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Страшилки

Пустота

Я точно не помню, как это началось. Просто однажды я проснулся и понял, что вокруг слишком темно, несмотря на утренний час. С неба сыпался серый пепел, тонкими чешуйками устилая улицы - совсем, как снег. А солнце - его просто не было. Кругом лишь густые серые тучи, сквозь которые нельзя было ничего увидеть.

Но никто не заметил этого. Люди были слишком заняты своими делами. И я решил последовать их примеру, я старался забыть обо всём, что видел. И у меня это даже получалось... Но не долго.

***

В тот день я, как обычно ехал на работу. Дорога шла через эстакаду. Внезапно впереди прямо в дорожном полотне возник провал. Нет, это не был обвал эстакады, просто кусок пространства как будто вырезали, следуя чудовищному трафарету.

Никто не останавливался, водители, ещё сонные, чертыхались, объезжая меня, двигаясь прямо в бездну. Был виден даже другой край дороги... Но без машин.

Какими-то немыслимыми путями мне удалось выехать с эстакады. Откровенно не зная, что делать, я отправился домой. Но и здесь меня ждал сюрприз - на месте соседней девятиэтажки зияла пустота. Это не объяснить словами, просто на месте железо-бетонной громадины ничего не было. Абсолютно ничего...

***

Спустя ещё несколько времени пропали связь и интернет. Но никому не было до этого дела, и теперь мне было уже по-настоящему жутко. Люди, говорящие по телефону и уверенные, что им отвечают. Те же люди, смотрящие в мертвый экран ноутбука, твёрдо верящие, что они что-то печатают...

Поняв, что терять уже нечего, я впервые в жизни взял в какой-то конторе кредит. И не сильно удивился, когда на следующий день она исчезла. Все мои похождения сократились до походов в ближайший магазин. Впрочем, скоро пропал и он.
Теперь на маленьком пятачке земли остался один только наш дом. К тому же я почти совсем перестал спать. Зато я начал видеть Их. Я видел, как сегодня утром огромная, худая, как проволока, и чёрная, словно уголь, тварь опутала своими щупальцами кусок газона под моими окнами. И он сгинул, рассыпавшись серым пеплом. Скоро с десяток таких принялись и за дом. Они выволакивали тела жильцов, больше похожих на изваяния, и словно выпивали их, не оставляя ничего живого...

***

Я здесь один. Вокруг только сплошная серая мгла. И в этой мгле, как тени, бродят Они. Они плотоядно улыбаются мне, что-то шепчут... Они говорят, что сожрали наш мир, что когда нибудь они сожрут всю Вселенную. И что, возможно, я даже увижу это, ведь я оставлен "на чёрный день".

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49 by Капитан-командорПросмотров: 64Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Твари пустота пепел авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 603
scream Я видела это в кошмарах...
Классная зарисовка!
Плюс огромный!
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:02
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1271|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 465
Шизофрения?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Капитан-командор
Сегодня, 15:13
0
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Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 93
Цитата: Asheera
scream Я видела это в кошмарах...
Классная зарисовка!
Плюс огромный!

Спасибо за отзыв и плюс! Надеюсь, больше не приснится) =)

Цитата: зелёное яблочко
Шизофрения?

Есть немного
Зарегистрирован: 14.07.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1842|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 166
Хоть кредит взять догадался)) но какая почетная миссия у ГГ!) Именно зарисовка, но для страшилки самое то +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Estellan
Сегодня, 22:39
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1213|0)
Публикаций: 138
Комментариев: 1 502
Каждый видит это каким-то своим образом. Но оно со временем настигает всех. Возможно, что-то из подсознательных страхов.
Плюс уже стоит.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#6 написал: Капитан-командор
Сегодня, 22:54
0
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Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 93
Цитата: Tigger power
Хоть кредит взять догадался)) но какая почетная миссия у ГГ!) Именно зарисовка, но для страшилки самое то +

Спасибки)
Цитата: Estellan
Каждый видит это каким-то своим образом. Но оно со временем настигает всех. Возможно, что-то из подсознательных страхов.
Плюс уже стоит.))

Настигает, настигает... Спасибо!
Зарегистрирован: 14.07.2018
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