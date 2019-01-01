Квартира 7

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:24

yurchick purpurchik Просмотров: 52 Комментарии: 0 -1 Вчера, 21:24 by

Этот случай произошёл со мной летом.Я гулял с друзями во дворе. И вдруг нам пришло в голову залезть в необычную паранормальную квартиру.Это квартира номер 7. История квартиры: Произошло это всё как то необычно, у моего друга был дедушка и он умер 7 лет назад и именно его дедушка жил в той квартире он умер от суецида у него были очень серёзные финансовые проблемы за свет, воду и газ.Ну он понел что ему их не выплатить и его могут засудить. Ну ладно начнём. Мы с друзьями поднялись на второй этаж и были уже перед дверью. Дверь была закрыта на доску. Нам было легко отломать доску, и залезть в квартиру. Мы проделали это так чтобы не заметили взрослые. Мы открыли дверь и зашли в квартиру. В квартире были оборваны обои и на полу был небольшой след засохшей крови. В коридоре обвалился потолок. Путь у нас был только к кухне. На кухне стояла старая разломанная плита. И тут мы услышали сильный треск и грохот. На путь к выходу обвалился потолок и мы все запоникавали но не кричали чтобы родители нас не спалили (но они же прибежали по звуку обваливщегося потолка и стали кричать) И мы услышали тот самый голос. Голос дедушки. Он говорил про белую пустую стену которая была на кухне (на кухне которой мы заятряли) и говорил чтобы самый сильный из нас пнул эту стену, и тогда у стенки отворится потайная дверь которая была закрашена краской(естественно белой) Ну и мой друг (не у которого дедушка а другой) пнул со всей дури ногой эту стену. Вся стена затрещала и открылась дверь в подъезд. Мы вышли и родители сразу подбежали и начали нас ругать и мамы реветь. Ну и после этого нашему другу очень долго снились кошмары про его дедушку.

Ключевые слова: Квартира случай друзья авторская история

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