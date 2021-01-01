Нечто из зеркала

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:38

Bankaizhevra Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:38 by

С недавних пор я страшно боюсь зеркал. История произошла со мной летом прошлого года. Я гостил у бабушки в двухэтажном деревенском доме, построенном ещё, кажется, полвека назад. Снаружи - обыкновенный деревянный дом, без особенных изысков. Интерьер же отличался обилием громоздких шкафов, комодов, трюмо с зеркалами и прочими гипертрофированными экземплярами мебели, которые непонятно как умещались во внутреннем пространстве дома. Зеркала. Их было особенно много, в каждой комнате.Я разместился по обыкновению в просторной спальне с двумя кроватями. На стене, как полагается, висел цветастый ковер. Подушки были аккуратно, как всегда, накрыты кружевными накидками. Бабушка летом спала на веранде, а в тот день и вовсе уехала в город к сестре за какой-то надобностью.Телефон не хотел ловить сеть, посему отложив его в сторону, я погрузился в чтение старых книг и журналов. Это было мое любимое занятие в детстве, и теперь я не мог отказать себе в этом удовольствии, которого я лишен в городской квартире. Я и не заметил, как пролетел день. Через единственное окно в спальне было видно заходящее солнце над кромкой леса. Я отложил книгу и прикрыл уставшие глаза. Когда я вновь их открыл, было уже совсем темно. Кажется, я задремал, и прошло уже несколько часов. Вокруг была звенящая тишина. Не то что в большом городе. Ни шума запоздалых автомобилей, ночных такси, ни музыки или пьяных песен за стеной у отдыхающих соседей. Я вспомнил, что сегодня в доме один и почувствовал небольшой дискомфорт. Захотелось встать и включить свет, но я продолжил лежать на кровати и смотреть в темноту. Глаза понемногу привыкли к темноте и я начал различать очертания предметов в комнате.Слева от меня была ещё одна кровать, а перед ней стоял высокий шкаф с зеркалами в дверцах. Я сел и попытался нащупать свой телефон, чтобы узнать, который сейчас час, и в этот момент боковым зрением заметил, как от зеркала отделился темный силуэт в метра два ростом. Он словно пригнувшись вошел в комнату с той стороны, из зазеркалья. Я не на шутку перепугался и крикнул не своим голосом: "Кто здесь?"Ответа, конечно, не последовало. Силуэт, как будто приблизился, и по моей коже пробежал холодок. Я схватил телефон и включил фонарик, направив его в сторону фигуры. Свет осветил часть комнаты, но никого в ней не было! Я заставил себя встать. Выключатель был возле открытого дверного проема. Ноги не слушались и передвигались с трудом. Наконец, свет загорелся и я быстро оглядел всю комнату. Никого. Померещилось? Я на всякий случай заглянул в прилегающую к спальне гостиную. Там тоже никого не оказалось. Я включил свет везде, где только мог и зашел в уборную, чтобы умыться и привести мысли в порядок. Сердце до сих пор бешено стучало. В тот миг оно чуть было не остановилось совсем, потому что из небольшого круглого зеркала над умывальником на меня смотрело нечто. Бесформенная аберрация, черная и отвратительная. У неё не было глаз, но я чувствовал пронзающий взгляд. Через зеркало ко мне потянулось угольное щупальце. Я отшатнулся и упал. Через пару мгновений выбежал из дома в чем был. Я просидел возле фонаря у деревенского клуба до самого утра. Утро наступило через целую вечность, я страшно замерз и хотел спать, но не мог заставить себя вернуться в дом.С той поры в моей квартире совсем нет зеркал, а события той ночи до сих пор заставляют просыпаться за полночь в холодном поту. И да, теперь я сплю только со включенным светом.

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