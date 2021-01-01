Идеальная пара. Страшная история

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:24

Причина: Изменен раздел.

Япи Шу Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:24 by

Я перечитал сообщение от своей девушки. И если в первый раз оно вызвало смутную тревогу, то вникая внимательней, я почувствовал мороз по коже. Что-то не так…Я довольно ветреный человек. Влюбчивый, но непостоянный. Идея семьи маячит размытым образом где-то на периферии моих интересов. Вроде бы и не принципиальный одиночка, но не женился к 35 годам.Тем не менее, мне казалось, что с каждым прожитым годом я все ближе к женитьбе. Ведь каждая моя новая девушка была лучше предыдущей. Я не понимал, как так получается, но выбрав новую пассию, я изумлялся. Она будто учитывала промахи предыдущей возлюбленной.Так было с самого начала. Первые серьезные отношения у меня завязались с Дашей. Она была моим идеалом женской привлекательности. Трогательные синие глаза в сочетании с аппетитной фигурой и ногами от ушей. Я тогда был студентом первокурсником и даже не надеялся на ответный интерес прекрасной незнакомки в кафе. Но она ответила и у нас завязался роман.Правда он быстро закончился. Примерно через 2 месяца я уже скучал в обществе красивой, но глуповатой девушки. И книг она не читает, и новости не смотрит. Да и вкусы мои немного поменялись: мне уже казалось, что Даше не мешало бы малость похудеть...Как только я расстался с Дашей, в моей жизни тут же возникла Лена. Сама подошла ко мне знакомиться на какой-то студенческой вечеринке. Талия у нее была, как у осы. В стройном теле обнаружилась также и любознательность. Она с удовольствием читала моих любимых авторов и следила за политической обстановкой.Через год я почувствовал тягостную пустоту и бросил ее. Лене не хватало какой-то изюминки, чтобы покорить меня окончательно. Некой чертовщинки, харизмы... Следом появилась начинающая актриса Таня, в которой этого было с избытком.Таня задержалась в моей жизни дольше, но я устал от ее экспрессии. Сменившая Таню Вика умела быть спокойной и уравновешенной, когда я был не настроен на театральные страсти. После Вики была Катя, а потом Аня...И вот, наконец, я встретил Настю. Она была идеальна во всех отношениях, будто ее создали специально по моему рецепту. Красивые черты лица, синие глаза (мне всю жизнь такие нравились), стройная, невысокая. Любит ту же музыку, фильмы и ту же кухню, что и я. В меру импульсивная. Не глупая. Заботливая...Словно все мои запросы были учтены в одной женщине. И я серьезно задумался над тем, чтобы сделать ей предложение. А почему нет? Мне 35 и большинство моих друзей уже обзавелись семьями. Настя же казалась лучшей претенденткой на роль моей жены. Кажется, я даже любил ее...Решение это далось мне не сразу. Признаюсь, я довольно долго тянул. Настя не давила на меня, но я чувствовал, что она уже устала ждать. Причем раздражение ее росло. Мы даже поссорились. По какому-то мелкому надуманному поводу, но я понимал, что на самом деле ее беспокоит.Наконец я купил для нее кольцо. Сразу после нашей ссоры. Я вертел коробочку в руках, сидя у себя на кухне. Думал, что вручу его своей девушке, попрошу стать моей женой, а она согласится и эта первая наша размолвка станет последней...От размышлений меня отвлек телефон. От Насти пришло сообщение:Как мне это надоело. Я годами делаю все, чтобы тебе нравиться, но этого все равно не хватает. Чего еще ты хочешь?Я сразу как-то напрягся. Что-то подобное говорили мои бывшие, и мне стало неприятно от странного ощущения, словно все они мне сейчас написали. Я перечитал сообщение и неясный страх охватил меня от одного слова "годами"... Мы с Настей вместе пару лет, вернее в следующем месяце будет два года. Разве уместно про такой срок говорить "я годами делаю..."Я взял коробочку с кольцом, сел в машину и поехал к ней. Не знаю, что двигало мной сильнее — желание сделать сюрприз и помириться, или нагрянуть без предупреждения и уличить ее... В чем? Я сам пока не понимал.У меня были ключи от ее квартиры. Я даже не знал точно, дома ли она, когда осторожно, как вор, открывал дверь. По шуму воды из ванной я понял, что она дома и принимает душ. Она не подозревала о моем приходе. Я решил пока расположиться в спальне и подождать ее там.Приоткрытый ящик стола сразу привлек мое внимание. Наверное, какой-то тайник с секретами, о чем намекал торчащий ключ. Но ведь Настя не предполагала, что кто-то придет, и небрежно оставила его не запертым.В другой раз я бы так не сделал, но это странное сообщение и смутное дурное предчувствие заставили меня поступить некрасиво: я залез в ящик и выудил оттуда какую-то папку.Первый же файл заставил мой лоб покрыться испариной. Там был лист формата А4, испещренный сумбурными записями, и старое фото. Записи были неразборчивыми, но кое-что я прочитал. Например, собственное имя, обведенное чернилами в жирное сердечко. А еще что-то вроде "мой... все равно будет моим... любит длинноногих... синие глаза..."Фото же было мне знакомо. Наш класс, 5 "б". Моя детская физиономия обведена теми же чернилами и соединена линией с одной девочкой... Моей одноклассницей, о существовании которой я уже давно забыл. Серая мышка, тихоня и дурнушка Света.Дрожащими руками я открыл следующий файл. Это было еще ужасней. Там было про Дашу, мою первую любовь. "Света = Даша" — вот как был озаглавлен новый листок. Дальше шел список качеств, которые я считал когда-то привлекательными. Внизу был рисунок — что-то вроде выкройки идеальной женщины.Я листал дальше. Следующий проект под названием "Лена" был расписан уже на два листа. В него входили и схематичная модель точеного стройного тела, и список обязательной к прочтению литературы...Все мои девушки были здесь. Расчетливо и цинично их личности были вписаны в несколько листов крупным корявым почерком. А перед глазами у меня все отчетливей выступал образ забытой одноклассницы Светы. "Странная Света" — вот как ее называли. Молчаливая, угрюмая. Никто с ней не общался. Считали, что она немного ненормальная.Я и сам так считал. Иногда ловил на себе ее взгляд и отворачивался. Она определенно положила на меня глаз, когда мы учились в школе. Мог ли я подумать... "Света = Даша". А еще, она же Лена, она же Таня, Вика, Катя... Настя. Похоже, что всю жизнь я имел дело с одной единственной женщиной в разных обличьях. Но как такое возможно?Непослушными пальцами я нашарил в ящике стола еще какие-то предметы. Склянка с бирюзовой жидкостью, так похожая на любимый мной оттенок женских глаз. Еще какие-то баночки с красящими веществами. Я открыл одну и поморщился — запах был едким. Там были и разные острые инструменты, какими работают с глиной... Я боялся представить, зачем все это нужно Насте... То есть Свете.Шум воды затих. Я замер, когда услышал, как дверь в ванную открылась и моя девушка прошлепала мокрыми босыми ногами куда-то на кухню. Она что-то напевала, не подозревая о моем присутствии. Погремела посудой, задержалась немного и пошла в спальню. Я втянул голову в плечи, когда дверь за моей спиной открылась.Я ожидал чего угодно, когда оборачивался, но все равно оказался не готов... В проеме двери стояло существо из фильма ужасов. У него не было лица. Белоснежный махровый халат и полотенце вокруг головы почти сливались с такой же светлой кожей. Ни глаз, ни рта — словно это кукольная заготовка, которой еще только предстоит стать подобием человека.— Что ты тут делаешь? — испуганно спросило существо, и то место, где должен быть рот странно задвигалось, напоминая сырую глину.Я в ужасе заорал, а существо всплеснуло руками и кинулось к своему секретному ящику. Я отскочил, слушая как оно причитает:— Зачем полез, куда не просят? Почему не предупредил, что приедешь? Ой, я не накрасилась... Ну чего ты так смотришь на меня, — женщина без лица в отчаянии заломила руки и вперила в меня белые подобия глаз без зрачков, — ну да, это я... Но дай мне пять минут, и я буду такой, какой хочешь!Я попятился к выходу, а она двинулась ко мне, прося и плача:— Не уходи. Я все объясню... Ну ведь для тебя же старалась! Брала только те черты, которые тебе нравятся. И красила, и резала...Я выбежал в коридор, судорожно дергая входную дверь, а моя несостоявшаяся невеста уже истерично и злобно орала:— Ну и что, что не человек! Зато я как глина — какой захочешь, такой и буду! Где ты еще такую найдешь?Я выбежал в подъезд, а она все еще кричала мне вслед:— Не уходи, дурак! Я лучше всех тебя знаю. С самого детства. Мы идеальная пара!Я сел в машину и рванул с места, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Коробочка с кольцом осталась на том столе у Насти... То есть Светы. И как я теперь разберусь, что следующая моя девушка — это не она?

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