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Сны

За неделю до свадьбы

Этот сон мне приснился еще в 2015 году, за неделю до свадьбы. Почему я его так отчетливо помню, вы скоро поймете.
Я лежу на кровати, в комнате темно, рядом со мной спит мой муж. Я поворачиваю голову и замечаю выход на балкон. Двери открыты, в комнате явно веет сквозняк, так как я вижу, как летает красивая белая тюль. Через этот балкон просачивается лунный свет. Это выглядит так красиво, что я не могу оторвать глаз. Тут резко мое тело начинает неметь, я вижу, как с этого балкона в комнату заходит какой-то силуэт: он был среднего роста, слегка горбился и шел, как будто волоча ноги. Я начинаю кричать, но вижу, что муж меня не слышит. Он берет меня за ноги и начинает медленно стаскивать с кровати. Я пытаюсь сопротивляться, но тело как будто каменное. Потом одним резким рывком он скидывает меня на пол, в этот момент жутко начинает кружиться голова. Он берет меня снова за ноги и начинает тащить в сторону балкона. Я продолжаю истошно кричать, но крик как будто я слышу только в своей голове. Когда до самого балкона остается чуть-чуть, он останавливается и садится мне на ноги. Я вижу, как его руки с очень тонкими, черными и длинными пальцами тянутся к моему животу. Я не могу понять - откуда, но во мне появляются силы, чтобы сопротивляться. Я начинаю пинаться ногами, пытаясь сбросить "это". Руками хватаюсь за живот. Не знаю - почему, я кричу: "Я тебе его не отдам!" Он отступает, пятясь назад, откуда пришел.
Я проснулась в холодном поту. Рядом сладко спит муж, я толкаю его (за то, что не помог, глупо, конечно, ведь это всего лишь сон). Тут в мою голову приходит мысль сделать тест на беременность. Я бегу в ванную комнату, через 10 минут на всех трех тестах красуются две полоски счастья.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48 by Korsunayshka2412Просмотров: 88Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Силуэт ребенок тест балкон сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 18:17
+1
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Комментариев: 233
Обычно к беременности рыба снится) у Вас прямо кошмарище, плюс, но почему Вы это связали со свадьбой?)
Зарегистрирован: 9.12.2016
#2 написал: Ворона
Сегодня, 18:24
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Комментариев: 23
Надеюсь, беременность была беспроблемной? А то после таких кошмаров не знаешь, что и думать.
Плюс за рассказ.
Зарегистрирован: 7.03.2015
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