Цепь для Дмитрия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:05

Причина: Изменен раздел.

Edvin Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:05 by

Красивая, длинная, с крупными звеньями, золотая цепь сразу приковывала к себе взгляды потенциальных покупателей. Даже те, кто не мог себе позволить такую роскошь, всегда останавливались перед витриной и заворожено рассматривали затейливые изгибы и необычные переплетения этого украшения. Поговаривали, что ее сдали в скупку цыгане, которые готовились к большой свадьбе своего сына. Обычно этот народ пользовался ломбардом. Табор собирал все имеющееся золото, сдавал его в ломбард, брал кругленькую сумму денег, а потом, в случае выгодной сделки или при появлении иного дохода, все фамильное золото выкупалось обратно. Каждый раз, сдавая украшения, цыгане настоятельно просили присматривать за своим залогом, так как все это являлось семейной ценностью.Но на этот раз Марко, глава большого цыганского клана, пришел именно в скупку золотых вещей, быстро дождался своей очереди, выслушал вердикт скупщика и, не став спорить о цене, забрал деньги и ушел.Цепь выставили на главную витрину, надеясь, что такая вещь быстро найдет своего покупателя.Так оно и вышло. Изделием заинтересовался молодой человек. Он приходил раза два, все рассматривал вещицу, а потом все же купил цепь.Дмитрий принес свою покупку домой и тут же примерил. Тяжелая цепь красиво смотрелась на его груди, теперь парень был похож на крутого мачо из бразильских сериалов, которые так любила смотреть его мать.Первый случай похвастаться покупкой перед друзьями был, что называется, не за горами.Дима решил отметить с размахом свой День рождения, пригласив всех друзей на дачу. Лето еще только вступало в свои права, свежая, сочная зелень покрыла деревья и кусты, можно было расположиться в большой беседке и как следует отпраздновать свое тридцатилетие.Дима позвонил всем знакомым, предупредил, что в субботу ждет у себя.Черная атласная рубашка, стильные брюки и золотая цепь на шее очень шли темноволосому, кареглазому имениннику.Гости начали собираться уже к полудню. Дима приветливо встречал всех у ворот и провожал к себе в дом. Первым приехал его друг детства Родик.- О! Да ты настоящий мачо! – потрепал друг Диму по плечу и отдал подарок, дорогой виски в фирменной упаковке.Дима улыбнулся.- Да ладно тебе, просто прикупил себе золотишка, теперь буду над ним чахнуть! – отшутился он. Если бы он знал, насколько были пророчески его слова…Потом приехали Георгий с Мариной, Женька с Ладой, Кирилл, Денис и Леонид. Леньку здесь никто не ожидал увидеть. Застенчивый, тихий, он избегал шумных вечеринок, редко приезжал в гости, к себе не звал. Но его любили в этой компании за открытость, доброту и безотказность. Если уж нужно было кому-то помочь, то он Леонид всегда был первым.Лёня сдержанно поздоровался со всеми, пряча глаза и краснея под взглядами девушек. А потом он вдруг обратил внимание на Димину цепь на шее.- Откуда это у тебя? – напряженно спросил он и ткнул пальцем в украшение.- Да купил по случаю. Правда, мне идет? – Дима картинно приподнял воротник рубашки и немного распахнул вырез, демонстрируя накачанную грудь, на которой бряцали переплетенные звенья цыганской цепи.- Да-да, конечно! - промямлил гость и нервно поправил пуговицы на пиджаке.Друзья стали подтягиваться в летнюю беседку, рассаживаться. Дима суетился у мангала, девушки помогали с салатами и закусками.Первый раз это ощущение пришло, когда именинник переворачивал стейки, готовясь порадовать друзей своим новым рецептом. Чувство усталости навалилось на него, заставив опереться на спинку складного стула. В груди неприятно защемило, руки задрожали. Молодой человек удивленно поморщился. Раньше с ним такого не случалось. Он был молод, здоров, занимался спортом. Накануне он не выпил ни капли спиртного, хорошо выспался. Чем было вызвано такое резкое недомогание, Дима объяснить не мог. Он присел на стул.- Кирюх! Принеси-ка мне чего-нибудь попить, лучше минералки, наверное, - обратился он к стоящему рядом другу. – Что-то жарко стало!- Окей, сейчас сделаем! – Кирилл быстро открыл бутылку минеральной воды и, налив ее в стакан, передал другу.Когда он встретился взглядом с Дмитрием, то брови друга вдруг взлетели вверх.- Что это с тобой? Бледный ты какой-то! Болит что-то? - поинтересовался Кирилл.- Нет, все нормально, не бери в голову! – как можно бодрее ответил Дима, но чувствовал себя он действительно неважно.Минут через десять Диме полегчало. Именинник дожарил мясо, гости расселись по местам, посыпались тосты, то и дело раздавался звон бокалов. Веселые случаи из жизни, обсуждения предстоящего отпуска, ремонт у невезучего Георгия, которого залили соседи, скорая свадьба Евгения и Лады – друзьям было что обсудить. Один Леня не сводил пристального взгляда с лица именинника, замечая каждую новую морщинку, появляющуюся на молодом и прежде румяном от первого загара лице друга.Диме было плохо. Как бы он этого не отрицал, не пытался отвлечься, не пил виски, но все равно чувствовал, как с каждым часом становится все слабее.- Отравился я, что ли? Или грипп подцепил где-то? – мысленно перебирал он возможные причины своего недомогания.И вот уже ему трудно вставать со стула, друзья решили, что Дима пьян, и решили сделать небольшой перерыв, включив музыку погромче и пригласив дам на танец.В этот момент Лёня осторожно подсел к Дмитрию и серьезно посмотрел ему в глаза.- Дим! Ты уверен, что с тобой все в порядке?Дима устало и как-то обреченно взглянул на друга.- А что, так заметно?- Ну, вообще-то, да! Так что случилось-то?- Не знаю. Как-то резко плохо стало, как будто я постарел лет на тридцать. Сил нет, сердце болит. Может, грипп у меня?Леонид задумчиво обвел взглядом беседку, танцующие пары, поправил салфетку на столе.- А ты пойди, на себя в зеркало посмотри! – вдруг тихо сказал он Диме.Тот с трудом поднялся и шаркающими шагами пошел за другом в дом. В прихожей, освещенной яркими встроенными в потолок лампочками, висело большое зеркало. Дмитрий подошел к нему, перевел дух, опершись на тумбочку, и поднял глаза. Из зеркала на него осмотрел почти седой мужчина, с лицом, изрезанным еще неглубокими, но уже заметными морщинами. Глаза, прежде яркие, карие, так привлекающие взгляд девушке, теперь были мутными и бледными, как у серьезно больного человека.- Ого! – протянул Дима, испуганно ощупав свое лицо. – И чувствую я себя на все сто… Сто лет… Лёнь! Лёнь, а что это со мной?Дима схватился за плечо Леонида и сильно сжал его то ли от испуга, то ли пытаясь не упасть.- Это что, скоротечный рак какой-то? Я, что, умираю? Ведь так не бывает! Мне тридцать лет!Лицо именинника искривилось от отчаяния и боли. Почему-то он был уверен, что такие перемены точно не связаны с простудой, отравлением или другой бедой, которую легко поправить.- Дим, пойдем в гостиную, что ли. Приляг на диван. Мне нужно с тобой поговорить!Леня помог другу лечь, укрыл его пледом. Несмотря на теплую погоду, тело Димы сотрясала мелкая дрожь.- Дим, скажи, а откуда у тебя эта цепочка?- Да в скупке я ее купил. У нашей работы открыли недавно. Она на витрине была. Дней десять я на нее смотрел, а потом решил купить. Нравится?- Да не особо… - протянул Леня. – Знаешь, я вот все на нее смотрел и никак не мог понять, что же она мне напоминает. А потом до меня дошло. Плетения эти, что в звеньях, в них руны. Глупо, конечно, но я когда-то всем этим увлекался, ну, эзотерикой всякой. Плохие это руны! Ты бы снял цепь, по-моему, в ней все дело!С этими словами Лёня протянул руку к шее друга и попытался снять украшение. Но тот вдруг с шипением оттолкнул Леонида и чужим, изменившимся, голосом прошептал: «Не тронь, а то хуже будет!»Лёня отпрянул и с удивлением посмотрел на лежащего товарища. Тот как будто стал еще старше, мышцы под одеждой расслабились, их некогда красивый рельеф уступил место стариковской дряхлости.Леонид понял, что медлить больше нельзя. Он собрал все свои силы, быстро наскочил на Диму, сел на него верхом и, пользуясь эффектом неожиданности, попытался приподнять шею лежащего и снять цепь. Тот со стоном отбивался, стараясь скинуть седока ногами, но Леня оказался проворнее. У него получилось сорвать цепь с Дмитрия. На шее остались лишь следы от тяжелых звеньев, как будто обжигающие кожу.Леня быстро выскочил на улицу. Нужно было что-то сделать с украшением. Интуитивно он подбежал к костру и бросил цепочку туда. Пламя вспыхнуло, взлетело в небо, а потом резко опало, и по красно-оранжевым, мерцающим поленьям расползлись черные змейки, исчезнув в огне.Друзья в изумлении смотрели на все это. Лёня тяжело выдохнул, вытер пот со лба и неловко улыбнулся.- Ребят! Водички дайте кто-нибудь, в горле пересохло!Дмитрий медленно приходил в себя. Силы нехотя возвращались в тело, лицо разглаживалось.Он много спал. Дня через три, когда совсем полегчало, он вышел на веранду. И Денис с Леонидом, оставшиеся ухаживать за другом, приветливо улыбнулись ему.- Ну, вот видишь! Уже ходишь! А то «грипп у него, грипп»! – весело передразнил Лёню Дениска.Дима улыбнулся.- Спасибо, Лёнь! Я твой должник- Да брось ты! Только что попало теперь не покупай! Не стоит оно того!Дима энергично кивнул.А в это время, за тысячу километров от дачи Дмитрия, в глухой деревне Марко хоронил своего отца.Магия цепи не сработала.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Цепь ритуал руны колдовство

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