Квартира №0

Квартира №0Посчастливилось мне как-то раз отправиться в другой город по срочным делам. В качестве временного жилья я выбрал дешевую однушку на окраине и сразу же поехал туда, так как в тот момент был уже поздний вечер.
Оказавшись на месте, я увидел старый трехэтажный дом, из которого вышла улыбчивая женщина лет сорока́ и любезно пригласила меня в квартиру на первом этаже под номером "0".
- Номер квартиры и правда ноль? - удивленно спросил я.
- Да, а что вас удивляет? И не такое бывает... В этом доме кроме вас проживают только три старушки и все, - объяснила она. - Так что не шумите сильно. Это очень тихое и спокойное место.
Я согласился не шуметь, и мы прошли внутрь квартиры. В маленькой комнатке стояла только старая кровать и небольшой шкаф, а на кухне была пожелтевшая плита, раковина, гудящий холодильник и столик с микроволновкой. Учитывая низкую цену, меня все устроило, и женщина, отдав мне ключи, поспешно удалилась.
Оставшись а квартире один, я закинул купленные по пути чебуреки в микроволновку и собирался перекусить. Пока они разогревались, я заметил, что на полу за плитой виднеется что-то белое. Поддавшись интересу, я вытащил привлекшие мое внимание предметы.
Это были пыльные и довольно странные фотографии. Все лица находившихся на них людей были расцарапаны, и их совсем не было видно. Конечно, можно было понять, что на одном фото был запечатлен какой-то мужчина, на другом - женщина с ребенком, на третьем - двое мужчин, но лиц не было видно ни у кого. Они были напрочь выцарапаны чем-то острым.
Всего фотографий было штук двадцать, и только одна из них была не повреждена. С нее на меня смотрела добродушная старушка, которая стояла на фоне висящего на стене ковра и мило улыбалась. На ней было домашнее синее платье с белыми цветочками.
"Кто знает, может это она испортила все другие фото," - подумал я, положил стопку фотографий на холодильник и сел за стол.
Достав телефон, я решил посмотреть или почитать что-нибудь, пока ем. В этот момент до меня донеслись бубнящие неразборчивые звуки каких-то разговоров.
"Возможно, что это просто соседский телевизор" - пронеслось в моей голове, и я, стараясь не обращать на них внимания, продолжил читать интересную статью в интернете.
Спустя минуту в квартире сверху (предположительно) раздался громкий безумный смех. Не знаю почему, но от него у меня прошли мурашки по телу. Он явно не принадлежал одной из старушек, про которых мне говорила та женщина. Значит, тут кроме них есть кто-то еще.
Когда смех прекратился, я услышал, как кто-то громко рыдает. Сидя и слушая всхлипы и завывания, я не мог понять, что у них там происходит. Тут вдруг раздался стук во входную дверь, от которого я слегка вздрогнул.
Когда я открыл дверь, то увидел на пороге ту самую бабушку с фото все в том же синем домашнем платье с цветочками.
- Скажи своим друзьям, чтобы уходили отсюда к черту! - недовольно сказала она мне.
- Каким друзьям? - спросил я. - Я никого сюда не приводил...
- Да как ж не приводил? - она осуждающе смотрела на меня. - Ходят у меня под дверью и ржут, как кони. Еще и дергаются, все равно что больные. Наркоманы какие-то...
- Да я же первый раз в этом городе, - пытался объяснить я. - Нет у меня тут никаких друзей.
- Погоди, я устрою им, - старушка развернулась и пошла вверх по лестнице. - Возьму и вызову милицию, будут знать!
Я немного постоял с открытой дверью - вроде все было спокойно. Закрыв дверь, я прошел назад на кухню и сел за стол.
"Ну и нашел же я себе квартирку, да уж," - подумалось мне. Я отпил газировки из бутылки и решил немного посидеть, насладившись тишиной. На заднем фоне слышались неразборчивые бубнящие звуки. В голове я уже начал планировать все предстоящие дела на завтрашний день, как вдруг заметил что-то странное в этих звуках.
Я прислушался и понял, что их издает совсем не телевизор. Кто-то без остановки смеялся, прерываясь только для того, чтобы дышать. Проходя через толщу стен, эти звуки становились менее разборчивыми, и, если особо не обращать на них внимания, то они казались обычным бытовым шумом.
Подумав, что нужно тут все осмотреть, я прошел в комнату и открыл шкаф. Там висели различные старые куртки и шубы. Я уже хотел было закрыть дверцу, как увидел, что из кармана одного пальто что-то выглядывает. Это оказался блокнот, слегка испачканный в крови. Я взял его и отправился назад на кухню, где мне почему-то было уютнее.
Пожелтевшие страницы блокнота были полностью исписаны немного кривым, но все же понятным почерком.
Это началось, когда мне было всего десять лет. Тогда это был самый обычный дом. Тут бурлила жизнь, и не было ни одной пустующей квартиры. Никто и представить не мог, что ждет это место в будущем...
В тот день мы остались ночевать здесь вдвоем с моим другом Пашей. В один момент кошка вдруг стала шипеть и забилась в угол. Где-то за стенами раздавались жуткие звуки. Паша сказал мне, указывая на входную дверь:
- Там кто-то ходит.
Я смутно помню, что было дальше... К нам начали ломиться, мы пытались позвать на помощь или хотя бы спрятаться... Но у нас ничего не вышло. В ту ночь Паша пропал.
После этого я долго не мог прийти в себя. Я стал бояться резких звуков и старался избегать людей. А затем одной ночью, когда я остался дома один, ко мне пришел Паша. И тогда...
Далее один лист блокнота был вырван. Я пролистал немного вперед и увидел, что через несколько страниц было написано что-то вроде правил. Я заметил правило №1:
Они приходят только ночью.
В этот момент во входную дверь раздался громкий и настойчивый стук, от которого я аж вскочил с места. На часах в телефоне было 0:06. Медленно подойдя к двери, я посмотрел в глазок. В подъезде стояла та старушка в синем домашнем платье. Однако, выглядела она очень странно.
Ее рот был слегка приоткрыт, застыв в кривой улыбке. Голова едва заметно потрясывалась, как и опущенные руки, но кроме этого старушка не совершала никаких движений. Ее взгляд был направлен на дверь перед собой и не выражал никаких эмоций.
- Открой, - сказала вдруг она, продолжая просто стоять и смотреть на входную дверь.
- Что случилось? - спросил я, не собираясь ничего открывать.
- Открой дверь, - от ее интонации у меня пошли мурашки по коже. Бабушка стояла и пялилась на дверь перед собой, а потом вдруг резко подняла голову и посмотрела прямо на меня через глазок.
Я попятился назад от двери, в которую через несколько секунд забарабанили так, что я думал, что она сейчас сломается.
- Не знаю, что там у вас происходит, но я звоню в полицию, - сказал я вслух сам себе. Набрав номер, я приложил телефон к уху и прошел на кухню.
- Алло, полиция, я вас слушаю.
- Алло, ко мне в квартиру ломятся какие-то люди! - я решил не говорить о подробностях. - Они вот-вот сломают дверь.
- Хорошо, скажите свой адрес, - что-то в его голосе мне показалось странным, но я особо не обратил на это внимания и продиктовал адрес.
- К вам скоро придут, - услышал я слегка необычный ответ, после которого звонок прекратился.
От мысли, что скоро приедет полиция, мне стало легче, хотя во входную дверь все еще колотили что есть силы. Мой взгляд остановился на горстке фотографий, лежавших на столе.
"Вроде бы я положил их на холодильник" - подумал я и посмотрел на находившееся сверху фото. Лицо старушки в синем было полностью расцарапано.
- Что... - непроизвольно прошептал я. В этот момент стуки прекратились, и наступила тишина.
"Главное не паниковать, - я пытался мысленно себя успокоить. - Нужно дождаться полиции и все."
Я взял в руки блокнот, надеясь получить ответ о том, что здесь происходит.
На тот момент в этом доме пустовала половина всех квартир. Я сидел поздно вечером один дома и смотрел телевизор. Показывали обычные передачи и новости, но в один момент диктор начал говорить о каком-то убийце. Он сказал, что в квартире, где нахожусь сейчас я, вчера убили и расчленили человека, а конечности разложили по шкафам и тумбочкам. Я подумал, что это какая-то ошибка, что они перепутали адрес, вот и все...
Но тут я услышал протяжный тихий скрип. Посмотрев в другой конец комнаты, которая освещалась лишь тусклым светом от телевизора, я увидел тумбочку, где я храню всякое барахло. Верхняя полка этой тумбочки медленно выезжала вперед, а когда она полностью открылась, я увидел, что там что-то двигается... Будто оттуда высовывается кисть руки, у которой шевелятся пальцы, пытаясь что-то нащупать.
Я испугался и бросил в тумбочку бутылку пива, а потом подбежал к выключателю и включил в комнате свет. Никакой руки там не было, похоже, что полка просто выехала под весом находящихся там вещей... Но в этот момент я услышал громкий смех в соседней квартире. А спустя какое-то время ко мне начали стучаться и просить, чтобы я открыл. Вот только я уже все понял... Это были не галлюцинации... Это все они!
- Ну и муть, - сказал я вслух, бросая блокнот на стол. После прочтения страх усилился, и я решил больше не читать всей этой чепухи. Отпив газировки из бутылки, я прислушался. Стояла гробовая тишина, от которой мое правое ухо начало звенеть.
"Хотя бы никто ко мне не ломится" - подумал я.
Спустя минуту я услышал из комнаты очень неприятный звук. Раздался скрип медленно открывшейся дверцы шкафа. Я остолбенел и не знал, что мне делать. Больше никаких звуков не было, поэтому я надеялся, что она открылась сама по случайности.
Громкий стук во входную дверь в который раз заставил меня дернуться.
- Полиция, откройте, - услышал я странный мужской голос. Подойдя к порогу, я сначала закрыл дверь в комнату, где мельком увидел открытый шкаф, а затем посмотрел в глазок.
Оттуда на меня смотрело улыбающееся лицо мужчины в полицейской форме. Этот человек стоял почти вплотную к двери и пялился широко открытыми глазами прямо на меня через глазок.
- Откройте, полиция, - словно синтезатор повторил он.
- Только не это... - прошептал я, отходя назад.
В этот момент в комнате со скрипом громко захлопнулся шкаф, а входная дверь в квартиру затряслась от ударов. От страха я уже не мог устоять на месте и побежал на кухню. Прихватив блокнот со стола, я прыгнул в окно, закрывая голову руками. Хоть это и первый этаж, решеток на окнах не было, поэтому я вылетел на улицу, разбив стекло, и упал на землю, слегка порезавшись об осколки.
Быстро поднявшись на ноги, я побежал что есть силы. Я мчался в сторону центра города, держа в кровоточащих руках чертов блокнот. По пути я встретил несколько машин на дорогах и пару пешеходов на тротуарах, но я старался ни к кому не приближаться, ожидая увидеть на лицах людей пустой взгляд и широкую улыбку. Через десять минут я все-таки остановился, потому что дышать стало просто невозможно.
Я сел на лавочку, переводя дух. Мои легкие горели огнем, а руки тряслись, не отпуская окровавленный блокнот.
- Эй, все в порядке? - раздался сзади меня мужской голос. Я тут же обернулся, со страхом глядя на говорившего. На меня смотрели парень с девушкой, на лицах которых было удивление и жалость.
- Я... - пытаясь отдышаться, сказал я. - Просто тороплюсь. Все нормально.
Они еще пару секунд посмотрели на меня, а затем пошли дальше по дороге, начав о чем-то шептаться. Мне было без разницы, что обо мне подумают, главное, что я оторвался от этих тварей.
Посмотрев на карте в телефоне ближайшую гостиницу, я отправился туда, предварительно ополоснув руки от крови купленной в киоске водой. Прибыв на место, я снял комнату на пятом этаже.
Оказавшись в номере, я несколько раз проверил, что дверь точно закрыта, а затем рухнул на кровать.
Я пролежал в тишине минут десять, а потом достал загадочный блокнот. Мне нужно было узнать, что это была за фигня и как с ней бороться. Открыв последнюю исписанную страницу в надежде, что там есть разгадка, я начал читать.
Они, кстати, очень любят сидеть в шкафах. Я несколько дней подряд закрывал дверцу шкафа, которая утром оказывалась открытой. Потом я попробовал проследить, как это происходит. И вот, ночью я увидел, как дверца медленно открылась, и сразу же пошел проверять. В шкафу я увидел улыбающееся лицо, которое смотрело на меня, выглядывая из-за висящей одежды. Я закрыл шкаф, но спустя минуту он снова открылся.
Я записал все это в блокнот и сейчас иду, чтобы разобраться с этой хренью. Сейчас она у меня получит!
Я вспомнил, что нашел блокнот в шкафу. Мне стало страшно, и я встал с кровати. Показалось, что из шкафа, стоящего в этой комнате, доносятся тихие шорохи.
- Я брал с собой блокнот, не для того, чтобы пугаться, - сказал я вслух и судорожно начал листать его. Спустя пару секунд я нашел страницу с правилами.
1. Они приходят только ночью.
2. Животные чувствуют их и впадают в панику при их появлении.
3. Они могут искажать окружающую обстановку, делая ее более жуткой.
4. Когда они рядом, не пытайся вызвать скорую, полицию или знакомых. Потому что вместо людей придут они.
5. Если встретился с ними - избавься от всех вещей, которые были при тебе. Иначе с их помощью они смогут найти тебя... И обязательно придут.
Я бросил блокнот на кровать и побежал к входной двери. Попытавшись ее открыть, я обнаружил, что замок заклинило.
- Черт! - громко сказал я.
Сзади послышался скрип открывающейся дверцы шкафа.
Автор: Дмитрий Бузгин.
Источник.
Слушать историю.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:41
Вчера, 10:40 by dimacraft04Просмотров: 205Комментарии: 1
Ключевые слова: Командировка квартира блокнот страх фотографии гостиница