Бьются, бьются зеркала...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:48

Причина: Добавила раздел Творческие истории.

Affaciolle Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:48 by

У одного мальчика дома было много зеркал. Когда-то в этой квартире жили бабушка с дедушкой, они любили зеркала. Теперь здесь жил мальчик со своими родителями, и они тоже почему-то любили зеркала. Старые не выбрасывали, зато покупали новые.В каждой комнате на каждой стене висело по зеркалу, а где-то даже по два. Шкафы были с зеркалами, на столах стояли настольные зеркала. Даже в клетке у попугая висело пять зеркал. Когда папа читал книги, то в качестве закладки использовал маленькое прямоугольное зеркало. А мама ходила с зеркальной сумочкой. Почему все в семье так любили зеркала, мальчик не знал, ему было всё равно.И вот как-то раз в воскресенье проснулся мальчик раньше обычного, в шесть утра, заснуть не может. Снились ему какие-то тяжёлые сны: будто соседка заболела инсультом и от этого сошла с ума, будто он сам попал в другой город, а назад вернуться не может, потому что не хватает денег на билет, будто небо стало коричневым и никто не знает, почему.Мальчик пошёл на кухню выпить воды. А там на холодильнике висело зеркало-магнитик. Его только вчера подарил один папин знакомый, который знал, что папа собирает разные зеркала. И это зеркало-магнитик разбилось. От него отвалился кусочек, который лежал сейчас на полу.«На меня подумают», – решил мальчик. Он поднял осколок и кое-как приделал назад. Только он это сделал, как раздался небольшой взрыв. Это само собой разбилось зеркало, висящее над плитой. Когда мама готовила, то любила смотреться в него. Мальчик перепугался.Тут раздался взрыв в ванной комнате. Громко посыпались осколки. Мальчик затрясся весь, открыл дверь в ванную и увидел, что разбилось одно из трёх зеркал, висящее над ванной. «Ты что это делаешь!» – накинулась на него проснувшаяся мама. Она подумала, что это сын разбил все эти три зеркала. За это мальчика наказали, отобрав у него телефон.А когда родители ушли из дома (они пошли в гости), все зеркала стали по очереди взрываться. Каждую минуту были слышны хлопки, а потом звук сыплющихся осколков. Мальчик даже перестал бегать и смотреть, какое очередное зеркало разбилось. Да и опасно это было – везде теперь были разбросаны опасные осколки. Истошно орал попугай, у него тоже все зеркала разбились.Мальчик сидел за своим столом и в ужасе думал, что же будет, когда вернутся его родители и увидят весь этот разгром. Захотелось в туалет. Мальчик надел тапочки, чтобы не пораниться. Сходил.А потом обошёл всю квартиру и увидел, что в ней больше нет зеркал. Все они разбились. Осталось только одно. Это было очень старое и красивое зеркало. Ему было больше ста лет. От старости оно оплыло и стало кривым. Вокруг зеркала была красивая бронзовая рамка. Мальчик подошёл и стал смотреться в него.И тут он к своему ужасу увидел, что в зеркале отражается ещё один человек. Этот человек был очень странно одет. Мальчик повернулся и хорошо разглядел его. Это был какой-то король, наверное. На голове у него была корона, правда чёрная. На теле этого человека были чёрные доспехи, сверху накинут чёрный плащ. На руках чёрные кожаные перчатки. Прямо на перчатку сверху был надет перстень с огромным сверкающим чёрным камнем.Этот чёрный король озирался по сторонам, но мальчика он не видел. Когда чёрный король ушёл на кухню, то мальчик побежал к телефону, чтобы позвонить в полицию и позвать на помощь. Но случайно он обронил один тапок, укололся осколком и вскрикнул от боли.Чёрный король услышал и прибежал. Он поднял свою правую руку с перстнем, схватил мальчика за горло и поднял в воздух. «Твоя семья должна мне сто рублей. Или ты мне сейчас их отдашь, или я тебе голову оторву», – сказал чёрный король. У мальчика как раз в кармане было сто рублей, он их отдал королю. Тот недоверчиво разглядел бумажку, посмотрел её на свет, а после этого растаял в воздухе.Оказалось, что ещё дедушка дедушки сильно проигрался в карты, но долг не успел вернуть, потому что попал на войну, где его убили. Этот долг достался Королю Пик, который тем и занимается, что выбивает из должников деньги.Единственное спасение от него – зеркала. Когда Король Пик видит зеркало, то слепнет. Вот поэтому, когда мальчик стоял у старого зеркала, то его не видели. А как Король Пик научился зеркала разбивать, про это никто не знает.

Ключевые слова: Король пик зеркала мальчик много зеркал

Другие, подобные истории: