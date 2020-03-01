Clowndeath.avi

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clowndeath.avi

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Вторая история:

clowndeath.avi

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:17

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 100 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:17 by

В тот день в мою квартиру пришёл друг с ночёвкой. Мы сидели за моим компьютером и играли в компьютерные игры. После напряжённой игры мы решили отдохнуть, я пошёл делать нам по кружке какао, а мой друг искал какие-нибудь видео. После того, когда я сделал нам какао, мой друг нашёл странный ролик, под названием “”. Как он объяснил: это видео он нашёл в одной неизвестной группе в ВКонтакте. Я особо не интересовался, откуда мой друг взял это видео, но мне было интересно его содержание.Мы включили видео. Аудиодорожка была очень громкой, и мы сделали громкость тише. Также видео чёрно-белое. В ролике появляется какой-то пацан в маске клоуна. Он начинает трогать свою маску, и, как можно услышать, его руки были “липкими”. Позже, на 35 секунде, появилось громкое дыхание, а пацан “” на нас, разозлился и ударил камеру, и на этом видео закончилось.После просмотра у меня побежали мурашки по всему телу. Но больше всего меня возмутил мой друг. Он сидел с широко открытыми глазами и смотрел на меня, как будто увидел какой-то ужас. Когда я его спросил: “Что с тобой?”, он закричал и потерял сознание. Я в ужасе схватил телефон и позвонил в скорую помощь.На следующий день мой друг был уже в больнице. Когда я спросил его о произошедшем, он ответил, что вместо меня была галлюцинация того самого клоуна, а позже он увидел безобразное лицо, после чего он и закричал.После посещения больницы я хотел ещё раз увидеть этот ролик и его изучить, но, к моему сожалению, я ничего не нашёл. Группа в ВКонтакте была удалена вместе с этим роликом, а копий нет.Через неделю я узнал, что мой друг умер в больнице от сердечного приступа. Перед смертью он написал мне в ВКонтакте: “”. Что он хотел этим сказать, я не знаю, но мне его очень жалко…Я очень люблю смотреть смертельные файлы и их страшные истории. Можно сказать, это моё увлечение, хотя ХЗ. Но как-то раз какой-то аноним прислал странное видео со странным названием “”. Он попросил меня посмотреть это и сказать, что я ощутил после просмотра. Сначала я не хотел смотреть видео, но любопытство взяло верх.Когда я включил ролик, то чуть слух не потерял, так как в ролике очень громкие звуки. Я убавил звук и продолжил просмотр. Появился какой-то тип в маске клоуна и начал вести себя странно. Он начал трогать свою маску, и такое ощущение, что его руки были в крови, хотя могу ошибаться, ведь ролик чёрно-белый. Потом он разозлился и ударил камеру. Ролик на этом и закончился.После просмотра у меня появились вопросы к этому анониму. Однако, он меня опередил и спросил:Я не понимал, что он хотел этим сказать. Я всё же проверил весь дом, чисто по приколу. Осмотрел весь дом, ничего не обнаружил. После “поисков” я посмотрел в зеркало и тут я был в полном ужасе. В зеркале было не моё отражение, а того самого клоуна из видео. Я стал нервничать и у меня тряслись ноги. Позже этот клоун снял свою маску, а дальше не помню, потому что я очнулся на диване.Когда я очнулся, на меня смотрел врач и мама. Как они сказали: меня нашли на кухне без сознания. Мама меня спросила, что могло произойти, чтобы я потерял сознание, но я ей ничего не ответил.После произошедшего я хотел спросить про видео у анонима, но его заблокировали. Я хотел посмотреть видео ещё раз, но в личных сообщениях его не оказалось.С тех пор я перестал смотреть смертельные файлы и вам не советую…

Ключевые слова: Видео больница друг клоун авторская история

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