Как Домовой предупредил меня о непрошеном госте

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 636 Комментарии: 6 +13 Вчера, 15:24 by

Так получилось, что я и мой муж, будучи студентами, были вынуждены первое время снимать очень дешевую квартиру.Это была старая квартира – коммуналка на первом этаже. Со стародревным печным отоплением, зато дёшево...Однажды, в одну из первых ночей, проведенных в этой квартире, я проснулась в панике, я была уверена, что меня будил муж:«Проснись, вставай, вставай, вставай! Быстрее, быстрее!»Я быстро села на кровати, которая стояла впритык к окну, огляделась – ничего не произошло, муж спал.Подумав, что мне померещилось, легла обратно, сна не было. Приснилась мне какая-то маленькая девочка на чердаке.И тут вдруг, менее чем через минуту, в полной тишине – громкий стук в окно, хруст стекла, пьяный мат, осколки полетели прямо на кровать.Я подлетела в ужасе, быстро разбудила ничего не соображающего из-за сна мужа.Кто-то начал забираться в окно...Тут ситуацию разрешил мой супруг, выбежал на улицу и вытащил из окна незваного гостя. Оказалось, что в окно ломился бывший житель этой квартиры.Забыв, что он больше не арендует это жильё, пьяный незнакомец решил, что он потерял ключи и не сможет иным образом попасть внутрь.Возместив ущерб за разбитое окно, мужчина ушел, мы не стали обращаться в соответствующие органы, супруг просто вставил новое стекло на следующий день.Хозяйка квартиры – женщина 65-70 лет, узнав об этом происшествии, уверенно сказала, что меня разбудил её домовой.Хозяйка считала, что домовому не нравился этот житель в квартире, так как тот любил выпивать и не относился к имуществу с уважением, но выгонять мужчину из квартиры хозяйке было жаль, и маленькому хозяину пришлось долго его терпеть.Поэтому домовой был рад нам с мужем, как порядочным жильцам, и оберегал нас.Так что же разбудило меня в ту ночь, подсознание или всё-таки домовой?Автор - неизвестен.

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