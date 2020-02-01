Квартира. Часть 5

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:05

Estel_N Просмотров: 77 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:05 by

Саша открыл дверь своей однокомнатной квартиры и впустил Еву. Она вошла внутрь и осмотрелась: перед ней была маленькая прихожая с неразделенными ванной и туалетом, рядом небольшая кухня, а впереди комната пошире и попросторнее. Квартира была обставлена скромной мебелью, которая осталась от хозяев. В центре большой комнаты стоял диван, а напротив него стол с телевизором.- Я постелю тебе на диване, а сам лягу рядом, на полу. – Предложил Саша.Ева кивнула в знак одобрения. Мужчина застелил диван, а сам достал запасную подушку и одеяло. Девушка со страдальческим видом села на свое спальное место и сказала:- Я не хочу спать.- Нужно отдохнуть немного.И Ева не стала спорить и легла, натянув одеяло повыше. Саша лег на пол и укрылся. Они лежали без сна и смотрели в потолок, и, немного погодя, задремали.Ева проснулась глубокой ночью. Она не знала, что ее разбудило. Вокруг была темнота, только свет фонаря немного освещал комнату. Девушка присела, откинув одеяло, она обрадовалась, что смогла пошевелиться, потому что в последнее время боялась просыпаться.Ева решила пойти в ванную и умыться. Умывшись прохладной водой, она вернулась обратно, и, войдя заметила, что Саша лежит на боку и тяжело дышит. Она подошла ближе и склонилась над ним. У него были широко открыты глаза, зрачки смотрели то на нее, то за нее. Ева оглянулась, сзади никого не было, но по его выражению было видно, что он явно что-то видит. Тело было все напряжено, и он не мог пошевелиться. Девушка поняла, что происходит. Она постаралась его разбудить, дотронувшись до лица и повторяя.- Проснись. Просыпайся. Постарайся проснуться. – Умоляла она.Через минуту мужчина дернулся всем телом и резким движением встал на ноги, и начал всматриваться за спину Евы. Она испуганно обернулась.- Что там? – Дрожащим голом спросила она, потому что ничего не видела.- Она была здесь. – Отдышавшись, ответил мужчина. – Она протянула ко мне руки и начала приближаться, а когда ты заслонила меня собой, остановилась.Ева в ужасе посмотрела на него.Молодые люди знали, что этой ночью, больше не уснут.Просидев остаток ночи на кухне, медленно попивая кофе, они старались придумать пути спасения, но плохо работающий мозг, не давал хороших идей.- Нужно узнать, что она хочет от нас. – Предложила Ева.- Каким способом? – Раздраженно спросил мужчина.Ева отставила чашку и задумалась на мгновение.- Поговорить с ней. - Мужчина вопросительно посмотрел на нее. – Если она призрак, то с помощью доски можно попробовать. - Продолжила она.Саша понял, о чем она говорит, и достав сигареты, фыркнул:- Чудь все это.- Тогда предложи ты что-нибудь! – Тоже с раздражением ответила Ева.Автор - я.

Ключевые слова: Квартира ночь темнота сон сонный паралич призрак авторская история

Другие, подобные истории: