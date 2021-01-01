Не входите в жилище человека дождя

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:15

STRANIK-2 Просмотров: 96 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:12 by

Эта история случилась в моём детстве. Было мне тогда лет 9-10 в семидесятые года. Кто не любил байки и страшилки, все относились к этому по-разному. Одни верили и боялись, другие просто смеялись. Ребята да и взрослые рассказывали такую историю...Жил в деревне мужик на отшибе лет 55-57. Был рыбаком - нелюдимый, неразговорчивый, обросший щетиной, с длинными, нечёсаными волосами и очень злой. Жил он на окраине посёлка на пустыре в сарае, но не простой сарай, в одной комнатушке он жил, а в остальных пристройках хранились все его вещи, удочки, сети и всё такое. В гости никого не приглашал и никогда никого в дом не пускал. Сам он был рыбаком и всегда ходил в одной одежде. Обут был в болотных сапогах, одет в длинный, резиновый, зелёный плащ и в резиновой шляпе с полями. Видели его только таким.Прошло время, но он нигде не появился. Пошли слухи, что он в конце лета утонул, как случилось не ясно, был дождь, ветер лодку перевернул и всё. Лодку нашли и вытащили рыбаки. Через какое-то время нашли его мёртвым и похоронили как бездомного.Прошло много времени, но на его территорию люди и близко боялись подходить. Многие говорили, что видели его и именно тогда, когда был дождь и сильный ветер. Те, кто посмелее был, рассказывали, что подходили к его жилищу и видели навесной ржавый замок. Перед дверью небольшое дерево выросло, в общем зайти внутрь не возможно. И было маленькое окошко с мутным стеклом и металлической сеткой снаружи. Многие рассказывали, что часто рано утром или к вечеру видели дым с трубы и слабый свет в окошке. Все, кто подходил к его двери посмотреть, говорили, что тут лет 10 как минимум не входил никто. Замок ржавый до невозможности. Все смельчаки, которые пытались проникнуть внутрь, бежали бегом оттуда. Он появлялся ниоткуда и отвешивал тому такую оплеуху, что с каждым разом желающих это сделать уменьшалось. И исчезал так же, непонятно куда. Вот так и стали обходить стороной от греха подальше сарай этот, человека дождя. Хоть и страшновато, но многие не верили и считали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Я был не робкого десятка да и подумал, что всё это выдумки деревенские. Решил и я отважится. Собрал ребят, для уверенности и доказать им, что это байки всё. Пошли они мне показывать сарай тот. Всё выглядело в точности, как в их рассказах. Все постройки были разрушены и разграблены. Но сарай этот, пугал своей необычностью и целостностью. Я увидел, что на окошке нет сетки и разбито стекло. Мысль пришла:-что случилось с тем, кто отважился это сделать?! Я подумал, что наверно труп его находится где-то недалеко. Хотя и обрадовался немного тому, что ломать ничего не придётся. Брать ничего не собирался. Цель - просто посмотреть, что в сарае. Я так себя успокаивал. Если он вдруг знает мои мысли. Осмотрелся, вокруг не было деревьев на сто метров. Я понял,что незаметно сюда не подойти, быстро тоже. Обойдя постройку, мы все вместе (нас пятеро было) убедились, вокруг нет никого. Я полез в окошко. Не успел пролезть и до половины как меня, как будто ветром изнутри вынесло обратно. Я когда быстро встал, увидел как все в рассыпную улепётывали. Только пятки сверкали. Хотел на них заорать, как был поднят за шиворот сильной рукой. Когда я повернул голову, струйка сама по ногам потекла в ботинки. Это был он. Тот, про которого так много слышал. Я получил сильную оплеуху.Встречу здесь ещё, всех поубиваю, - сказал он в ответ.Самое главное я видел, как он рванул дверь на себя, она со скрипом открылась и он захлопнул её. То, что там перед дверью берёза росла, была не помеха ему. Её как будто и не было вовсе. Я бежал так, что думал друзей обгоню. Когда все собрались и начали обсуждать всё, никто так толком не понял, как он и откуда появился. Все увидели, как он меня за ноги выдернул и все разбежались. Прошло время, я его ещё раз видел однажды, мы собрались уезжать с посёлка, уже вещи собрали, было пасмурно, дождь моросил, я бродил возле моста, поджидая мать. Вдруг увидел, как кто-то быстро выходил из-под моста. Поворачиваюсь, а он стоит впереди меня и зло улыбается. Говорит мне, чтобы собирали манатки, бежали отсюда, что скоро все побегут как крысы. Он пошёл через мост быстрым шагом, громко смеясь и так же исчез. В скором времени действительно все покинули посёлок. Он был прав, но сарай тот так и стоит там до сих пор. Его охраняет человек дождя.Автор: STRANNIK

Ключевые слова: Деревня рыбак сарай смерть призрак побег воспоминания

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