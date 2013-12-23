Кошмарный сон. История подростка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:43

Причина: Изменён раздел.

Никита Тимофеев Просмотров: 74 Комментарии: 1 +2 Вчера, 12:43 by

Мелкие капли осеннего дождя игриво били по окну, почти не нарушая тишину в спальне. Мальчик Кайл безмятежно спал в своей кровати, обняв мягкую подушку. Он медленно переворачивался во сне с бока на бок, легонько похрапывая. Все уже давно спали. Наступило ночное спокойствие.Неожиданно парень проснулся от того, что он словно провалился в сонную яму. Такое случалось с ним часто. Кайл резко протёр своими тонкими пальцами глаза, приспосабливаясь к темноте. Было тихо, слишком тихо.- Фу, ну и жуть, - выдохнул мальчишка. - Нужно включить свет.Подросток потянул руку к выключателю у кровати, но тело практически его не слушалось. Спина Кайла невероятным образом прилипла к кровати. Он не мог толком пошевелиться. Мистическая сила втягивала его всего в прикроватный матрац. Простыня, образовав многочисленные складки, начала оплетать руки и ноги. Кровать словно ожила и теперь пыталась его полностью сожрать, затянув в себя беднягу, подобно трясине. Вместе с кроватью сразу же начало двигаться плотное одеяло, угрожающе поднявшись над мальчиком. Оно медленно надвигалось на него, выворачиваясь, опутывая ноги. Вся постель в один миг превратилась в сплошной аттракцион кошмаров, готовая забрать жизнь молодого человека. Всё это сопровождалось ужасными скрипящими звуками и шумом, от которых стыла в жилах детская кровь.- Нет! Что это такое?! Отпусти меня! Помогите, помогите! - кричал он изо всех сил.Но помощи не было. Родители Кайла крепко спали, несмотря на столь пронзительные крики своего дитя. Это было странно до жути. Жутко и страшно. Кайл продолжал звать на помощь, которой никак не мог дождаться.- Прошу, прекрати, - рыдал Кайл, панически сопротивляясь мистической силе, как только мог.Мальчишка в панике начал дрожать и брыкаться, пытаясь поднять своё бренное тело. Но всё было тщетно. Он проваливался всё глубже и глубже. Мерзкая наволочка втягивала его под одеяло. Он только больше устал от неравной борьбы с ужасной кроватью. Обливаясь потом, Кайл, собрав свои последние силы, несколько раз рванул руками по простыне. Простынка с хрустом порвалась в нескольких местах. Кровать с грохотом заходила по всей спальне, не отпуская Кайла из своих цепких объятий. Теперь его голова начала медленно, но верно тонуть в подушке. Кайл стал задыхаться. Подушка, подобно хищному удаву, заглатывала его голову, шипя и дёргаясь в разные стороны. От нехватки воздуха в мембранах легких, парень начинал терять сознание, а тело пронзала сплошная судорога. Боль в висках была просто адская, как и эта нелепая сцена. Он видел, как всё его тело проваливается в кровать, но ничего не мог уже сделать. Кайл погружался в пустоту. Подушка намертво прижала голову, не давая вдохнуть и выдохнуть. Жуткое одеяло уже полностью накрыло его трясущиеся руки и рот. Всё, пустая темнота.Кайл с нечеловеческим криком ужаса и со слезами на лице резко проснулся. На этот раз он не спал. Наступило солнечное утро. Он ощупал одеяло и простынь вокруг себя. Тело подростка покрывал холодный пот. В районе гортани образовался воздушный ком. Опасливо держась за шею, парень огляделся по сторонам и облегчённо выдохнул.Не прошло и минуты, как дверь спальни открылась. В комнату вошли родители и старший брат.- Что за крики сынок? – в тревоге встрепенулись мать с отцом.- Снова кошмар приснился, - просипел Кайл, поднявшись с кровати.- Что это за бардак? – указал пальцем на пол возле кровати родной брат Кайла.- Как это здесь оказалось?!- Зачем тебе второе бельё? - не унимался тот.На полу валялось смятое и порванное постельное бельё и мятая подушка.

Ключевые слова: Кошмар сон кровать постель ночь ужас страх авторская история

Другие, подобные истории: