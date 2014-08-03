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Страшно интересно

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

1. «Счастливого пути, ребята!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Змея-путешественница.

2. «Вы не бронировали столик, покиньте помещение!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Холоднокровный посетитель.

3. Австралия – идеальное место для съемок ужастиков про пауков и прочих насекомых

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Ночной кошмар арахнофоба.

4. «Пять минут, я еще не готова!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

«Здравствуйте!»

5. Пока у кого-то под ободком унитаза живут микробы, у других живут змеи!

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Змея в унитазе.

6. «Сынок, беги поиграй с мечехвостами на берегу!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Обитатели побережья.

7. «О, Господи, отправляйся назад, в ад, чудище!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Пальмовый вор – милейшее существо.

8. До этого дня я думал, что не боюсь гусениц!

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Необычная гусеница.

9. «Кажется, эти кроссовки больше не принадлежат мне…»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Сюрприз в кроссовке.

10. «Извините за беспокойство, я только хотел забрать почту…»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Охранник ящика.

11. Какая прелестная паучиха с детками…

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Паук с паучатами.

12. «О нет! Только не Бетмена!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Питон и летучая мышь.

13. Это не сопли, это огромная медуза, которую вынесло на берег!

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Огромная медуза.

14. «Расслабьтесь, это просто мошки!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Нашествие насекомых.

15. Тут глубоко лучше не заплывать… А лучше вообще не плавать в водоемах…

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Обитатели водоемов.

16. «Ну что, можно и на рыбалку!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Червячок.

17. «Что уставился? Занято!»

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Огромный паук в унитазе.

18. Похоже, австралийским змеям вообще все равно, что есть

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

Питон, пожирающий крокодила.

19. Улитка, укус которой может привести к параличу дыхательных путей

Чудеса Австралии, от которых мороз по коже

«Безобидная» улитка.

Вы всё ещё мечтаете посетить Австралию? 369

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Города и страны необычное Австралия змеи пауки крокодилы

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 22:22
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (7847|-2)
Публикаций: 205
Комментариев: 5 902
Змея на самолёте с 1 фотки впечатлила больше всего. Я так в красках представила, как она с такой высоты падает кому-то на голову crazy
Да и остальные фото ничего себе. Не хочу в Австралию)))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 23:08
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (65|0)
Публикаций: 97
Комментариев: 889
Цитата: Летяга
Змея на самолёте с 1 фотки впечатлила больше всего. Я так в красках представила, как она с такой высоты падает кому-то на голову crazy
Да и остальные фото ничего себе. Не хочу в Австралию)))
+++

Всегда хотел в Австралии побывать, по крайней мере после выхода в свет на широкие экраны кинотеатров фильма "Крокодил Данди" yaaah А теперь уже сомневаюсь. smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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