Охотник из Ниоткуда

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сардинка Просмотров: 173 Комментарии: 5 +6 Вчера, 16:34 by

Толстый, ламповый телевизор марки «LG» включился со звуком, который легко мог бы заставить мои барабанные перепонки лопнуть. Настолько противным он был. За более, чем десять лет использования, так и не смог привыкнуть. Через секунду на экране появляются картинки, а затем голоса. Люди сидят в студии и что-то с интересом обсуждают. Машут руками, встают со своих мест и кричат, плачут. Весело им. Но не мне.Беру в руки пульт и переключаю на другой канал. Ситуация точно такая. Разговоры о политике. Не вслушиваясь в слова ведущих, переключаю.Снова студия. На этот раз интервью какого-то старого актера, лицо которого я точно пару раз видел, но фамилия совсем не знакома. Переключаю. Детская передача с говорящими куклами. Переключаю. Новостной канал, рассказывающий о падении курса рубля. Переключаю...Со временем, я зажимаю кнопку пульта, от чего картинка на экране меняется с космической скоростью. По одному кадру оцениваю ценность передачи и, не находя ничего интересного, продолжаю жать на кнопку смены канала.«Скукота» - проносится в моей голове.Телевизор редко приносил мне удовольствие. Вызывал раздражение, гнев, непонимание, но не радость или смех. Изредка я доходил до каналов, посвященных природе, где мог смотреть на грациозных антилоп или притаившихся хищников. Это умиротворяло. А если передача была посвящена детенышам, то улыбка проскальзывала на моем лице. Милые они. Несмышлёные и забавные.К сожалению, в этот раз я не захотел искать этот канал. То ли лень, то ли Марс не состыковался с Венерой. Дать ответа не могу.Я остановился на обычном новостном канале. Ведущая рассказывала об улучшении нескольких городских парках, строительстве новых кафе и о прочей обыденности. Красивая девушка. В белой блузке и длинной черной юбке. Я больше смотрел на ее прекрасные густые черные брови, вечно пребывающие в движении, чем интересовался жизнью Москвы. Она мой некий спутник по жизни, особенно по вечерам, когда солнце заходит, и приходит пора нести свой долг во благо спокойствия людей. Всегда красиво одета, всегда улыбается и четко, без запинок произносит заготовленный текст. Всегда желает мне доброго вечера и ночи.- Доброго вечера и ночи, - сказала ведущая, перед тем, как пропасть с экранов до следующего вечера.- И Вам, не хворать, - отвечаю я.Ведущая уходит, давая место своему коллеге, продолжающий вести передачу. Переключаю канал. Телевизор вновь перестает меня радовать. Я выключаю его и откидываюсь на спинку кресла, немного прикрывая глаза.На улице быстро темнеет. Еще каких-то десять минут назад в мое окно светили последние яркие лучи солнца, да так ярко, что хотелось спастись от них плотными шторами. Теперь же, тьма поглотила солнце и стремилась поглотить и весь остальной мир. Желала поглотить мою город, мой район, мою улицу, моих соседей. И меня заодно.Когда-то ночь представлялась в умах людей, как самое страшное и опасное время. Каждый старался, завидев закат, найти укрытие и спастись от демонов и злобных духов, желающие полакомиться беззащитными существами. Это было так давно, что люди и не помнят этого периода времени. Период, когда человек не мог царствовать на Земле. Период вечного страха и безнадежности существования. Но это продолжалось недолго. Человек – существо желающее познать окружающий мир, даже под страхом гибели. Это дало ему огонь. Это дало ему свет. Это дало ему надежду. Тогда ночь стала терять свои позиции. Она не пугала. Не страшила. Не убивала. Ночь только сообщала о том, что пора отдыхать и ложиться спать. Демоны и призраки, не имея сил справиться с искусственным светом, перестали навещать города и села.Тьма – это не проблема.Не теряя времени, человек начал строить себя, познавая мир с большей рьяностью. С годами мифы и легенды были вытеснены наукой, доказывающая ничтожность фантазии. Только факты и утверждения. Это дало еще один мощный толчок для всей человеческой цивилизации.Сегодня, ночь – это как день, но наоборот. Жизнь не прекращается, а только приобретает иной вид. Люди также выходят на улицу. Заведения работают. Города функционируют. Страх тьмы исчез. Совсем.Тьма – это выдумка.Вроде бы все прекрасно. Человек избавился от лишних забот и может дышать полной грудью. Но всегда есть «но». Всегда есть некие индивидуумы, которые считают ночь временем для развлечений. Им хочется новых ощущений, которых сложно добиться в камерных и благоприятных условиях. Такие люди по-иному видят ночь.Тьма – это соблазн.Такие люди как раз и впускают в наш мир настоящую тьму, от которой так хотели спастись наши предки. А призраки и вурдалаки радуются. Выходит, что их жертва сама загоняет себя в уголок и зовет, показывая свое липовое бесстрашие. Чаще всего все заканчивается печально для людей и очень хорошо для нечисти.Мой мобильный телефон завибрировал. Я поднял сразу же трубку и принялся внимательно слушать как раз человека, решивший поиграть с тьмой.- Добрый вечер. Это Вы занимаетесь … занимаетесь изгнанием демонов? – это был голос парня. Сбивающийся, неровный и волнительный.- Правильнее говорить, что я занимаюсь изгнанием духов, демонов и прочей нечестии. Но сейчас это не важно, - отвечаю учтиво я, включая громкую связь. – Расскажите о своей проблеме.- А это не шутка? Вы вправду можете мне помочь?- Объявления, касающиеся моей работы, так просто не появляются. Они появляются в нужное время и в нужном месте. Поэтому, советую как можно скорее описать вашу проблему.- Хорошо-хорошо, - парень начал свой рассказ. – Меня преследует какое-то страшное существо… Оно ростом выше меня… Худое… Все бело. С длинными когтями. Каждую ночь оно стоит перед моей дверью и скребется. Родители этого не слышат. Только я… После полуночи мерзкие звуки заставляют меня пробуждаться и вздрагивать от каждого шороха из прихожей. Боюсь, что он придет за мной!- Продолжайте, - подбадриваю я его, - знаете по какой причине монстр преследует вас?- Пять дней назад я решил вызвать Демона Лестница. Или Лестничного монстра. Не знаю, как правильно сказать.- Ага. Демон Лестницы. Все понятно. Через несколько часов буду в вашей квартире, и разберемся с этой проблемой.- Сегодня? Спасибо большое! – парень приободрился. – Я тогда напишу, где я живу.- Не обязательно. Только назовите имя. Этого достаточно.- Меня зовут Влад… Влад Воронов.- Ожидайте.Я сбрасываю. Через минуту мне приходит сообщение на почту, где указана вся информация о парнишке. Имя и фамилия совпадает, значит не врет. Парень напуган и дезориентирован. Он не хочет лгать или скрывать какую-либо информацию о себе. Такие как Влад – самые постоянные мои клиенты. И самые безобидные. Они маленькие дети, которые сломали любимую вазу мамы и готовы пойти на все, чтобы об этом никто не узнал.Пока шел разговор, я собрал все необходимое для поездки.Бутылку святой воды, заряженный серебряными пулями «Наган», небольшая записная книжка, дополнительные коробки с патронами, колбы с зельями на все случаи жизни и столовый нож, украшенный переливающимися узорами в виде розы.Стандартный набор для моих дел. Чаще всего и половины инвентаря не пригодится. Но никогда не знаешь, как пойдет дело.После всех приготовлений мне приходит еще одно письмо на электронную почту. Контракт на изгнание монстра прислан работодателем, которого я никогда не видел и не увижу. Все задокументировано и за мной уже следят. Пока я не разберусь с демоном и не обезопашусь жизнь Влада, покоя не будет.Влад жил недалеко. Две станции линии метро, и я уже нажимаю на кнопку звонка. Никто не открывает. Звуков из квартиры не слышно. Тишина. Кажется, парень не думал, что я приеду так быстро. Я продолжаю нажимать на звонок и стучаться в дверь.- Влад, - говорю я, - открывай. Не бойся. Обижать не буду.Звук открывающихся замков (я насчитал не менее четырех щелчков различной тональности), и Влад стоит передо мной, приглашая жестом войти к нему. На лице проскользнуло легкое замешательство, которое так же быстро сменилось на радостную улыбку. Парень впускает меня в квартиру и закрывает за мной две двери, последнюю еще припирает табуреткой и шваброй. Влад протягивает мне руку.- Быстро вы добрались! Прям, ракетой, - Влад улыбается. – Не представляете как я рад вашему приезду. Я…- Все хвалебные возгласы потом, - прерываю я его. – Сначала нужно понять, как спасти тебя от этой напасти и не устроить лишнего шума.- А это как «без шума»? Вы его убивать не будете?Я закатываю глаза и беру табуретку, чтобы сесть на нее. Влад с непониманием смотрит на меня. В его представлении он желал увидеть мужественного и брутального парня с огромным мечом на плече, который разнесет демона в пух и прах. А получил обычного с виду парня, двадцати пяти лет от роду, с короткой темной прической, двухдневной щетиной и в сером пальто, с парочкой заплаток.- Это мы еще посмотрим, - отвечаю я. – Сейчас необходимо определить существо… Пожалуй, начнем с того, как оно появилось.- Я же рассказывал Вам! – удивился заказчик. – Решил вызвать этого демона. Вызывал-вызывал и дозвался. И теперь он…- Нет-нет… Расскажи как это произошло. В подробностях. Лестничный монстр или Лестничный демон не преследуют человека просто так. Расскажи мне, как ты следовал правилам. Это в твоих же интересах, - для большего давления, я начал доставать из рюкзака свои вещи.Недовольство Влада быстро сошло на нет. Страх пострадать от неизвестного человека, который мог быть вооружен всякими магическими артефактами. И он затараторил.- Я нарушил правила! Нужно было нарисовать тринадцать ступенек на руке и в полночь забраться на тринадцатый этаж дома. Затем, потом на руке смазать рисунок и спускаться вниз до самого первого этажа… А я струсил и решил доехать до первого этажа на лифте. Потом спокойно дошел по лестнице до своего этажа. Несколько дней ничего не происходило. Думал, что это выдумки, а это существо начало меня преследовать.У него начали наворачиваться слезы, которые он тут же вытер. Наверное, зря я заставляю парня вспоминать эти моменты, признаваться в своей неправоте, но такова участь любого, кто осмелится играть с Тьмой.- Угу. Нарушил правила? – задал я вопрос в пустоту. – И монстр на следующий день стоял ночью около твоей двери?- Да. Хотя должен был приближаться к ней на протяжении тринадцати дней.- Так и есть. Наш монстр точно такой же нарушитель, как и ты.- Значит, вы поможете мне?- Конечно, Влад, - я зашагал на кухню – Доставай соль. Будем строить укрепления, чтобы не проскочила эта зараза.Соли в доме Влада оказалось не так много, как я ожидал. Только одна баночка, которой хватило на то, чтобы обезопасить вход монстра в квартиру.- А соль отпугивает демонов, монстров и прочую нечисть? – спросил парень, наблюдая за тем, как я солью черчу странные символы перед дверью.- Так точно. Они ее терпеть не могут. Небольшая горсть этих кристалликов, запущенная в лицо монстру, может мигом ее дезориентировать. Соль может помочь снять порчу, защитить дом и человека. Удобная вещь в хозяйстве. Жаль, что у вас ее не так много.- Тогда я сбегать могу! – сказал Влад.Из-за двери послышался стон. Долгий и мерзкий. Затем, звук мокрых ступней, идущие по каменному полу. Шлепки и вновь стоны. Неприятный след, словно провели ногтем по школьной доске, после которого остался глубокий след.- Это ОН!Влад начал трястись и выхватил у меня соль, раскидывая ее по всему дому.- Это поможет… Поможет… Спасет меня!У парня поехала крыша. Хорошенько так поехала. Со свистом. Проехала несколько перекрёстков, сбила пару человек и не прекращает сбивать обороты. Это самое неприятное в моем деле – нервные клиенты. Хотя стоит учесть, что пять ночей Влад слышал эти звуки, что раздаются с лестничной клетки.- Успокойся! – крепкая пощечина и паникер остановлен.- В норме я…Влад прижался к стенке и медленно сполз по ней. Все это сопровождалось всхлипываниями и мелкой трусцой. Состояние его не очень стабильное, но всяко лучше бегающего по квартире психа. Я помог дойти ему до кухни, где заставил выпить кружку крепкого чая. Когда кружка опустела, я проверил и пульс неспокойного клиента и направился к выходу из квартиры, прихватив рюкзак.- Что ж, пойду с ним разбираться, - сказал я, беря в руку револьвер. – Никому не открывай. Только мне. Оставайся на кухне. И выпей еще немного чаю. Лишним не будет.- А родителям? – он поднял голову. – А как же они?!- Все под моим контролем. Никто не пострадает. Главное помни – открывай только мне.Парень кивнул и принялся наливать горячий напиток. Я подошел к двери, ведущей наружу, и открыл его, быстро захлопнув за собой. Жалко, что он лишил нас всех запасов соли, но ходить по соседям, привлекая внимание, тоже вариант так себе. Лучше довериться своим инстинктам и опыту.- Ну, поехали, - сказал я вслух, взведя курок.Устройство дома Влада было таковым, что лестница располагалась отдельно самих квартир и лифта. Грубо говоря, это был черный ход на случай пожара или прочей катастрофы. Расположен на лестницу он за лифтами, образовывая проход в виде буквы «Г». Очень уютное место для Демонов лестниц. Жильцы не часто пользуются черным входом, предпочитая вместительные и быстрые лифты. Демонов никто не тревожит, не обязательно скрываться где-то. Хоть весь день разгуливай по своим владениям и лови ближе к ночи молодежь, которая забирается на самый верхний этаж, где втихаря курят и пьют. Удивляет только, как Демон при таких идеальных условиях проживания, решает пойти на риск и нарушить свои же правила. Но не стоит углубляться в рассуждения. Нужно действовать незамедлительно.Разделял лестницу и квартиры небольшой коридорчик с окном, с видом на внешний двор. Оттуда-то и доносился неприятный звук. Я медленно приблизился к нему, выставив дуло вперед. И как только оказался рядом, то зашел в коридор. Никого. Резко воцарилась тишина. На стенках никаких царапин или мистических символов. Значит, Демон лестницы не знает о моем присутствии, либо же не так агрессивен, как предполагалось. Радует такая ситуация. Я с облегчением выдыхаю и продолжаю свой путь.Зайдя на лестницу, я увидел это существо во всей красе.Демон лестницы в своем истинном обличье похож на человека, который побывал несколько лет в концлагерях, где совсем не получал еды и солнечного света. На нем нет никакой одежды. Редкие седые волосы торчат из его головы. Худой. Глаза глубоко впали в его черепную коробку, зрачков нет (вместо них – черные точки), видны кости и проступающие скулы на лице. Демон слабый и замкнутый. Возможно, даже не он создавал все эти звуки, а кто-то другой. Обычно, порождения Тьмы не очень приветливы к людям. Сразу же показывают всю свою силу, стараясь напугать или покалечить. Этот стоит себе на лестнице, смотрит на меня и периодически хлопает глазами. Любой бы другой человек просто убежал бы домой, при виде такого страшного «страничка», а я не убегаю. В его опыте я первый такой непугливый. Поэтому и стоит, смотрит, ожидает дальнейших моих действий.Сразу бросаться в бой я не хочу. Лучше попытаться решить все мирным путем.- Ты демон лестницы? - спрашиваю, опускаю револьвер.Тот легонько кивает и спускается на одну ступеньку. Его глаза быстро начинают бегать по моему телу. Чувствую, что Демону некомфортно. Хоть я и на его территории. Он слаб. Возможно, очень стар.- Это ты создаешь странные звуки и пугаешь мальчишку?Делает кивок. Поднимается на ступеньку вверх. Глаза останавливаются на «Нагане». Спускается на четыре ступеньки и хочет скрыться, оказаться на другом лестничном пролете.- Не волнуйся. Я не причиню тебе вреда, - я убираю револьвер в карман. – Видишь?Кивок. Существо занимает позицию на лестнице, в которой я его застал. Контакт установлен.- Умеешь говорить по-человечески?- Д-да, - голос настоящего старика, лет за девяносто, скрипучий и тягучий.- Если умеешь, то рассказывай. Почему мальчика пугаешь? Зачем пугаешь? Что тебя вынудило нарушить свои же правила?Демон лестницы опустил голову, почесал лысину, от чего пару седых волосков упало на пол. Думает он долго.- Так н-надо, - ответил он, поднимаясь ко мне. – Мальчик н-нарушил правила. Н-нельзя уходить с лестницы, н-не доиграв в игру.- Это да. Парень струсил и ушел раньше времени. Но и ты приближался к нему слишком быстро. По правилам Демон лестницы на протяжении тринадцати ночей мучает виновного и приближается к его двери. А ты уже через пять ночей, если не ошибаюсь, около его квартиры ходишь. Не перебор ли?- Так н-надо, - повторил он, поравнявшись со мной.Демон был близко. Я без проблем чувствую его запах, похожий на смесь монтажной пыли и свежей краски, вперемешку с дымом от сигареты. Настоящий дух лестницы прошел мимо меня и устремился к двери Влада. Я обогнал его, так как демон двигался очень медленно, и встал перед ним, достав свой револьвер.- Не вынуждай меня идти на крайние меры, - в моем голосе чувствовалось давление и капелька раздражения.- Так н-надо, - повторил он.- Достал ты уже с повторением одного и того же. Еще один шаг, и я прострелю твою ногу.- Пули н-не опасны, - сказал он, желая легонько толкнуть меня.- Они серебряные. Зачарованные. К тому же, освящены… Они еще как опасны для тебя. Одна пуля может отправить тебя обратно во Тьму. Понимаешь?-Понимаю, - Демон лестницы сделал шаг. – Но так н-нужно.- Да что с тобой такое?Существо ведет себя бредово. Глупо. Только уверенная и сильная нечисть способна идти на риск и спорить со мной. Стрелять совсем не хочется в него. Вижу, что не похож он на остальных. Спокойный, не озлобленный. Больше похож на машинку, которая пытается преодолеть заложенную программу, но не может в силу своей слабости. Тогда, стоит искать причину такого поведения.И я смог обнаружить не состыковку.Кеды…У Демона лестницы были кеды. Фирменные. «Том Тейлор». Демону не за чем их носить. Они не чувствую холода, не испытывают проблем со случайными гвоздями на дороге, да и сами умеют создавать звуки шагов, чтобы запутать и напугать человека. Откуда любовь этого типа к модным кедам может являться ответом.- Классные кеды, - сказал я. – Где взял?Старик посмотрел на кеды. Тут в его голове что-то проскочило, от чего он замер, наслаждаясь чистой, что удивляло, обувью. Кажется, он немного улыбнулся.- Мама подарила, - сказал Демон лестницы это тихо-тихо.Услышав это, картина сложилась в моей голове моментально. Я достал смартфон и отправил запрос в одну из принадлежащих моему работодателю контор. Они занимаются поиском людей, которые пропали в том или ином районе. Отправил запрос им на предоставления списка людей, пропавшие в районе Влада за последний месяц. Через минуту я уже пролистывал заявки от обеспокоенных родственников. Список большой. Нужно будет потом подробно его изучить.В скором времени мне приглянулась одна заявка. Пропал мальчик шестнадцати лет. Голубые глаза, крашеный блондин, с трудом произносить слова с буквой «Н». Последний раз видели его в синей куртке, джинсах и кедах фирмы «Том Тейлор». Звали мальчика Гришей.- Гриша, - сказал я вслух, чтобы Демон заметил это.Он вышел из своего паралича и посмотрел на меня. На долю секунды вместо черных точек появились прекрасные голубые блики.- Гриша, это же ты? – спросил я его.Он не отреагировал. Промолчал, уставившись на дверь. По его телу прошла дрожь. Я почувствовал, как страшно ему. Тоска по родному дому была в нелегкой борьбе с его «так н-надо». Страх за свою жизнь двигал Гришу к квартире Влада.- Гриша. Стой, прошу тебя. Я могу помочь тебе. Спасти от Демона лестницы, что заколдовал тебя!- Как? – спросил он, не смотря на меня. – Он же меня может убить. И Влада убьет. И Вас убьет. Всех.Кажется, у парня слезы должны покатиться по щекам. Голос дрожал, но Демоны не плачут. У них нет чувств. Только жажда заполнить свое гнилое сердце человеческой болью. Гриша не демон. Он просто стал жертвой монстра, который заколдовал его и сделал своим дубликатом, чтобы парень делал всю грязную работу за него. Настоящий Демон лестницы скрылся где-то и ждет, пока ему принесут на блюдечке еду. Сволочь. Редкостная и хитрая сволочь, которую надо наказать.- Гриша, прошу тебя, испарись. Исчезни или спрячься где-нибудь в доме. Сегодня я вытащу тебя из этого обличия.- Н-но он убьет…- Скорее я его прикончу, чем он меня, - начал я его переубеждать.- Поверь, я верну тебя обратно.Гриша кивнул. На его лице проскочила небольшая улыбка, и он испарился, оставив после себя упавшую с потолка штукатурку.- Влад, вставай! Сейчас будем с демоном бороться. Ты мне понадобишься.Парень допивал пятую или шестую кружку чая, когда я попросил его впустить меня. Он был спокоен. Горячий напиток справился со своей задачей. Хотя видел, что под нос он себе что-то поговаривал. То ли молитва, то ли советовался со своими тараканами в голове. Лицо его изменилось, когда Влад услышал такую фразу от меня.- Ты издеваешься?! - крикнул он, выронив пустую кружку.- Нет времени на издевательства, - я опустошил коробку для патронов и начал набивать ее рассыпанной солью. – Бери это и за мной на лестницу.- Там же это существо!- Это Гриша, а не Демон лестницы.- Стоп. Гриша? – удивился Влад. – Это мой одноклассник. Он …- … пропал две недели назад. Голубоглазый крашеный блондин. Вышел из дома после ссоры с мамой и пропал. Да-да. Это он, - времени на разъяснения было не очень много, поэтому объяснял я Владу все впопыхах.- Гриша… Зачем Грише меня мучить? Он же хороший парень. И как его угораздило стать… монстром?- Гришу поймал в свои лапы Демон лестницы. И превратил в себя подобного. Помыкает им. Манипулирует. Заставляет преследовать вместо него людей и приносить добычу. Поэтому он и нарушал правила, так как не знает их. Либо Гриша нарушает правила, чтобы быстрее раздобыть пищу и подать ее хозяину, в надежде на спасение. Это все мелочи. Главное - вызвать настоящего демона.- Зачем?- Поговорить. А ты выступишь отличной приманкой.- Приманкой? – Влад снова приблизился к паническому состоянию. – А сам не можешь?- Чувствую, что сволочь не вылезет просто так. Возможно, Гриша плохо спрятался и выдал всю информацию своему хозяину. Поэтому, Демон лестницы так просто не вылезет ко мне. Но … как он может упустить возможность напугать и заполучить жертву, которая сама идет в силки?- Я… Я…Влад хотел что-то сказать. То ли дать заднюю, то ли взять у меня коробку с солью.- Послушай, - я положил свою руку ему на плечо, - без тебя Гришу мне не спасти. Ты мне очень нужен. К тому же, если не спасем Гришу, то кто знает, что сможет еще выкинуть Демон лестницы. Спасем Гришу – спасем весь подъезд.Парень кивнул и взял из моих рук коробку. Чашку отнес на кухню, предварительно помыв ее. Оделся потеплее, зачем-то взял длинный нож для резки мяса. Он выглядит потешно, держа бесполезное против нечестии оружие. Коробка лежала в кармане толстовки. Но я ощущал его смелость. Явно Гриша не пустой звук для него.- Ради друга, - сказал он, открывая дверь квартиры.План был прост: соблюсти все требования, чтобы призвать Демона лестницы, и во время последнего этапа - с самого высокого этажа спуститься по лестнице на первый этаж - схватить и поговорить с ним.Все шло гладко, пока не оказались на последнем этаже. Влад провел по руке, где было нарисовано необходимое количество ступенек. И тут, вместо размытия одной из ступеней, что показывало точное расположение монстра, размылись все.- Он… он везде? – спросил Влад.- Нет. Путает демон нас. Хочет напугать, чтобы отступили мы, - ответил я, доставая револьвер. – Доставай соль. Возьми немного в руку и, если заметишь что-то странное, кидай в ту сторону.- Это убьет его?- Развеет его магию. Тогда смогу гарантированно ранить или убить его. Пойдем.И мы начали свой долгий спуск.Время близилось к позднему вечеру. Если не ошибаюсь, было около девяти или десяти вечера. Осенний вечер был отличным временем для охоты монстров. Идеальным. Никого света, кроме искусственного. Абсолютно безлюдное время и место. Никто не может спасти жертву. Но не в этот раз. Жертва вооружена и опасна. Соль, серебряные пули, зачарованный кинжал и опыт – самое страшная сила, о которой Демон лестницы не подозревает. Наверное, сидит и думает, какой он умный и хитрый. Но встретившись со мной, он резко пересмотрит свое мировоззрение. Впрочем, как и всегда бывает с нечистью.С двенадцатого по десятый этаж все было спокойно. Лампы освещали нам путь. Никаких посторонних звуков или шагов. Влад усердно шагал рядом со мной, не чураясь прыгать на несколько ступенек вперед, готовясь кинуть в пространство немного соли. Но ближе к девятому этажу начались предполагаемые странности. Электрические лампы начали сбоить, задул холодный осенний ветер, хотя все окна были закрыты. Парень перестал играть в героя и не отходил от меня не на шаг, постоянно оборачиваясь. И, чтобы не показывать свое волнение, решил затеять со мной разговор.- А револьвер не оглушит нас?- Нет, - ответил я, совершая аккуратные шаги. – Они зачарованы таким образом, что звук выстрела распространяется на расстояния в один метр. Звуковая волна не окажется такой сильный, чтобы оглушить нас. Но уши все же береги.- Вот оно как… - Влад заинтересовался моим ответом и хотел продолжить расспросы.- Стой!Мы дошли до седьмого этажа. Свет не горел, завывал ветер, внизу слышались пугающие звуки, похожие на волочение огромного кухонного стола. Сравнение странное, но чертовски верное. Но не это заставило остановиться. Впереди была Тьма. Самая настоящая тьма. Свет от ламп на восьмого этажа не освещали лестничный пролет. Луч упирался в эту Тьму, как в твердый темный предмет. Тут и начинаются владения Демона лестницы. Обычным смертным не выстоять перед всем могуществом монстра.Влад не понимает этого. Он достает свой телефон и пытается включенным фонариком осветить нам путь. Безуспешная попытка. Парень поворачивается ко мне.- Как свет не может пронизывать эту … штуку?- Искусственный луч света не способен пробить Тьму. Только свет, созданный природой или магией. Лучше помоги мне.Я роюсь в своих карманах и достаю пачку охотничьих хорошо горящих спичек. Влад берет одну из длинных палочек и зажигает ее об шершавую поверхность коробки. Свет не очень далеко освещает нам путь. Наоборот, свет все так же упирается во Тьму.- Не так, парень, - говорю я, немного зевая. – Поднеси ее к самой Тьме. Спали ее.Влад поднес огонек к Тьме, прикрывая глаза другой рукой. Яркая вспышка! Заклинание Демона лестницы загорается как фитиль и с раздирающим криком рассыпается, оставляя на ступеньках черную пыль. От неожиданности парень отпрыгивает назад, бросив уже ненужную спичку. Затем, поднимается и осматривает открывшийся лестничный пролет.- Я вижу ступеньки… И номера этажей. Как так вышло? – спрашивал он, спускаясь с включенным фонариком. – Эта самая Тьма боится огня?- Да, - ответил я, опережая парня. – Иди за мной. И тихо. Монстр теперь знает, с кем столкнулся.- Он нападет?- Не сомневаюсь…Спуск продолжался. Мы шли еще медленнее, вслушиваясь в каждый шорох и звук, даже если это наши собственные шаги. На территории монстра нельзя доверять ничему и, порой, никому. Законы привычного мироздания могут не работать. Поэтому, необходимо держать ухо востро.Лампы на нижних этажах не горели. Только фонарик на телефоне Влада как-то освещал нам путь. И чем ниже мы уходили, тем меньше лампы с верхних этажей давали хоть какой-то просвет. На пятом этаже и произошла встреча с ним.Заявлял о себе хозяин лестницы быстрыми и, в то же время, тяжелыми шагами, которые доносились с первого этажа. Влад снова взялся за соль, чуть не выронив фонарик. Я взвел курок револьвера. Звуки прекратились где-то на третьем этаже. Нас с ним разделял один четвертый этаж.- И-идем? – спросил тихо Влад.- Подождем, - ответил также тихо. – Пусть сделает шаг к нам.Никто не двинулся с места. Мы с Владом продолжали стоять на лестничном пролете, а демон на лестничном пролете третьего этажа. Это похоже на мексиканскую дуэль из американских вестернов. Два бойца стоят друг напротив друга и выжидают момент для выстрела. Но, как я говорил, никто не решался вытащить револьвер и выстрелить первым. Демон оказался умным засранцем, просто так не нападающий.- А он может напасть сзади? – начал донимать меня парень.- Нет. Тихо.Его поведение начало доставать меня. Вместо того, чтобы закрыть рот и молиться, что его не сожрут, он болтает и болтает. Видно, героизм выветрился еще во время столкновения с Тьмой. Теперь пытается как-то заглушить страх.Пока я думал об этом, монстр не выдержал и быстро начал подниматься к нам. У него явно не было обуви. Слышались отчетливые шлепки босых ног об ступеньки. Влад, сам того не ожидая от себя, кинул соль в тот момент, когда какая-то тень, непонятно как возникшая при отсутствие света, скользнула по стене четвертого этажа. Парень оказался не промах. Монстр заревел. Безумно громко и свирепо, словно медведь попал в охотничий капкан. Луч фонарика попал на Демона лестницы.Он был очень похож на заколдованного Гришу. Только более жилистый, в глазах нет черных точек, а рот наполнен рядом крепких человеческих зубов. Он держался за бок и ревел. Затем, схватился рукой за перила и начал их шатать. Перила не выдержали и сломались, полетев вниз. Хорошо, что никто из нас не держался за них. Монстр посмотрел на меня. Он злился. Очень сильно злился. Демон рванул ко мне и когтистой рукой опрокинул Влада, тело которого покатилось по ступенькам. Я выждал момент и выстрелил. Снова рев. Монстр схватился за правую руку, но рывок продолжил, выставив вперед свою пасть. Он пытался укусить меня. Глупец. Снова прозвучал выстрел. И тут же последовала жуткая боль.Сволочь! Я промахнулся. Пуля задела его правое ухо, не более. Он смог увернуться и заглотнул половину моей руки, в которой держал револьвер. Причем так меня прикусил, что не мог выстрелить и сделать пару дырок изнутри организма демона. Непередаваемая боль. Человеческие зубы начали превращаться в настоящие волчьи клыки, которые все сильнее сжимали мою руку. Но умирать я не имел права. Там же где-то валяется Влад.В левой руке у меня был кинжал. Я вонзил его в бедро монстра. Тот завопил, но руку не отпустил. Я снова и снова протыкал его бедро, в надежде на ослабления хватки Демона лестницы. В глазах появилась рябь. Силы покидали меня. Слишком много крови начинаю терять. Решаю идти на более резкие меры.Я замахнулся в последний раз и отрезал кусок мышцы ноги монстра. Он ослабил хватку и открыл пасть. Останавливаться было нельзя. Проткнув его тело еще два или три четыре раза, Демон полетел вниз по лестнице. Его тело остановилось на лестничном пролете третьего этажа. Я быстро спустился к нему. К сожалению, правая рука все еще не отвечала на мои команды. Я убрал клинок и взял в левую руку пистолет. Стрелял в тело твари, пока барабан не опустел. Приблизился к нему и хотел было перевернуть его, чтобы мог разглядеть лицо монстра…Но вместо этого увидел лицо Влада.У мальчика был широко открыт рот, по лицу текли слезы. Он кашлял. Кашлял сгустками крови, вперемешку с соплями. Мерзкое зрелище. Я бросил револьвер и хотел взять на руки паренька. В дело вмешался монстр. Фонарик Влада затух. Я оказался в полной темноте. Тело, что держал на руках, магическим образом пропало. Я оказался в пустоте, наполненная звуками быстрых шагов.Шаги двигались с разных сторон. Они окружали меня, разрывали на части мои барабанные перепонки. И меня на секунду посетил Страх.Настоящий Страх. Не тот, что возникает у людей. Не часть механизма самосохранения. А настоящий Страх. Осязаемый. Он окутывал меня. Хватал за руки и пытался волочить вниз. Нет. Не на первый этаж. А в самые чертоги Ада, где будет мучить меня вечность. Ну или пока не умру.Нельзя. Нельзя мне так просто сгинуть из-за простого Демона лестницы. Есть куда более опасные существа. Сотни человек погибали, чтобы победить их. А тут… Какой-то гопник от мира нечестии хорошенько покромсал меня! Нет!!!Я достал из своего кармана спичку и зажег ее. Тьма и Страх отступили, испугавшись меня. Дышать стало легче. Шаги прекратились. Около моего лица была морда Демона лестницы. Он хотел откусить от меня кусок, но получил хороший удар кулаком прямо в нос. Монстр сделал шаг назад, покачнулся. Я ударил его ногой в грудь, от чего мразь пролетела еще один этаж и ударилась головой. Адреналин сделал свое дело. Я, перепрыгивая по три ступеньки за раз, подбежал к лежащему телу монстра. Тот пытался что-то наколдовать, делая странные жесты рукой. Исчезнуть хотел. Но такие шутки со мной не пройдут. Прижал клинок к его руке, уже готовясь отрубить ее.И тут Демон лестницы затараторил.- Прости-прости-прости-прости-прости-прости-прости-прости!!! – голос был чистый, человеческий. – Больше не буду, не буду, не буду! Не руби рученьку мою!!!- Захлопнись!- Да-да-да-да-да… Не руби рученьку!Существо теперь выглядело жалко. Оно превратилось в старика, как Гриша. Слабый, хиленький и дрожащий. Решил выставить себя беспомощным. Не пройдет этот трюк со мной.- Ты лучше бы не просил, а спрашивал, что мне нужно. – сказал я. – Просто так я не отпущу тебя целым.- Что хочешь? Все-все-все-все сделаю!- Начнем с того, что ты сейчас же возвращаешь Гришу к прежнему виду.- Да-да-да-да! – Демон лестницы кивал. – Расколдую Гришку! Все будет-будет. Только не руби! Я же и так слабенький… Бедненький… Старшенький…- Слабенький? Ты чуть не убил меня и паренька!- Мне же кушать то хочется, милок…- Кушать хочется? – тут мои нервы не выдержали. – Если так кушать хочется, то чего просто не пугаешь детишек и воруешь у них человеческую пищу, раз такой слабый? Это намного проще, чем заколдовывать подростка и заставлять его выполнять за тебя грязную работу! Ну… конечно, ты даешь, дед.Демон хлопал пустыми глазами, не понимая, что ему делать. Бояться и плакать или успокоиться и незаметно для меня наколдовать что-нибудь. Я заметил его попытки выбраться и схватил монстра за последние волоски на голове.- Раз тебе так тяжело жить… То отправлю я тебя в Сибирь!- В Сибирь? – эти слова страшнее смерти для Демона. – Не надо в Сибирь!- Надо-надо. Там идеальные условия. Плотность населения невысокая. Конечно, с многоэтажными домами там не очень… Поселишься в каком-нибудь двухэтажном частном домике. Только люди там верующие. Иконки на каждом шагу поставят и ружье солью зарядят, если прознают о твоем появлении. Здорово, правда?- Нет! – заверещал он – Я все-все-все-все сделаю!- Гришу расколдуй, парня не трогай и на месяц пропадай. Понял меня?!Последнюю фразу я сказал очень четко, легонько резанув его, еще целую руку. Он закивал и, щелкнув пальцами, испарился, оставив после себя неприятный запах потушенного бычка. Свет на всех этажах зажегся. Правая рука, хоть вся и в крови, начала слушаться меня. Я убрал в рюкзак все мое снаряжение. Рядом со мной сидел Влад. Он откашливался и вытирал сопли. Я помог ему подняться. Выглядел он лучше, чем когда брал его на руки. Никакой крови. Наверное, Страх и Тьма создали этот образ почти мертвого мальчика, чтобы запугать меня.- Где он? – спросил парень.- Ушел. Мы победили его, - ответил я. – Теперь, давай дойдем до конца лестницы и вернёмся обратно. Все позади.- Выходит, он заколдовал Гришу, когда тот сбежал из дома?Уже больше получаса мы с Владом сидели у него на кухне и пили чай с овсяными печеньями. Все это время, я рассказывал ему подробности происходивших событий. Он внимательно слушал, лишь иногда уточняя у меня особенно сильно удивляющие его вещи. Гриша же лежал в его комнате и спокойно спал, сжимая свои же кеды. Нашли беднягу в таком состоянии на последнем этаже дома и приволокли в квартиру Влада, покормив потерпевшего и уложив его спать.- История отличная получилась, - сказал Влад, помогая мне перебинтовывать укусы монстра. – Как Вы только не умерли от потери крови?- Иммунитет выработался к нечестии. Плюс, небольшие целебные травы, в виде чая, и зачарованные бинты. Уже завтра останутся только царапины.- Круто быть Охотником на духов и нечисть… - мечтательно сказал Влад. – Всегда сражаешься, в свободное время делаешь что хочешь. Девушек навалом.- Ведьмака начитался, дружок. Сражаться не так просто, времени на личные дела не так много. А девушки… Девушки - это по сути еще одна необузданная мистическая сила, с которой биться в сто раз опаснее.Влад улыбнулся.- А почему Вы не убили его?- Нельзя. Работодатель не разрешает. – Надо же соблюдать баланс в этом мире. Волшебных и магических существ остается все меньше в нашем мире. Высокие технологии и мощная человеческая цивилизация не дает им развиваться. Поэтому, ценны любые экземпляры. Даже, если они опасны для людей.- Жестко…Влад немного поник и загрустил. Да… Пережил он сегодня слишком много для подростка. Столкнуться лицом к лицу с потусторонним миром и выжить после этого. Жизнь его теперь может легко пойти кувырком, как однажды пошла моя. Не хочется так портить мальчика.- Влад, проверь своего друга. А я начну собираться. Поздно. Твои родители вернутся скоро. Надеюсь, помнишь, что скажешь им?- Да. Гришу нашел на чердаке своем, когда лазил там. А он расскажет про ссору с родителями и побег из дома. Ни слова про мистику.- Молодец.Пока Влад пошел к Грише, я подмешал в чайник зелье. Зелье, что поможет ему забыть Лестничного монстра, страшные ночи и меня. Еще сегодня он будет помнить все это, но завтра… Проснется как ни в чем не бывало. Гришу ждет точно такая же процедура, когда проснется.Я велел пареньку своего друга тоже напоить чаем.Влад вернулся и сам выпивает чай, заедая овсяным печеньем. Он улыбается. Он гордится своим поступком. В разговорах я не раз хвалил его. Ранить нечисть – это сильный поступок.Перед тем как покинуть его дом, я дал ему несколько советов, которые он запомнит на неподвластном зелью уровне. Теперь, у него всегда будет соль в доме, иконка будет стоять в комнате и не будет играться с тем, чего не понимает. Но главный совет прозвучал, когда я уже переступил порог его подъезда, до куда он меня проводил.- И помни! Самое главное – не дать овладеть твоему страху над твоим разумом. Если будешь чувствовать, что Страх и Тьма снова окружили тебя. То зажги спичку. Это в миг все разгонит.Я помахал ему рукой, и хотел было уйти, как Влад спросил.- Мы еще увидимся?- Возможно… Возможно!На самом деле, это будет наша первая и последняя встреча с ним. Это ради его же блага.К моему счастью метро еще не закрылось. Я сел и поехал до Кольцевой, чтобы там перейти на свою ветку. Людей в метро не очень много. Оставшиеся рабочие массы возвращаются домой, гуляки наоборот, только вылезают из своих норок. И все они ненавидят меня. Презирают. Какой-то мужчина даже хотел мне что-то сказать, когда я сел рядом с ним, но предпочел пересесть на другое место. Клоун.Нет. Они даже не подозревают, кем я являюсь. В их глазах я бродяга, бандит, пьяница, педофил или просто извращенец, который едет в парк пугать девушек. После соприкосновения с потусторонним, всегда остается след в виде неприятного запаха, который проникает в носы каждого человека. Это одурманивает ум человека и делает из меня монстра. Нельзя винить людей в этом. Скорее это как защитный механизм, который помогает им не сталкиваться с теми ужасами, какие вижу я почти каждый день.Самое обидное, что каждый по-своему источает запах. От каждого человека пахнет по своему отвратительно и прекрасно. Запах говорит о человеке больше, чем его слова. Запах скрыть трудно. Духи – это временное прикрытие. А так от себя не убежишь. И все, кто сидел со мной в вагоне, пытались спрятаться. Ничего настоящего. Только духи… Только ложь.Только я настоящий среди них.После метро я медленно шагал в сторону дома, но тут же хорошенько шлепнул себя по лбу ладонью. Вспомнил, что нет дома молока и хлеба. Все крупные супермаркеты закрылись. Пришлось идти в один круглосуточный продуктовый магазин, что находится на первом этаже моего дома. Удобно.Небольшой тесный магазин, где никого не было, кроме продавца, читающий газету. Идеально место чтобы неспешно пройтись по не самому богатому выбору хлеба. Взял первый попавшийся. С молоком чуть сложнее. Марок много, но для меня они все одинаковы. За исключением цены и даты выпуска. Я мог еще долго выбирать какое молоко лучше купить, но меня прервал звук открывающейся двери продуктового. Новый покупатель. Начинаю нервничать. Сегодня не выходной, алкаши редко здесь затариваются. Продолжаю смотреть на марки молока. Но спокойно это делать не выходит. Боковым зрением замечаю, что этот ночной покупатель приближается ко мне. Одет во все черное. Напрягает. Сожалею, что не снарядил револьвер новыми пулями. Готовлюсь к удару сбоку, сжав покрепче кулаки.- Привет, Охотничек.Высокий ласковый голос, наполненный ароматом розы, вперемешку с красным вином.- Чувствую, что ты после задания. От тебя жутко воняет.Она кладет руку на мое плечо. Даже сквозь пальто чувствую ее холод.-Настя, - сказал я, закатив глаза. – Напугала, блин.Я повернулся к девушке. Настя была одета, как я ранее говорил, абсолютно в черные тона. Короткая свободная юбка, чуть выше ее коленок, джинсовка на молнии, шляпа с небольшими полями и солнечнозащитные очки. Губы девушка накрасила бордовой помадой, а в ушах виднелись маленькие серьги, серебристого цвета. Она улыбнулась мне, сняв очки.- Думаешь, я укушу тебя? – Настя попыталась меня обнять, но я чуть отстранился от нее. – Не бойся. Я сытая.- Я не привык доверять. Особенно, тебе, - взял первое попавшееся молоко и двинулся к кассе.- Дорогой! – она подбежала ко мне, цокая каблуками. – Ты все еще дуешься на то, что я ушла в тот день? Мне надо было…- Дело не в уходе. Совсем не в уходе, - я старался не смотреть на ее милое детское личико, которое в момент заставляла меня растаять. – Дело в моих собственных тараканах в голове. Когда решу, тогда и поговорим с тобой.- Ты так всегда говоришь, - голос Насти стал грустнее, а ее каблуки не цокали в мою сторону. – Каждый раз при нашей встрече. Все потом, да потом. Я бессмертная. Я подождать могу. А у тебя времени нет. Ты не вампир, а простой человек. Лучше…научись сразу принимать решения.Девушка снова одела свои очки и, что-то сказав продавцу, вышла из магазина. Хороший вечер омрачен случайным скандалом с Настей. Теперь всю смену буду думать о том, что я сделал не так, сказал не так. Буду продумывать план ответа для следующей случайной встречи, чтобы потом вновь все упустить. Да… девушки и вправду опаснее и сильнее всяких монстров и демонов. Когда же она сама является нечестью, то дела еще дряннее. Расплатившись за молоко и хлеб, я пошел домой, погруженный в Настю. В наше с ней прошлое, когда не было у меня принципов, не было цели. Тогда жизнь текла проще. Сражаешься, получаешь деньги, прогуливаешь их и по-новой. С Настей было проще. Свидание сразу после дела, бурные и долгие ночи. А теперь … только собачимся из-за какого-то старого грешка, про который оба толком не можем вспомнить. Вроде бы взрослые люди, а ведем себя как дураки. Точнее, я веду себя, как дурак.***Я открываю дверь в свою однокомнатную квартиру. Снимаю верхнюю одежду и ботинки. Мою руку. Отношу продукты. Ставлю молоко в холодильник, а хлеб оставляю на столе. Все равно утром буду его резать. Я хотел было отправиться в свою комнату с телевизором, где снова пытался бы найти интересный канал. Но на моем месте уже сидел мой сосед, по совместительству хозяин квартиры. Выглядел он как Дядюшка Ау из одноименного мультфильма, по поведению чистейший Домовенок Кузя, а повадки и голос как у Михаила Боярского. Звали этого соседа Тимофей Павлович. Домовой в десятом поколении. Он попивал квас, который я купил ему вчера, и что-то бурчал про себя. Заметив мое приближение, Тимофей оторвался от напитка встал ногами на кресло. Его рост был совсем небольшой. Не выше десятилетнего ребенка.- Как прошла ночь? – спросил он. – Молоко и хлеб купил?- Конечно. Вспомнил в последний момент. Все на кухне, - отвечаю я.Домовой слезает с кресла и быстрыми шагами, словно упитанный кот, побежал на кухню. Затем, слышу ворчание и снова шаги Тимофея.- А молоко-то послезавтра прокиснет! – сказал тот недовольно. – Мне выливать его что ли? Ты столько молока не пьешь. И я столько не пью. Кота нет. Бабы нет.- Давай без разборов полета. Я только после задания пришел, - спросил я, заваливаясь в кресло.Но домовой был непреклонен. Есть у него вредная привычка – парить мозги мне. Иногда в шутку называю его женой, на что он кивает и называет меня фиговым мужем, и за такого бы он не вышел.- Вечные отговорки у тебя. То работа, то устал, то не выспался. Молоко прокиснет, а выкидывать мне его с другим мусором. Мои родители учили меня, что выкидывать еду, которая испортилась – это один из главных грехов домового!Тимофей снова завел свою шарманку про «Свод указов для начинающих домовых», который любит перечитывать и цитировать. Будто бы считает, что я должен вести себя и относиться к квартире так же, как и он. Но понимаю его и не пытаюсь идти против. Он ворчливый, но добрый, отзывчивый и понимающий.Познакомился с Тимофеем Павловичем, когда только начал снимать эту квартиру. Никто не желал ее снимать. История у нее очень плохая. Квартиросъемщиков сменилось пять или десять. Все жаловались на посторонние звуки, вечно ломающиеся вещи и страшные шаги ночью. Потусторонние силы не были самыми лучшими соседями для обычного жителя мегаполиса. Поэтому сдавали ее по выгодной для меня цене. А нечисть хотел вывести. Но, как оказалось, необходимости в этом не было, когда познакомился с Тимофеем. Прошлые жильцы раздражали его своими гулянками, разгульным образом жизни и просто были с его слов «непорядочными людьми, место которых на улице, как нечистоплотному скоту». Вот и выселял их своими методами. Правда, довел некоторых до седины в волосах, но это другая история.Со мной подружился легко. Приличный молодой человек, исправно ходящий на работу и поддерживающий порядок. А когда Тимофей узнал о том, кто я такой, то еще больше меня зауважал и стал больше помогать по дому. Стирка, уборка, чистка обуви и готовка пищи на его плечах. Я же только не мусорил, например, ел на кухне, а не носил еду в комнату, исправно покупал необходимые продукты и моющие средства. А венцом наших с ним отношений стал подарок ему на день Домового. Когда он увидел купон на бесплатное посещение бани со всеми удобствами, то чуть не прослезился. Я выбрал время, чтобы людей не было и отвел туда, где хорошенько попарил Тимофея. И связь наша стала прочнее некуда. Конечно, его ворчание никуда не делось, но выселять меня он не собирался.- Так, почему молоко почти просроченное выбрал? – снова задал он этот вопрос.- Встретил кое-кого, - я потянулся к пульту от телевизора. – Выбрал то, что попалось под руку.- И кто же это был? – Тимофей быстрее меня схватил пульт. – Рассказывай. Потом отдам.- Тимофей…- Тимофей Павлович!- Тимофей Павлович, не будь деспотом и просто дай мне отдохнуть, - домовой укоризненно и властительное смотрел на меня. – Встретил Настю. Доволен?Но заветный предмет я не получил. Домовой, услышав имя, снова начал ворчать.- Эту прошмандовку? Что она забыла в нашем районе? Небось, хочет снова подружиться с тобой. А потом воспользуется, обманет, а ты, как влюбленный идиот, будешь ее выгораживать! Не водись с ней.- Не было такого в ее мыслях. К тому же, вампирам сейчас не так сложно, как раньше. Время Любителей прошло, - огрызнулся я.Домовой треснул меня по лбу пультом и неодобрительно зацыкал.- Больно же! Хоть бы газету взял. Ей не так больно.- Газетой тебя бить глупо. Ваше поколение их не воспринимает. А пульт – самое то! – он улыбнулся и протянул мне пульт.- Не буду тебе мешать снова проводить время за телевизором.- А тебе не нравится телевизор? Сам же смотришь сериалы на «Первом».- Ничего ты не понимаешь в русской драматургии!Тема с сериалами федеральных каналов, которые крутят днем, слабое место Тимофея. Он жутко их любит и всегда защищает. Не знаю, что он в них нашел. Но насколько я понял, сериалы настолько просты и прямолинейны, что можно вникнуть в сюжет с любой серии. Домовой – это домохозяин, каждую минуту гладит, готовит или убирает. Самое то для него.На счет Насти и ее выгораживания он прав. Наши с ней конфликты начались с того, что вампирша совершала слишком много убийств в одном районе. Это привлекло внимание Любителей. Это узкий круг людей, знающий о существовании потустороннего мира. Они активно патрулируют улицы и не знают жалости, как и не знают правил Баланса. Я не раз ее вытаскивал из их лап, что потом мне аукнулось отсутствием зарплаты за несколько месяцев и клеймом «любителей Сумерек».Тимофей Павлович закончил лекцию в защиту своих увлечений и испарился. Оставшись один, я снова окунулся в мир бесконечного просмотра телевизионных программ. Пришло уведомление, что заказ выполнен. Влад с Гришей в безопасности. Если этот гад снова там появится, то уже другие хорошенько о нем позаботятся. Не оставляет меня. Только присутствие Тьмы и Страха немного волновало меня.Так просто эта парочка не появляется...Но подумаю об этом в другой раз.Спокойствие. После выполненного задания всегда улавливаю частичку свободы. Она недолговечна, но так сладка, словно выиграл марафон протяженностью в десять километров. Когда все мышцы в один момент расслабляются, чуть ли не разрываясь на мелкие волокна. Даже незапланированная встреча с Настей и ворчание Тимофея не могут сломать это чувство.И это чувство продлится до конца ночи. До конца моей смены. Ничего не произойдет сегодня. Никаких новых заказов, дел или приключений. Не хватает холодного кваса. Но позже его возьму. А пока меня ждет отдых. Заслуженный отдых.Близится рассвет. Тьма отступает под нещадными лучами Света. Он своей могучей метлой сметает все на пути, заставляя всякую мразь и сволочь вжиматься в углы города, прятаться в канавах и помещениях без окон и дверей. Тьма теряет свою власть перед рассветом. Теперь она несет бремя защитника слабых и угнетенных людей. Мой рабочий день заканчивается. Я снова приобретаю свое имя. Я снова становлюсь типичным раздолбаем и лентяем Иваном Ивановым. Серо-голубые глаза, короткая стрижка, средний рост, светлые волосы и невыразительный голос, живущий отдельно от родителей и тратящий свою жизнь на всякую хрень. Но это только до прихода Тьмы. Тогда я теряю свою внешность, свой возраст, свое имя. И становлюсь изгнанником нечисти и духов. Становлюсь главной грозой всех мистических тварей в радиусе нескольких километров. Меня боятся. Меня ненавидят. Меня благословляют. Меня проклинают.Каждую ночь.Я становлюсь Охотником из Ниоткуда.

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