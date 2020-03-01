Монстры света. Третья часть

Estellan Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:08 by

Спалось тревожно. Не знаю, смог бы кто-нибудь на моем месте заснуть нормально, но мне спокойно не спалось. И причиной было не только общее гнетущее настроение в отдельно взятой комнатке, но и очень твердый пол, засыпанный мелким мусором. Мы, конечно, как могли расчистили место под ночлег, но то ли мусор сползался к нам самостоятельно, то ли мы плохо его выгребли…В общем, перевернувшись в очередной раз, в тщетной попытке устроиться с хоть некоторыми подобием комфорта, я сдался и открыл глаза.Похоже, проспали мы не так уж и много. За окном все еще было темно. Может, в том мире время текло иначе. Впрочем, бросив взгляд за окно, я окончательно расстался со сном, зато плотнее воссоединился с рюкзаком. Причиной этой внезапно симпатии было не только то, что над темным силуэтом строения на улице поднялась пара лун, сколько то, что сквозь стекло на нас таращилась, облизываясь, мохнатая морда, размазывая по стеклу слюни.- Мих! – бросил я в темноту.- М-м-м? – послышалось в ответ, но более конкретного ответа я не удостоился.- Миха! – будить друга, не сводя взгляда с ощеренной пасти чудовища было непросто, но я старался.- М-м-м-м? – друг завозился, но просыпаться не стал, только лениво чем-то пошуршал.- Да, японский магнитофон, Миха! – устав звать его, я пнул темную массу неподалеку, ориентируясь на звук.Судя по задорным матюкам, ставшим наградой моей настойчивости, попал.- Да что у тебя…- Смотри! – на секунду отведя взгляд от окна, чтобы сориентироваться в душевном настроении товарища и убедиться, что он не решился сделать то, что не получилось у крылатой твари, повернувшись обратно я был вознагражден еще более плотоядной зубастой ухмылкой за окном.- А эти откуда вылезли?- Эти? – только сейчас я заметил, что тварюшек стало больше одной. Еще парочка заглядывала сбоку, чей-то язык свешивался сверху. Если они разобьют окно… А разобьют ли? У меня не получилось.Словно в ответ на мои мысли, верхнее существо свесило лапу и с душераздирающим скрипом провело ею по стеклу. В свете двух лун на стекле проявилось четыре глубокие царапины. Мне резко разонравилось наше убежище. Думаю, Михе тоже, потому что он тут же схватил свой рюкзак и, не поднимаясь с пола, принялся перемещаться в сторону двери.Похоже, задерживаться нам в этом помещении не следовало, ибо первая замеченная мною зверюшка облизалась, подумала и тоже поскребла когтями стекло. На стекле, помимо царапин, возникла сеть трещин. Выяснять, как быстро они справятся с окном, а потом и с нами, не хотелось. Судя по тенденции – быстро. Подхватив свои пожитки и догнав у двери товарища, я прихватил и его и выскользнул за дверь.За дверь, в темный коридор мы выскочили одновременно, в едином порыве захлопнув ее и тут же привалившись к поверхности всем весом, ожидая удара с той стороны. В комнате было тихо.- Похоже, тут кино проигрывают только перед зрителями. Без зрителей оно не включается, - глубокомысленно заметил Миха, так и не дождавшись реакции с той стороны.- Это сейчас не самая большая наша проблема. Наша проблема – чтобы свет тут не включился. А еще – куда идти?- А какие варианты?- Наши с тобой варианты, Мих, - я привычным движением включил фонарь и направил его вдоль коридора. Луч света скользнул по голой стене и, через пяток метров, уткнулся в другую дверь. Больше здесь ничего не было. Короткий коридор соединял две двери. И, если мы уже знали, что именно ждет нас за той, через которую мы только что вышли, то, что за второй? – Или вернуться обратно, или идти дальше.- Раньше выбор был побогаче.- Похоже, мы исчерпали свои шансы. Не знаю, как ты, а я лучше попытаю счастья со второй дверью, чем вернусь туда, где моими неаппетитными конечностями жаждали закусить какие-то мохнатые тварюшки с рогами, сморщенными носами и десятком лысых хвостов. Ты, кстати, крыльев не видел, может, мантикоры?- У мантикоры один хвост, - парировал товарищ, с сожалением отлепляясь от двери и нагоняя меня, уже успевшего сделать несколько шагов по коридору. – И вообще… когда они появились?- Не знаю, но у меня сложилось ощущение, что они, как и все глюки в этом доме, появились, когда появился и свет, в данном случае – взошли луны.У двери мы мялись добрых десять минут, прежде чем у меня сдали нервы, и я все же нажал на ручку. Ручка опустилась, дверь, со скрипом в лучших традициях фильмов ужасов, открылась, явив нашим взорам черный провал, понизу очерченный лестницей без перил. Опять же, в лучших традициях фильмов.После недолгих препирательств, на должность первопроходца оказался выбран я, при одном голосе «за» и одном воздержавшемся. Так как стоять у входа и дожидаться нового явления крылатого в узком коридоре не хотелось, пришлось спускаться.Лестница оказалась длинной. Я не считал ступени, но, по ощущениям, их оказалось больше трех десятков. И это – без площадок и перил. Луч фонаря, которым я изредка водил вокруг, выхватывал только какие-то странные колонны. Казалось бы, в таком огромном подвале должно быть здоровенное эхо, но вокруг царила угнетающая тишина. Даже мои матюки оставались без ответа. Тоже странно. Но есть ли смысл удивляться после всего того, что мы тут уже успели увидеть?Миха догнал меня внизу. Когда я остановился, ступив на земляной пол подвала, и задумчиво шарил лучом фонаря под ногами.- Это, что, трава?- Похоже.Да, при ближайшем рассмотрении то, что я изначально принял и за нити паутины пауков-мутантов, которых уже успело нарисовать мое буйное воображение, и за непонятные кристаллические образование, и осадки (чем черт не шутит в этом доме) с потолка, в самом деле больше всего напоминало давно высохшую, пожухлую траву.- Трава в подвале… весьма оригинально.Я лишь хмыкнул в ответ и снова поднял фонарь, в надежде нащупать стены этого исполинского подвала. По стенам хотя бы можно было бы ориентироваться. Но до стен мой фонарь не добивал, лишь подсвечивая то тут, то там те же странные колонны.Размышляя о том, что неплохо было бы помечать пройденный путь, я все же дошел до одной из колонн, пробежался пальцами по ее поверхности, а потом задрал и голову и фонарь, пытаясь рассмотреть то, о наличии чего уже догадывался.- Ты что там? – Миха подошел, остановился рядом и тоже задрал голову. – Охренеть…- Ага. Это – дерево.Дерево было огромным. В два обхвата. С уцелевшей корой, но высохшее. Странно скрученные ветви терялись в темноте. Света фонаря почти хватало лишь на то, чтобы достать нижние из них. Насколько же оно высокое? Интересно, кто и зачем посадил деревья в подвале? То, что оно тут не одно заблудилось, становилось ясно уже по тому, что спускаясь я видел их несколько. Да и сейчас, если осмотреться, можно нашарить фонарем еще одно здесь, там, чуть дальше… и еще дальше.- Лес в подвале?- Не лес… - Миха обошел дерево и покачал головой.- Но кто их посадил? И зачем? Как они вообще смогли вырасти в подвале? А трава? Куда делись листья?- Это не лес, - товарищ остановился так, что из-за дерева я мог видеть только его плечо.- А что?- Иди сюда.Послушно обойдя исполинское мертвое дерево, я остановился рядом с другом. Тот, в свою очередь стоял и светил фонарем на большой камень. Камень как камень, если не задумываться о том, что он находится в подвале дома, у корней здоровенного такого дерева, почти затерявшись в мертвой высохшей траве.- И что?- Присмотрись, - Миха изображал образец спокойствия, пока я, склонившись, изучал пыльную поверхность небольшого валуна.- Это же…- Похоже на то.- Надгробие…Надписи почти стерлись, но несколько незнакомых букв и знакомых цифр еще вполне себе можно было разобрать. Сдержанно выматерившись, я резко выпрямился. Всегда знал, что в день восстания зомби, я обязательно окажусь на кладбище. Похоже, в этот раз интуиция меня не подвела. Стоило только осмотреться, чтобы фонарь принялся выхватывать из травы все новые камни, так похожие на первый. Разбросанные в хаотичном порядке, они, тем не менее, были вокруг. Возможно, парочку мы не заметили по пути к дереву, потому, что тогда еще не знали, на что стоит обратить внимание. Теперь только осталось дождаться того или тех, что сейчас могут появиться. Неприятное чувство засело холодным комком где-то в районе желудка.Наверное только потому, что я представлял себе нашествие зомби и внутренне готовился к этому, я и не заорал как девчонка, когда на плечо опустилась чья-то рука, а вторая выбила из моей фонарь. Фонарь жалобно звякнул, рухнув на землю и тут же погас. Потом неведомая фигня произошла и с михиным фонарем. Стало темно и тихо.- Мама? – осведомилась темнота голосом товарища.- Папа, - хрипло отозвался кто-то чуть в стороне. – Заткнись.- Кто…- Заткнитесь оба. Как вы вообще догадались припереться сюда? Да еще и со светом? Вы, что, не знаете, что свет проявляет монстров?- Да кто ты? Предупреждаю, если не ответишь, у меня с собой фонарей с запасом, я тебе тут такую дискотЭку устрою…Почти сразу же что-то ощутимо тюкнуло меня в лоб, свалив на землю. Пришлось немного полежать, пытаясь примириться с реальностью, в которой злобный говорящий зомби, нарисованный моей же фантазией, подкрадывался под покровом темноты, чтобы следом отгрызть мне ногу. Судя по тишине, с Михой он уже расправился и сейчас заканчивал его доедать.

Ключевые слова: Подвал темнота кладбище авторская история

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