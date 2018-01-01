Сны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:50

Nik_dk Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:50 by

В общем, единственное столкновение со странным в моей жизни - это три сна, которые мне снились с промежутком в пару месяцев-полгода.Мне снится, что я просыпаюсь в своей кровати и хочу пойти полетать. Встаю на балконный бордюр и, значит, думаю: "Точно ли я сплю? Потому что, если сплю, то я совершенно точно полечу, а если нет, то мне однозначно кирдык". Стою и чувствую, что надо лететь, и вроде как даже чётко понимаю, куда именно надо полететь, но как-то неконкретно, а что-то вроде "лети на север".Ну, я лечу-лечу высоко, на уровне 8-10-го этажа. Лечу, куда надо, и, приближаясь к зданию, которое мне надо обогнуть немного, вижу нечёткую фигуру. Фигура просто парит на моём уровне, силуэт просто, но чётко знаю, что это - он.Подлетаю и начинаю задыхаться от страха, парю в воздухе и просто нереально боюсь, какой-то дикий ужас, но при этом понимаю, что всё, что мне надо, - это закричать, хоть какой-то звук издать. Но не могу!Наверное, недолго всё на самом деле продолжалось, секунд 30. Я продолжаю неподвижно висеть в воздухе, и ощущение схватки за мой голос, за то, чтобы двинуться и закричать, и дикий ужас. Судорожно думаю, что ещё можно сделать, как это закончить, и просыпаюсь.Потом, когда успокоилась, ещё подумала, как будто проиграла этому. Оказалось - и правда, потому что через несколько месяцев я опять вижу этот сон, только сразу оказываюсь у этого здания и сначала никого не вижу, а потом понимаю, что просто он на этот раз выше, чем я. И опять смотрю снизу вверх и не могу выдавить из себя ни звука, и только паника в мозгах.Такое потом ещё раз было.А отделалась я от него в каком-то совершенно другом месте, как будто бы в больнице или интернате, или детдоме, в общем - в казённом месте, но без решёток.Помню, что я сижу на полу и пялюсь на него и пытаюсь скоординировать остатки мозга, наверное, всё, что во мне было, я направила в горло и издала какой-то невнятный писк, потом ещё и ещё.А потом проснулась, и больше он никогда мне не снился.Что это может значить - я не знаю. Кого-то победила, а кого - не знаю.

Ключевые слова: Сны повторение борьба полет страх

Другие, подобные истории: