Проклятье невесты

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 217 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:01 by

Я не верил в призраков, но после гибели рабочего все изменилось…Это был хороший заказ: ремонт под ключ старого особняка, стоящего на отшибе. Жить можно в поселке, всего в паре километров. Да, придется попотеть, но и деньги немалые. Председатель сельсовета скривился:— Зачем ты в это дело ввязываешься? Жизнь и здоровье дороже денег. Место проклятое.— Да ладно! Я в привидения не верю, а в доллары — верю, — отмахнулся я.Но расспросил, что за история у этого дома. Люди говорили, что в этом доме есть призраки. Когда-то здесь со своими родителями жила девушка, у нее был возлюбленный из местных. Она даже забеременела от него, но замуж решила выйти за другого — богатого из города. Обманутый парень решил отомстить. В свадебную ночь, когда все напились, прокрался в дом и зарезал жениха с невестой, а также тяжело ранил свидетелей. С тех пор здесь поселились привидения. Старые люди говорили, что на этом месте еще до кровавой свадьбы происходили страшные вещи — солдат убил командира, кто-то покончил с собой… Место было проклятое. Может, поэтому и случилась та трагедия. Является призрак, и кто его увидит, у того крыша едет, или другое что нехорошее случается, и кто-то погибает.Я оставил свою бригаду на съемной квартире отдыхать, а сам поехал осмотреться на месте. Участок как участок, работы много, но и вознаграждение хорошее. Проходя по саду, вдруг увидел силуэт женщины, но потом оказалось, что это просто тряпка, зацепившаяся за ветку. Наутро мои работники взялись за ремонт. Пришлось попросить их заночевать в особняке, чтобы никто не украл стройматериалы. Через день один из ребят, Филипп, испуганно сообщил, что слышал ночью женский плач. Но парню нужен был заработок, и он согласился остаться. Посреди ночи мне позвонили и сказали, что у рабочего крыша поехала, он бросился бежать, выбежал на дорогу и попал под машину. Спасти его не удалось. Получается, если бы я поверил в историю про проклятие, парень был бы жив…Автор - Степан.

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