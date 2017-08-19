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Истории из жизни

Звонок

Есть у меня знакомый - Олег, работает таксистом. У него было двое детей дочь и сын. Сын (младший) - это была папина радость и гордость. Дочь тоже очень любит, но сын – это же СЫН.

Случилось в его семье горе – когда сыну было 20 лет, он захотел с другом в Москву съездить, погулять, посмотреть достопримечательности. Взяли билет на поезд. Но тут, как будто так должно было случиться, из дальнего рейса приехал сосед–дальнобойщик. И в скорости собирался опять в рейс, на Москву. Предложил ребятам сдать билеты и поехать с ним, на фуре. Билеты были сданы. Подробностей про то, что случилось по пути в стольный град, я не знаю, но результат поездки: фура всмятку, все трое – водитель и два друга - погибли.

Олег очень тяжело переживал смерть сына. Долго не решался стереть номер в телефоне, который так и был записан – «Сын». Периодически роясь в телефонном справочнике, он натыкался на него. И каждый раз сердце сжималось от боли. Однажды он принял твердое решение и удалил этот номер из телефона.

Прошло 5 лет с момента трагедии. Олег так и не смог оправиться от потери, не смог жить в семье, в которой все напоминало о сыне, и ушел к другой женщине. Благо дочь уже вышла замуж и в папе особо не нуждалась.

Далее от первого лица.

Еду на вызов. Завтра православный праздник – Троица. Вызова в основном для поездки на кладбище. Убрать могилки, или уже оттуда, после уборки. Дорога на кладбище через речной мост. Чтобы попасть на мост, надо было объехать по кольцевой эстакаде. Движение на этом участке обычно оживленное, так как дорога идет с промышленной зоны, а впереди опять перекресток центральных улиц, выходящий на мост. И вдруг зазвонил мобильный. Благо стражей порядка на дороге не наблюдалось, я достаю из кармана телефон, смотрю на экран и вижу: «Сын». Сердце остановилось, липкий пот по всему телу, вдохнуть нечем, руки затряслись. Я съехал на обочину, телефон продолжает звонить. Смелости ответить мне не хватило. Только через минут 15, как мне показалось, после того, как перестал звонить телефон, я смог прийти в себя . Долго глядел на телефон, потом взял и стер этот вызов, так как объяснять себе, что это было – не хотелось, рассказывать кому-то – решили бы, что вранье.

Только поздно вечером Олег нашел в себе силы рассказать своей новой жене о случившемся. Женщина она конкретная. Ольга взяла телефон мужа и набрала номер, который Олег не мог забыть. При этом номер набрался как набор цифр. Ответила женщина, по голосу в возрасте. Ольга спросила, звонила ли она по этому номеру. На что женщина ответила, что никуда она не звонила, что живет она в деревне, что у нее больные ноги, что дети купили ей телефон, чтобы контролировать ее самочувствие. И кроме детей у нее есть только сестра. Эти три номера забиты в ее телефоне и больше ничего.

Что это было? Звонок–напоминание, что завтра Троица? Или звонок, чтобы отец не смог продолжить путь, так как другой раз заминка в несколько секунд может предотвратить несчастный случай? По сей день – это загадка.
Сегодня, 19:40 by Light_a_darkПросмотров: 588Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Сын автокатастрофа смерть звонок история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:47
+4
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 912
Комментариев: 8 102
У меня только одна мысль по этому поводу.....телефон каким то образом оказался у чужих людей, потом его продали. Как это бывает зачастую, кто первый прибыл на место трагедии, тот и взял телефон "сына", а потом он оказался у этой женщины. Другого объяснения не вижу. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#2 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 20:19
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 305
Ничего это не было.Просто номер продали другому человеку.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#3 написал: Mary3.11.
Сегодня, 20:28
+2
Группа: Авторы
Репутация: (31|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 72
У меня лет пять после смерти мамы в телефоне её номер хранился, вернее на сим карте, рука не поднималась стереть. Звонков ,конечно, не было. Через определённое время оператор отдаёт не используемый номер другому абоненту. Вот и здесь возможно так получилось.+++
Зарегистрирован: 15.02.2018
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 20:31
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (614|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 288
Я очень сочувствую Олегу и его жене.По поводу сына и того,что брак распался тогда,когда поддержка близкого человека очень важна.
Насчёт звонка - увы, просто номер, по истечению некоторого времени , продали другому человеку.У меня так было с номером,который у меня сейчас.Как только купила симку, звонили и звали «Павла Йосыповича», и по разговору слышно, что из глубинки люди, из Закарпатья, и Павел тот жив-здоров,просто номер поменял.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:46
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Может звонок и не был случаен. в самом деле что-то предотвратил…
Насчёт новых номеров: прошлой осенью покупала. Сначала выбрала один, но что-то не понравился сразу. Чую, что неприятности с ним могут быть связаны. Поменяла и всё хорошо!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: kas11
Сегодня, 21:58
+1
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Репутация: (1001|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 312
такой вызов мог бы и замешательство внести в управлении машиной.... это не шутки...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#7 написал: stahlratte
Сегодня, 22:51
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 130
Мне вот интересно, все так невнимательно читают? Он удалил номер из записной книжки, а он отобразился как запись, а не цифрами
Зарегистрирован: 18.01.2013
#8 написал: LudaM
Сегодня, 23:03
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 508
Может я чего то не понимаю, но в истории говорится, что отец стер номер сына из телефона. Удалил полностью. И что, если кто-то позвонит с этой симки, то опять высветиться имя прошлого абонента? У меня умерла тетушка, я потом тоже стерла ее номер, а этот номер взяла ее дочка. Так она звонила, имя тетушки на моем телефоне не высвечивалось

Думаю, что грозила какая -то опасность. Но это только мое мнение Плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
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