Собаки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Darkteriz Просмотров: 334 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:42 by

Произошла эта история, когда мне было лет 15-16. Я тогда любила иногда выходить на улицу ночью, прогуляться. Надо сказать, что, в принципе, гулять было безопасно, так как это был поселок, людей незнакомых не так уж и много. Тем более, я гуляла возле дома. Можно сказать, просто нарезала круги по улице. А улица имела следующую структуру: слева стояли дома, справа были хозяйственные постройки, вроде бань, дворов и прочего. Возле домов это тоже было, но территория напротив дома являлась как бы дополнительной. Уж не знаю, как все это планировалось на этапе постройки. Посередине, между домами и дворами, была проселочная дорога. Наша улица, в моем детстве весьма оживленная, ныне уже пустовала. Многие разъехались. Несколько человек/семей заехали в эти дома, но в целом жилые дома встречались раз через раз.Наш участок напротив дома был огорожен забором. У многих забора не было. У семьи Ивановых (фамилия вымышлена), например, был огороженный двор с курятником и прочим, и рядом стояла недостроенная баня, ее построили где-то в другом месте и перетащили сюда с помощью машин (пола там не было). Вскоре после их уезда ее растащили на дрова, и то место заросло травой и кустами.Так вот. Как-то иду я, прогуливаюсь, и вдруг слышу - собака. Бежит ко мне, виляет хвостом, скулит. Останавливается, оглядывается и опять бежит. Потом опять останавливается. Я подошла к ней, смотрю на нее, мол, что случилось? Она ведет меня к тому месту, где недостроенная баня раньше была, и углубляется в траву. Я за ней. Трава была не очень высокая, я достала фонарик (свет был только у нашего и соседского дома, и дорога возле них была освещена, тогда как возле дома Ивановых было уже темновато). Включаю. И офигеваю.Трава примята в форме круга. По краям, опять же по кругу, сидят собаки. Причем именно сидят. Не лежат, не бегают, не ходят. Просто сидят. Примерно на равном расстоянии. Смотрят друг на друга. Иногда на меня посматривают. И как бы сказать... Ворчат, что ли. Как бы друг на друга или между собой. Перерыкиваются. Не то чтобы как-то злобно. Просто как будто разговаривают. А та собака, что меня привела, поскуливает. И вроде бы она еще к ним подбежала, точно уже не помню.Какого-то иррационального страха не было. Просто был небольшой шок и любопытство. Я немного постояла, пытаясь привлечь их внимание (те звуки, когда подзываешь собаку). Никто особо не отреагировал, лишь изредка посматривали на меня. Чувство было, что мешаю им. Сказала что-то вроде "ну ладно, не буду вам мешать" и ушла.Возможно, это нормально для собак - собираться в круг и общаться между собой. Я не знаю, если честно, не изучала поведение собак, но в то, что я знаю о собаках, не вписывается ночные заседания круглого стола, было очень странно. Не страшно, а именно странно. До сих пор не имею понятия, что они там делали в траве.

Ключевые слова: Собаки странное прогулка авторская история

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