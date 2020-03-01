Забыть

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:41

Faceless Killer Просмотров: 64 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:41 by

Ты можешь забыть об этом? Можешь?Ты можешь высечь это на своей кожеИли засунуть поглубже в ножны...Ты можешь забыть об этом? Можешь?Когда распахнется под небом высь,Когда заструится по венам слизь.Когда ты не сможешь себя делитьМеж смертью и жизнью, ты сможешь забыть?Когда распадется на атомы лес,Когда ничем станет кора древес,Когда вся иссохнет в песках вода...Не сможешь забыть ты о том никогда!Когда уничтожится вся Земля,Когда все запутает звезд кутерьма,Когда я и сам превращусь в ничто...Не сможешь забыть... И не спрашивай, что!

Ключевые слова: Смерть жизнь время забвение отчаяние память авторский стих

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