Пустота

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:49

Капитан-командор Просмотров: 64 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 12:49 by

Я точно не помню, как это началось. Просто однажды я проснулся и понял, что вокруг слишком темно, несмотря на утренний час. С неба сыпался серый пепел, тонкими чешуйками устилая улицы - совсем, как снег. А солнце - его просто не было. Кругом лишь густые серые тучи, сквозь которые нельзя было ничего увидеть.Но никто не заметил этого. Люди были слишком заняты своими делами. И я решил последовать их примеру, я старался забыть обо всём, что видел. И у меня это даже получалось... Но не долго.***В тот день я, как обычно ехал на работу. Дорога шла через эстакаду. Внезапно впереди прямо в дорожном полотне возник провал. Нет, это не был обвал эстакады, просто кусок пространства как будто вырезали, следуя чудовищному трафарету.Никто не останавливался, водители, ещё сонные, чертыхались, объезжая меня, двигаясь прямо в бездну. Был виден даже другой край дороги... Но без машин.Какими-то немыслимыми путями мне удалось выехать с эстакады. Откровенно не зная, что делать, я отправился домой. Но и здесь меня ждал сюрприз - на месте соседней девятиэтажки зияла пустота. Это не объяснить словами, просто на месте железо-бетонной громадины ничего не было. Абсолютно ничего...***Спустя ещё несколько времени пропали связь и интернет. Но никому не было до этого дела, и теперь мне было уже по-настоящему жутко. Люди, говорящие по телефону и уверенные, что им отвечают. Те же люди, смотрящие в мертвый экран ноутбука, твёрдо верящие, что они что-то печатают...Поняв, что терять уже нечего, я впервые в жизни взял в какой-то конторе кредит. И не сильно удивился, когда на следующий день она исчезла. Все мои похождения сократились до походов в ближайший магазин. Впрочем, скоро пропал и он.Теперь на маленьком пятачке земли остался один только наш дом. К тому же я почти совсем перестал спать. Зато я начал видеть Их. Я видел, как сегодня утром огромная, худая, как проволока, и чёрная, словно уголь, тварь опутала своими щупальцами кусок газона под моими окнами. И он сгинул, рассыпавшись серым пеплом. Скоро с десяток таких принялись и за дом. Они выволакивали тела жильцов, больше похожих на изваяния, и словно выпивали их, не оставляя ничего живого...***Я здесь один. Вокруг только сплошная серая мгла. И в этой мгле, как тени, бродят Они. Они плотоядно улыбаются мне, что-то шепчут... Они говорят, что сожрали наш мир, что когда нибудь они сожрут всю Вселенную. И что, возможно, я даже увижу это, ведь я оставлен "на чёрный день".

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