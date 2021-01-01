Ночная смена

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

S.L.Sakurai Просмотров: 75 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:08 by

- Почему именно я?! – возмутился Генри, скрестив руки на груди и недовольно посмотрев на своего напарника, - Я ведь в прошлый раз убирался в кладовке.- В кладовке ты быстрее убираешься, чем в зале, - Марк поднял указательный палец, будто сказал что-то умное, - так что шуруй. В зале я сам потом вытру пол, перед тем, как смену сдадим.Генри тяжело вздохнул, взял швабру и ведро, стоявшие возле кассы, и направился в сторону кладовой. Марк проследил за своим другом. Лишь только дверь захлопнулась, он перевёл взгляд на витрину. Наступила глубокая ночь. Редкие машины проезжали мимо. Вдали покачивались деревья под напором ветра. Над головой жужжали люминесцентные лампы. Торговый зал окутала тишина. Самая спокойная смена – ночная. Клиентов в это время было мало, так что можно делать всё, что душе угодно, но в пределах разумного. Начальник рассердится, если персонал бензоколонки будет себя похабно вести на рабочем месте. Поэтому Марк достал из-под прилавка глянцевый журнал, посвящённый светской хронике, и приступил к чтению, в ожидании клиентов.Тем временем Генри протирал пол в слабо освещённой кладовой, недовольно ворча себе под нос и иногда посматривая на дверь. Ему так сильно хотелось подойти к своему напарнику и ударить шваброй по голове, а затем окунуть в ведро с грязной водой, но не мог. Слишком уж мягкий характер мешал высказать всё в лицо. Но настанет день, когда Генри не выдержит и выскажет всё Марку.Но есть свои плюсы уборки в кладовой. Помещение не такое большое, как торговый зал, можно управиться за 15 минут. Вдобавок ко всему, здесь было достаточно тихо, так что после уборки можно остаться ещё на несколько минут, покурить возле открытого чёрного входа. Генри даже стало обидно за себя. Ведь кладовую убирать проще всего, а он тут жалуется, что в очередной раз заставляют проводить уборку в складном помещении.- Так что выкуси, Марк, - тихо проговорил Генри. - С этого дня я буду убираться в кладовой, а ты парься в торговом зале.Как только он это сказал, в дверь кто-то постучал. Генри подпрыгнул на месте, крепко взялся за швабру, и, словно копьё, направил на дверь.- Ты там живой? – послышался голос Марка.- Не дождёшься! Кретин…- Испугался, да? Скажи, что испугался? Целый кирпичный завод сделал? – Марк залился смехом. Генри показалась, что от смеха всё вокруг завибрировало.- Да пошёл ты, - Генри вернулся к мытью полов.Марк, продолжая смеяться, вернулся к кассе, где продолжил листать журнал. Он представить себе не мог, что его друг так сильно испугается. Генри шептал проклятие в сторону Марка, иногда поглядывая на дверь. Может, всё-таки пора ему показать своё место? Нет, ещё не время. Генри мотнул головой. Надо сконцентрироваться на уборке. Совсем скоро закончится смена, он вернётся домой, там расслабится, включив телевизор на спортивном канале, и, держа банку крепкого, будет наслаждаться гордым одиночеством.Всё бы так и произошло, пока вновь не постучали в дверь. На этот раз со стороны чёрного входа. Генри остановился, посмотрел на дверь. Снова стуки. Тяжёлые, будто некто пытался пробить дверь и войти. Генри отложил швабру, осторожными шагами подошёл к чёрному входу.- Марк, опять ты со своими шуточками?Ответа не последовало, что немного напугало парня. Он достал ключ из кармана джинсов, дрожащей рукой вставил его в скважину. Щелчок. В этот момент кто-то выбивает дверь с такой силой, что Генри отлетел к противоположной стене.- Что у тебя там? – раздался голос Марка.Марк входит в кладовую, посмотрел на лежащего в бессознательном состоянии друга.- Генри! – он подлетел к нему, упав на колени и проверив пульс. Всё ещё живой.В этот момент в нос ударил запах рыбы. Марк прикрыл нос рукой, запах был настолько ужасным, что было невозможно дышать. Парень привстал, щуря глаза. В кладовой повис зелёный туман, появившийся из ниоткуда. Шарканье раздавалось отовсюду, эхом разносясь по помещению.- Кто здесь?Шарканье прекратилось. Некто жадно внюхивался. Вновь шаркающие шаги. Кто-то приближался к парням. Марк быстро осмотрелся в поисках чего-нибудь тяжёлого, но так ничего не нашёл. Только швабра стояла неподалёку, но хоть что-то. Марк быстро взял «оружие», нацелив на силуэт, выделяющийся среди полумрака. Таинственный посетитель был сгорблен. Длинные крючковатые руки свисали до пола, крепкие ноги кое-как передвигали вялое тело. Полоса света, выходящая из торгового зала, разделял Марка и жуткого типа. Руки парня дрожали. Запах рыбы усилился, как и туман. Некто остановился перед светом. Марк не двигался, даже не дышал. Напряжение росло. Нервы были натянуты как струны. Страх зашкаливал, перекрыв разум. Незнакомец сделал один шаг к свету, выдав свою мерзкую рожу. Серая, без глаз и носа, покрытая слизью. Вместо рта торчали множество ножек членистоногих, которые слабо шевелились. Марк громко закричал, со всей силы ударил шваброй по голове существа, но это не помогло. Швабра сломалась об голову, сломанная половина исчезла в темноте. Второй половиной Марк попытался проткнуть глаз монстра. Не успел. Ротовые ножки существа вытянулись, проткнув насквозь грудь парня. На острых концах торчало разорванное сердце и лёгкие. Марк харкнул кровью, выронил палку и закрыл глаза. Безжизненное тело упало перед ногами монстра.В чувства стал приходить Генри. Перед глазами всё плыло. Как только всё прояснилось, последнее, что он увидел – это лежащее тело Марка и морду существа с тянущимся к его лицу острием ножек членистоногих.

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