Тайна старого дома. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никита Zelenцов Просмотров: 82 Комментарии: 2 +3 Вчера, 21:33 by

Всем привет. Меня зовут Глеб, и мне 27 лет, и я бы хотел поведать вам свою историю, чтобы рассказать, что тут происходит. Начну сначала:Я никогда не верил во что-то потустороннее. Я не верю в Бога, ни в дьявола, ни в призраков, ни в прочее. В общем, не верю во всё это. Я живу один, у меня нет родителей, только был дед. А совсем недавно, дед умер… а так как я был единственным наследником, я получил по завещанию довольно таки круглую сумму. Конечно, я был расстроен смертью единственного близкого мне человека, но деньги смягчили утрату. Я живу в городе миллионнике, название которого я предпочту не называть. Я работал на довольно серьёзной должности, и работы было очень много. К счастью, скоро был отпуск, и мне в голову пришла идея, а именно: купить дом загородом.После долгих поисков я нашёл вполне хороший дом и за низкую цену, в одном селе, которое было довольно далеко от города, но это меня нисколько не смутило, как и цена. А я был рад, ведь после покупки останется не так уж и мало денег. И вот, рано утром, собрав вещи, я выехал на место. Три долбанных часа я ехал в маршрутке. И вот, я на месте.Довольно маленькая деревня на 15-20 домов. Пешком, с огромными пакетами в руках, я подходил к уже моему дому. Это был двухэтажный дом. Он не был сильно большим, самое то. Но он был в довольно плачевном состоянии, ибо повсюду была паутина, а на полках и шкафах был сантиметровый слой пыли. На первом этаже была кухня, где была старая газовая плита, стол, маленький телевизор и остальные кухонные принадлежности. Я прошёл к лестнице. Пол скрипел подо мной, в скором будущем их надо было бы поменять. Начав подниматься по лестнице, я чуть не провалился, ибо доски были очень старыми.Второй этаж походил на чердак, но тут была и спальня. Войдя в неё, я обнаружил довольно мягкий диван и огромный шкаф. Он выглядит не очень старо, но всё же. Внутри него было очень пыльно, тут было огромное количество одежды. Разного рода шубы, куртки и пиджаки. Одна из курток мне приглянулась на вид, и я надел её, уставившись в зеркало, которое было всё в разводах. Когда я засунул руки в карман, я обнаружил, что там что-то есть. Это была фотография, и, достав её, я стал её рассматривать. На ней была изображена семья. Отец, жена и что-то на коленях, ибо это что-то было закрашено чем-то, что не смывалось. Я убрал фотографию под шкаф, а куртку в него и пошёл убираться по дому.С первым этажом я провозился часов 5 и очень сильно устал, но зато я привёл его в человеческий вид. Без сил даже обедать, я разложил раскладушку, купленную в магазине, и очень быстро провалился в сон. Спалось мне очень плохо. Снился очень странный сон... действия были в этом самом доме, мне виделась семья, которую я видел на фотографии, только к ним добавилась девочка лет 15-ти. Я могу предположить, что именно она была закрашена на фотографии. Во сне происходило что-то странное. Эта самая девочка рыдала, а родителям было на неё всё равно. Потом она подошла ко мне, и я увидел её лицо. У неё были чёрные глазницы, и на этом я проснулся в холодном поту. В глазах двоилось, но надо было убирать дом дальше.Провозившись со спальней на втором этаже часа полтора, я спустился и вышел покурить на участок, да и немного прогуляться по нему. Из странного, я нашёл бугорок на земле, будто бы там что-то зарыто. Я не обратил внимания на это особо внимания. Как вдруг к моему забору подошла бабка. Она выглядела довольно старо. Она смотрела на меня минуты две, потом подозвав меня.- Здравствуй, бабуль, я ваш новый сосед, Глебом звать.- Уходи отсюда, не жить тебе тут.С этими словами она плюнула мне под забор и ушла."Совсем уже маразм мозг поглотил", - подумал я.Время близилось к ночи, и тут началось самое страшное.Дело в том, что моя раскладушка стояла под окном, и я в принципе мог наблюдать, что происходило там. Вымотавшись, я лёг и почти сразу заснул. Проснулся я в два часа ночи, что я понял по часам на телефоне. И я не мог уснуть, как бы я не ложился. И вдруг, я услышал шаги. Кто-то ходит вокруг дома. Алкаши, подумал я. И за окном, рядом с которым я спал, я увидел силуэт. Было видно только плечи и голову. Чёрт меня дёрнул включить фонарик на телефоне и посмотреть что это. Я светил буквально секунду, но мне этого хватило, чтобы сердце ушло в пятки, телефон выскользнул из рук. За окном было нечто очень страшное, это был человек, судя по длинным и грязным волосам - женщина. Лицо её было в опарышах, глаз не было, а из них торчали червяки. Я был в шоке, а существо, увидев меня, заорало очень громко, считай на всю деревню и побежало ломиться в дверь.С ужасом я осознал, что забыл закрыть дверь на ключ, и с этими мыслями я убежал на второй этаж, быстро забежав в спальню, я залез в шкаф и закрыл за собой. Стук в дверь не стихал ни на одну секунду, а потом я услышал то, что она открылась. Моему ужасу не было предела, я трясся как осиновый лист. Вдруг рукой я ощупал тетрадь, из-за которой я чуть не потерял равновесие внутри шкафа. Быстро убрав её в карман, я просто ждал. Ждал, чтобы это всё скорее закончилось. К счастью, мой телефон был со мной, и я осознал одну вещь. Тварь боится света. Именно поэтому она появилась ночью. Именно поэтому она заорала при виде луча света фонаря. До заката оставалось всего два часа, и мне надо было выждать того, чтобы она ушла. К своему ужасу, я услышал шаги на лестнице, а потом по второму этажу. Я вжался в шкаф и был готов включить фонарик. Вдруг… в шкаф очень сильно ударили, и это добавило мне адреналина. Заорав, я выскочил из шкафа с включённым фонариком, и я направил его прямо на тварь.Господи... она так заорала, что я перестал слышать некоторые время, но эффект был достигнут. Она заметалась и начала спускаться, а я гнался за ней. А в итоге она выскочила из дома и встала на место того самого бугорка. Но сначала я не обратил на это внимание. Сразу выгнав её, я закрыл дверь на ключ и спрятался на чердаке. Я слышал стуки в дверь, но они были слабы, и я довольно быстро уснул. Когда проснулся, было часов 10 утра. Голова адски болела, меня тошнило. И ведь никак не мог я понять, что же произошло ночью, и что я видел. Было огромное желание убраться отсюда и больше никогда тут не появляться. Я спустился на первый этаж, чтобы осмотреть то, что осталось после ночи, но кроме вмятин на двери я ничего не обнаружил. Потом я сел на лавочку рядом с крыльцом и открыл тетрадь, найденную в шкафу...

Ключевые слова: Дом наследство нечто авторская история

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