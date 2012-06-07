Девушка из щели. Часть 7

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 108 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:00 by

Рано утром Ольга слышала как проснулись студентки и стали собираться на учёбу. Ольга не стала вставать, Она лежала под одеялом, притворяясь спящей. Когда студентки ушли на учёбу, она тоже встала. Всё тело ломило и болело, недосып дал о себе знать. Выпив кофе, как всегда смотря в окно, она сразу же ушла гулять, ей ни на секунду не хотелось больше находиться в этой квартире и в Японии тоже. Чувство страха до сих пор не покидало её с самой ночи. Билеты были на руках, и она ждала полудня, чтобы заранее поехать в аэропорт, на регистрацию. Она решила, что лучше часть просидит в аэропорту и прождет своего рейса, чем останется здесь.Выйди на улицу, ей стало легче. Она почувствовала, что её паранойя как будто осталась внутри. Глубоко вздохнув прохладным утренним воздухом, Ольга снова пошла в парк. Ей хотелось спокойно провести последние часы в стране, в которую её тянуло с детства. Ольга пришла в парк и отправилась к скамейке, которую облюбовала ранее. В этот раз она оказалась свободной, Ольга обрадовалась этому и села в тень. Она несколько минут сидела неподвижно, смотря перед собой. В парке стали появляться люди. Она вспомнила, что наступила суббота, и у некоторых был выходной, потому что заметила, что стали появляться молодые люди, которые занимались бегом или выгуливали своих собак парами.Глядя на мимо проходящие парочки, у неё защемило в груди - она безумно соскучилась по Олегу, так долго они ещё не расставались за три года, что были вместе. Хоть внутри себя она и чувствовала тоску по любимому человеку, от чего не было настроения, но здесь ей было намного лучше, чем в съемной квартире. Она была абсолютно уверена, что там что-то есть необъяснимое, которое она чувствовала каждой клеточкой. Но девушка не понимала почему чьё-то присутствие чувствовала только она, после смерти Юли, ведь девушки-соседки вели себя, как обычно. Немного поразмыслив над этим, она пришла к выводу, что Юля тоже чувствовала что-то, потому что сильно изменилась через день, как они заселились. Ольга успокаивала себя тем, что через несколько часов уже будет лететь в Москву и больше никогда в жизни не вернется в эту проклятую квартиру. Этого момента она ждала, как чуда. После ночного разговора с Олегом по skype, на душе ей стало немного полегче. Было видно, что он её простил и обещал, что когда она вернётся, всё будет по-прежнему. Она хотела в это верить. И подумав об этом, Ольга улыбнулась. Посидев еще немного и посмотрев на прогуливающихся людей, она решила снова немного почитать и достала книгу, которую взяла с собой."Страшилка о призраке-пассажире, который никогда не платит.Это страшилка узкопрофессиональная для водителей такси. Ночью на дороге вдруг появляется человек в чёрном, будто из ниоткуда - он останавливает такси, садится на заднее сиденье. Человек просит отвезти его в такое место, о котором водитель никогда не слышал, и загадочный человек сам даёт указания, прокладывая путь исключительно самыми темными и страшными улицами. После долгой езды, не видя конца этому путешествию, водитель оборачивается - но там никого нет. Ужас. Но это не конец истории. Таксист поворачивается обратно, берётся за руль - но никуда уехать не может, так как он уже мертвее мертвого".Дочитав до конца, Ольга посмотрела на соседнюю страницу, где была иллюстрация к легенде. На ней было изображено зеркало заднего вида, в которое смотрел водитель, на его лице застыла гримаса ужаса.Рассмотрев иллюстрацию, Ольга перевернула страницу и принялась читать дальше."Пожар в универмаге.Эта история не из ряда страшилок, Скорее, это традиция, которая обросла сплетнями, которую сейчас сложно отделить от истины. В декабре 1932 года вспыхнул пожар в магазине в Shirokiya в Японии. Сотрудники были в состоянии добраться до крыши здания, чтобы пожарные могли спасти их с помощью веревок. Когда женщины, спускаясь по верёвкам, были где-то на середине, начались сильные порывы ветра, которые начали распахивать их кимоно, под которыми они традиционно не носили нижнего белья. Чтобы не допустить подобного бесчестия, женщины отпустили верёвки, упали и разбились. Эта история понесла серьезные изменения в традиционной моде, так как японские женщины начали носить нижнее бельё под своими кимоно. Несмотря на то, что эта история популяра, есть много сомнительных моментов. Для начала, кимоно так сильно задрапированы, что ветру их не раскрыть. Кроме того, в то время, японские мужчины и женщины спокойно относились к наготе, лишь бы не обнажиться, внушает серьезные сомнения.В любом случае эта история есть в японских учебниках по пожаротушению, и в нее верит абсолютное число японцев".Дочитав историю, Ольга посмотрела на изображение, на котором было высокое здание в несколько этажей, она поленилась посчитать этажи. Здание было объято пламенем и чёрным дымом, а она крыше толпилась большая толпа людей."Хонн Онна.Хонн-Онна - это японская версия морской сирены или сукеуба, так что она представляет опасность только для сексуально озабоченных мужчин, но, тем не менее - жутко.Согласно этой легенде, великолепная женщина носит роскошное кимоно, которое скрывает всё, кроме её запястий и красивого лица. Она флиртует с некими очарованными ею мужчинами и заманивает их в уединенные места, обычно в тёмный переулок. Но мужчин это не приведет счастливому концу. Хон-онна снимает своё кимоно, обнажая жуткий голый скелет без кожи и мышц. Затем она обнимает его и высасывает жизнь и душу. Так что Хон-онна охотится исключительно на неразборчивых представителей мужского пола, а для остальных людей она не опасна. Хон-онна, наверняка, выдумана японскими женщинами".Прочитав легенду, Ольга посмотрела на картинку. Там было изображена очень красивая юная девушка, одетая в национальный костюм красного цвета и собранными пышными волосами в национальную причёску. Кимоно было пышном и длинным, до самых пят. Она в руках держала фонарь своими костлявыми руками."Очень красивая иллюстрация", - подумала Ольга и посмотрела на часы, было одиннадцать часов дня, и она решила, что на этом достаточно засиживаться, пора идти собирать вещи и ехать в аэропорт. Но возвращаться обратно в квартиру ей совсем не хотелось. Она положила книгу в сумку и нехотя побрела обратно.Подойдя к железной двери съёмной квартиры, Ольга достала из кармана ключи и вставила их в замочную скважину, но оказалось, что дверь уже открыта. Ольга вошла в квартиру и услышала голоса Наоми и Ран, которые были на кухне и готовили обед. Сегодня студентки вернулись с учёбы рано, за всё время её проживания здесь, такое было впервые, наверное потому, что была суббота. Девушка обрадовалась, что они были дома, потому что, зайдя в подъезд, Ольга уже успела напридумывать себе всяких ужасов. Девушки поздоровались с ней из кухни, когда она прошла мимо них за вещами.Проходя мимо своей бывшей комнаты, дверь которой была заклеена лентой, она заметила, что дверь немного приоткрыта. От этого ей резко сделалось дурно, сердце по непонятной причине почему-то чуть не вырвалось из груди. Ольга глубоко задышала, чтобы успокоится и подошла к двери. Она немного оттолкнула её и через минуту, никого не увидев, обрадовалась, и уходя, плотно закрыла её. Она старалась не начинать думать об этом, почему дверь оказалась приоткрытой, хотя она точно вспомнила, что ночью закрывала её плотно. Может, девушки заглядывали внутрь? Хотя вряд ли. Подумав об этом, она сразу вспомнила, как ночью в темноте разыгралась у неё фантазия. Ольга быстро отмахнулась от этих мыслей и пошла собирать вещи.Ольга положила в сумку свои вещи, напоследок оглядела комнату, чтобы убедиться, что ничего не забыла, и, не увидев нигде своих оставленных вещей, она облегченно вздохнула и пошла к двери. По пути Ольга зашла на кухню к девушкам. Они предложили ей пообедать с ними, но она отказалась, аппетита не было, и не хотелось больше задерживаться в этой квартире, Ольга решила, что лучше перекусит в аэропорту. Она начала чувствовать, что это место снова стало на неё давить, и она торопилась удалиться. После девушка тепло попрощалась с японскими студентками и положила ключи от квартиры на обеденный стол.

Ключевые слова: Девушка из щели Япония легенды страх ночь авторская история

Другие, подобные истории: