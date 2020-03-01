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Стихи

Забыть

Ты можешь забыть об этом? Можешь?
Ты можешь высечь это на своей коже
Или засунуть поглубже в ножны...
Ты можешь забыть об этом? Можешь?

Когда распахнется под небом высь,
Когда заструится по венам слизь.
Когда ты не сможешь себя делить
Меж смертью и жизнью, ты сможешь забыть?

Когда распадется на атомы лес,
Когда ничем станет кора древес,
Когда вся иссохнет в песках вода...
Не сможешь забыть ты о том никогда!

Когда уничтожится вся Земля,
Когда все запутает звезд кутерьма,
Когда я и сам превращусь в ничто...
Не сможешь забыть... И не спрашивай, что!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41 by Faceless KillerПросмотров: 64Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть жизнь время забвение отчаяние память авторский стих

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