Адвокатский кошмар

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lobber Просмотров: 89 Комментарии: 1 0 Сегодня, 02:06 by

Недавно со мной произошло то, что заставило меня раз и навсегда поверить в существование чего-то потустороннего в нашем мире. То просто что никак не может существовать, но оно существует и живёт рядом с нами.Так, о чём это я… Ах, да. Меня зовут Семён, мне 33 года. Я работаю… точнее работал в собственной адвокатской конторе до недавнего момента. Я помню все детали дня X – когда ко мне обратился человек за помощью. Тот день был ничем не примечателен – я, вечно невыспавшийся, сидел в своём кабинете и ждал поступления новых запросов. В общем, моя работа процентов на 90 состоит из этого. И тут в один момент зазвонил мой телефон, я аж вздрогнул. Вот уже неделю на него мне никто не звонил, да и некому было. Родни нет, друзей нет. Ну и я, крайне радостный от звонка, снял телефон. На той стороне со мной разговаривал мужчина, по голосу ему было лет 40-50. Он рассказал мне о том, что его обвиняют в убийстве, и попросил у меня помощи, так как, цитирую: “Государственным адвокатам я не доверю свою шкуру”.Я приехал в следственный изолятор, и мои ожидания подтвердились – передо мной стоял смуглый мужчина в возрасте, полностью лысый. Мы разговорились – его звали Юрий Михайлович.Он вкратце рассказал мне суть дела: он пребывал в своей квартире, когда услышал крик со стороны лестничной площадки – кричала его соседка. Он без промедлений ринулся в коридор, потом вниз по лестнице, и перед его глазами стояла следующая картина – была распахнута соседская дверь, а на задней стороне он увидел следы от “каких-то огромных когтей”. Он забежал в квартиру, но было уже поздно. На кухне лежало истерзанное тело Ирины Степановны, жертвы. К его несчастью рядом прошла другая его соседка – Любовь Викторовна, которая вызвала полицию, думая, что именно он убил Ирину.После его задержания начались мучительные по времени допросы – иногда его держали в душной комнате по 6 часов. Он жаловался на серьёзное давление со стороны следствия, однако был наслышан о моём бюро и о том, что редко бывало, когда мы не смогли оправдать своих клиентов.Он сказал, что сможет оплатить мои услуги в полной мере, и я согласился защищать его в суде. Кстати, вот что ещё – во время рассказа он очень нервничал, даже капли пота иногда стекали с его головы.Я взял у него адрес его квартиры и решил осмотреть место преступления после осмотра следователями – часто бывало, что они пропускали некоторые очень важные улики, которые, казалось бы, лежали у них под носом.Спустя 2 часа я был уже на месте. Скажем, домишко так себе, мягко говоря. А честно если сказать, обычная зассанная хрущёвка. Впрочем, таких домов в нашей стране хоть отбавляй. Но это не так важно. Я поднялся на этаж и слова моего клиента подтвердились – на внутренней части двери находилось несколько больших следов от острых предметов. Пройдя в квартиру, я начал изучать место. Через час обысков я обнаружил ещё несколько интересных вещей: например, на некоторых стенах я также увидел эти странные следы, а на полу часто были видны вмятины, как будто на них стояло что-то очень тяжёлое.Я вернулся в изолятор и рассказал о своих находка Юрию Михайловичу. Вы бы видели лицо – он вдруг покраснел словно помидор, и очень занервничал. Я указал ему на это, но он вышел из комнаты для встреч.Мне показалось это очень странным. Может, он видел что-то, но не договаривает? Я подумал, что надо бы ещё раз наведаться в квартиру. Всё равно планов на вечер особо нет, а человека спасать надо.Я стоял на пороге его подъезда в полдесятого, и уже через 2 минуты снова принялся изучать место преступления. Спустя 15 минут я нашёл ещё несколько следов от острых предметов на стенах, а иногда и на полу. Это уже действительно выглядело очень подозрительно. Я продолжил обыск, и вдруг в соседней комнате раздался звук… как будто что-то царапало стены. Я тогда просто обомлел и даже двигаться не мог, но всё же через некоторое время решил посмотреть на источник звука. Сказать то, что я потерял дар речи от увиденного – это ничего не сказать.В комнате стояла тварь ростом метра под два. Но в ещё больший ужас я пришёл, когда увидел его лицо – это было лицо крысы! С огромным носом, оно оглядывалось и что-то шептало. На её руках находились огромные когти. В один момент паззл сложился в моей голове – и я понял, кто убил Ирину Степановну.И вдруг тварь посмотрела на меня. Я хотел было закричать, но из моих уст вырвался лишь тихий хрип. Оно широко улыбнулось и оскалило свои зубы, а я, как дурак, смотрел и ничего не делал. Вдруг оно бросилось на меня, а я сразу пришёл в себя и двинулся наутёк. Вызывать лифт было не вариант, пока я буду его ждать, тварь меня 100 раз перегрызёт.Побежал по лестнице – оно за мной. Вот бегу и слышу тяжёлые звуки шагов сзади. Я часто бился о перила и падал, но не сдавался. В конце концов, я вышел на улицу и побежал так, как никогда не бегал. Не знаю, сколько это продолжалось, но, когда я остановился, полностью потеряв силы, я не обнаружил за собой хвоста.Я отдышался и побрёл в следственный изолятор.Но, когда я зашёл в здание… оказалось, что мой клиент покончил с собой буквально час назад. Я до сих пор чувствую вину за его смерть, ведь я знаю, что он никого не убивал. Знаю, что он невиновен… И я знаю, что он на самом деле наблюдал в тот день.С тех пор прошёл месяц. Я закрыл свою организацию и теперь ищу новую работу. Я всё ещё просыпаюсь в холодном поту после одного и того же кошмара, который снится мне изо дня в день. Мне снится, как я бегу от этой твари из подъезда, но эта лестница как будто бесконечная. И как только я спотыкаюсь или у меня окончательно заканчиваются силы, я просыпаюсь. Снова и снова. Я не знаю, когда это закончится, но знаю одно – в этом мире живёт что-то иное. Что-то, что скрыто от наших глаз. Что-то настолько страшное, что потом будет годами сниться Вам в кошмарах после встречи с ним. Я хочу сказать – будьте аккуратны. Кто знает, что может находиться прямо рядом с Вами, а вы этого и не замечаете.

Ключевые слова: Адвокат подъезд убийство крыса тварь авторская история

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