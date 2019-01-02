Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Путь в тумане

Это мой комментарий к вот этой истории.

Дело было давно, в 1991.
Я тоже одно время слегка "ушувалась", но группа была чисто оздоровительная. И в то же время я занималась горным туризмом, уже водила группы в качестве руководителя. И вот отзанимавшись осень, зиму и весну, летом я со своей командой отправилась в горы. Благополучно и буднично прошли часть маршрута. В очередное утро по графику вышли на нужный перевал. Пока нашли тур, пока нашли записку предыдущей группы (от 1973 или 1972 года), пока написали и упаковали свою, снизу стал подниматься туман. Туман в горах - явление обычное. По описанию перевала ледника на спуске нет, только снежник, да и категория не высокая (1Б если кому интересно). Быстренько собрались и начали спуск. Сверху солнце и пронзительно синее небо, внизу - молоко тумана.
Туман оказался очень плотным. Через некоторое время рука, вытянутая вперёд, стала видна чуть дальше локтя. Шли связанными, но очень плотной группой, было страшно потерять из виду смутное пятно спины впереди идущего. Практически наступали друг другу на пятки. Я шла первой. И вот выключилась. Совсем. Нет мыслей, нет ощущений. Даже звуки пропали. Вскоре снег закончился, мы очень удачно вышли прямо на гребень старого моренного вала. Да и туман стал быстро редеть (я так понимаю, что мы спустились из облака), пошёл дождь. Решили не мокнуть, сбились в кучу, накрылись полиэтиленом, затеяли перекус. Сидели спиной к пройденному перевалу, наблюдали, как ветром рвёт остатки тумана и тот клочьямилетит на фоне чёрных мокрых скал. Дождь тоже прекратился. Стали сворачивать плёнку, оглянулись и увидели... Вся группа несколько минут молча разглядывала наши следы на спуске. Мы прошли единственно возможным путём среди трещин и ледовых разрывов. Как за руку кто-то провёл.
А у-шу я больше не занималась. Но не по каким-то мистико-мировозренческим причинам, а просто началась совсем другая жизнь. В цивилизацию мы вышли как раз на "Лебединое озеро", если кто тот год помнит.
И в горах я больше не была. Хотя маршрут на этом и не закончился, других чудес больше не было.
Как-то так.

Вчера, 12:56 by ЛетягаПросмотров: 762Комментарии: 8
+18

Ключевые слова: Горы перевал туман ледник спуск авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Вчера, 13:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 235
История мистическая и точно из жизни, спасибо!)
Зарегистрирован: 2.01.2019
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 335
Хорошая история! Плюс!
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Tanusha13666
Вчера, 15:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 292
Вот бы всегда так "за ручку" кто-то проводил, насколько меньше было б смертей и тяжёлых травм... + good
Зарегистрирован: 9.11.2019
#4 написал: Nadezhda9
Вчера, 17:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 415
+++++ Вы-счастливый человек!
Зарегистрирован: 4.10.2016
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:02
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3171|-1)
Публикаций: 2 165
Комментариев: 12 595
Горы, тропы, облака, ветер, туман, романтика с риском для жизни. Адреналин вырабатывается естественным образом.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 266
Цитата: Tanusha13666
Вот бы всегда так "за ручку" кто-то проводил, насколько меньше было б смертей и тяжёлых травм... + good

И вообще по жизни такого поводыря, скольких ошибок можно избежать
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#7 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (249|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 601
Ваще громадное повезло!
Я вот помню раньше была у меня странная привычка (которую я утратила возможно) не поддаваться панике в критичных ситуациях. Например, вот иду я по городской улице и чувствую, что заблудилась.. Гугла тогда ещё не было. И в тот же момент я сама себе в мыслях говорю - сейчас пойдёшь туда-то и свернешь там-то и выйдешь на знакомое место. Я даже у людей не спрашивала ничего. Это вот самый простой пример из жизни. Их миллион было. Вот теперь этого нет. Хотя, когда я одна нахожусь где-то, то чувствую себя более уверенно, чем когда с кем-то.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#8 написал: верю-не верю
Вчера, 23:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 847
Здорово. Вот это везение ! Хорошая группа подобралась. А если бы, как на том корабле в анекдоте.? laughing
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Вспомнила своё.
Я участвовала в одном походе, Теберда -Архыз, сравнительно легкий маршрут. Нно..........был и туман, и под дождь попали, еще и заблудились вдобавок. Совсем обессилевшие вышли на стадо овец, там у пастухов и переночевали еще одну ночь. Мне хватило впечатлений и адреналина от одного раза. Тянуло еще, но больше не рискнула.
Спасибо за историю, ставлю огромнейший ПЛЮС !
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.