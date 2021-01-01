Lenin Impossible. Окончание

Lenin Impossible. ОкончаниеМужчина в поварском колпаке с трудом открыл глаза и повел взглядом по помещению.
— Sacre blue , - простонал он, — где я, собственно, очутился?
Он приложил горячий лоб к бетону.
— Так, давай-ка вспомним, — пробормотал он. — Вместе с другими поварами я приехал из гостиницы. На приеме в советском посольстве подавал тушеных раков. Консул угостил меня стаканом водки, потом еще бутылкой… После этого я прокрался в подвал, где сидели русские шпионы. Отличные ребята… Мы выпили, и они мне рассказали, как сделать атомную бомбу. Потом была еще бутылка, после чего мне показали совершенно секретные документы, следующая бутылка, и я признался, что и сам шпион, только английский. Потом мы выпили за коммунистическую партию, потом за мир во всем мире, затем, чтоб королева с копыт свалилась. После этого мы отправились проведать какую-то старушку в соседнем подвале, и потом за мной гонялись маленькие такие белые мышки. Ну, не такие уж и маленькие, величиной с паровоз… И вот я здесь, черт его знает где…
Он огляделся по сторонам и заметил стул с телом принцессы. Покачиваясь, он поднялся на ноги, подошел к стулу и осторожно потряс девушку за плечо.
— Эй, мадемуазель, проснитесь…
Голова девушки беспомощно перекатилась с плеча на плечо. Повар испуганно отшатнулся.
— Черт, она же мертвая!
Совершенно неожиданно он что-то вспомнил. Поднял голову девушки к свету и какое-то время всматривался в уже искаженные смертью черты. Затем вынул из кармана листовку и сравнил.
— Хэй! — обрадовано воскликнул он. — Ведь это же исчезнувшая принцесса фон Шлезвиг-Гольштейн, за обнаружение которой назначена награда в миллион долларов! Я богат!
От радости он даже несколько раз подпрыгнул, но тут же застыл на месте.
— Погоди, — размышлял он себе под нос, — раз она мертва, так, может, всего и не заплатят? Сколько может стоить мертвая принцесса? Процентов девяносто, а то и семьдесят? — Он вынул из кармана коммуникатор. — Зачем беспокоиться заранее, — набрал он номер с листовки. — Сейчас проверим… Алло? — он приложил аппарат к уху и тут же убрал его, удивленно глянув на экран.
— Что же это происходит? Никакого сигнала…
Разозленный неудачей, он уселся на стуле.
— Скучно, блин, — вздохнул он. — И поесть бы не помешало…
Его взгляд упал на картонную коробку, все еще стоявшую на столе. «Повар» поднял крышку и увидел жирную лягушку.
— Французский деликатес, — проурчал он. — В самый раз для меня.
Под стулом валялась вилка. «Повар» вытер ее о брюки и наколол лягушку.
— Спасите! — раздался тихий писк.
Шпион осмотрелся. Труп принцессы не шевелился. Подвал был пуст.
— Кто это говорит? — поинтересовался «повар».
— Я. Я у тебя на вилке. Я агент КГБ…
— И чего только не придумает лягушка, чтобы ее только не слопали, удивленно сказал сам себе шпион, после чего приступил к процессу вкушения.
У него осталась только одна ножка, как вдруг стальная дверь заскрежетала и начала открываться. «Повар» бросил деликатес и, упав под стенку, притворился лежащим без сознания. Осторожность не была излишней, потому что в подвал вошли Якуб, полковник и генерал. Быстрые глазки деревенского экзорциста осмотрели помещение.
— Так в чем проблема? — спросил он.
— Видишь ли, Яков, — конспиративно склонился к нему генерал, — мы здесь испытываем уникальную систему трансформации оживленной разумной материи.
Взгляд Вендровича остановился на мертвой принцессе.
— Это означает, что вы кого-то превратили в лягушку, а вот расколдовать не можете, — перевел он слова генерала на более понятный язык.
— Откуда знаешь? — удивился полковник.
— Не вы первые, — экзорцист небрежно махнул рукой и улыбнулся собственным воспоминаниям.
— У нас тут проблема с принцессой, — указал генерал на девушку. — Как видишь, совершенно разрядилась…
— Слишком интенсивно ее эксплуатировали, — буркнул Якуб. — И что теперь прикажете с ней делать…
— А вы можете, товарищ экзорцист, сделать из нее зомби?
— Вообще-то можно, — размышлял вслух Вендрович. — Но тогда и расколдованные ею люди тоже станут зомби. А по сути, — заглянул он в коробку, — даже одна только нога зомби.
Озабоченные военные даже не обратили на это внимания.
— Черт… — ругнулся генерал. — Какого мы тогда тащились сюда?
— Гм… агенты-зомби… — сказал полковник в пустоту. — Их будет трудно убить…
— Зато со временем они начнут распадаться, — объяснил Якуб. — Опять же, падалью будет нести за километр… И эти выпученные рыбьи глаза, оскаленные зубы, провалившиеся носы, растопыренные пальцы… Насколько я понимаю, шпионы не слишком должны отличаться от окружающей толпы…
— Ну ладно, — принял решение генерал. — Пристрелим его тут и дадим заказ на новую принцессу.
— Погодите, погодите, — разволновался Вендрович. — Мы ведь так…
— Ничего личного, — объяснил ему Калманавардзе. — Просто, таковы предписания, касающиеся сохранения государственной тайны.
Якуб скривил губы в презрительной усмешке.
— У вас ужасно негуманные методы сохранения государственной тайны.
Оба военных удивленно поглядели на него.
— А какие бывают гуманные? — поинтересовался полковник.
— А вот! — Экзорцист вытащил из кармана фляжку с самогоном. — Как ужремся, так сразу же и позабудем про всяческие государственные тайны, пояснил он.
Тихобздеев пожал печами.
— Может оно и гуманно, — сказал генерал, — но наши способы поэффективней будут.
И он поднял руку с пистолетом.
— Якуб, воспользуйся Силой! — заорал по-польски лежащий под стеной «повар».
И Якуб применил Силу. Что-то бабахнуло, блеснуло, и свет везде погас. В темноте раздался выстрел, за ним другой. Вендрович вынул из кармана обкусанную свечку и зажигалку, щелкнул ею… Оба храбрых агента, как из КГБ, так и из ГРУ, лежали мертвые. «Повар» заряжал пистолет.
— Дружка застрелил, а потом и сам покончил с собой, — с вредной усмешечкой объяснил он.
— Паняаатно, Айболит, — буркнул Якуб. — Пущай будет по-твоему. А ты, кстати, кто такой?
— Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд…
— Ага. А я Вендрович, Якуб Вендрович, — представился экзорцист. — Но, раз ты знал, что я обладаю Силой, выходит, ты меня знаешь…
— Нам рассказывали во время подготовки, — объяснил тот. — Хотя я и не думал, что мне будет дано познакомиться лично…
— А как мы отсюда выберемся?
— Предлагаю подняться по шахте лифта и вырезать дыру в потолке, совершенно серьезно предложил шпион. — Ведь это обычный бетон, а у меня в часах имеется лазер…
Он схватил себя за запястье и нехорошо выругался.
— Наверно свистнули, пока я был пьяный, — со вздохом объяснил он.
Якуб склонился над трупом генерала.
— Давай переоденемся, — предложил он, расстегивая покрытый кровавыми пятнами мундир покойника.
Через мгновение из подвала вышли два функционера высшего ранга советских разведывательных служб. Тяжелую стальную дверь они захлопнули за собой.
— И куда теперь? — задумался экзорцист.
— Хм. Раз уж мы тут, так что скажешь на то, чтобы изменить судьбы мира? — спросил у него Бонд.
— Лично я за. Вот только как?
— Увидишь…
Через несколько минут они остановились перед следующими стальными дверями. Шпион сунул карточку в щель и набрал шифр.
— Откуда ты знаешь, как это открыть? — удивился поляк.
— Как раз это я уже давно вынюхал, вот только не было случая попасть сюда и использовать.
— А я зато знаю код для ядерных боеголовок, — похвастался Вендрович. Если запустить их отсюда, так можно начать Третью мировую… Во людишки удивятся…
Наконец дверь открылась. Здесь стоял стол покрытый рычажками и переключателями. Перемигивались цветные лампочки. Якуб всегда обожал технику. По своей аналитической натуре он всегда любил все разбирать до последнего винтика. Только Бонд его опередил, он уселся за стол и надел наушники.
— Отсюда коммунисты управляют половиной всего света, — сообщил он. То есть, управляли. Теперь наша очередь.
Вендрович довольно потер руки. Ему давно уже хотелось поуправлять, вот только не было возможности. Бонд нажал первую с краю кнопку, над которой была надпись «Польша».
— Ну что, прощай, коммунизм, — усмехнулся агент. — Говорить будешь ты, — приказал он Якубу, — потому что у меня с польским слабовато…
— Центральный Комитет, слушаем! — раздалось из динамика.
Подобный оборот дел Вендровича застал врасплох, но он справился с честью.
— Говорит Москва! — загробным голосом произнес он.
— Так точно! — услужливо рявкнул динамик. — Слушаем ваши указания…
— Дайте сюда товарища Цёска, — приказал Якуб.
— Но… Товарищ консультант, товарищ Цёсек спит у себя в кабинете. У него было сложное совещание.
— Так разбудите его, черт подери! У нас тут, в Москве, тоже был тяжелый день, а мы же работаем!
— Есть!
Через пару минут в динамике прозвучал заспанный голос:
— Цёсек. Слушаю.
— Что там у вас с этим круглым столом, товарищ? Мне долго еще ждать?
— Товарищ консультант, вы же еще три дня назад говорили, что…
— Мы тут у себя в Политбюро посоветовались и решили, что все должно быть так, как я сейчас говорю…
— Но ведь генерал Ярузельский…
— Кто тут, ёлки зеленые, важнее, я или он?
— Вы, товарищ консультант…
— Переговоры должны начаться с утра. Стол в Магдаленке?
— Так точно, но генерал…
— Так передай генералу, чтобы он не слишком выпендривался, а то мы его в гости пригласим, — в голосе Якуба прозвучала угроза.
— Есть!
— И начнете в восемь утра.
— Но ведь это уже через три часа.
— Что это еще за выкрутасы, черт подери!? Вытаскивайте товарищей из постелей. Обеспечьте военную авиацию. Или хотите покормить белых медведей?
— А если от этого социализм завалится? — обеспокоился невидимый собеседник.
— Это уже наши проблемы. Исполняйте!
Якуб выключил микрофон и развалился на стуле.
— И как пошло? — спросил он.
— Блин, да ты же врожденный агент, — удивленно вздохнул Бонд. — А я сейчас переговорю с Хонеккером.
Он придвинул микрофон к себе и начал выплевывать короткие приказы на немецком. Шастая по подвалу, Якуб обнаружил бутылку «Столичной». Отпив несколько глотков, он наполнил англичанину чайный стакан. В голове у него приятно зашумело. Бонд же нажал следующую кнопку и начал говорить по-чешски. Затем он отдал указания по-румынски, после них следующие…
— Жалко, что я амхарского не знаю, — сказал он, выключая, наконец, устройство.
— А где же это Амхария такая располагается? — поинтересовался Якуб.
— По-амхарски разговаривают в Эфиопии. Да ладно, будем надеяться, там и местные партизаны справятся…
— Вот будет цирк, когда КГБ обо всем узнает, — буркнул экзорцист и еще раз выпил из горла.
— Да, буча начнется, — усмехнулся англичанин. — Лучше отсюда смываться. Вот только сначала… — Он вынул запонки, выставил на них время и подбросил под стол.
— Чтобы уже ничего не смогли повернуть назад, — объяснил он.
Оба они пошли по бетонным коридорам. Время от времени открывались какие-то двери, но выхода нигде не было. На дворе, видимо, была ночь, потому что в лабораториях не было ни души. Якуб прихватил коробочку универсального оглупителя. Бонд тоже что-то распихал по карманам. В другом складе они обнаружили кучи мешков с самыми различными валютами.
— Блин, это ж сколько бабок напрасно пропадает, — вздохнул Вендрович.
— Если хочешь, так бери. — Бонд сунул ему мешок с польскими злотыми. Чего им здесь киснуть…
Якуб сунул подарок за пазуху. Наконец они остановились перед знакомой дверью.
— Черт, какой же тут может быть шифр? — задумался шпион.
— А я знаю, — усмехнулся Якуб.
В этот самый момент где-то в глубинах подвалов раздался глухой взрыв.
— Ага, — констатировал Бонд. — Запонки подействовали. Сейчас нас начнут искать.
И действительно, завыла сирена. Откуда-то издалека до них донесся нарастающий топот. Якуб набрал на шкале комбинацию цифр: 1–2 — 3–4 — 5. Дверь поддалась. Они вошли в приличных размеров зал. Под стеной находился ручной подъемник с ручкой.
— Блин, изнутри закрыть никак не удастся. — Шпион ощупывал двери.
— Сейчас справимся…
Экзорцист начал крутить ручку. С потолка медленно спустилась платформа. На ней стоял саркофаг с мумией какого-то лысого типа.
— Господи Иисусе, ведь это же Ленин! — остолбенел Бонд.
— Да Ленин, Ленин. Это запасной ход в мавзолей, оттуда мы уже сможем выйти на свободу. Вот только сначала…
Топот подкованных сапог неумолимо приближался… Экзорцист рванул жилетку на груди вождя, нащупал осиновый кол и одним движением вырвал его.
Ленин открыл глаза.
— Что пгоизошло? — картавя, пробормотал он.
— Мировая революция случилась. — Якуб помог Ленину подняться и сунул генеральский пистолет в руку.
Вместе с Бондом они выпихнули мумию за двери, потом уселись в гробу. Подъемник защелкал, и платформа поползла вверх.
* * *
Двенадцать охранников, прошедших специальную подготовку для истребления шпионов, выскочило из за поворота. В узком коридоре кто-то шел им навстречу.
— Дева Мария с Иисусом! — простонал один из агентов, хотя и был убежденным атеистом. — Что это за чудо?
Ленин склонил лысую голову.
— Что здесь пгоисходит? — рявгкнул он. — Нагодная власть пгизвавла вас защищать ее, а вы тут кгоссы по когидогам устгаиваете?
— Простите, товарищ Ленин, — объяснил один из охранников. — Какие-то шпионы пульт управления взорвали…
— И как мне тепегт гуководить миговой геволюцией! — взбесился Ленин. Вы должны были охганять, но не убгегли… За это только одно наказание смегть! — Автоматическим движением он поднял руку с пушкой.
Первым пришел в себя командир.
— Может это и Ленин, но мочи его, ребята! — заорал он.
В бетонном бункере мрачно прозвучали очереди из двенадцати автоматов и отдельные сухие выстрелы из парабеллума восьмерки…
* * *
Якуб вошел в пивную в Войславицах.
— Клубничный нектар со спиртом, — сделал он заказ. — Встряхнуть, но не перемешивать.
Бармен выпучил на него глаза. Дружки тоже изумленно переглядывались. Никогда еще они не слыхали о подобной выпивке. Якуб заметил их полные осуждения взгляды, но интерпретировал их несколько иначе.
— Ставлю всем! — завопил он во все горло. — Ребята, я как раз устроил вам конец комунии, за это следует выпить…
— А заплатить у тебя имеется? — поинтересовался хозяин забегаловки.
Якуб вытащил из-за пазухи банковский мешок, сорвал пломбу и высыпал содержимое на стол. Такой кучи банкнот никто еще никогда не видел. Все собравшиеся замерли. Один только человек браво подорвался со своего места: участковый Бирский. Он приблизился неслышно и положил тяжелую лапу на плечо Якубу.
— Так что, гражданин Вендрович. Выходит, слишком рано вас отпустили?
— Да все законно!
— Ага, прямо в банковской упаковке? Откуда это у тебя?
— Мне это дал Джеймс Бонд в Главном Управлении КГБ! — Якуб всегда любил говорить правду…
Все собравшиеся расхохотались и гоготали еще долго после того, как Бирский, надев на Якуба наручники, вывел его. Мешок он забрал с собой.
Автор - Пилипюк Анджей.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:41
Вчера, 21:41 by ArhipПросмотров: 82Комментарии: 0
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