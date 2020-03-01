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Смертельные файлы / Творческие истории

Clowndeath.avi

Первая история:

В тот день в мою квартиру пришёл друг с ночёвкой. Мы сидели за моим компьютером и играли в компьютерные игры. После напряжённой игры мы решили отдохнуть, я пошёл делать нам по кружке какао, а мой друг искал какие-нибудь видео. После того, когда я сделал нам какао, мой друг нашёл странный ролик, под названием “clowndeath.avi”. Как он объяснил: это видео он нашёл в одной неизвестной группе в ВКонтакте. Я особо не интересовался, откуда мой друг взял это видео, но мне было интересно его содержание.

Мы включили видео. Аудиодорожка была очень громкой, и мы сделали громкость тише. Также видео чёрно-белое. В ролике появляется какой-то пацан в маске клоуна. Он начинает трогать свою маску, и, как можно услышать, его руки были “липкими”. Позже, на 35 секунде, появилось громкое дыхание, а пацан “обратил внимание” на нас, разозлился и ударил камеру, и на этом видео закончилось.

После просмотра у меня побежали мурашки по всему телу. Но больше всего меня возмутил мой друг. Он сидел с широко открытыми глазами и смотрел на меня, как будто увидел какой-то ужас. Когда я его спросил: “Что с тобой?”, он закричал и потерял сознание. Я в ужасе схватил телефон и позвонил в скорую помощь.

На следующий день мой друг был уже в больнице. Когда я спросил его о произошедшем, он ответил, что вместо меня была галлюцинация того самого клоуна, а позже он увидел безобразное лицо, после чего он и закричал.

После посещения больницы я хотел ещё раз увидеть этот ролик и его изучить, но, к моему сожалению, я ничего не нашёл. Группа в ВКонтакте была удалена вместе с этим роликом, а копий нет.

Через неделю я узнал, что мой друг умер в больнице от сердечного приступа. Перед смертью он написал мне в ВКонтакте: “ОНО ИДЁТ ЗА МНОЙ!”. Что он хотел этим сказать, я не знаю, но мне его очень жалко…
Аноним

Вторая история:

Я очень люблю смотреть смертельные файлы и их страшные истории. Можно сказать, это моё увлечение, хотя ХЗ. Но как-то раз какой-то аноним прислал странное видео со странным названием “clowndeath.avi”. Он попросил меня посмотреть это и сказать, что я ощутил после просмотра. Сначала я не хотел смотреть видео, но любопытство взяло верх.

Когда я включил ролик, то чуть слух не потерял, так как в ролике очень громкие звуки. Я убавил звук и продолжил просмотр. Появился какой-то тип в маске клоуна и начал вести себя странно. Он начал трогать свою маску, и такое ощущение, что его руки были в крови, хотя могу ошибаться, ведь ролик чёрно-белый. Потом он разозлился и ударил камеру. Ролик на этом и закончился.

После просмотра у меня появились вопросы к этому анониму. Однако, он меня опередил и спросил:

- Ты всё ещё живой? А ты осмотри весь дом…

Я не понимал, что он хотел этим сказать. Я всё же проверил весь дом, чисто по приколу. Осмотрел весь дом, ничего не обнаружил. После “поисков” я посмотрел в зеркало и тут я был в полном ужасе. В зеркале было не моё отражение, а того самого клоуна из видео. Я стал нервничать и у меня тряслись ноги. Позже этот клоун снял свою маску, а дальше не помню, потому что я очнулся на диване.

Когда я очнулся, на меня смотрел врач и мама. Как они сказали: меня нашли на кухне без сознания. Мама меня спросила, что могло произойти, чтобы я потерял сознание, но я ей ничего не ответил.

После произошедшего я хотел спросить про видео у анонима, но его заблокировали. Я хотел посмотреть видео ещё раз, но в личных сообщениях его не оказалось.

С тех пор я перестал смотреть смертельные файлы и вам не советую…

Само видео


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:17
Сегодня, 06:17 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 100Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Видео больница друг клоун авторская история

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Комментарии

#1 написал: Exeler
Сегодня, 07:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 46
Название - Clown.avi - оригинал. Я не смотрел видео, но за скрещение ПД и Пеннивайза поставлю +
Зарегистрирован: 1.03.2020
#2 написал: верю-не верю
Сегодня, 12:47
+2
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 505
В мире нет ничего страшнее реальности. 466
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
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