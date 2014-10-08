Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Адвокатский кошмар

Недавно со мной произошло то, что заставило меня раз и навсегда поверить в существование чего-то потустороннего в нашем мире. То просто что никак не может существовать, но оно существует и живёт рядом с нами.

Так, о чём это я… Ах, да. Меня зовут Семён, мне 33 года. Я работаю… точнее работал в собственной адвокатской конторе до недавнего момента. Я помню все детали дня X – когда ко мне обратился человек за помощью. Тот день был ничем не примечателен – я, вечно невыспавшийся, сидел в своём кабинете и ждал поступления новых запросов. В общем, моя работа процентов на 90 состоит из этого. И тут в один момент зазвонил мой телефон, я аж вздрогнул. Вот уже неделю на него мне никто не звонил, да и некому было. Родни нет, друзей нет. Ну и я, крайне радостный от звонка, снял телефон. На той стороне со мной разговаривал мужчина, по голосу ему было лет 40-50. Он рассказал мне о том, что его обвиняют в убийстве, и попросил у меня помощи, так как, цитирую: “Государственным адвокатам я не доверю свою шкуру”.

Я приехал в следственный изолятор, и мои ожидания подтвердились – передо мной стоял смуглый мужчина в возрасте, полностью лысый. Мы разговорились – его звали Юрий Михайлович.

Он вкратце рассказал мне суть дела: он пребывал в своей квартире, когда услышал крик со стороны лестничной площадки – кричала его соседка. Он без промедлений ринулся в коридор, потом вниз по лестнице, и перед его глазами стояла следующая картина – была распахнута соседская дверь, а на задней стороне он увидел следы от “каких-то огромных когтей”. Он забежал в квартиру, но было уже поздно. На кухне лежало истерзанное тело Ирины Степановны, жертвы. К его несчастью рядом прошла другая его соседка – Любовь Викторовна, которая вызвала полицию, думая, что именно он убил Ирину.

После его задержания начались мучительные по времени допросы – иногда его держали в душной комнате по 6 часов. Он жаловался на серьёзное давление со стороны следствия, однако был наслышан о моём бюро и о том, что редко бывало, когда мы не смогли оправдать своих клиентов.
Он сказал, что сможет оплатить мои услуги в полной мере, и я согласился защищать его в суде. Кстати, вот что ещё – во время рассказа он очень нервничал, даже капли пота иногда стекали с его головы.

Я взял у него адрес его квартиры и решил осмотреть место преступления после осмотра следователями – часто бывало, что они пропускали некоторые очень важные улики, которые, казалось бы, лежали у них под носом.

Спустя 2 часа я был уже на месте. Скажем, домишко так себе, мягко говоря. А честно если сказать, обычная зассанная хрущёвка. Впрочем, таких домов в нашей стране хоть отбавляй. Но это не так важно. Я поднялся на этаж и слова моего клиента подтвердились – на внутренней части двери находилось несколько больших следов от острых предметов. Пройдя в квартиру, я начал изучать место. Через час обысков я обнаружил ещё несколько интересных вещей: например, на некоторых стенах я также увидел эти странные следы, а на полу часто были видны вмятины, как будто на них стояло что-то очень тяжёлое.

Я вернулся в изолятор и рассказал о своих находка Юрию Михайловичу. Вы бы видели лицо – он вдруг покраснел словно помидор, и очень занервничал. Я указал ему на это, но он вышел из комнаты для встреч.

Мне показалось это очень странным. Может, он видел что-то, но не договаривает? Я подумал, что надо бы ещё раз наведаться в квартиру. Всё равно планов на вечер особо нет, а человека спасать надо.

Я стоял на пороге его подъезда в полдесятого, и уже через 2 минуты снова принялся изучать место преступления. Спустя 15 минут я нашёл ещё несколько следов от острых предметов на стенах, а иногда и на полу. Это уже действительно выглядело очень подозрительно. Я продолжил обыск, и вдруг в соседней комнате раздался звук… как будто что-то царапало стены. Я тогда просто обомлел и даже двигаться не мог, но всё же через некоторое время решил посмотреть на источник звука. Сказать то, что я потерял дар речи от увиденного – это ничего не сказать.
В комнате стояла тварь ростом метра под два. Но в ещё больший ужас я пришёл, когда увидел его лицо – это было лицо крысы! С огромным носом, оно оглядывалось и что-то шептало. На её руках находились огромные когти. В один момент паззл сложился в моей голове – и я понял, кто убил Ирину Степановну.

И вдруг тварь посмотрела на меня. Я хотел было закричать, но из моих уст вырвался лишь тихий хрип. Оно широко улыбнулось и оскалило свои зубы, а я, как дурак, смотрел и ничего не делал. Вдруг оно бросилось на меня, а я сразу пришёл в себя и двинулся наутёк. Вызывать лифт было не вариант, пока я буду его ждать, тварь меня 100 раз перегрызёт.
Побежал по лестнице – оно за мной. Вот бегу и слышу тяжёлые звуки шагов сзади. Я часто бился о перила и падал, но не сдавался. В конце концов, я вышел на улицу и побежал так, как никогда не бегал. Не знаю, сколько это продолжалось, но, когда я остановился, полностью потеряв силы, я не обнаружил за собой хвоста.

Я отдышался и побрёл в следственный изолятор.

Но, когда я зашёл в здание… оказалось, что мой клиент покончил с собой буквально час назад. Я до сих пор чувствую вину за его смерть, ведь я знаю, что он никого не убивал. Знаю, что он невиновен… И я знаю, что он на самом деле наблюдал в тот день.
С тех пор прошёл месяц. Я закрыл свою организацию и теперь ищу новую работу. Я всё ещё просыпаюсь в холодном поту после одного и того же кошмара, который снится мне изо дня в день. Мне снится, как я бегу от этой твари из подъезда, но эта лестница как будто бесконечная. И как только я спотыкаюсь или у меня окончательно заканчиваются силы, я просыпаюсь. Снова и снова. Я не знаю, когда это закончится, но знаю одно – в этом мире живёт что-то иное. Что-то, что скрыто от наших глаз. Что-то настолько страшное, что потом будет годами сниться Вам в кошмарах после встречи с ним. Я хочу сказать – будьте аккуратны. Кто знает, что может находиться прямо рядом с Вами, а вы этого и не замечаете.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:06 by LobberПросмотров: 89Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Адвокат подъезд убийство крыса тварь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 03:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 229
С какой радости "хрущевки" зассаны? В бетонном полу откуда могут появиться вмятины? Полы деревянные, а под ними плиты перекрытия. Фантазия прёт через чур усердно. Я понимаю что история творческая, но немного перебор.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.