Краски смерти

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:17

Lili1478 Просмотров: 169 Комментарии: 2 +2 Вчера, 17:17 by

Ты знаешь, что ждет тебя после смерти?Я расскажу тебе.Не могу оценить, каким человеком был я при жизни, да я и жизнь то свою помню отрывками.После смерти меня закопали на кладбище, и пока мое тело не превратилось в прах, а это долго, очень долго, целая вечность, я был привязан к своему кладбищу, я не мог его покинуть, как не хотел.Кладбище... оно похоже на коммунальную квартиру или общагу, только без шанса переехать или заткнуть лишние дырки в черепной коробке наушниками. Ты не можешь посмотреть фильм, ты не можешь прочесть книгу, ты не можешь не слышать того, что говорят твои соседи и умереть ты тоже не можешь, ты уже мертвый.С соседями по могиле мне не особенно повезло, справа обитает бывший электрик, который умер, наверное, еще, когда я только в школу пошел - Василий Афанасьевич Никифоров. Хороший он мужик, да хулиганистый больно, то напугает местного сторожа, то частушки полночи горланит, но поговорить можно с ним, много чего интересного рассказать может. С ним с первым и познакомился, жалеет, что от жены с сыном лежит далеко, сынишка пропал, тело так и не нашли, а жена с горя повесилась и лежит за оградкой кладбища, они с ней через оградку иногда общаются, он то... как луна убывать начинает, так и бежит к оградке, с женой свидеться...таковы уж здешние правила, пока луна убывает самоубийцы могут не в земле томиться, а выйти из могила, а так...они очень близко к могиле привязаны.С лева от меня, обитает Агафья Тимофеевна, почившая еще до моего рождения, скоро освободится и пойдет мир смотреть, как сама она говорит, намаялась она тут одни и те же разговоры слушать, скучно ей, тошно, и печально, что не может на деревеньку родную посмотреть, как та изменилась.Много тут народу, ой много, а как кто то спорить начнет, так и спор на несколько лун затянуться может, галдеж, перешептывание...ужас одним словом.До того, как я освободился от могилы своей, пошел я прогуляться по кладбищу, и за оградкой увидел среди наложивших на себя руки новенькую, она с женой Афанасича разговаривала, впервые за долгое время я был удивлен.Совсем недавно ее зарыли, совсем девчонка еще, 19 лет от роду, а на себя руки наложила...оказалось рак был, вылечить не смогли, боли невыносимые, вот и взяла отцовский пистолет да и выстрелила себе в голову.Впервые я не ждал когда же тело мое разложится и обретет свободу, а ждал я убывающей луны...сам то я в 23 года умер, с лошади упал, а она меня копытом по голове...От девушки, а звали ее Анна, я узнал много нового, интересного, как люди изменились, что нового в мире...изменилось многое, и даже немыслимые мечты фантастов за 10 лет стали ближе к реальности...в общем каждую убывающею луну к заборчику ходил...странное чувство было...потом понял от чего...и ведь долго с ней общались, хорошо общались, да только вот одно неясно, было, как отвяжусь от могилы, увижу ли ее?Увидел...ни рая ни ада, ни чего не нужно мне было, бродил по свету, своими глазами мир повидал, не часть...а весь Мир, интересно...но каждую убывающую луну я был рядом с Анной.А потом... потом мы увидели, что бывает еще кроме мирной кончины и существования среди крестов да оградок...зарыли новенького, мужчина лет сорока. С почетом зарывали, да только ни плакал ни кто кроме его матери.Ох, нельзя его было на кладбище зарывать, ой нельзя, как оказалось, при жизни он еще той мразью был, подозревали многие, да за руку никто не поймал, так вот, он людей убивал, при том изуверски... а убитые таким образом люди, долго помнят причиненную им боль...днем его будто током било...от боли орал, а как смеркалось, так с ним все те изуверские действия повторялись, что он с людьми вытворял.Через много Лун, я понял, что я исчезаю, затем понял, что появляюсь вновь, спрашивал у народа, от чего это... сказали скоро еще одну жизнь в теле смертном дадут...а мне то она зачем?Избежал я и перерождения...мы с Аней теперь лес бережем...работаем мы так, и ни чего нам не нужно больше...Даже после смерти жизнь продолжается... более удивительная, причудливая, красочная жизнь...если не накосячил при жизни конечно.Автор: Lili1478.

Ключевые слова: Смерть кладбище самоубийца луна

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