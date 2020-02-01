Исследование лиминальных пространств. Часть 1.
История первая: n-ый этаж
“Какой сегодня день? Какое число, месяц? Как быстро идёт время в этом месте?”
Эти и многие другие вопросы мучают меня уже на протяжении долгого времени..? А существует ли время здесь? А “здесь” это где? Как же всё трудно понять…
Постараюсь немного объяснить ситуацию: я сейчас нахожусь в неизвестном мне месте. Здесь нет часов, телевизора и даже радио. За окном пустота, которую я характеризую одним словом – темнота (каждый раз, когда я это произношу вслух, Кай смеётся). Я здесь не один, что немного радует. Кай находится здесь намного дольше меня. Сам он не говорит, сколько здесь (подозреваю, что у него также не было часов изначально). Мы полностью отрезаны от реальности.
Кай называет это место “лиминальным пространством”, то есть пространством между жизнью и смертью. Но я не помню, как умер. Я отлично помню, как проснулся в своей квартире. Сразу после пробуждения я сделал все стандартные дела и отправился на работу. По пути, переходя дорогу, земля будто провалилась под ногами и вот я здесь. В пустоте я пробыл долго, перед тем как попасть сюда. Мы называем это место «n-ым этажом».
Дело в том, что если посмотреть в окно, то можно разглядеть очертания здания, в котором мы находимся. Оно немного закругляется, что можно понять по выступам у окон, уходящих в пустоту. И вот такие же выступы мы видели на этажах выше и ниже. Из-за непроглядной темноты не получается с точностью определить главный для нас фактор: насколько высоко мы находимся. Но тут же появляется другой вопрос – насколько высоко относительно чего? Мы не можем с уверенностью сказать, есть ли земля или хоть что-то под зданием. Мы будто в космосе, но только хуже…
И вот – я проснулся и очередное времяпровождение на n-ом этаже наступило. Мы не отсчитываем дни, потому что банально не можем понять, когда сменяются эти самые дни (и сменяются ли они вовсе). Поэтому в привычку вошла фраза «очередное времяпровождение».
Мы спим в разных комнатах и перед сном закрываемся на защёлку. Делаем всё это для хоть какой-то безопасности, потому что неизвестно – какое существо может прийти к нам из темноты. Возможно, это звучит глупо, но нас действительно беспокоит то, что находится за окнами.
Моя комната чуть меньше, чем у Кая. Но справедливости ради – мне много и не надо. Кровать стоит рядом с дверью, то есть с противоположной стороны от окна. Шторы всегда закрыты, и я их раскрываю только при необходимости. “Необходимость” это в основном бессмысленные исследования, в ходе которых мы хотим когда-нибудь найти способ попасть в другие помещения, а в лучшем случае и на другие этажи. Можно пройти по выступу, но он не очень большой и по ширине только четверть стопы охватывает. Рядом с окном стоит стол, на котором лежат книги. Я не знаю авторов этих книг, но пишут действительно интересные истории, наверное… Они на другом языке. Их мы пытаемся перевести, чтобы выцепить хоть какую-то информацию о мире, в котором оказались. Шкаф я поставил также рядом с окном, но с противоположной стороны (стол – справа, а шкаф слева). В шкафу ничего, по правде говоря, нет, но он нужен для безопасности: если кто-то начнёт ломиться в окно, то можно будет закрыть окно и выиграть чуть больше времени. У окон нет подоконников, поэтому вылезать наружу опасно.
Я выхожу в коридор. Чуть больше опишу этаж, но на самом деле это только его небольшая часть. Остальные комнаты и помещения недоступны для нас – путь преграждает металлическая дверь без засовов и ручки. Со стороны похоже на железную плиту, но это всё-таки дверь. Кай отмечает наличие петель, которые можно выломать (только, как он говорит, это ни к чему не приведёт), а также глазок, через который почти ничего не видно. За дверью продолжается коридор, но мы не можем сказать – насколько он длинный. Лампочка, которая на удивление ещё горит, слабо освещает коридор на 10-20 метров от железной двери. С нашей стороны, в конце коридора расположена кухня. Думаю, прозвучит странно, но мы не знаем, как появляется еда в холодильнике.
Мы пробовали отследить этот процесс, но безрезультатно – еда появляется только когда мы спим. Поэтому, чтобы не мучать друг друга мы ложимся спать по двум причинам: либо мы устали, либо мы проголодались.
Кухня не такая уж большая: у левого верхнего угла (относительно входа) окно, рядом с ним стол, а всю остальную часть кухни занимают нерабочая плита, холодильник и кухонный угол, в ящиках которого всегда пусто.
Рядом с моей комнатой есть что-то вроде гостиной – в ней мы проводим большую часть времени. В гостиной есть удобные диваны, книжная полка и настольные игры. Единственная знакомая мне игра – «Змеи и лестницы», всё остальное здесь я вижу впервые. В основном, мы играем в самодельные карты – ну, карты, которые нарисовали сами. Также на полу расположился красный ковёр с непонятным, но очень знакомым узором.
На пути до кухни есть ещё несколько комнат, но мы их закрыли на ключ за ненадобностью и для безопасности. Также есть душевая комната, но мы посещаем её крайне редко, предварительно всё проверив и убедившись в нашей безопасности.
Самое страшное в этом месте – чувство одиночества. Никакая неизведанность не пугает так сильно, как одиночество. Даже осознавая, что здесь есть кто-то, помимо тебя, всё равно страшно. Ты не хочешь расставаться с человеком ни на секунду, потому что не знаешь, что случится с ним за дверью комнаты. Я стараюсь не думать об одиночестве, но гнетущая атмосфера всё равно давит. Каю приходится тяжелее – он, как я сказал, здесь намного дольше меня (но это не точно, что намного) и какое-то время он был на n-ом этаже совсем один. После такого опыта одиночества и его рассказов мы стараемся не разделяться, даже несмотря на то, что область перемещения небольшая.
Он рассказывал, что в ту самую железную дверь кто-то раньше стучал, но в глазке никого не было. Не могу подтвердить его слова, ибо при мне такого не случалось… Возможно он просто медленно сходит с ума. Недавно он нашёл у себя седой волос, хотя ему 19 лет. Что-то ещё рассказывать про окна любит, но на деле никакие монстры нас не пытаются съесть, хоть и всё равно дискомфорт по поводу окон есть. Из оружия у нас только пару ножей, стулья и всё…
Я вышел в коридор и прошёл в гостиную. Перед завтраком мы всегда собираемся в этой комнате. Чтобы точно знать, что кто-то из нас проснулся, мы пишем на листе бумаги кодовое слово, шифрование для которого меняем каждый день. И если шифр совпадает, то всё нормально – можно выходить. Кай спит чуть меньше меня, поэтому, как правило, просыпается он первый. У нас не было случая, чтобы просыпались одновременно… Но думаю, стоило бы что-нибудь придумать по этому поводу. В этот раз мы использовали шифрование с использованием псевдо-магических квадратов. Мы не знаем правильной последовательности чисел в магических квадратах даже 3*3, поэтому придумали последовательность сами. Текст, написанный на бумаге, при дешифровании совпадал с исходным словом. Я несколько раз сверился и вышел в коридор.
В гостиной меня ждал Кай. Он стоял у окна и выглядел немного странно:
- Что-то случилось? – спросил я, заходя в комнату.
- Мне показалось, что за окном раздался какой-то звук… Вот, стою и наблюдаю. – ответил Кай.
- Хм, ты уверен? Что за звук ты услышал? – подойдя к окну, спросил я.
- Мне послышался скрежет, будто кто-то водил чем-то острым по стенам здания.
- Насколько далеко раздавался этот звук? – отодвинув шторы, снова спросил я.
- Ну, сначала скрежет был очень тихим, скорее всего, доносился где-то снизу. Но позже он повторился уже сверху. Я старался не обращать внимание, но последней каплей стало то, что он донёсся прямо рядом с окном…
Мне нечего ответить. Я посмотрел в пустоту – никаких изменений. Звуков тоже никаких не доносилось оттуда (или откуда-нибудь сверху). Я всё больше начал сомневаться в чистоте рассудка моего приятеля:
- Давай откроем окно. Я сомневаюсь, что скрежеты действительно были. А раз ты говоришь, что они доносились рядом с окном, то мы увидим хоть какие-то следы… - предложил я.
- Тебе, как я понимаю, заняться нечем… Ну, я не совсем уверен, что они были прямо возле именно нашего окна. Вдруг они доносились на этаж ниже, а эхом отдало сюда? – поправляя волосы, проговорил Кай.
- Ну, проверка лишней не будет. Если мы не найдём никаких следов, то нам же будет спокойнее. Слушай: может ты ещё не проснулся? И тебе всё показалось? – взявшись за ручку окна, повернулся я к своему другу.
- Ты меня считаешь сумасшедшим? – удивился Кай и покосился в сторону выхода, - Я не помню, что мне снилось…
- Ладно. Давай посмотрим, что у нас за окном…
Честно, я начал сомневаться, что это всё только кажется Каю – уж очень убедительно он выглядит.
Я открыл окно и высунул свою голову “наружу”. Справа от меня на стене ничего нет – просто белый бетон. Слева тоже самое. Я аккуратно посмотрел под выступ и обратил внимание, что рядом с ним тёмный след – довольно длинная, конец которой находится у окна нижнего этажа линия. Сам бетон ни капли не пострадал, но странный след остался. Я высунул руку и дотронулся до линии – тёплое непонятное вещество, но не липкое и присохшее к бетону. Пробовать на вкус точно не стану…
- И вправду, что-то оставило след под нашим окном… - в смятении сказал я, закрывая окно.
- Ох, значит не показалось… - сев на диван, промямлил Кай.
- След довольно длинный и тёмного цвета. Больше никак описать не могу, - я сел рядом, - Как думаешь: что это может быть?
- Без понятия. Странностей давно не было. Примерно с момента твоего появления.
- А помнишь, как мы испугались друг друга при первой встрече? – улыбнувшись спросил я.
- Конечно… Я никогда так не пугался. Честно, был готов убить тебя тогда, хех…
- Ты же мне доверяешь? Меня это беспокоит, потому что для тебя я появился буквально из ниоткуда.
- Мне больше некому довериться, так что…
- Я и сам не понимаю, как здесь оказался. Прошло, может быть, много времени, но я так и не понял. Я вообще ничего не понимаю, до сих пор…
- Расслабься уже, - спокойно сказал Кай и встал с дивана, - Мы с тобой в том месте, где не удастся получить ответы хотя бы на одну десятую всех вопросов, что ты задаёшь каждое времяпровождение. Пошли на кухню.
Мы прошли на кухню. Кай сел за стол, а я достал молоко и какое-то печенье из холодильника. Старая лампочка освещала из последних сил и готовилась лопнуть в любой момент. Мы снова начали думать, что можно с этим сделать:
- Так откуда достанем лампочку? Сам понимаешь, если мы не заменим её, то, возможно, лишимся кухни в целом. – начал я.
- Можно использовать холодильник в качестве источника освещения. Когда ты открываешь дверь, то в нём загорается подсветка, - попивая молоко, ответил мой приятель.
- Да, я не слепой… Вижу, что в холодильнике есть освещение. Но ты ведь понимаешь, что его недостаточно. Нужна лампочка.
- Да, нужна. Могу предложить выкрутить её из ванной комнаты, но тогда мыться больше не получится. Либо, если удача улыбнётся нам, найти рабочую лампочку в закрытых комнатах… Но что-то я сомневаюсь, что комнаты стоит открывать.
- Почему? – удивился я.
- Теория, которую я сам придумал, находясь здесь: “Темнота равно пустота”, так сказать. Сам посуди: в пустоте ничего не видно, как и в темноте. И может в этой самой пустоте есть то, чего или кого нам стоит опасаться? Происшествие со следами за окном тому пример. И в таком случае, что мешает этим “существам” находиться в тёмных углах комнат? Что если это наше воображение? И даже если мы это осознаём, то при встрече хотя бы с одним таким “нечто” сможем ли мы дать хоть какой-то отпор? Вопрос риторический, отвечать не надо… - умозаключил Кай и достал печенье из пакета.
- Что-то ты придумываешь, не кажется? Да, за окном что-то есть. Да, мы не знаем, что за окном. Но это не значит, что и в комнатах этажа есть кто-то… По крайней мере не в комнатах нашего блока. Успокойся… Ты ведь сам говоришь, что мы здесь одни.
- Да, но это только на первый взгляд. На самом деле нас окружает такое, что и в страшном сне не приснится. Я чувствую это… - уставился на коробку молока Кай.
- Ладно, а просто попробовать включить свет, не открывая дверь? – поинтересовался я. От моего вопроса не было смысла, так как я знал, что выключатели находятся в комнатах, но поддержать тему надо.
- Не получится. Что насчёт ванной комнаты?
- Без душа, хотя бы раз в цикл (цикл = 7 времяпровождений) будет совсем тяжко…
- Тогда остаётся открывать двери…
Диалог всё-таки не удалось долго поддерживать. Ответы становились всё короче, а вопросы неумолимо заканчивались. Мы решили после приёма пищи начать открывать двери запертых комнат. Комнат всего 3 и предполагалось первой открыть самую дальнюю комнату, то есть которая напротив кухни. Теория Кая меня немного напугала, но я стараюсь не думать о ней. Это, всё-таки, просто теория.
Вдруг, Кай поднял голову, будто в нём появились силы разговаривать вновь:
- Я думаю – пора уходить отсюда! – громко заявил он.
- В смысле “уходить”? Как ты предлагаешь это делать? – удивился я этим резким перепадом настроя.
- Через окно перебраться в комнату, которая находится по ту сторону двери. Кто-то из нас это сделает и откроет железную дверь с той стороны. Я уверен, что там должна быть ручка, иначе получается какая-то бессмыслица!
- Ты противоречишь своей же теории. Ты знаешь, что только наши комнаты хоть как-то освещены из ближайших. И ты хочешь лезть в темноту, прямо в лапы к монстрам? – я до сих пор не верю в его теорию, но идея казалась бредовой, поэтому я решил попробовать отговорить Кая.
- Я думаю, что комнаты симметричны относительно двери. И поэтому в комнате, которая симметрична твоей, дверь расположена прямо напротив окна. Можно закрыть глаза и быстро добежать до выхода. А коридор хоть немного, но освещён.
- Но это идёт наперекор всей системе нашей и без того слабой безопасности. За железной дверью мы можем чувствовать себя хоть немного, но спокойно. И ты предлагаешь её открыть?
- Мы не можем здесь оставаться вечно… Точнее, можем, но это бессмысленно. Возможно, ты не обращал внимания, но справа, по ту сторону выхода, есть электропанель. Она немного приоткрыта, но этого достаточно, чтобы установить пригодность панели, ибо лампочка достаточно сильно освещает, чтобы мы могли увидеть внутренности панели.
- Да, я обращал внимание на это. Ну и что? – всё также я стараюсь делать скептический вид. Но, честно говоря, его слова звучат убедительно…
- А то, что она выглядит рабочей! Ты разбираешься в электронике?
- Нет.
- А я разбираюсь. Если я найду там переключатели, то, возможно, я смогу включить свет на всём этаже. Ты только представь: сколько нам откроется для исследования!
Звучит слишком убедительно… Не могу больше спорить:
- Ладно, твоя взяла… Но тогда проблему с лампочкой можно решить после того, как ты включишь свет на этаже. – заключил я.
- Верно. Тогда доедай и займёмся делом.
Вот мы и вернулись в мою комнату. План таков: Кай лезет в комнату, которая находится слева и пробирается в коридор. Он открывает железную дверь, включает свет на всём этаже, и мы меняем лампочку на кухне. Кай также предполагает наличие какого-нибудь склада в другом конце этажа. Но мы не планируем продвигаться так далеко сначала. Дело в том, что электропанель хоть и кажется рабочей, она может сломаться прямо в середине нашего пути. И в таком случае с большей долей вероятности мы останемся в темноте. Поэтому было принято решение исследовать этаж постепенно: комната за комнатой. Также мы хотим найти лестницу на другие этажи. Может быть где-нибудь и там свет есть. На данный момент мне нужно ждать, когда железная дверь откроется, больше я ничего не смогу сделать.
Я поставил стул возле окна, чтобы Каю было легче выбираться на уступ. “Ну, будем надеяться, что я не упаду…”, - сказал Кай, разулся и ступил правой ногой на уступ. Он выдохнул и полностью вылез из комнаты. Я смотрю на это и не знаю, что думать. Мгновение спустя Кай исчез из виду. Я подошёл к окну и посмотрел в сторону Кая. Он медленно лезет вдоль стены. Это довольно жуткое зрелище: его стопы всего лишь на половину находятся на уступе. Если он сорвётся, то, возможно, узнает – есть ли снизу земля…
Медленно, аккуратно он подбирается к окну соседней комнаты. Я ничего не говорю и стараюсь даже дышать тише, чтобы не сбить его концентрацию. С каждым небольшим шажком атмосфера накаляется. Мы не учли, что выступ может не выдержать, что меня сейчас напрягало больше всего. Если он оборвётся, то я навсегда останусь здесь… В полном одиночестве. Под ногами Кая уступ немного хрустит, что мне кажется странным – уступ ведь из камня. Каждый раз, делая шаг, под ногами Кая немного осыпается уступ.
И вот, он взялся руками за раму окна. Раздался странный хруст рядом со мной. Я посмотрел на уступ и увидел, что от него начали по бетону исходить трещины. Уступ не выдерживает Кая и вот-вот оборвётся. “Тебе стоит поторопиться!”, - сказал я и продолжил наблюдать за увеличивающимся количеством трещин. Кай открыл окно и забрался в комнату, уступ начал разваливаться – пути назад (или вперёд для меня) нет.
Я закрыл окно и вышел в коридор. В глазок смотреть не хочется… Причины для этого нет, но, возможно, рассказы о монстрах вызвали в итоге паранойю, раз и я боюсь каждого шороха. Наступила гробовая тишина: с моей стороны ничего не происходило, со стороны Кая тоже было тихо…
Вдруг послышался щелчок с той стороны. “Я же говорил: здесь есть ручка!”. Я отошёл от двери, и она медленно открылась. На пороге стоит Кай и улыбается. Что-то странное в его улыбке, но не могу понять – что именно. Возможно, меня смущает улыбка только потому, что я вижу её впервые. Но знаете, эта улыбка будто наигранная, будто Кай вовсе не рад, что смог открыть железную дверь. Из-за этого и я не хочу радоваться…
Мы молча подошли к панели и Кай дёрнул все переключатели. Он всё также улыбался...
Раздалось гудение и лампочки загорелись в остальной части этажа. Кай всё также наигранно улыбается. Это начинает напрягать меня. Я стараюсь не обращать на это внимание, ведь может он так радуется, что теперь – судить его за это? Но мне не хочется радоваться, и я не знаю – почему. Наш план выполнен успешно, хоть уступ дома и пострадал. Мы вернулись в гостиную, чтобы решить, что делать дальше.
- Так, всё прошло намного лучше, чем я предполагал! – довольно заявил Кай и упал на диван, всё также улыбаясь.
- Ты так рад… - в смятении я ответил.
- А ты нет что ли? Как такому не радоваться? – удивился Кай.
- Я, конечно, тоже рад, но ты что-то через чур.
- Э-э-э… Устал?
- Да, думаю устал, – на самом деле я не устал, но Кай ведёт себя слишком странно. Он всегда был спокойным, даже когда меня одолевала паника. А теперь он будто сорвался на эмоции, - Думаю, я пойду отдохну. Давно столько эмоций не испытывал…
- Хорошо, спать планируешь?
- Да. Шифр пусть будет тот же, ты ведь не забыл?
- Не-а.
Я молча пошёл в свою комнату. Чуть ранее мы пододвинули стол к железной двери, чтобы никто не мог тихо пробраться к нам, пока мы спим. Если честно, я пока не доверяю Каю – слишком странно он ведёт себя. Я стараюсь свести это всё на успешный результат нашего плана, но всё же… Он меня напрягает. “Я постучу, если ты спать не собираешься конечно…”, - сказал я и запер за собой дверь. Я лёг на кровать и задремал…
Проснулся. Без понятия, сколько прошло времени, но по ощущениям пролежал около часа. “Интересно, он ещё там? Или лёг спать?”, - подумал я и поднялся с кровати. Я посмотрел в сторону окна и сон как рукой сняло – обувь Кая стоит возле стула, хотя я помню, что вернулся он обутым в эту же обувь. Я понял, что мои опасения не были напрасными. Последняя проверка, что это не Кай – шифр. Я постучал в дверь и мгновенно под моими ногами, из-под двери появился лист. “Он караулил под дверью?” – спросил я тихо и поднял лист…
Шифр не совпадает! Это не тот шифр, это не то кодовое слово! За дверью НЕ Кай меня ждёт. “Кто тогда?” – спрашиваю я себя и тихо отхожу к окну. В дверь постучали. Этого ещё ни разу не было. Мы никогда не стучались в комнаты друг друга. “Эй, ты там опять уснул?” – сказал не-Кай. Я ничего не отвечаю и медленно открываю окно. Стук повторился. “Всё же лезть в другую часть этажа было плохой идеей! А я ведь не поддерживал эту идею!” – говорил я себе, пока собирался с силами, - “Сомневаюсь, что не Кай знает о сломанном уступе и вероятнее всего он пойдёт в ту комнату, что справа. До гостиной чуть дальше лезть, но другого выхода у меня нет”. Я молча залез на уступ и моё сердце на мгновение замерло… Я будто почувствовал, насколько высоко нахожусь. Лезть страшно, громкий стук сбивает меня с ритма, но пути назад нет.
Уступ с этой стороны кажется немного прочнее, либо я легче Кая. Вдруг раздался грохот – дверь выбили. Я от такого шума вздрогнул и с трудом удержал равновесие. Я быстро залез в гостиную и спрятался за диваном. Снова наступила тишина. В коридоре раздался странный звук шагов – будто кто-то шлёпает босыми ногами по мокрому полу. Через мгновение показался не Кай… Точнее то, что от него осталось: теперь он напоминает бесформенную куклу тёмного цвета с длинными конечностями. Лицо его искажено в неестественной гримасе, движения резкие и точные. При каждом его шаге моё сердце замирает. Он покрыт чем-то тёмного цвета… “Это… Это та слизь, что мы нашли за окном?” – подумал я сразу и понял, что весь диван в этом противном веществе. Благо, я не прижался к своему укрытию… Существо стоит у входа в гостиную. Оно, скорее всего, догадывается, что я здесь. Но оно ждёт… Ждёт, пока я сам выдам себя, пока у меня сдадут нервы. Но я не смотрю на не-Кая: он громко передвигается, так что застать врасплох будет сложнее. Он начал входить в гостиную…
Вдруг, на кухне лопнула лампочка. Это отвлекло не-Кая, и он вышел из гостиной. Я даже вздохнуть боюсь, хоть и наступило небольшое облегчение. Я не могу придумать, что теперь делать – сидеть здесь нельзя, стол отодвигать будет громко… “Точно! С той стороны есть дверная ручка. Я смогу закрыть дверь и задержать его!” – мелькнуло у меня в голове, и я понял – пора действовать.
Я выглянул в коридор и убедился, что не-Кай на кухне. Подхожу к железной двери и начинаю двигать стол. Как я и ожидал – не-Кай услышал меня. Он чуть ли не вылетел из кухни и начал ”бежать” (если его движения вообще можно как-то объяснить) в мою сторону. Пока я открывал дверь, я отметил, что он сам не до конца освоился в своём новом облике и поэтому бьётся о стены, как мячик в пинболе. “Давай осмотрим эта-а-а-аж вместе!!!” – начал противно кричать не-Кай. Его голос трудно назвать человеческим. Скорее голос пришельца, отдалённо напоминающий голос человека. От его пронзительного и ужасного крика мне захотелось упасть на колени и закрыть уши, но нельзя!
Я закрыл за собой железную дверь и просто начал бежать вперёд. Я хочу найти лестницу и дальше будь что будет! Меня сразу смутило то, что ударов по железной двери нет. Неужели он перебирается через мою комнату?
К сожалению, мои предположения оказались верны: не-Кай выбил дверь комнаты, в которую когда-то залез Кай. Не смотря на неуклюжесть, скорость его очень высокая. Он нагоняет меня, невероятно быстро сокращает дистанцию! Все 4 конечности задействованы в передвижении, так что поймать меня он сможет только подойдя чуть ли не вплотную. Он очень высокий, бьётся головой о каждую лампочку и разбивает её. За его спиной только темнота. “Не хочу становиться подобным ему! Не хочу!” – говорил я себе и продолжал бежать.
“СМОТРИ, СКОЛЬКО КОМНАТ МЫ ПРОПУСТИЛИ!!!” – закричал не-Кай также противно, как и в прошлый раз. В ушах зазвенело от такого крика. Я споткнулся, но не только удержался на ногах, но и смог продолжить бежать в том же темпе. Оно поняло, что моя слабость — его пронзительный крик. Он начал кричать. Кричать фразы, которые я не могу понять. Он произносит их настолько быстро, что у меня голова идёт кругом.
“Да где этот хренов выход?!?” – закричал и я, полностью выдохнувшись из-за бега. В один миг свет погас… Все лампочки потухли… Но я не прекращаю бежать. Я чувствую прикосновения его конечностей. Он пытается меня схватить, но пока не получается.
Я собрался с последними силами и побежал как можно быстрее. На мгновение я увеличил расстояние между нами. В области сердца начало колоть. И это случилось – показалась зелёная табличка, на которой было написано белыми буквами «EXIT». Я выбил дверь и попал на лестничную площадку. “Расслабляться ещё рано!” – говорю я себе и продолжаю бежать.
Пробежав около 10 пролётов, я остановился. Не-Кай больше не преследует меня. Я опёрся о стену и сел на пол. Ничего не чувствую. Я всё равно проиграл пустоте. Сейчас я в полной темноте… Я не знаю, где нахожусь. Я не знаю, куда ведёт эта лестница и есть ли у неё конец.
Я всего лишь хочу домой…
Поднялся и продолжаю спускаться. “У меня нет другого пути: если я поднимусь наверх, то умру от лап того существа, а если останусь здесь, то умру либо от потери рассудка, либо от голода. Эта лестница всё равно куда-то должна привести. Рано или поздно… У всего есть конец...”, - размышлял я и продолжал спускаться. Очень тихо. Здесь никого кроме меня нет – я это чувствую…
Входы на все этажи, которые я уже прошёл, заперты.
Без понятия, как далеко прошёл. И я не знаю, как далеко я зайду…
Интересно, есть ли отсюда выход..?
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45 by Asu-toraruПросмотров: 131Комментарии: 0
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