Гармония

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:46

Np Proxy Просмотров: 154 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:38 by

Сегодня наконец-то приехал мой личный рояль, ты представляешь насколько я рад? Я всю жизнь о нём мечтал, ещё с того времени как ты впервые сыграла мне небольшой этюд Шопена. Тогда я сразу влюбился в этот инструмент, я уже рассказывал раньше, если помнишь. Теперь я смогу спокойно играть дома. Это очень радостная новость, я так мечтал об этом и сегодня, когда я впервые увидел его, я понял что это судьба: наконец-то музыка займёт заслуженное место в моей жизни.Этот рояль прекрасен! Я купил его на аукционе, он достаточно старый, но звук, исходящий из него, просто невероятный, ах, если бы ты могла послушать! Каждая его нотка звучит словно ангельской голосок. Сегодня я провёл за ним весь день, не смотря на домашние дела и учёбу. Один час я посвятил игре для родителей, так как они приехали посмотреть на моё новое приобретение. Они с гордостью слушали мелодии которые я выучил. Я был так счастлив! Надеюсь, я смогу приблизиться к своей цели и стать достойным творцом.Мне всё больше хочется проводить время за игрой: музыка рояля не прекращает выходить у меня из головы. Когда я играю, клавиши как будто сливаются с моими пальцами. Это сначала вызывало неудобства, но теперь я понемногу привыкаю и мне начинает это нравиться, рояль как будто начинает жить и становится частью меня, частью моего тела. Я хочу ещё немного поиграть перед сном.Сегодня ночью я проснулся в холодном поту: всю ночь я слышал мелодию из рояля, она была такой манящей, что мне тут же захотелось встать и повторить её. Вместе с тем было ещё кое-что странное. Слушая её, я чувствовал чьё-то присутствие, и мне показалось, что кто-то играет за моим роялем. Видно я слишком много времени провожу за ним, мне нужен перерыв.Звуки мира становятся для меня омерзительными, даже тишина отдаёт ужасной безвкусицей, ей не хватает красоты музыки моего рояля. Инструмент как будто стал частью меня, мне даже кажется будто бы он смотрит на меня. Каждую ночь я чувствую тревогу, но со временем её отгоняет музыка, что доносится из рояля. Он играет без меня, но я хочу чтобы он играл со мной.Сегодня мой преподаватель музыки навестил меня. Я был очень рад его видеть, но ровно до того момента как я услышал его омерзительный голос. Насколько это было ужасно! В этом голосе не было ни мелодии, ни ритма, ни гармонии, я ударил его и с криком приказал убираться, но в тот же момент осознал что и мой голос точно такой же. Я больше не смогу говорить, это слишком ужасно. Мой рояль станет моим ртом. Он часть меня, и я часть его. Я чувствую каждое слово, что он говорит.Я начал ощущать в своей игре нечто устрашающее. Все больше у меня складывается впечатление, что не я играю на рояле, а он играет посредством моего тела. Я чувствую как он пожирает мои руки, струны и молотки внутри начинают пульсировать, а крышка походить на обезображенное тело. Я сплю по несколько часов и почти не могу есть: любой звук и даже тишина, словом всё, кроме музыки моего рояля приводит меня в исступление. Меня спасает лишь игра, но и она начинает меня пугать.Сегодня я впервые услышал его, услышал его голос. Он сказал мне, что я избранный, что только я могу познать всю его красоту. Он больше не пугает, я все больше слышу его голос, он раздаётся прямо во время моей игры, он взывает ко мне. Я уже не сомневаюсь в том, что он живой, я слышу, как он движется. Он смотрит на меня, а из его рта доносится прекрасное пение. Его тело сочится ангельским соком, красным как кровь. Он даёт мне указание как играть, он лучший учитель и показывает мне путь к совершенству.Он сказал мне что для пения ему нужна пища. Я позвал своего преподавателя под предлогом извинений и проломил его голову кочергой, я положил его внутрь и услышал божественную песнь, я услышал самого Господа и теперь ни о чем не жалею, я желаю лишь играть.28-го сентября у себя в комнате соседом был найден мёртвым молодой музыкант N. По заверению близких ему было 26 лет, но он выглядел так словно ему было за 50. Его тело было изуродовано и расчленено, а обглоданные руки найдены в рояле. Полиция предполагает, что это было убийство. Так же в комнате был найден ещё один труп, который принадлежал 37-летнему преподавателю музыки Z, тело которого так же было изуродовано словно его обглодала стая животных, лишь по нескольким признакам его удалось опознать. Как заверял сосед, из квартиры молодого человека последнее время начала доносится ужасная раздражающая какофония. Через некоторое время он не выдержал и пришёл к нему, чтобы попросить прекратить, но нашёл его и его учителя мёртвым. Странно, но по заявлениям полиции оба были мертвы уже несколько дней. Следствие ведётся.

Ключевые слова: Рояль музыка безумие убийство авторская история

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