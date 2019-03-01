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Дурдом

Дело было прошлым летом

Дело было прошлым летом. Мы со своей девушкой Дашей сняли квартиру, что бы жить вместе и строить так сказать новую ячейку общества.
До этого мы просто встречались проводили вместе время в кафе или у кого-то из нас двоих дома и возвращались к себе.
Предложил эту идею, я и заметил, что Даша стала взволнованной. Уточнил у неё причину волнения, она ответила, что это просто новый шаг в наших отношениях и ничего более. На этом, я собственно и успокоился.
Квартиру выбирали довольно долго, подходящих вариантов было ни так много. Выбирали по двум критериям по близости к работе и по цене.
Нашли. В место как мы планировали снять однушку сняли двушку. Нашему счастью не было придела. Квартира, двушка, простор для фантазий и прочего.
Все было супер первые две - три недели. После, я начал просыпаться по ночам от шорохов и стуков, в квартире. Первое время от усталости на работе, не придавал этому особого значения. Дом многоквартирный мало ли что там может стучать. Пока с пятницы на субботу меня вывел из сна очередной стук на кухне(или примерно в той стороне). Приподнявшись на локтях, я осмотрел комнату, девушки рядом не было. Я встали пошел в сторону кухни. На кухне в полной темноте стояла моя девушка, стояла и смотрела в окно. Я позвал её по имени но ответа не последовало. Включив свет, я подошел к Даше ближе и повернув её к себе лицом увидел, что её глаза закрыты. Да, так, всё ясно, причина её ночной прогулки банальный лунатизм. Я отвел свою девушку в постель и аккуратно уложил обратно спать.[/justify]
На утро попросил рассказать Дашу про странные ночные прогулки, но она ничего не помнила. В тот день она мне призналась, что страдает лунатизмом с детства и боялась мне в этом признаться дабы ни разрушать наши отношения.
Я к этому относя с пониманием но все таки по ночам стал спать более чутко не желе обычно.
Странности начались позже причем весьма пугающие. Проснувшись от шума в одну из ночей, я пошел искать Дашу. Включив свет на кухне увидел пугающую картину. Моя девушка стояла около стола с ножем в руке. Меня это не на шутку напугало. Подойдя к Даше, я попытался аккуратно вытащить нож из рук но она держала его очень крепко и разжать пальцы рук было очень сложно.
На следующее утро, я серьезно поговорил со своей девушкой на что она сказала, что не может причинить другому вреда когда находится в таком состояние.
Через неделю мне требовалось уехать в командировку на три дня. Моя девушка осталась ночевать со своей подругой. В первый день командировке,я очень устал и вырубился практически моментально. На утро увидел несколько пропущенных от подруги моей девушки. Перезванивал много раз но трубку так никто и не взял. Позвонив Даше узнал как у неё дела и попутно спросил про её подругу на что она ответила что та видимо ушла после того как она заснула.
Вернулся из командировки уже за полночь, мне хотелось есть, и я припомнил пельмешках в морозилке. Открыв морозилку и выдвинув ящик меня охватил дикий ужас в ящике с продуктами лежали части тела и голова Дашеной подруги. Я встал в полный рост и подошел к окну, что бы его открыть. В этот момент с сзади послышался шорох. Повернувшись, я увидел свою девушку с ножом в руке и закрытыми глазами...
***
Очнулся в больнице, рядом со мной стояли близкие и медработники.
Мне рассказали, что я не выходил на связь два дня и подумали, что что то случилось.
Дашу так и не нашли прямо канула в лету.
Теперь, я живу один и практически каждую ночь слышу шорохи и стуки раздающиеся на кухне...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:36
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 21:36 by Лёша ПестряковПросмотров: 45Комментарии: 0
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Ключевые слова: Девушка квартира лунатизм авторская история

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