Холодильник

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:57

Estellan Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:57 by

Самайн в тот год выдался на редкость скучным. Выбраться никуда не получалось из-за работы, и в связи с этим, с утра на работу я вышел из квартиры в довольно мрачном настроении. Вызвал лифт. Лифт, что удивительно, приехал. Почему-то грузовой. Гостеприимно распахнул двери, окатив мою унылую тушку темнотой из своих недр. «Опять выдрали лампочку, изверги», - мысленно посетовал я и, сделав шаг вперед, неожиданно для себя, едва не налетел на стоящий в дверях холодильник с приоткрытой дверцей морозилки. Нормальный такой, белый, даже не пожилой с виду.- Здрасте-приехали, - произнес я вслух скорее от неожиданности, чем от испуга.- Ну, заходи… - отозвался холодильник, и, захлопнув дверцу морозилки, попятился с прохода. Я буквально почувствовал на себе осуждающий взгляд этого мавзолея еды.Растерявшись еще больше, я попутно пытался вспомнить, где у нас ближайшая психушка. И немного сомневался, возьмут ли меня туда, если я приду сам с историей про говорящий холодильник, а не в компании двух рослых медбратьев, заботливо завернутый в смирительную рубашку. Я шагнул в лифт и нажал кнопку первого этажа. Двери лифта закрываются, и мы почему-то уезжаем наверх.- Погода сегодня совсем осенняя, – внезапно подает признаки жизни из темноты холодильник.- Пора бы уже, ноябрь месяц, – отвечаю ему на автомате и понимаю, что шизофрения - не самый приятный диагноз. А что еще бывает у людей, разговаривающих с холодильниками, слету не удавалось вспомнить. Ощущение холодных пальцев в районе затылка становится практически осязаемым.Тем временем приезжаем на шестой этаж. На этаже обнаруживается пожилой дядька.- Здравствуйте, - говорит дядька.- Здравствуйте, - отвечаем мы с холодильником.Дядька проходит мимо холодильника вглубь лифта, я снова нажимаю на кнопку первого. Едем в тишине. Меня так и подмывает спросить его, слышал он то же, что и я, или нет? Но при холодильнике немного стесняюсь. Вдруг обидится?Так и ехали до первого этажа: немного психующий я, пожилой дядька с клюкой и холодильник.

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