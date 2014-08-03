Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 21:41 by

1. «Счастливого пути, ребята!»Змея-путешественница.2. «Вы не бронировали столик, покиньте помещение!»Холоднокровный посетитель.3. Австралия – идеальное место для съемок ужастиков про пауков и прочих насекомыхНочной кошмар арахнофоба.4. «Пять минут, я еще не готова!»«Здравствуйте!»5. Пока у кого-то под ободком унитаза живут микробы, у других живут змеи!Змея в унитазе.6. «Сынок, беги поиграй с мечехвостами на берегу!»Обитатели побережья.7. «О, Господи, отправляйся назад, в ад, чудище!»Пальмовый вор – милейшее существо.8. До этого дня я думал, что не боюсь гусениц!Необычная гусеница.9. «Кажется, эти кроссовки больше не принадлежат мне…»Сюрприз в кроссовке.10. «Извините за беспокойство, я только хотел забрать почту…»Охранник ящика.11. Какая прелестная паучиха с детками…Паук с паучатами.12. «О нет! Только не Бетмена!»Питон и летучая мышь.13. Это не сопли, это огромная медуза, которую вынесло на берег!Огромная медуза.14. «Расслабьтесь, это просто мошки!»Нашествие насекомых.15. Тут глубоко лучше не заплывать… А лучше вообще не плавать в водоемах…Обитатели водоемов.16. «Ну что, можно и на рыбалку!»Червячок.17. «Что уставился? Занято!»Огромный паук в унитазе.18. Похоже, австралийским змеям вообще все равно, что естьПитон, пожирающий крокодила.19. Улитка, укус которой может привести к параличу дыхательных путей«Безобидная» улитка.

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