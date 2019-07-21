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Творческие истории

Морской король

Морской король

Пропавшее рыболовецкое судно «Тартака» было найдено у берегов штата Флориды. Как оно оказался там, неизвестно. Известно только, что принадлежало судно кубинской команде.

Имена команды: Альберто - капитан, Диего - боцман, Фидель - мичман, Николас - матрос, Пабло - матрос. Фамилии указаны не были. На нём был найден бортовой журнал, далее будет запись.

День первый - 11.04.2000. Мы выплыли в море в 8:00, остановились, улова нет, плывем дальше.
День второй - 12.04.2000. С самого раннего утра в сети попался большой улов. Возможно, будет больше, плывём дальше.
День третий - 13.04.2000. Только сейчас заметили, что находимся на территории Бермудского треугольника, возвращаться не собираемся. Улов стал чуть больше.
День четвёртый - 14.04.2000. Начались первые странности: над водой стоит густой туман, мы люди не суеверные, а трюмы ещё не заполнены.
День пятый - 15.04.2000. На радио поймали волну, на которой были переговоры. «Всё неправильно. Океан выглядит не так, как должен. Мы не видим землю. Мы входим в белую воду» - после этих слов мы потеряли волну.
День шестой - 16.04.2000. Компас не работает. Всё вокруг заволокло туманом. Видимых ориентиров нет. Погода ухудшается. Собираемся возвращаться. Развернулись на 180 и плывём назад.
День седьмой - 17.04.2000. Топливо закончилось, но мы продолжаем плыть.
День восьмой - 18.04.2000. Мы до сих пор плывем куда-то в густом тумане. Команда начинает бояться. Пабло бредит, уверяет всех, что видел русалок. Мы заперли его в каюте, чтобы не пугать остальных членов экипажа.
День девятый - 19.04.2000. Случилось страшное. Пабло разбил окно, выпрыгнул и утонул. Мы почтили его. До сих пор плывём, берега не видно.
День десятый - 20.04.2000. Вокруг нас появились странные корабли. Одни стоят, некоторые плывут рядом с нами. Название одного из них - «Котопакси». С помощью азбуки Морзе мы пытались выйти на связь с этими кораблями, но безрезультатно. Вся команда боится, припасы вроде бы ещё есть, продолжаем плыть.
День одиннадцатый - 21.04.2000. На кораблях появились люди, попытки выйти с ними на контакт не увенчались успехом, они просто стоят и смотрят на нас. Команда в ужасе. Фидель агитирует команду начать молиться богу о спасении. Николас присоединился к нему и начал молиться.
День двенадцатый - 22.04.2000. Моряки-призраки открыли по нам огонь, кто из чего: из пушек, из мушкетов, из луков, из автоматов. Корабль подбит, Фидель и Диего убиты, я ранен. Не знаю, выживем ли мы.
День тринадцатый - 23.04.2000. Сделал перевязку, слышу голос в голове, стараюсь не обращать внимание, Николас окончательно свихнулся, забился в угол и молится. Те самые русалки, что звали Пабло, плывут рядом с кораблём и смеются.
День четырнадцатый - 24.04.2000. Устал сопротивляться безумию, начал слушать голос. Он представился морским королём и сказал, что мы в его королевстве, что он не единственный король, есть и другие. Затем он приказал мне скинуть Николаса в воду, а затем прыгнуть самому, ведь мне нужны новые воины…

На этом запись заканчивается, но она не дала нам ответов о произошедшем, а лишь добавила вопросов: кто этот король? Сколько ещё их существует? Неужто всё, что говорят про Бермудский треугольник, - правда? Над ними уже думают различные учёные: криптозоологи, уфологи, биологи и различные религиозные конфессии.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08
Вчера, 16:08 by VapiruПросмотров: 171Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Король море страх ужас безумие корабль моряки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гальдр
Сегодня, 09:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 44
Не в обиду автору, но это совсем никуда не годится. Превращать такую многообещающую тему в скучный бортовой журнал просто преступление. Короткие записи лишь в редких случаях способны создать нужную атмосферу, но даже тогда её придётся чем то потдерживать и речь вовсе не о нудных описаниях "водной глади" и " пелены тумана". В виду общей скупости изложения картина рисуется плоская и не интересная, хотя в идее автора есть все предпосылки к захватывающей истории. Не знаю почему автор решил , что " летучим голандцам", русалкам, призракам и Тритонам будет хорошё в бортовом журнале рыболовов. Излагать такие масштабные сюжеты стоит продуманно с серьёзным подходом и планом. P.S. Сейчас без оценки. Для меня эта работа " спустя рукова". Надеюсь автор откликнется на этот комментарий и немного объясни "вредному читателю" smile свою точку зрения.
Зарегистрирован: 21.07.2019
#2 написал: mad_billy
Сегодня, 13:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 5
Как-то сухо и коротко, можно же было развить тему написать что-нибудь в стиле Говарда Лафкрафта, а не ограничиться этими огрызками текста.
Зарегистрирован: 2.01.2019
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