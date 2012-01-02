Как Домовой предупредил меня о непрошеном госте
Так получилось, что я и мой муж, будучи студентами, были вынуждены первое время снимать очень дешевую квартиру.
Это была старая квартира – коммуналка на первом этаже. Со стародревным печным отоплением, зато дёшево...
Однажды, в одну из первых ночей, проведенных в этой квартире, я проснулась в панике, я была уверена, что меня будил муж:
«Проснись, вставай, вставай, вставай! Быстрее, быстрее!»
Я быстро села на кровати, которая стояла впритык к окну, огляделась – ничего не произошло, муж спал.
Подумав, что мне померещилось, легла обратно, сна не было. Приснилась мне какая-то маленькая девочка на чердаке.
И тут вдруг, менее чем через минуту, в полной тишине – громкий стук в окно, хруст стекла, пьяный мат, осколки полетели прямо на кровать.
Я подлетела в ужасе, быстро разбудила ничего не соображающего из-за сна мужа.
Кто-то начал забираться в окно...
Тут ситуацию разрешил мой супруг, выбежал на улицу и вытащил из окна незваного гостя. Оказалось, что в окно ломился бывший житель этой квартиры.
Забыв, что он больше не арендует это жильё, пьяный незнакомец решил, что он потерял ключи и не сможет иным образом попасть внутрь.
Возместив ущерб за разбитое окно, мужчина ушел, мы не стали обращаться в соответствующие органы, супруг просто вставил новое стекло на следующий день.
Хозяйка квартиры – женщина 65-70 лет, узнав об этом происшествии, уверенно сказала, что меня разбудил её домовой.
Хозяйка считала, что домовому не нравился этот житель в квартире, так как тот любил выпивать и не относился к имуществу с уважением, но выгонять мужчину из квартиры хозяйке было жаль, и маленькому хозяину пришлось долго его терпеть.
Поэтому домовой был рад нам с мужем, как порядочным жильцам, и оберегал нас.
Так что же разбудило меня в ту ночь, подсознание или всё-таки домовой?
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 636Комментарии: 6
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