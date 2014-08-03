Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже1. «Счастливого пути, ребята!»
Змея-путешественница.
2. «Вы не бронировали столик, покиньте помещение!»
Холоднокровный посетитель.
3. Австралия – идеальное место для съемок ужастиков про пауков и прочих насекомых
Ночной кошмар арахнофоба.
4. «Пять минут, я еще не готова!»
«Здравствуйте!»
5. Пока у кого-то под ободком унитаза живут микробы, у других живут змеи!
Змея в унитазе.
6. «Сынок, беги поиграй с мечехвостами на берегу!»
Обитатели побережья.
7. «О, Господи, отправляйся назад, в ад, чудище!»
Пальмовый вор – милейшее существо.
8. До этого дня я думал, что не боюсь гусениц!
Необычная гусеница.
9. «Кажется, эти кроссовки больше не принадлежат мне…»
Сюрприз в кроссовке.
10. «Извините за беспокойство, я только хотел забрать почту…»
Охранник ящика.
11. Какая прелестная паучиха с детками…
Паук с паучатами.
12. «О нет! Только не Бетмена!»
Питон и летучая мышь.
13. Это не сопли, это огромная медуза, которую вынесло на берег!
Огромная медуза.
14. «Расслабьтесь, это просто мошки!»
Нашествие насекомых.
15. Тут глубоко лучше не заплывать… А лучше вообще не плавать в водоемах…
Обитатели водоемов.
16. «Ну что, можно и на рыбалку!»
Червячок.
17. «Что уставился? Занято!»
Огромный паук в унитазе.
18. Похоже, австралийским змеям вообще все равно, что есть
Питон, пожирающий крокодила.
19. Улитка, укус которой может привести к параличу дыхательных путей
«Безобидная» улитка.
Вы всё ещё мечтаете посетить Австралию?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 2
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