Все остается

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:10

3klim3 Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:10 by

Расскажу вам мою историю. Я ученый орнитолог, занимаюсь кольцеванием и учетом антарктической птицы. Однажды, году этак в 2011 я со своей командой вышел в океан за очередными исследованиями. Судно у нас было небольшое, но весьма удобное, так что вся команда выдвинулась к месту, где видели новую группу пингвинов.Через некоторое время мы прибыли на базу, собрали необходимое оборудование и выдвинулись в нужный район. Несколько часов спустя поднялся страшный ветер, а затем и туман, из-за чего группа двигалась вслепую. После долгого блуждания в белом мареве оказалось, что навигация сдохла и понять, где мы находимся и куда нам плыть, нельзя. Рация не отвечала, звезд тоже видно не было. Все, на что мы надеялись, определиться по звездам, когда туман рассеется. Но он не ушел ни через сутки, ни через двое. Припасы кончались, компас работал очень плохо (полюс все-таки). Казалось, что мы останемся здесь, и будем медленно гибнуть от холода и голода.На третьи сутки мы проснулись от тряски. Наш корабль налетел на что-то. Выйдя на мостик, я увидел, что рядом с нами стоит такое же судно. Единственно, что у него не было названия, всем остальным эта была старая ржавая копия нашей посудины. Этот корабль вдруг дал полный назад, и, развернувшись к нам кормой, дал малый вперед. На палубу вышел старичок с фаером, привлек наше внимание и затем передал нам сообщение сигнальной азбукой: "Идите за нами. Неподалеку есть причал." После этого безымянный дал самый полный вперёд и скрылся.Еле поспевая на шум мотора Безымянного, мы шли вперёд прямо за ним. Дважды едва не сев на мель, мы вдруг увидели остров, на котором сидела та самая новая группа пингвинов, а Безымянного нигде не было. "Земля! Земля!", - радостно кричала наша команда. Пристав к берегу, мы вышли на небольшой причал, вынесли оборудование и приступили к описи птиц. На всю работу у нас ушло пять или семь часов. Вернувшись к нашей старушке, мы увидели самую ужасную картину: судно осажено выше ватерлинии. Это могло означать лишь одно: пробоина. Мы на мели. Буквально.Несколько лет спустя.Пингвины перестали приплывать сюда, туман так и не проходит. Зато мы стали первоклассными рыбаками. Но это все не важно. Важно, что судно готово к обратному пути. Из 12 человек осталось восемь, но этого более чем достаточно, для возвращения. Заделать пробоину было сложно, но ещё сложнее найти чем её закрыть. Решение нашлось только спустя пару лет, проведенных здесь. И оно было гениальным в своей простоте. Мы сварили таблички (с именем судна) между собой и заделали ими пробоину. Мы выдвигаемся.Сквозь шум нашего двигателя, мы вдруг услышали шум еще одного корабля. Но не успев среагировать, на малом влетели ему в борт. Осмотрев это судно я потерял дар речи. Отойдя от шока я скомандовал полный назад.Сам я взял фаер, фонарь Морзе и пошел на корму. Тут недалеко есть пристань.

Ключевые слова: Пингвины остров судно авторская история

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