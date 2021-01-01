Lenin Impossible. Окончание

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:41

Arhip Просмотров: 82 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:41 by

Мужчина в поварском колпаке с трудом открыл глаза и повел взглядом по помещению.— Sacre blue , - простонал он, — где я, собственно, очутился?Он приложил горячий лоб к бетону.— Так, давай-ка вспомним, — пробормотал он. — Вместе с другими поварами я приехал из гостиницы. На приеме в советском посольстве подавал тушеных раков. Консул угостил меня стаканом водки, потом еще бутылкой… После этого я прокрался в подвал, где сидели русские шпионы. Отличные ребята… Мы выпили, и они мне рассказали, как сделать атомную бомбу. Потом была еще бутылка, после чего мне показали совершенно секретные документы, следующая бутылка, и я признался, что и сам шпион, только английский. Потом мы выпили за коммунистическую партию, потом за мир во всем мире, затем, чтоб королева с копыт свалилась. После этого мы отправились проведать какую-то старушку в соседнем подвале, и потом за мной гонялись маленькие такие белые мышки. Ну, не такие уж и маленькие, величиной с паровоз… И вот я здесь, черт его знает где…Он огляделся по сторонам и заметил стул с телом принцессы. Покачиваясь, он поднялся на ноги, подошел к стулу и осторожно потряс девушку за плечо.— Эй, мадемуазель, проснитесь…Голова девушки беспомощно перекатилась с плеча на плечо. Повар испуганно отшатнулся.— Черт, она же мертвая!Совершенно неожиданно он что-то вспомнил. Поднял голову девушки к свету и какое-то время всматривался в уже искаженные смертью черты. Затем вынул из кармана листовку и сравнил.— Хэй! — обрадовано воскликнул он. — Ведь это же исчезнувшая принцесса фон Шлезвиг-Гольштейн, за обнаружение которой назначена награда в миллион долларов! Я богат!От радости он даже несколько раз подпрыгнул, но тут же застыл на месте.— Погоди, — размышлял он себе под нос, — раз она мертва, так, может, всего и не заплатят? Сколько может стоить мертвая принцесса? Процентов девяносто, а то и семьдесят? — Он вынул из кармана коммуникатор. — Зачем беспокоиться заранее, — набрал он номер с листовки. — Сейчас проверим… Алло? — он приложил аппарат к уху и тут же убрал его, удивленно глянув на экран.— Что же это происходит? Никакого сигнала…Разозленный неудачей, он уселся на стуле.— Скучно, блин, — вздохнул он. — И поесть бы не помешало…Его взгляд упал на картонную коробку, все еще стоявшую на столе. «Повар» поднял крышку и увидел жирную лягушку.— Французский деликатес, — проурчал он. — В самый раз для меня.Под стулом валялась вилка. «Повар» вытер ее о брюки и наколол лягушку.— Спасите! — раздался тихий писк.Шпион осмотрелся. Труп принцессы не шевелился. Подвал был пуст.— Кто это говорит? — поинтересовался «повар».— Я. Я у тебя на вилке. Я агент КГБ…— И чего только не придумает лягушка, чтобы ее только не слопали, удивленно сказал сам себе шпион, после чего приступил к процессу вкушения.У него осталась только одна ножка, как вдруг стальная дверь заскрежетала и начала открываться. «Повар» бросил деликатес и, упав под стенку, притворился лежащим без сознания. Осторожность не была излишней, потому что в подвал вошли Якуб, полковник и генерал. Быстрые глазки деревенского экзорциста осмотрели помещение.— Так в чем проблема? — спросил он.— Видишь ли, Яков, — конспиративно склонился к нему генерал, — мы здесь испытываем уникальную систему трансформации оживленной разумной материи.Взгляд Вендровича остановился на мертвой принцессе.— Это означает, что вы кого-то превратили в лягушку, а вот расколдовать не можете, — перевел он слова генерала на более понятный язык.— Откуда знаешь? — удивился полковник.— Не вы первые, — экзорцист небрежно махнул рукой и улыбнулся собственным воспоминаниям.— У нас тут проблема с принцессой, — указал генерал на девушку. — Как видишь, совершенно разрядилась…— Слишком интенсивно ее эксплуатировали, — буркнул Якуб. — И что теперь прикажете с ней делать…— А вы можете, товарищ экзорцист, сделать из нее зомби?— Вообще-то можно, — размышлял вслух Вендрович. — Но тогда и расколдованные ею люди тоже станут зомби. А по сути, — заглянул он в коробку, — даже одна только нога зомби.Озабоченные военные даже не обратили на это внимания.— Черт… — ругнулся генерал. — Какого мы тогда тащились сюда?— Гм… агенты-зомби… — сказал полковник в пустоту. — Их будет трудно убить…— Зато со временем они начнут распадаться, — объяснил Якуб. — Опять же, падалью будет нести за километр… И эти выпученные рыбьи глаза, оскаленные зубы, провалившиеся носы, растопыренные пальцы… Насколько я понимаю, шпионы не слишком должны отличаться от окружающей толпы…— Ну ладно, — принял решение генерал. — Пристрелим его тут и дадим заказ на новую принцессу.— Погодите, погодите, — разволновался Вендрович. — Мы ведь так…— Ничего личного, — объяснил ему Калманавардзе. — Просто, таковы предписания, касающиеся сохранения государственной тайны.Якуб скривил губы в презрительной усмешке.— У вас ужасно негуманные методы сохранения государственной тайны.Оба военных удивленно поглядели на него.— А какие бывают гуманные? — поинтересовался полковник.— А вот! — Экзорцист вытащил из кармана фляжку с самогоном. — Как ужремся, так сразу же и позабудем про всяческие государственные тайны, пояснил он.Тихобздеев пожал печами.— Может оно и гуманно, — сказал генерал, — но наши способы поэффективней будут.И он поднял руку с пистолетом.— Якуб, воспользуйся Силой! — заорал по-польски лежащий под стеной «повар».И Якуб применил Силу. Что-то бабахнуло, блеснуло, и свет везде погас. В темноте раздался выстрел, за ним другой. Вендрович вынул из кармана обкусанную свечку и зажигалку, щелкнул ею… Оба храбрых агента, как из КГБ, так и из ГРУ, лежали мертвые. «Повар» заряжал пистолет.— Дружка застрелил, а потом и сам покончил с собой, — с вредной усмешечкой объяснил он.— Паняаатно, Айболит, — буркнул Якуб. — Пущай будет по-твоему. А ты, кстати, кто такой?— Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд…— Ага. А я Вендрович, Якуб Вендрович, — представился экзорцист. — Но, раз ты знал, что я обладаю Силой, выходит, ты меня знаешь…— Нам рассказывали во время подготовки, — объяснил тот. — Хотя я и не думал, что мне будет дано познакомиться лично…— А как мы отсюда выберемся?— Предлагаю подняться по шахте лифта и вырезать дыру в потолке, совершенно серьезно предложил шпион. — Ведь это обычный бетон, а у меня в часах имеется лазер…Он схватил себя за запястье и нехорошо выругался.— Наверно свистнули, пока я был пьяный, — со вздохом объяснил он.Якуб склонился над трупом генерала.— Давай переоденемся, — предложил он, расстегивая покрытый кровавыми пятнами мундир покойника.Через мгновение из подвала вышли два функционера высшего ранга советских разведывательных служб. Тяжелую стальную дверь они захлопнули за собой.— И куда теперь? — задумался экзорцист.— Хм. Раз уж мы тут, так что скажешь на то, чтобы изменить судьбы мира? — спросил у него Бонд.— Лично я за. Вот только как?— Увидишь…Через несколько минут они остановились перед следующими стальными дверями. Шпион сунул карточку в щель и набрал шифр.— Откуда ты знаешь, как это открыть? — удивился поляк.— Как раз это я уже давно вынюхал, вот только не было случая попасть сюда и использовать.— А я зато знаю код для ядерных боеголовок, — похвастался Вендрович. Если запустить их отсюда, так можно начать Третью мировую… Во людишки удивятся…Наконец дверь открылась. Здесь стоял стол покрытый рычажками и переключателями. Перемигивались цветные лампочки. Якуб всегда обожал технику. По своей аналитической натуре он всегда любил все разбирать до последнего винтика. Только Бонд его опередил, он уселся за стол и надел наушники.— Отсюда коммунисты управляют половиной всего света, — сообщил он. То есть, управляли. Теперь наша очередь.Вендрович довольно потер руки. Ему давно уже хотелось поуправлять, вот только не было возможности. Бонд нажал первую с краю кнопку, над которой была надпись «Польша».— Ну что, прощай, коммунизм, — усмехнулся агент. — Говорить будешь ты, — приказал он Якубу, — потому что у меня с польским слабовато…— Центральный Комитет, слушаем! — раздалось из динамика.Подобный оборот дел Вендровича застал врасплох, но он справился с честью.— Говорит Москва! — загробным голосом произнес он.— Так точно! — услужливо рявкнул динамик. — Слушаем ваши указания…— Дайте сюда товарища Цёска, — приказал Якуб.— Но… Товарищ консультант, товарищ Цёсек спит у себя в кабинете. У него было сложное совещание.— Так разбудите его, черт подери! У нас тут, в Москве, тоже был тяжелый день, а мы же работаем!— Есть!Через пару минут в динамике прозвучал заспанный голос:— Цёсек. Слушаю.— Что там у вас с этим круглым столом, товарищ? Мне долго еще ждать?— Товарищ консультант, вы же еще три дня назад говорили, что…— Мы тут у себя в Политбюро посоветовались и решили, что все должно быть так, как я сейчас говорю…— Но ведь генерал Ярузельский…— Кто тут, ёлки зеленые, важнее, я или он?— Вы, товарищ консультант…— Переговоры должны начаться с утра. Стол в Магдаленке?— Так точно, но генерал…— Так передай генералу, чтобы он не слишком выпендривался, а то мы его в гости пригласим, — в голосе Якуба прозвучала угроза.— Есть!— И начнете в восемь утра.— Но ведь это уже через три часа.— Что это еще за выкрутасы, черт подери!? Вытаскивайте товарищей из постелей. Обеспечьте военную авиацию. Или хотите покормить белых медведей?— А если от этого социализм завалится? — обеспокоился невидимый собеседник.— Это уже наши проблемы. Исполняйте!Якуб выключил микрофон и развалился на стуле.— И как пошло? — спросил он.— Блин, да ты же врожденный агент, — удивленно вздохнул Бонд. — А я сейчас переговорю с Хонеккером.Он придвинул микрофон к себе и начал выплевывать короткие приказы на немецком. Шастая по подвалу, Якуб обнаружил бутылку «Столичной». Отпив несколько глотков, он наполнил англичанину чайный стакан. В голове у него приятно зашумело. Бонд же нажал следующую кнопку и начал говорить по-чешски. Затем он отдал указания по-румынски, после них следующие…— Жалко, что я амхарского не знаю, — сказал он, выключая, наконец, устройство.— А где же это Амхария такая располагается? — поинтересовался Якуб.— По-амхарски разговаривают в Эфиопии. Да ладно, будем надеяться, там и местные партизаны справятся…— Вот будет цирк, когда КГБ обо всем узнает, — буркнул экзорцист и еще раз выпил из горла.— Да, буча начнется, — усмехнулся англичанин. — Лучше отсюда смываться. Вот только сначала… — Он вынул запонки, выставил на них время и подбросил под стол.— Чтобы уже ничего не смогли повернуть назад, — объяснил он.Оба они пошли по бетонным коридорам. Время от времени открывались какие-то двери, но выхода нигде не было. На дворе, видимо, была ночь, потому что в лабораториях не было ни души. Якуб прихватил коробочку универсального оглупителя. Бонд тоже что-то распихал по карманам. В другом складе они обнаружили кучи мешков с самыми различными валютами.— Блин, это ж сколько бабок напрасно пропадает, — вздохнул Вендрович.— Если хочешь, так бери. — Бонд сунул ему мешок с польскими злотыми. Чего им здесь киснуть…Якуб сунул подарок за пазуху. Наконец они остановились перед знакомой дверью.— Черт, какой же тут может быть шифр? — задумался шпион.— А я знаю, — усмехнулся Якуб.В этот самый момент где-то в глубинах подвалов раздался глухой взрыв.— Ага, — констатировал Бонд. — Запонки подействовали. Сейчас нас начнут искать.И действительно, завыла сирена. Откуда-то издалека до них донесся нарастающий топот. Якуб набрал на шкале комбинацию цифр: 1–2 — 3–4 — 5. Дверь поддалась. Они вошли в приличных размеров зал. Под стеной находился ручной подъемник с ручкой.— Блин, изнутри закрыть никак не удастся. — Шпион ощупывал двери.— Сейчас справимся…Экзорцист начал крутить ручку. С потолка медленно спустилась платформа. На ней стоял саркофаг с мумией какого-то лысого типа.— Господи Иисусе, ведь это же Ленин! — остолбенел Бонд.— Да Ленин, Ленин. Это запасной ход в мавзолей, оттуда мы уже сможем выйти на свободу. Вот только сначала…Топот подкованных сапог неумолимо приближался… Экзорцист рванул жилетку на груди вождя, нащупал осиновый кол и одним движением вырвал его.Ленин открыл глаза.— Что пгоизошло? — картавя, пробормотал он.— Мировая революция случилась. — Якуб помог Ленину подняться и сунул генеральский пистолет в руку.Вместе с Бондом они выпихнули мумию за двери, потом уселись в гробу. Подъемник защелкал, и платформа поползла вверх.* * *Двенадцать охранников, прошедших специальную подготовку для истребления шпионов, выскочило из за поворота. В узком коридоре кто-то шел им навстречу.— Дева Мария с Иисусом! — простонал один из агентов, хотя и был убежденным атеистом. — Что это за чудо?Ленин склонил лысую голову.— Что здесь пгоисходит? — рявгкнул он. — Нагодная власть пгизвавла вас защищать ее, а вы тут кгоссы по когидогам устгаиваете?— Простите, товарищ Ленин, — объяснил один из охранников. — Какие-то шпионы пульт управления взорвали…— И как мне тепегт гуководить миговой геволюцией! — взбесился Ленин. Вы должны были охганять, но не убгегли… За это только одно наказание смегть! — Автоматическим движением он поднял руку с пушкой.Первым пришел в себя командир.— Может это и Ленин, но мочи его, ребята! — заорал он.В бетонном бункере мрачно прозвучали очереди из двенадцати автоматов и отдельные сухие выстрелы из парабеллума восьмерки…* * *Якуб вошел в пивную в Войславицах.— Клубничный нектар со спиртом, — сделал он заказ. — Встряхнуть, но не перемешивать.Бармен выпучил на него глаза. Дружки тоже изумленно переглядывались. Никогда еще они не слыхали о подобной выпивке. Якуб заметил их полные осуждения взгляды, но интерпретировал их несколько иначе.— Ставлю всем! — завопил он во все горло. — Ребята, я как раз устроил вам конец комунии, за это следует выпить…— А заплатить у тебя имеется? — поинтересовался хозяин забегаловки.Якуб вытащил из-за пазухи банковский мешок, сорвал пломбу и высыпал содержимое на стол. Такой кучи банкнот никто еще никогда не видел. Все собравшиеся замерли. Один только человек браво подорвался со своего места: участковый Бирский. Он приблизился неслышно и положил тяжелую лапу на плечо Якубу.— Так что, гражданин Вендрович. Выходит, слишком рано вас отпустили?— Да все законно!— Ага, прямо в банковской упаковке? Откуда это у тебя?— Мне это дал Джеймс Бонд в Главном Управлении КГБ! — Якуб всегда любил говорить правду…Все собравшиеся расхохотались и гоготали еще долго после того, как Бирский, надев на Якуба наручники, вывел его. Мешок он забрал с собой.Автор - Пилипюк Анджей.

Ключевые слова: Лягушка повар трансформация полковник

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