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Истории из жизни

Как Домовой предупредил меня о непрошеном госте


Как Домовой предупредил меня о непрошеном госте


Так получилось, что я и мой муж, будучи студентами, были вынуждены первое время снимать очень дешевую квартиру.

Это была старая квартира – коммуналка на первом этаже. Со стародревным печным отоплением, зато дёшево...


Однажды, в одну из первых ночей, проведенных в этой квартире, я проснулась в панике, я была уверена, что меня будил муж:

«Проснись, вставай, вставай, вставай! Быстрее, быстрее!»
Я быстро села на кровати, которая стояла впритык к окну, огляделась – ничего не произошло, муж спал.

Подумав, что мне померещилось, легла обратно, сна не было. Приснилась мне какая-то маленькая девочка на чердаке.


И тут вдруг, менее чем через минуту, в полной тишине – громкий стук в окно, хруст стекла, пьяный мат, осколки полетели прямо на кровать.

Я подлетела в ужасе, быстро разбудила ничего не соображающего из-за сна мужа.

Кто-то начал забираться в окно...
Тут ситуацию разрешил мой супруг, выбежал на улицу и вытащил из окна незваного гостя. Оказалось, что в окно ломился бывший житель этой квартиры.

Забыв, что он больше не арендует это жильё, пьяный незнакомец решил, что он потерял ключи и не сможет иным образом попасть внутрь.

Возместив ущерб за разбитое окно, мужчина ушел, мы не стали обращаться в соответствующие органы, супруг просто вставил новое стекло на следующий день.

Хозяйка квартиры – женщина 65-70 лет, узнав об этом происшествии, уверенно сказала, что меня разбудил её домовой.


Хозяйка считала, что домовому не нравился этот житель в квартире, так как тот любил выпивать и не относился к имуществу с уважением, но выгонять мужчину из квартиры хозяйке было жаль, и маленькому хозяину пришлось долго его терпеть.

Поэтому домовой был рад нам с мужем, как порядочным жильцам, и оберегал нас.

Так что же разбудило меня в ту ночь, подсознание или всё-таки домовой?

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 636Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Студенты квартира коммуналка ночь голос разбитое окно мужик хозяйка домовой

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Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Вчера, 15:35
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (378|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 3 857
бывает же у людей чуйка. может что-то напрягало, что подсознание таки заставило напрячься в ожидании
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#2 написал: Шерри
Вчера, 15:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 118
Больше похоже на ангела хранителя.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: принцессин пирожок
Вчера, 16:19
+6
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Нет смысла не доверять таким происшествиям.Может это и не домовой совсем,а что то иное?После прочитанного поделюсь с вами историей,которую не всегда уместно рассказывать незнакомым людям.Моя двоюродная тетя в 1986 вышла замуж,буквально сразу после в семье случилось горе.Ее младший брат заболел лейкемией.На тот момент ему было 17 лет.Болезнь быстро прогрессировала,он практически все время находился в больнице.Бывали моменты когда казалось бы болезнь отступала,но с удвоенной скоростью наступало ухудшение.С утра вроде бы человек чувствует прилив сил,а к вечеру его нет.Так было и в тот день.Родители позвонили ей,сказали, что ему получше.Они были у него и ехать ей никуда не надо.Жили они в сельской местности и хотя дорога до больницы была не близкой старались ездить к нему каждый день.Тетя обрадовалась за брата,и решив прилечь отдохнуть, заснула(на тот момент она была в положении).И как она потом рассказывала сниться ей сон,очень яркий такой, комната вся в солнечном свете,та самая в которой она спит. И в комнате как будто кто-то есть,то ли человечек какой, то ли старичок.Даже говорит,ни страха ни тревоги не чувствовала тогда,как в полусне находилась.а он говорил с ней так спокойно, по доброму.И вдруг каак ударит по щеке,она вскочила,чувствует щека горит.К зеркалу подошла, а на лице след от удара отпечатался.В это время муж ее домой на обед пришел,тоже увидел,спрашивал откуда это.А через некоторое время телефон зазвонил.Брат умер.Никогда с ней больше ничего похожего не происходило.И кстати так случилось,что хоронили его в ее день рождения.Мне тогда было три года.
Зарегистрирован: 12.04.2019
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:26
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 032
Цитата: принцессин пирожок
Нет смысла не доверять таким происшествиям.Может это и не домовой совсем,а что то иное?После прочитанного поделюсь с вами историей,которую не всегда уместно рассказывать незнакомым людям.Моя двоюродная тетя в 1986 вышла замуж,буквально сразу после в семье случилось горе.Ее младший брат заболел лейкемией.На тот момент ему было 17 лет.Болезнь быстро прогрессировала,он практически все время находился в больнице.Бывали моменты когда казалось бы болезнь отступала,но с удвоенной скоростью наступало ухудшение.С утра вроде бы человек чувствует прилив сил,а к вечеру его нет.Так было и в тот день.Родители позвонили ей,сказали, что ему получше.Они были у него и ехать ей никуда не надо.Жили они в сельской местности и хотя дорога до больницы была не близкой старались ездить к нему каждый день.Тетя обрадовалась за брата,и решив прилечь отдохнуть, заснула(на тот момент она была в положении).И как она потом рассказывала сниться ей сон,очень яркий такой, комната вся в солнечном свете,та самая в которой она спит. И в комнате как будто кто-то есть,то ли человечек какой, то ли старичок.Даже говорит,ни страха ни тревоги не чувствовала тогда,как в полусне находилась.а он говорил с ней так спокойно, по доброму.И вдруг каак ударит по щеке,она вскочила,чувствует щека горит.К зеркалу подошла, а на лице след от удара отпечатался.В это время муж ее домой на обед пришел,тоже увидел,спрашивал откуда это.А через некоторое время телефон зазвонил.Брат умер.Никогда с ней больше ничего похожего не происходило.И кстати так случилось,что хоронили его в ее день рождения.Мне тогда было три года.

Браво! Достойно отдельной истории-темы!!! Верю! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#5 написал: DRUID
Вчера, 16:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 107
Может это тот самый мужик за окном орал :
«Проснись, вставай, вставай, вставай! Быстрее, быстрее!» . Раз уж решил , что к себе пришёл, может думал , что его жена там спит , не открывает.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 332
Хорошая история. Слушаем и действуем. Не просто так нас кто-то предупреждает. А вот кто, вопрос хороший, но второстепенный
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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