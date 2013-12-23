Странная встреча

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Космонасть Просмотров: 125 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 22:52 by

Это произошло в феврале 2018. В тот месяц ударили жуткие морозы. Холодно было так, что от остановки до дома я не шла, а бежала.И вот в один из таких дней я спешила с работы домой. Зашла во двор и, не доходя до своего подъезда, я вдруг почувствовала, как сзади меня буквально обдало ледяным жаром. Да-да. Ледяным жаром. Это когда ты достаёшь лёд из морозилки и дотрагиваешься до него руками - он такой холодный, что печёт.Не объяснить, что я тогда почувствовала. Наверное, ужас. Какой-то иррациональный, первобытный ужас - я не могла сдвинуться с места. Совсем. Подсознание настойчиво твердило, что нужно уходить, что может случиться что-то страшное, но я не могла заставить себя пошевелиться.И тут передо мной возник парень. Впечатление, как будто он шёл мне навстречу, хотя секунду назад я никого не видела. Теперь, когда я вспоминаю то происшествие, то понимаю, что он был слишком легко одет - пальтишко и капюшон на голове.Он стоял лицом ко мне, а сзади него был подъезд, единственный, над которым горела лампочка. Лица его я не разглядела.Он протянул мне руку и сказал: «Тебе надо идти». И я пошла. Я, которая шарахается от незнакомых людей и ненавидит, когда пытаются дотронуться чужие.Мы дошли до подъезда, и я выпустила его руку, чтоб достать ключи. И когда я подняла голову, его уже не было. То есть буквально через пару секунд. Просто физически невозможно было спрятаться за столь короткое время. Я внимательно осмотрелась вокруг, но след моего незнакомца пропал.В тот вечер я спокойно пришла домой, поужинала, почитала форстор и легла спать. От той истории у меня осталось только чувство тёплой, уютной благодарности за то, что он отвёл меня от того места. Кто это был и что было бы, не подай он мне тогда руку - не знаю.

Ключевые слова: Холод зима опасность незнакомец помощь свыше авторская история

Другие, подобные истории: