперь мне кажется, что на этот раз мне не повезёт…

Ключевые слова: Существа погоня подвал авторская история

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