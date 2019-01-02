Путь в тумане

Путь в туманеЭто мой комментарий к вот этой истории.
Дело было давно, в 1991.
Я тоже одно время слегка "ушувалась", но группа была чисто оздоровительная. И в то же время я занималась горным туризмом, уже водила группы в качестве руководителя. И вот отзанимавшись осень, зиму и весну, летом я со своей командой отправилась в горы. Благополучно и буднично прошли часть маршрута. В очередное утро по графику вышли на нужный перевал. Пока нашли тур, пока нашли записку предыдущей группы (от 1973 или 1972 года), пока написали и упаковали свою, снизу стал подниматься туман. Туман в горах - явление обычное. По описанию перевала ледника на спуске нет, только снежник, да и категория не высокая (1Б если кому интересно). Быстренько собрались и начали спуск. Сверху солнце и пронзительно синее небо, внизу - молоко тумана.
Туман оказался очень плотным. Через некоторое время рука, вытянутая вперёд, стала видна чуть дальше локтя. Шли связанными, но очень плотной группой, было страшно потерять из виду смутное пятно спины впереди идущего. Практически наступали друг другу на пятки. Я шла первой. И вот выключилась. Совсем. Нет мыслей, нет ощущений. Даже звуки пропали. Вскоре снег закончился, мы очень удачно вышли прямо на гребень старого моренного вала. Да и туман стал быстро редеть (я так понимаю, что мы спустились из облака), пошёл дождь. Решили не мокнуть, сбились в кучу, накрылись полиэтиленом, затеяли перекус. Сидели спиной к пройденному перевалу, наблюдали, как ветром рвёт остатки тумана и тот клочьямилетит на фоне чёрных мокрых скал. Дождь тоже прекратился. Стали сворачивать плёнку, оглянулись и увидели... Вся группа несколько минут молча разглядывала наши следы на спуске. Мы прошли единственно возможным путём среди трещин и ледовых разрывов. Как за руку кто-то провёл.
А у-шу я больше не занималась. Но не по каким-то мистико-мировозренческим причинам, а просто началась совсем другая жизнь. В цивилизацию мы вышли как раз на "Лебединое озеро", если кто тот год помнит.
И в горах я больше не была. Хотя маршрут на этом и не закончился, других чудес больше не было.
Как-то так.
Вчера, 12:56 by ЛетягаПросмотров: 762Комментарии: 8
Ключевые слова: Горы перевал туман ледник спуск авторская история