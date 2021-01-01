Stopthewar.avi

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:18

Причина: Изменен раздел

NODATAzzz... Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:18 by

На данный видео-ролик я наткнулся в декабре 2020-го года. Я дикий фанат документальных фильмов по истории и самой истории в принципе. После просмотра очередной документалки, в своих рекомендациях в Ютубе я обнаружил странный видео-ролик под названием "stopthewar.avi". Я включил его. Как оказалось, в видео содержатся документальные кадры со времён Второй Мировой Войны. Сперва показывается марш солдат, затем поле битвы, где бегут солдаты с орудием, после этого показывается падение раненого солдата, после этого целые взводы солдат, затем огромный взрыв, которым накрыло целый город, поле, где пасутся бараны – всё моментально пропадает на наших глазах. После взрыва демонстрируются останки города, пережившего взрыв. Всё вышеперечисленное сопровождает тревожная мелодия в реверсе.Досмотрев все это, я пошел на кухню поесть, а затем лечь на свой диван. Когда наступило для меня время сна, я расстелил постель и с какой-то ноткой тревожности начал засыпать... Пока я не услышал стук в мою дверь. Было всего лишь 8 утра, а тут уже кто-то стучит. Заглянув в глазок, я на удивление увидел моего отца, воевавшего в годы Второй Мировой войны.Я впустил его, он радостно меня обнял, а я пошел заваривать чай. Мы начали говорить о нашей жизни, заботах и делах. И если бы я тогда не спросил о этой войне, быть может, я бы уже был мертв. Так вот, начал расспрашивать, как он выживал в условиях, в которых обычный человек бы не выжил. Он мне рассказывал всякое, как они там питались, воевали и защищали мирный народ.Все шло к вечеру, на часах было уже 7 часов вечера! Как только мой отец закончил все это, он меня спросил:- Слушай, Андрей (так звали меня), а можешь меня оставить у себя? У тебя и тихо, да и к тому же удобней.Я жил на седьмом этаже в двухкомнатной квартире, поэтому разместить своего отца не составило труда. Перед тем, как повести его в другую комнату, я у него спросил:- Отец, а как там у тебя с мамой?Теперь я заметил самое странное: в его глазах были растерянность и боязнь, но через секунду он ответил:- Да как там, живем вместе, не тужим.Это самое странное, что я заметил в отце. Да и к тому же, он не приходил ко мне 5 лет, не звонил, не отправлял сообщения... И за время остался таким же, как и 5 лет назад... Я думал, что у меня фантазия играет и спокойно повел в комнату, где ему были предоставлены телевизор и другие удобства. Я в то время пошел на свой диван, включил ютуб и начал смотреть мои любимые видео. Когда я посмотрел на часы, увидел, что на них уже 2:42. Пора ложиться спать. Но когда я только встал, то услышал ту музыку, которая шла в Stopthewar.avi. Все-таки не надо было смотреть допоздна эти видео, поэтому и глюки. Вот только шум увеличился и потом уменьшился до писка. Дальше шли звуки марша и всего другого. Мне стало страшно. Ведь таких глюков у меня никогда не было, даже после просмотров ужастиков и запрещенных файлов. Я хотел избавиться от звуков и начал пробовать все способы уложиться спать. Помогли заснуть лишь обреченность и усталость, за все эти вечные 30 минут.Проснулся я, самое главное, в 10 утра, как обычно, и пошел в комнату, где располагался отец. Приоткрыв дверь, я уже не на шутку испугался. Сердце бешено стучало, ко мне подступал холодный пот, а руки и ноги онемели. Отца не было. Конечно, это было в новинку, он обычно будит, когда уходит, но здесь я ничего не мог понять. К тому же, окно было разбито. Самое странное, что я мог видеть.Я закрыл дверь в комнату и начал звонить маме:- Алло, мам, доброе утро.- Доброе, сынок, как там у тебя дела?- У меня нормально, мам. А папа уже дома у тебя?Настало протяженное молчание... Но мать все-таки ответила:- Сын, у тебя все в порядке?- Мам? То есть, у меня все в порядке?- Отец твой умер как пять лет назад. Как он может быть у меня дома?- Он же вчера приходил ко мне...- Сына, у тебя нет жара? Что за бред ты мне тут растолковываешь?- Давай я тебе объясню кратко, мам.- Не хочу даже слушать твой бред, опять насмотрелся всяких ужастиков, а потом мелишь чепуху!- Вчера ко мне пришел отец, ровно к 8 утра, вежливо постучав...-Тебе вызвать "скорую помощь"?- Мам, послушай, пожалуйста, меня!.. Когда он вошел, я начал с ним разговаривать о наших делах, заботах, и так далее. Дальше я провел его в другую комнату, где он включил телевизор и улегся спать. Я уснул ориентировочно в 2:42. Проснулся, а там его нет, к тому же разбитое окно.- Странная история, сынок. Существует, конечно, одна примета, что если человек к тебе мертвый пришел, то жди беды!- М-да, суеверия, конечно, так себе действуют, но он точно был, и живой. Он обнимал меня при встрече, я чувствовал тепло!..- ...- Ладно, мам, пока.- По...ка.Я положил трубку. После завтрака, я заметил, что ко мне кто-то посторонний стучится. Интересно, что за гости на этот раз? Меня в этот момент будто электрошоком ударило. Там были люди, одетые в форму скорой помощи, и просили открыть дверь. Я открыл. Они меня спросили, здесь ли живет Андрей ***. Я сказал, что да, здесь такой живет. В этот момент он взял двумя руками мою руку, а остальные взялись за остальные конечности. Я был тогда в испуге и не понимании, что они такое вытворяют! Когда меня привели в психушку, там стояла моя мама, смотря на машину скорой помощи, в которой везли меня. Когда меня проводили мимо мамы, она сказала:- Тебе будет лучше, сын.Тогда я понял, что она вызвала психушку! У меня был гнев, перемешанный с горькой обидой. Я никогда не думал, что мать, любящая меня, может так поступить!***Записывает друг Андрея - Захар. Теперь он не может писать, так как стимуляторы сделали его "овощем". В завершение хочу сказать, что обыскав его комнату, чтобы отдать его вещи его маме, я наткнулся на невыключенный комп. Когда я зашел туда, то увидел файл со странным названием "Stopthewar.avi". Я перекинул его себе в социальную сеть, дома посмотрю что там.

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