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Истории из жизни

Странная встреча

Это произошло в феврале 2018. В тот месяц ударили жуткие морозы. Холодно было так, что от остановки до дома я не шла, а бежала.

И вот в один из таких дней я спешила с работы домой. Зашла во двор и, не доходя до своего подъезда, я вдруг почувствовала, как сзади меня буквально обдало ледяным жаром. Да-да. Ледяным жаром. Это когда ты достаёшь лёд из морозилки и дотрагиваешься до него руками - он такой холодный, что печёт.

Не объяснить, что я тогда почувствовала. Наверное, ужас. Какой-то иррациональный, первобытный ужас - я не могла сдвинуться с места. Совсем. Подсознание настойчиво твердило, что нужно уходить, что может случиться что-то страшное, но я не могла заставить себя пошевелиться.

И тут передо мной возник парень. Впечатление, как будто он шёл мне навстречу, хотя секунду назад я никого не видела. Теперь, когда я вспоминаю то происшествие, то понимаю, что он был слишком легко одет - пальтишко и капюшон на голове.

Он стоял лицом ко мне, а сзади него был подъезд, единственный, над которым горела лампочка. Лица его я не разглядела.

Он протянул мне руку и сказал: «Тебе надо идти». И я пошла. Я, которая шарахается от незнакомых людей и ненавидит, когда пытаются дотронуться чужие.
Мы дошли до подъезда, и я выпустила его руку, чтоб достать ключи. И когда я подняла голову, его уже не было. То есть буквально через пару секунд. Просто физически невозможно было спрятаться за столь короткое время. Я внимательно осмотрелась вокруг, но след моего незнакомца пропал.

В тот вечер я спокойно пришла домой, поужинала, почитала форстор и легла спать. От той истории у меня осталось только чувство тёплой, уютной благодарности за то, что он отвёл меня от того места. Кто это был и что было бы, не подай он мне тогда руку - не знаю.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 22:52 by КосмонастьПросмотров: 125Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Холод зима опасность незнакомец помощь свыше авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 22:44
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Комментариев: 3 026
И ты молчала? У меня предположений нет. Но обжигающий холод — это не есть хорошее яявление
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Lynx
Сегодня, 22:50
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Комментариев: 2 093
Может, это Ангел-хранитель? Я думаю, что уберег от опасности.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 22:50
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Цитата: зелёное яблочко
И ты молчала? У меня предположений нет. Но обжигающий холод — это не есть хорошее яявление

Я думала)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: A.Norton
Сегодня, 22:55
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Группа: Редакторы
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Я ставлю на духа-заступника. А может и Ангел был. В любом случае, интересная публикация.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:07
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Публикаций: 871
Комментариев: 7 455
Ну, конечно....это как типа Ангела-хранителя....он возник из неоткуда и в подъезд быстренько спровадил....ну как в шпионских играх....типа "не видишь ничего и не надо...тут свои дела".....спровадили быстренько лишнего свидетеля. Но если бы "заершилась", то неизвестно чем бы кончилось. А так, пришла домой и включила любимый фостер! С чем и поздравляем! blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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