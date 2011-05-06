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Истории из жизни

Покойничьи снасти

Покойничьи снасти


Хочу поделиться своей бедой. Года два назад коллега сказал, что по соседству живёт женщина, муж которой (рыбаком был) умер от онкологии, и она распродаёт его рыбацкий инвентарь.

Я решил воспользоваться информацией. Пришёл, да, продаётся лодка одноместная - BARK - в хорошем состоянии. И хоть у меня на тот момент были (да и сейчас есть) лодка «Казанка» и двухместная «Уфимка», подумал тогда: "Сын подрастает, куплю и ему, тем более, что и цена невысокая - 4000 рублей". Прицепом купил неплохой спиннинг и так, по мелочи: садок, приманки на 1500 рублей. В общем, как мне показалось, совершил выгодную сделку.

Пришла весна, взял лодку, спиннинг, решил обкатать на водоёме. Не знаю как, но спиннинг, стоявший у машины, упал в траву, и я, не заметив, наступил на него и сломал. Не верхнее колено, а ровно посередине нижнего. Погоревав немного, отправился на рыбалку.

Лодка в целом понравилась. По окончании рыбалки помыл лодку и положил в гараж. На следующую рыбалку решил взять её опять. Когда брал, увидел маленькое отверстие в сумке. Обуреваемый плохими предчувствиями, развернул лодку и оторопел: передо мной была "карта звёздного неба", прогрызенная мышью.

Залез в Интернет, прочитал, как ремонтировать, взял на работе промышленный фен. Когда приступил к процессу ремонта, фен, прошедший Крым и Рим, сгорел. Тут меня начинают терзать сомнения: а не покойничек ли мечется на том свете?

Но, будучи малосуеверным, я взял коробку с его приманками, и мы с другом поехали спиннинговать на «Казанке». Мне 47 лет, лодке у меня - 27 лет, и никогда ничего не случалось, а тут перевернулись! Вылезли, стали вычерпывать воду и перевернулись ещё раз. Всё, что не утонуло в первый раз, утонуло во второй.

В общем, из всего приобретённого остался целым один садок. Я его не брал ни разу, да уже и не возьму, а то, чую, он меня достанет за своё имущество. Кстати, его вдова съехала с квартиры, и где она - неизвестно, так что даже имени покойника не знаю, чтобы поставить свечку за упокой его души.

Всё написанное мною – чистая правда. Вдогонку вспомнился анекдот про страшный сон рыбака: жена продает после его смерти снасти по той цене, что он ей сказал…
Всем удачи на рыбалке!
Источник.
Сегодня, 02:49 by LynxПросмотров: 287Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Покойник вдова снасти рыбалка поломка лодка вещи покойника

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Комментарии

#1 написал: Юляся
Сегодня, 03:04
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 6
Комментариев: 64
Вот, чистейшая правда)
У моей знакомой, дед до сих пор по квартире ходит, все переворачивает ищет свое ружье и шпагу, во сне ей снится и гонит ее из дому
Посуду бьет и детское кресло швыряет
Зарегистрирован: 6.05.2011
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:47
0
Группа: Журналисты
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Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Есть две точки зрения на эту тему:
1) - пессимист скажет - не надо было покупать чужое, даже в хорошем состоянии, тем более после покойника;
2) - оптимист скажет - всё это суеверия! - и никто не виноват, что в гараже завелись мыши - они всё едят, как и крысы.
И лодка перевернулась по простой случайности, бывает такое. А фен сгорел потому, что не вечно же ему работать, всему приходит когда то конец.
3) - и наконец третье - вот так и рождаются суеверия и вера в потустороннее.
История понравилась, прикольная. Поставлю плюс+++++++ wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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