Дача. Часть 1

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 17:27

Prochor Alexeev Просмотров: 49 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:27 by

Раздел первый:Александр БойкоГлава 1. Утро.Я проснулся рано. Меня разбудило яркое солнце, которое очень уж воинственно проглядывалось через окно, которое не было закрыто шторами. Я понял, что больше не засну.Солнце светило уже сильно, я стал закрывать глаза одеялом. Свет проникал во все уголки. С утра оказалось, что всю ночь я проспал на диване. Телик, под который я скорее всего и заснул, был выключен. Он так и стоял на столе, который стоял рядом со входом в гостиную. Я решил, что если сын и жена всё ещё спят, то я сам заварю себе чаю, пошёл на кухню и открыл дверь.Никого не было. Значит ещё спят. Я подошёл к чайнику, включил его. Стал брать с полки банку с заваркой чёрного чая, а когда достал банку, то увидел торчащий кончик записки. Теперь я понял, что скорее всего моя жена и сын, пошли на пляж. Я достал записку из бумаги в клеточку. Скорее всего из блокнота. Там было аккуратным почерком моей жены Марии написано: "Мы на пляже. Вышли в 08:20". Я решил глянуть время на телефоне. Я и сам был не против пойти на пляж и пошёл в гостиную за телефоном.Я опять распахнул дверь в гостиную. Дверь была слегка приоткрыта, после того как я зашёл в эту комнату. Я подошёл к столу, взял телефон, и увидел время. 08:56.― Ура! ― сказал я про себя, но от радости, что я смогу ещё попасть на пляж, так как уходим мы примерно в 12:30, а то и позже. Главное быстро попить чай, переодеться и бежать на пляж. ― Я могу отлично провести этот день!Я взял телефон с собой, вбежав на кухню, насыпал в чай заварки. Я был так рад, что почти не замечая времени, быстро выпил горячий и вкусный сладенький утренний чай. Он был моим любимым напитком без алкоголя. Чай - это отличное начало каждого утра. Это я мог доказать тем, что я всегда был бодрый, красивый и всегда в фигуре. Я обожал чай.Чай я выпил за одну или две минуты.Пляж в селе Озёрное, где у меня есть чудесная дача, в которой я собственно и нахожусь. Речка Роганка, хоть была и неширокая, но уж очень живописная. В нашем селе речка была самая широкая. Здесь находилось Озёрское водохранилище. В речке было полно самой разнообразной рыбы. Тут, если особенно постараться, можно поймать почти все виды речной рыбы, которые водятся на Украине. Если пойдет клёв, то можно поймать карпа, леща, толстолоба и сома. Вся рыба была чистой и толстой, поэтому можно было устроить настоящее рыбацкое пиршество.Я быстро встал, поставил чашки в посудомойку и побежал. Открыл дверь на крыльцо, снял плавки, которые сушились на вешалке со вчерашнего дня. Быстро надел плавки и побежал в сторону пляжа.Во дворе очень красиво цвели гортензии. Цветов во дворе было так много, что просто разводились во все стороны глаза. Я был всегда поражён летней красотой. Я открыл дверь, вышел на улице Речную и побежал в сторону пляжа.Наш дом был седьмым от главного шоссе. Дом находился примерно в самом начале улицы, учитывая, что вся улица была длинной примерно в тридцать домов.Я быстрым шагом бежал по улице и хотел побыстрее оказаться на пляже. Наша улица была уж очень уютной. Я быстро двигался по гладкой и асфальтированной дороге. Такая гладкая дорога, большая редкость для нашей нищей страны. Её асфальтировали не так уж давно. Всего несколько лет назад, чтобы пробежаться по этой улице, надо было знатно попотеть, так как она была грубо засыпана щебёнкой, и то только в первой половине, а потом вообще начиналась земля, а после дождя наша улица была неприступной.Летом эта улица была раем. Солнце освещало её через ветви деревьев, которые в некоторых местах вообще куполом накрывали дорогу. Цветы цвели, наполняя улицу красками. Аккуратные дома, были будто бы шкатулки самых разных цветов, которые были построены близко друг к другу. На улице почти не было пустырей, лишь один в начале, и посередине пустыри, по которым можно подняться на холм, в другую часть улицы.Один пустырь в начале улицы каждый год хотели застроить, но по какой-то причине никто его не покупал. Его только иногда хотели застроить, но долго эти люди свое решение не держали. А жители нашей улицы были этому в принципе рады.На этом пустыре росло много различных цветов, деревьев. Как-то один житель нашей улицы предложил сделать там сад. Так и сделали. Теперь туда каждый год ходили жители нашей улицы, включая конечно меня и мою семью, собирать различные фрукты. Уже десять лет назад там посадили сад. Мы снимали тут дачу уже шесть с половиной лет. А дача нам и нравилась. Правда, выход к речке всё никак не расчистим, хотя сельский пляж нас вполне устраивал.Напротив того пустыря также был пустырь. Подход к нему зарос диким виноградом. Там стояла водонапорная башня. Этот пустырь был огорожен невысоким забором, который со стороны нашей улицы полностью зарос виноградом. Пустырь этот выходил к воде. туда мой сын Дмитрий и жена Мария относили лягушек, которые иногда запрыгивали на наш участок. Мы боялись высаживать их на своём берегу, опасаясь, что их убьёт наша кошка. Этот пустырь зарос густой травой, а также виноградом. Туда наша кошка Туська часто бегала ловить ящериц, которых мы почти всегда спасали от неё. Там было больше ящериц, чем на противоположном, где был сад. Они полностью переехали на противоположный пустырь.Я быстро дошёл до конца улицы. Там был перекрёсток. Там стыкались Внутреннее шоссе, Речная улица и Заозёрный переулок. Между Заозёрным переулком и Внутренним шоссе был небольшой магазинчик, рядом с которым были различные колонки: две с мороженным, две с пивом и один с кока-колой. А также был небольшой стенд с рекламой того, что можно купить в магазине. Магазин был построен из каркаса, обложенного линолеумом. Подход к нему был выложен тротуарной плиткой. Перед ней были аккуратные клумбочки, на которых помимо цветов росли хвойники. А к дороге примыкала парковка, отгороженная от клумб заборчиком. Сбоку от магазина был маленький ресторанчик с беседочками, построенными на тротуарной плитке. Сбоку был забор. Там плитка кончалась, а за ней была клумбочка. Потом забор сменял гараж, к которому вели заасфальтированные дорожки.Напротив этого всего была лесополоса. Её прерывала только старенькая автобусная остановка. Вплоть до автобусной остановки был пустырь, на котором рос вышеупомянутый сад. Потом был участок, на котором была различная сельская техника. Участок был на перекрёстке между Николаевской улицей и Внутренним шоссе. Там стояли различные комбайны и тракторы. Этот участок не давал никому из нас покоя. От него всегда доносились разные звуки.Я повернул на запад.С одной стороны был пустырь, на котором стояла водонапорная башня. Напротив было два шикарных участка, на которых живут самые разные олигархи.Улица Заозёрная была отгорожена от основного посёлка шлагбаумом. На той улице было в общем всего-то 19 домов. Эта улица в общем была шикарна. В конце она выходила на полуостров, который называли Заозёрным. В последний год там вели строительство комплекса теплиц, для которых расчистили половину полуострова. Я очень любил и люблю там рыбачить. Правда всегда приходиться обходить шлагбаум. А напротив магазина, на Заозёрном подъезде, который соединял мою улицу с Заозёрной, а также продолжающийся на самой Заозёрной улице, был чудесный сквер.Но потом начинался пляж. Рядом с поворотом к нему росли цветочки одного из олигархов, которые весело поглядывали на озеро. Въезд на пляж был засыпан щебёнкой. Потом была лесополоса, которая тянулась вдоль пляжа до моста, который соединял Озёрное. Вдоль лесополосы был отбойник, выкрашенный в цвета Украины. На конце заезда, был гараж для работников маленькой кафешки. Кафе было построено из дерева. Вокруг него тянулось длинное крыльцо, на котором стояли стулья и столики, так как летом там на месте стены была барная стойка, которую в холодное время закрывали. Там всегда скапливались неприятные люди. Рядом был стадион, по краям которого продавали места с зонтиками. Потом по песку росла редкая трава, а сбоку был песчаный стадион, на котором можно было играть в футбол и баскетбол, где тебе не помешают зонтики. Потом начинался третий пляж, самый маленький. Он был отделён от среднего пляжа небольшим болотом и камышами. Сбоку от среднего пляжа росла огромная, разлогая ива. Первый пляж, был самым длинным. Сбоку от него, перед мостом и концом лесополосы росло три ивы. Одна из них была самой большой и ветвистой на всём пляже. Остальные две, были крохотные, по сравнению с двумя другими титаническими растениями. Под ивами росли густые, непроглядные камыши. В них жили огромные, толстые лягушки. Мой сын, который их любил, часто ловил именно под теми ивами. Там можно было встретить не то, что лягушек, а настоящих жаб. Как-то раз, нам даже попалась одна такая лягушка, у которой изо рта, а скорее даже пасти, торчал рыбий хвост. После этого я немного поменял своё отношение к этим животным.Я зашёл на пляж. Сразу стал глазами искать свою Марию и Дмитрия. Я стал ходить по почти пустому пляжу. Наш пляж, если придти рано утром, вплоть до 10 часов, был почти пустым. Поэтому мне было несложно найти свою семью. Вскоре увидел наш рыжий плед, который лежал на первом пляже.Я более быстрым шагом пошёл в сторону пледа. Прошёл проход между заборчиками, который отгораживали пляж от парковки. Не так далеко густой шапкой проход покрывали деревья.Я провёл день очень хорошо, а потом стал собираться к отъезду.Глава 2. Кошмар.Я должен был приехать в нашу городскую квартиру, где мне надо было привести всё в порядок, так как они целую неделю там не были, кто знает, может подмести надо, или просто что-нибудь поправить. А завтра с утра приехать и забрать всю свою семью, а потом приехать недельки через две.Я застегнул куртку, открыл дверь в предбанник. Мне стало резко холодно, так как дверь в предбанник каким-то образом была открыта. Я не знал почему она была открыта, но и это особенно не волновало. В мистику я просто не верил. Не любил фильмы ужасов и вообще всё, что с этим связано. Я предпочитал научную фантастику и фэнтези, или же детективы, или фильмы и книги со спокойным или комедийным сюжетом.Я вышел из предбанника и плотно закрыл дверь в него, чтоб ветерком случайно не открыло.Я спустился по лесенке вниз. Потом пошёл по дорожке, которая шла через газон и напрямую обрамлял бордюрчик из кустов гортензии.По дорожке из тротуарной плитки я вышел на парковку своей машины, новенького Лексуса. Открыл дверь и сел за руль, завёл. Я взял пульт, нажал кнопку и открыл ворота, выкатил машину и, нажав другую кнопочку, закрыл их.Я выехал с нашей тихой, абсолютно светлой и уютной улицы, которая называлась Речной, так как она шла вдоль речки Роганки, на шоссе, рядом с которым был маленький магазинчик. Шоссе было хорошо освещено светом фонарей. С одной стороны, а именно со стороны нашей улицы был пустырь, а напротив было несколько жилых домов. Потом с одной стороны был пляж, а напротив снова пустырь. Потом я проехал мост.Потом я въехал в основную часть села Озёрное. Тут со всех сторон были дома и магазины. Всё светилось и в ночном свете переливалось. Казалось, что в этих магазинах можно купить всё, что угодно, но даже, не смотря на огромное количество магазинчиков, чтобы по нормальному скупиться, надо ехать в город Харьков, самый близкий к посёлку город.Потом с двух сторон от меня были пустыри. Потом снова были дома, а потом посёлок кончился, и я выехал в открытое поле. Напротив меня с обеих сторон было паханое поле. Потом я въехал в лесополосу…Стояла безмолвная ночь. Тучи, нависшие над дорогой, предвещали дождь. Я ехал совершенно один. Безмолвие и тишина…Дорога от села Озёрное до города Харьков была гладкой и с разметкой, с двух сторон окружённая лесополосой. Дорога была очень дикой, безмолвной гладкой, так как Озёрск от города отделяло только сёла Богатое и Пшеничное, которые, словно в драке, сплелись между собой в один посёлочек.Я ехал из дачи в город. На даче я поливал огород, ухаживал за домом, который стоит на берегу реки Роганка, а жена и сын остались там до следующих выходных, чтобы отдохнуть. Мне предстояло ухаживать за квартирой в самом центре города Харькова, чистого и аккуратного мегаполиса.Я проехал сёла Богатое и Пшеничное, а потом заправился на заправке АВИАС и выехал на окружную дорогу. Но сегодня огромное шоссе было каким-то не таким, безмолвным и загадочным. Машины не ездили как обычно, я выехал на шоссе и поехал. Огни города виднелись очень далеко, напоминая, что где-то здесь есть цивилизация. Было реально как-то не по себе, было очень даже страшно…Я включил музыку и стало как-то спокойнее. Но всё спокойствие одни разом смыло…С одной стороны дороги был сосновый питомник. Между сосенок что-то мелькнуло… Я успел только увидеть нечто, как оно на четырёх лапах побежало по посадке, но не в мою сторону, а вглубь зарослей.Я перепугался и чуть не съехал с дороги, меня спасло только то, что я нажал на педаль и не остановился, а поехал дальше пытаясь забыть обо всём, что произошло.Только перед тем, как поехать дальше, я вышел и осмотрелся. Было тихо. Я несколько раз обошёл вокруг машины, надеясь, что не лопнуло колесо, пока с перепугу, не зная что делать, крутился, пытаясь успокоить себя. К счастью машина была полностью готова и невредима. Я внимательно вгляделся вглубь посадки: к глубочайшему счастью я увидел лишь молодые сосенки, а потом подумал, что мне это всё просто померещилось, ведь я весь день работал, а потом ещё ночью ехал, ну может и привидится разочек. А потом сел и поехал дальше, все же желая побыстрее покинуть эту местность.Страх не покидал меня, я упорно пытался сказать себе: мне всё это только померещилось, а может это просто какой-то маленький и безобидный зверёк пробежал, а мне с усталости и в темноте показалось, что это, что-то мистическое…В состояние постоянного успокоения, слушая музыку, я проехал поворот на Салтовское шоссе, и поехал дальше, так как моя квартира находилась недалеко от торгового центра «Дафи». Я поехал по тёмной дороге, но успокаивал себя тем, что всё, что я видел, это лишь какие-то нелепые видения, не серьёзные, а такие, боковые, может пока ехал немножко задремал, ну всякое же бывает, не правда ли?Я проехал немного, а потом увидел что сбоку идут какие-то люди. Они были одним словом какие-то неправильные. Шли как-то неестественно. Будто бы без цели. Шли и всё. Будто бы они просто шли и чего-то выжидали. Будто бы они стремились к какой-то неизвестной, потусторонней цели, открытой только для них, а для него по какой-то причине была недосягаема. Она находилась вне зоны его понимания.Один был повыше, а один маленький, будто ребёнок. Ребёнок был на две головы ниже отца (или матери, кто его там знает). Но он почему-то отчётливо понял одно: один из них ребёнок, а другой отец. Это было странно, так как интуицией и внутренними чувствами никогда не отличался.Они были одеты в старую, порванную и политую кровью, одежду. Я подумал: может в аварию попали, или машина сбила, может стоит остановиться и помочь, подвести до Северной Салтовки?Первое, что пришло в голову, это то, что они возможно ехали, а машина разбилась. Одним словом в аварию попали. Но самое главное «но», ― это то, что по дороге не видел разбитых машин или автобусов. Этот вариант не действовал на ситуацию.Я бессмысленно подумал и решил остановиться. Спросить у них всё, пусть сами скажут, а я лучше не будет тратить свой мозг на вопрос, на который к сожалению не могу ответить.Но в голову лезло одно: то, что он встретил каких монстров, но здравый смысл, и вера в то, что мистики не существует, которую навязали родители, которые вообще отрицали всё, что не является фактами и научно доказанными выводами. Но, мысль медленно охватывала, набрался храбрости, сказал себе, что мистика это фантазия, и остановился…Проехав вперёд метров 100, я остановился, припарковался на обочине, и пошёл к путникам.Лица были закрыты волосами, которые были обильно пропитаны кровью, а тела закрыты длинной, белой, мешковатой порванной во многих местам одеждой, хотя это, во что они были одеты, было уже мало похоже на одежду…― Эй, подвезти! ― крикнул я когда был на расстоянии метров сорока от встречных. ― Может вас до города подкинуть, или ещё что-нибудь сделать?! ― я уверил себя, что это такие же самые люди как и я, но медленно, невольно, будто запертый в клетке, из которой нет выхода, понимая, что всё что происходит всегда ― это судьба, и понимал обратное.Я как мог в упор посмотрел на идущих мне навстречу людей. Я подумал, может они так долго шли и устали, что у них нет сил говорить... Я не стал повторять свой вопрос. Невольно вспомнил то, что увидел в посадке, но про себя повторяя, что это не так. Храбрость отступа по ходу сближения с людьми (как я их называл чтобы не было страшно), будто бы они медленно съедают мою храбрую сторону…― Эй, подвезти! ― крикнул я когда был на расстоянии метров двадцати от встречных. ― Я вас до больницы отвезу или дам шоколадку, купил в Озёрном в мини маркете Посаде. ― ответа он в очередной раз не получил. Понял, что спрашивать что-то бесполезно.Меня охватила дрож, я задрожал, и понял, что утонул в страхе и безвозвратном ужасе.В итоге, пока я думал и говорил, люди подошли ко мне в упор и остановились. Теперь я понял впервые, что по настоящему напуган. Страх, поднимаясь из ног, поднялся в голову, и я понял, что пока не увижу то, что под волосами у этих тварей, (я понял, что они не люди, что они опасны) я не смогу сделать ни шагу ни вперёд, ни назад.Передо мной стоял тот, что побольше. Он так тяжело дышал, и от него шёл такой отвратительный аромат крови, что я подумал, что меня сейчас стошнит от отвращения. Но потом я почувствовал страх… страх, ужас и отвращение. Я понял, что это не человек стоит передо мной. Я в страхе попятился. Я хотел бежать, но почувствовал, что кто-то положил руку мне на плечо. Я повернул голову и увидел, что на меня смотрел не человек. Я ударил существо по животу и побежал к машине. Существо упало и застонало. Рядом с ним стала вырастать лужа чёрной, гнойной крови, от которой пошёл резкий запах.Существо откинуло волосы, и было видно его уродливую сущность: от носа остался обрубок, на месте глаз были бездонные гнойные дыры, (по другому их и не назовёшь), со лба была ободрана кожа, и она свисала на глаза, оголяя череп, уши были обрублены, а по шее текли реки гноя, со скул была ободрана кожа, а на месте обычных зубов торчали жёлтые до отвращения иглы.Я быстро запрыгнул в машину, нажал на педаль и на полной скорости помчался. Теперь был по-настоящему рад, что заправился на АВИАСе. Я был до того напуган, что боялся глянуть в окно: было всё равно гонятся за ним эти порождения Преисподней или нет, просто хотел как можно быстрее доехать до города. Я понял, что они хотят его заполучить, это говорил какой-то подсознательный голосок. Я знал, что пока не закрыт в четырёх стенах, они не отстанут и будут ловить. Знал, по какой-то неведомой причине, что раз их уже встретил, то они уже не отцепятся. Теперь, они - дорожное проклятье, от которого может избавить лишь счастливая судьба.Вскоре я доехал до конца лесополосы и остановился около заправки. Поскольку пока мчался по трассе, у машины почти закончился бензин, заправился и поехал дальше.К большому счастью пока заправлялся, выходя из машины, не увидел бегущих чудовищ, и подумал, что это всё приснилось. Я увидел только мрачную и холодную лесополосу, ведущую куда-то вдаль. Теперь, я как-то, по неизвестной причине, стал понимать, что возможно, это всё какой-то неудачный сон, кошмар. Что просто такое иногда бывает, придремал. И ему вот такое приснилось.Я снова сел в машину и поехал. Я повернул на город и включил радио, и там как раз шла передача «Новейшие новости». Сам не знал, но попал чётко на начало, будто бы специально готовили этот отрывок, а я, как и задумывалось кем-то, как раз попал на самое начало.Там рассказывали про то, что на окружной дороге Харькова, сегодня засекли пропажу двух людей, отца и сына, а трупы так и не нашли. Имена: отец Максим и сын Олег. Они затерялись между поворотом на Салтовское шоссе и Циркунами. По словам, последний раз их видел водитель грузовика, который проезжал рядом с поворотом на Салтовское шоссе. Он сказал, что видел, как они шли по дороге. По словам жены Максима Натальи, они пошли за хлебом, а её второй сын Сергей подтвердил это. Но что они делали на Окружной дороге?Потом была короткая и неинтересная реклама.Потом началось что-то неинтересное про погоду и политику, и я решил переключиться на музыку.Я был до того шокирован, что всё происходящее, происходит на самом деле, и что тут и правда есть что-то мистическое. Я был напуган, и самым большим желанием было не доехать до квартиры, а хотелось в Озёрное, к жене и сыну, там будет как-то спокойнее, ведь там семья, а в таком случае, и вправду лучше быть с ними, так ты знаешь, что никто никого никто не убьёт и не съест.Теперь твёрдо понял: мистика существует, и все слова родителей ― не правда. За пятнадцать минут изменил все свои представления о мире, которые всегда говорил себе: мистики нет, инопланетян нет, призраков и духов нет, и всякое такое. Родители говорили одно: верь фактам. Эти слова были девизом его жизни.Я твёрдо понял тот факт, что надо ехать на дачу в Озёрное, к семье, так как понимал, что теперь запутался в мистике и кошмарах, что изменить нечего не смогу. Возможно, смогу как-то выпутаться из этого всего.Я твёрдо решил повернуть, нажав на педаль, развернул машину и поехал обратно. Вскоре выехал на Окружную дорогу и поехал на Юг, чтобы потом повернуть на Озёрное и быть с семьёй, только ничего не рассказывать, а сесть, попить чаю и сказать что «Мне как-то на воздух захотелось и к семье, и решил вернуться по этой причине».Я поехал по пугающему пути между поворотом на Циркуны, и Салтовским шоссе, но только не кого не встретил, и успокаивал себя тем, что всё только померещилось, а то, что говорили по радио к тем чудовищам не имеет никакого отношения. Опять стал успокаиваться, но понимал, что должен ехать обратно, даже если весь сегодняшний вечер ― это кошмарный сон.Кошмарный сон!И тут озарило!Возможно это всё просто пугающий сон. Может, сейчас проснусь и буду валяться, смотреть на заглядывающее в окно солнышко, пойду на пробежку с женой, и подумаю: «Ну присниться же такое!».Он без приключений, уже в более спокойном духе доехал до поворота на Озёрное. Он был уже абсолютно спокоен и почти забыл про все свои ужасные приключения, и говорил себе, успокаивал себя тем, что скоро их семья будет вместе.Он ехал и слушал различную музыку. Так, в абсолютно спокойном духе проехал Пшеничное и Богатое, потом через дикую местность, где с двух сторон была лесополоса. Потом выехал на открытую местность, где с двух сторон было паханое поле ,и на глаза попадались хуторки со светящимися окошками, которые словно маяки торчали посреди поля. Потом стоял гранитный крест с надписью: «Храни Бог Озёрное». Потом стояла отметка с надписью Озёрное. Разметка дороги кончилась и уже скоро въехал в посёлок.Он проехал автобусную остановку, потом минимаркет "Посад" и торговую линию, пешеходный переход, Пивной тандем, потом проехал мост и повернул на улицу Речную и доехал до их дачи, которая была седьмым домом на этой улице.Сейчас в голову пришла мысль написать про свое путешествие рассказ под названием «Путь в ночи», издать его, а жене и сыну сказать, что в нём проснулся писательский талант к ужасам. Он подумал, что сможет стать вторым Стивеном Кингом, и его будут называть Королём ужасов. В нём проснулась мечта…Он вышел, и был удивлен тем, что в доме полностью выключен свет, и несколько окон разбиты. Поднял с земли ветку и снова стал дрожать от страха, медленно открыл калитку и вошёл в свою дачу…Теперь стало ещё ужасней. Он стал очень переживать за свою семью и начал невольно понимать, что возможно его семья мертва, а эти твари решили нанести ему удар: убить семью, чтобы отомстить за то, что он не стал их кормом…Гладкая тротуарная плитка была вся в крови, но я заметил, что кровавый след вёл прямо ко входу в дом. Шёл, дрожа, держа перед лицом палку. Он был абсолютно готов умереть. Он так намучался, понимая, что эти твари хотят убить его, что смерть была для него чуть ли не милосердием.―Где вы? ― крикнул я, надеясь, что ответит жена или сын.Но ответ не последовал.Я собрался с силой, думая, что я выманю чудовищ, убью их, а мои жена и сын не откликаются только потому, что они сидят где-нибудь в углу и выжидают его, спасителя, который убьёт проклятую мразь.Я открыл приоткрытую дверь и попытался включить свет, но когда попробовал это сделать, почувствовал, а потом увидел повернув взгляд, что включатель выломан и валяется на полу, а когда прошёл в дом, где пол был почти везде залит кровью, заметил, что вырваны все выключатели. Потом зашёл на кухню, ведь именно там были пробиты окна.Я зашёл на кухню, так как на входе в нее отсутствовала дверь, поэтому без препятствий зашёл туда и пошёл по комнате.Тут меня ждало ужасное зрелище, будто бы ожидало меня: куски жены и сына валялись по всей комнате, поэтому весь пол был залит кровью.Я со скоростью пули вылетел из дома, залез в машину, бессознательно нажал на педаль и умчался до Посада.Я достал из кармана телефон и в трубку прохрипел:― Едте сюда! Село Озёрное, Озёрный сельсовет, речка Роганка, улица Речная, дом седьмой!― Сейчас будем, ― ответили мне из телефона. ― я сел за руль и не знал, что делать, но я не был шокирован, я понимал одно, этим монстрам нужен я! Но в дом я приехал позже, чем они хотели, поэтому я ещё жив. Но где же они сейчас?Наверное они стоят где-то посреди дороги и ждут пока я поеду в город, чтобы напасть и убить. Поэтому я буду оставаться в безопасном центре села, где бегает по магазинам куча народу, и рядом горят окна домов, тут я чувствовал себя безопаснее.Так, считая время, я просидел минут десять или пятнадцать, или двадцать, как показалось несколько полицейских машин, мигая сиреной, они вытянули меня из полусна, я подхватился и стал ехать за полицейскими машинами, чтобы выйти на место нечистого преступления. Я ехал за полицейскими до своего дома, а потом я и полиция остановились и вышли.― Вы нас вызывали? ― подошёл ко мне самый главный полицейский.― Да я вас вызывал.― Ну и по какому делу? ― спросил полицейский. ― вы мне по телефону так ничего и не рассказали.― Ох, тут такое, ― сказал я не уверено, думая, что полицейский мне не поверит. ― Тут такое… ну ладно слушайте.― Давай побыстрее к делу, не затягивай.― А вы мне поверите?― Поверю, ну говорите.― Я ехал с дачи домой, в город, а тут у меня жена и сын, и когда я почти доехал до дома, то понял, что мне надо домой. И вот я приезжаю, а жена и сын мертвы…― Возможно это маньяк. ― сказал серьёзно полицейский. ― у вас в селе раньше бывало, что кто-то погибал при неизвестных обстоятельствах?― Нет! ― я сказал по чему-то очень уверенно. ― Но тут такое… когда я ехал в город, то я встретил… ну короче одним словом… короче пока я ехал по Окружной, между поворотом на Старый Салтов и на Циркуны… Короче за мной гонялись трупы! А ещё я видел такого одного пока ехал около того соснового питомника!― Возможно это просто переодетые люди, которые хотят вас напугать. ― сказал полицейский, ― но по голосу было понятно, что он тоже немного напуган, и мне даже показалось, что он мне верит.― Нет, я видел их лица, они как скелеты… ― я вспомнил их, и понял, что потерял сознание. Я упал на землю.― Положите его в машину! ― громко приказал полицейский, и меня положили в одну из машин, укрыв каким-то одеялом, которое было в салоне автомобиля.

Ключевые слова: Дача дорога монстры авторская история

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