Морской король

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08

Vapiru Просмотров: 171 Комментарии: 2 +1 Вчера, 16:08 by

Морской корольПропавшее рыболовецкое судно «Тартака» было найдено у берегов штата Флориды. Как оно оказался там, неизвестно. Известно только, что принадлежало судно кубинской команде.Имена команды: Альберто - капитан, Диего - боцман, Фидель - мичман, Николас - матрос, Пабло - матрос. Фамилии указаны не были. На нём был найден бортовой журнал, далее будет запись.День первый - 11.04.2000. Мы выплыли в море в 8:00, остановились, улова нет, плывем дальше.День второй - 12.04.2000. С самого раннего утра в сети попался большой улов. Возможно, будет больше, плывём дальше.День третий - 13.04.2000. Только сейчас заметили, что находимся на территории Бермудского треугольника, возвращаться не собираемся. Улов стал чуть больше.День четвёртый - 14.04.2000. Начались первые странности: над водой стоит густой туман, мы люди не суеверные, а трюмы ещё не заполнены.День пятый - 15.04.2000. На радио поймали волну, на которой были переговоры. «Всё неправильно. Океан выглядит не так, как должен. Мы не видим землю. Мы входим в белую воду» - после этих слов мы потеряли волну.День шестой - 16.04.2000. Компас не работает. Всё вокруг заволокло туманом. Видимых ориентиров нет. Погода ухудшается. Собираемся возвращаться. Развернулись на 180 и плывём назад.День седьмой - 17.04.2000. Топливо закончилось, но мы продолжаем плыть.День восьмой - 18.04.2000. Мы до сих пор плывем куда-то в густом тумане. Команда начинает бояться. Пабло бредит, уверяет всех, что видел русалок. Мы заперли его в каюте, чтобы не пугать остальных членов экипажа.День девятый - 19.04.2000. Случилось страшное. Пабло разбил окно, выпрыгнул и утонул. Мы почтили его. До сих пор плывём, берега не видно.День десятый - 20.04.2000. Вокруг нас появились странные корабли. Одни стоят, некоторые плывут рядом с нами. Название одного из них - «Котопакси». С помощью азбуки Морзе мы пытались выйти на связь с этими кораблями, но безрезультатно. Вся команда боится, припасы вроде бы ещё есть, продолжаем плыть.День одиннадцатый - 21.04.2000. На кораблях появились люди, попытки выйти с ними на контакт не увенчались успехом, они просто стоят и смотрят на нас. Команда в ужасе. Фидель агитирует команду начать молиться богу о спасении. Николас присоединился к нему и начал молиться.День двенадцатый - 22.04.2000. Моряки-призраки открыли по нам огонь, кто из чего: из пушек, из мушкетов, из луков, из автоматов. Корабль подбит, Фидель и Диего убиты, я ранен. Не знаю, выживем ли мы.День тринадцатый - 23.04.2000. Сделал перевязку, слышу голос в голове, стараюсь не обращать внимание, Николас окончательно свихнулся, забился в угол и молится. Те самые русалки, что звали Пабло, плывут рядом с кораблём и смеются.День четырнадцатый - 24.04.2000. Устал сопротивляться безумию, начал слушать голос. Он представился морским королём и сказал, что мы в его королевстве, что он не единственный король, есть и другие. Затем он приказал мне скинуть Николаса в воду, а затем прыгнуть самому, ведь мне нужны новые воины…На этом запись заканчивается, но она не дала нам ответов о произошедшем, а лишь добавила вопросов: кто этот король? Сколько ещё их существует? Неужто всё, что говорят про Бермудский треугольник, - правда? Над ними уже думают различные учёные: криптозоологи, уфологи, биологи и различные религиозные конфессии.

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