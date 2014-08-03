Наследство. Третья часть

Estellan Просмотров: 75 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:10 by

Крис поморщилась, явно собираясь добавить что-то не менее веское в наше и без того не шибко радостное утро, но раздавшиеся со стороны двери подозрительные шлепки прервали этот процесс. Даже отдаленно не представляя себе, что же может к нам так шумно подбираться, я схватил первое, что попало под руку и, задвинув девушку за спину, прокрался к двери. Не то, чтобы я намеривался схватиться с неведомой фигней на кочергах, кстати, а откуда в библиотеке кочерга? Но если эта самая фигня вдруг решит, что я вкусный, перед тем как захлопнуть дверь, я вполне могу успеть поприветствовать ее железякой промеж глаз.Выглянув за пределы библиотеки, я немало удивился, увидев на лестнице, что удачно располагалась прямо напротив, вместо неведомой фигни – Сета. Сет шлепал по лестнице на четвереньках, водя вокруг совершенно безумным взглядом.- Сет?Товарищ вздрогнул, моргнул, сел.- Сет!На этот раз, похоже, какая-то информация дошла до его сознания. Еще раз моргнув, он осмотрел меня, выглядывающую из-за моего плеча Крис, и внезапно его взгляд обрел осмысленность.- Это не сон?- Тебе тоже что-то снилось? – пока не убирая кочергу, кто его знает, что он еще выкинет, я спустился к другу.- Бред какой-то… - он потер лицо ладонями. Ну, вроде оклемался. – Проснулся в подвале, в бассейне каком-то. Последнее, что помню, это как дед там с собой покончил. Еле выбрался. Думал, проснусь, там этого деда и увижу. Тьфу блин…- Ребят… - внезапно ворвался в наш глубокомысленный диалог голос Крис. – А где Лизи?- Блин! – выдохнули мы хором, разом избавившись от поганого состояния, посредством впрыснутого в кровь адреналина. А в самом деле – где?Следующая пара часов прошла в бестолковом метании по особняку и окрестностям. Ни следов Лизи, ни ее саму мы так и не нашли. Из чего сделали вывод, что из дома она не уходила. Следовательно – она внутри. Но где?Выдохшись, мы вернулись в библиотеку. Новых мыслей или версий не появилось. Жутко хотелось есть, еще немного – спать, а самое главное – выбраться отсюда. Но уйти без подруги мы не могли. Собравшись у стола, мы скребли затылки с разной степенью интенсивности. Впрочем, мыслительному процессу это не шибко способствовало.- Не понимаю… не понимаю… - Сет повторял одно и то же, подогревая мою подозрительность и жажду стукнуть его железякой, так и не выпущенной из рук.Именно в этот момент мы разом замерли, услышав негромкий, но настойчивый стук.- Что это? – проявила подозрительность Крис.- Тихо! – Сет прислушался.Я тоже прислушался. Стук не прекращался. Шел он от одной из стен. Подойдя к ней, мы по очереди приложились к ней ухом и замерли, как компания плохих но любопытных родственников. Только стаканов не хватало.- Что за этой стеной? – я решил нарушить условную тишину первым.- Да вроде ничего… - Сет сверялся с планом дома в своей голове, а я вспоминал. Это, конечно, идиотизм, но в свете происходящего всякое может быть. Особенно если вспомнить сон с девчонкой, которую старик приказал замуровать. А если…- Там комната?- Да вроде нет.Подтвердить свою догадку мне было нечем, пришлось, насколько позволяла планировка, обойти подозрительную стену и соседние. Стук четко раздавался из одного и того же места, но добраться до него не представлялось возможным. Снова пришлось вспоминать. А где именно была дверь в моем сне?Один промежуток между дверьми был подозрительно большим. Пройдясь ладонью по стене, я снова не обнаружил ничего подозрительного. Но где-то внутри крепла уверенность, что я не ошибаюсь. Покрепче перехватив кочергу, я попытался воткнуть ее в стену.- Ты чо творишь? – осведомился Сет, перехватывая меня после первого же удара.- Если я ошибаюсь, то курочу твой дом. Надеюсь, ты будешь не против небольшой дыры в стене своего семейного гнездышка. Я тебе даже ущерб возмещу. А если я прав, то освобождаю Лизи.Вырвавшись, я принялся целенаправленно дырявить сетово наследство. Сет и Крис отошли на несколько шагов и, похоже, прикидывали как бы половчее обезвредить опасного буйного психа. Я не сдавался и, пока они не перешли к радикальным мерам по усмирению психов, с помощью кочерги и такой-то матери разбирал стену. Сначала отодрав изрядный кусок обоев, обнаружил, что один из фрагментов стены несколько отличается от остальной ее части, а когда отковырял и штукатурку, разница стала очевидной. Участок стены, подозрительно похожий на дверной проем, был выложен другим кирпичом. А когда мне удалось один из кирпичей выковырять, за ним обнаружился небольшой коридор с лестницей.Только после этого и эта парочка лентяев присоединилась к развлечению. В шесть рук работа пошла явно быстрее. К тому моменту, как на моих руках лопнули первые мозоли, мы сумели проделать достаточно большую дыру, чтобы в нее пролезла не только хрупкая девушка, но и Сет.Лезть туда отчаянно не хотелось, ибо я примерно представлял, что именно мы там найдем и не очень хотел это самое находить. С другой стороны я представил себе ощущения Лизы, которая с этим провела, по меньшей мере, уже несколько часов, и на ее месте хотел бы оказаться еще меньше.Коридорчик действительно оказался небольшим, а лестница и дверь в другом ее конце выглядела точно так же, как и во сне. Лезть туда не хотелось.Сет отодвинул меня от дыры в стене и первым втиснулся в коридорчик. Через несколько мгновений, послушав сперва пару минут его забористый мат, мы с Крис услышали сухой треск, потом чей-то вопль. Следом стало подозрительно тихо.Пришлось лезть за другом.Открывшаяся картина поражала своей эпичностью. Прямо за выломанной дверью на полу сидел Сет и потирал голову, над ним стояла заплаканная Лиза, в одной руке сжимавшая туфлю, а в другой какую-то палку.- Лизи?- Марк? – девушка перевела на меня взгляд, выронила палку на многострадального Сета. Почти сразу же на него же упала и туфля. – Сет?!- Сдурела баба? – мрачно поинтересовался товарищ, на всякий случай немного отодвигаясь от девушки.- Сет! – она упала на колени и стиснула того в объятиях, тут же снова расплакавшись.- Дурхата какая-то… - прокомментировала этот эпос Крис, незаметно пробравшись в комнату.- Соглашусь, - я пока опасался связываться с девушкой в истерике. – Будь другом – сходи, принеси бутылку. У Лизы истерика. Да и я на трезвую голову уже не понимаю, что тут происходит.Девушка опасливо оглянулась в пролом, явно не горя желанием ходить по дому одной. Пришлось идти мне. В подвал я, правда, спускался с некоторой опаской, учитывая то, что рассказал Сет о своих ночных приключениях, но, вроде, обошлось.Когда я вернулся, Сет с Лизой уже сидели на останках кровати. Отчетливо передернуло от мысли, что они там на самом деле втроем. Крис пыталась разобраться как открыть окна. Одно она уже открыла, в комнате стало светлей и от этого еще более убого.Взяв протянутую бутылку, Сет тут же свернул крышку, сделал несколько глотков и вручил алкоголь девушке.- Вы там полегче, - предупредил я их и направился к окнам. – А то упьетесь, а нам вас потом на своем горбу ни в жисть не вытащить.Окна были странными. Изнутри как будто обычные, снаружи они закрывались ставнями. Ставнями под фасад – разукрашенными под камень, да так, что не отличить. Открыть ставни и было самой большой проблемой.Когда мы вдвоем справились и с этой проблемой, удалось рассмотреть комнатку более детально.Интересно, вот откуда берется такое количество пыли в полностью закрытой комнате? Эта комната выглядела даже хуже той, где мы нашли труп с самоцветами. Мебель сильно испортилась под воздействием неизвестных мне сил. У кровати подкосились ножки, а что может жить в матрасах и покрывалах, я даже не хотел представлять. Пуфик расползался на волокна под пальцами, останки столика с зеркалом покоились у стены, разлагаясь в труху прямо на глазах. Радовало только то, что еще одного трупа мы здесь так и не нашли.Дождавшись, пока Лиза перестанет всхлипывать, удалось у нее выведать ее версию сна, после чего история стала еще более запутанной. Ну ладно, допустим, нас, с Крис и Сетом скосил внезапный приступ лунатизма, и мы расползлись по дому. Но как в абсолютно непроницаемую комнату попала Лиза? Ранее за прохождением сквозь стены или телепортацией девушка замечена не была.Ее сон был еще более странным. В ее версии, ее заперли в этой комнатке, после чего она выбросилась из окна. Чудесно. А окна кто закрыл? Больше вопросов, чем ответов.- Давайте, может, вернемся в библиотеку? – посетившая меня мысль была абсурдной по своей сути. Но не более абсурдна, чем предыдущая. Так что проверить ее стоило. К счастью, есть надежда, что в этот раз не придется разбирать стену.В библиотеке за время нашего отсутствия ничего кардинально не изменилось. Искренне надеясь на то, что я не прав, я отправился прямо с порога туда, где в моем сне блондинка со странным именем прятала пирамиду с картой. А если прав… надо будет много думать, возможно, даже записаться к психиатру, ибо это ненормально.Поковырявшись с полкой некоторое время, я признал свое поражение и собирался уже, было, оставить бесплодные попытки, когда меня оттерла плечом Крис.- Дай-ка сюда, - она что-то нажала, что-то повернула, вытащила одну из книг, и одна из досок вдруг отошла от стенки, явив нашим взглядам ставшую уже знакомой пирамиду. Я мысленно застонал. Похоже, визит к психиатру таки состоится. А я так надеялся, что обойдется.Выгрузив свою добычу на стол, девушка осмотрела ее со всех сторон, уверенно ткнула пальчиком куда-то в сплетение проволоки, и пирамидка тоже открылась, на этот раз продемонстрировав нам в более мелкую пирамидку сложенную внутри нее карту. Отвлекшись от своей трагедии, Сет с Лизи тоже подтянулись к столу.- Что это? – привычно осведомился первым Сет.- Надеюсь, что не то, что я думаю, - вытащив из проволочных недр карту, я поставил ее на стол, а развернулась она уже самостоятельно. Перед глазами возникла та самая сцена из сна.На карте был изображен дом и местность вокруг него. Все это безобразие было разбито на девять секторов, и на каждом своя мелкая пирамидка. Семь из них все еще светились внутренними кристаллами.- Нет, это – определенно то, что ты думал, - почему-то прошептала у правого плеча Крис.- А как на счет поделиться с классом? – успокоившаяся и, стоит признать, изрядно накатившая, Лизи сейчас представляла собой пример собранности и адекватности. Очень вовремя, так как в собственной адекватности я сейчас изрядно сомневался.- Это… ну… в общем… карта, - наконец нашелся я, так как не представлял с чего вообще можно начать рассказывать весь тот бред.В итоге пересказывать пришлось Крис. Благо, ее версия разнилась с моей только в главном действующем лице.Помрачневший к концу рассказа, Сет придвинул одно из кресел к столу и плюхнулся в него, вызвав протестующий скрип последнего.- Так, короче, на данный момент мы имеем: странные сны, которые каждый из нас видел от своего аватара, странную карту, покойницу в секретной комнате, довольно необычное пробуждение, послеобеденное время и, якобы, ритуал, который кто-то провел в незапамятные времена. В результате или в процессе которого кого-то замочили, а кто-то покончил с собой. Я ничего не упустил?- Практически, - я наморщил извилины, все еще вглядываясь в карту и в пирамидки на ней. – Если верить всему, что мы видели во снах, у нас еще одна покойница, выбросившаяся из окна, старик призывавший то ли неведомую фигню, то ли твоего тезку, крылатых летающих тварей, которые, вроде как, кого-то сожрали и, собственно, ритуал все еще активен. Это – если я правильно все понял. А еще – смотри. На карте обозначены не просто девять областей, но и помечены в каждой из них какие-то конструкции. Колонны с тремя башками мы уже видели. Что-то смахивающее на Стоунхендж, пирамида, сам дом, обелиск, спиральная лестница, э-э-э жаровня, какая-то фигня похожая на руки и, собственно… это больше всего похоже на квадратный бассейн. Каждое это строение еще и египетским символом обозначено. Вот тут понятия не имею, что они значат. Есть у нас специалисты по египетскому или на каком они там говорят?- Сейчас – на арабском, - Крис тоже притащила кресло. Осталось еще несколько, но за ними было лень идти. – Ты, наверное, про их иероглифическое письмо. Нет, им я тоже не владею.- Короче – у нас девять областей, семь из них светятся. Я предполагаю, что эти части ритуала завершены и активны. Остались две. Дом и пирамида. Внимание – вопрос, что будем делать?Ответить мне никто не успел, так как именно в этот момент в окно настойчиво поскребли. Судя по звуку – напильником. Дружно повернув черепушки на звук, мы несколько минут пытались осознать что именно видим. Точнее, я точно пытался, за остальных не ручаюсь. За стеклом, на фоне темнеющего края неба замерла еще более темная крылатая фигура, которая сейчас скоблила когтем стекло.- Предлагаю отступить и перегруппироваться, - хриплым голосом выдал Сет, принявшись тут же исполнять собственную рекомендацию, отступая прямо с креслом в сторону двери.

Ключевые слова: Дом ритуал существо сон авторская история

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