Квартира. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:07 by

Вечером Саша вернулся на свою съёмную квартиру. Он бросил на стол связку ключей и заказал на ужин китайскую еду из закусочной напротив. Перекусив и пощелкав каналы, но не найдя ничего интересного, решил лечь спать пораньше. Он выключил свет и улегся поудобнее на свой холостяцкий диван, завернувшись в одеяло.После полуночи мужчина проснулся. В воздухе витало чувство страха, он почувствовал это. Тогда он открыл глаза и стал прислушиваться, но была звенящая тишина. Он не слышал даже тиканья часов, которые стояли на столе напротив. И, приглядевшись в полутьме, заметил, что часы остановились. Вздохнув, мужчина хотел встать, чтобы поменять батарейку, но не смог: все конечности свело, тело стало жестким и не слушалось его, начиналась паника, и стало нарастать чувство тревоги.Мужчина старался пошевелить руками и ногами, но они его не слушались. Тогда он начал глазами блуждать по комнате, в поисках того, от чего ему стало страшно.В комнате было темно, только свет фонаря немного освещал помещение, но этого было недостаточно. Несколько раз оглядевшись, мужчина остановился взглядом около кресла, рядом с которым появилось медленное и еле заметное движение. Сердце стало биться быстрее, и страх взял верх над всеми другими чувствами. Саша увидел, как вдруг поднялась чья-то рука из-за кресла и резко схватилась длинными пальцами за спинку, а лицо из темноты было направлено на него. Вокруг было слишком темно, чтобы можно было рассмотреть его. Но мужчина смог заметить длинные свисающие волосы, а от резкого движения рукой этого существа, Саша дернулся и упал на пол. Он запутался в одеяле, но быстро, как мог, высвободился и одним прыжком оказался у выключателя, и включил свет.От света резко заболели глаза, и, прищурившись, мужчина медленными и осторожными шагами подошел к тому месту, где мгновение назад кто-то был, но никого не обнаружил. Тогда он осмотрел комнату привыкшими к яркому свету глазами, и, также никого не заметив, прошелся по всей квартире. Сердцебиение понемногу приходило в норму, но еще слега трясущимися руками, он достал сигарету, и, открыв окно на кухне, закурил.Докурив и обдумав случившееся, Саша оделся, взял ключи и ушел.В дверь неожиданно постучали, и Ева, вздрогнув, резко открыла глаза. Ей снился сон, о котором она мгновенно забыла. Встав с постели и включая по пути свет, она заглянула в глазок. На лестничной площадке стоял Саша, он переступал с ноги на ногу и явно нервничал. Ева открыла дверь.- В чем дело? – щуря еще непривыкшие глаза к свету, спросила она.Саша, ничего не объясняя, вошел внутрь. Он увидел на кухонном столе баночку с таблетками, которые сам выписал утром. Он взял ее и высыпал все содержимое в раковину, сказав:- Не пей их. Я ее тоже видел.Мозг Евы еще туго соображал, она с удивлением смотрела на него и пыталась понять, о чем он говорит.- О ком ты говоришь?- Я видел ее сегодня. Она была в моей квартире, – выпуская дым, сказал он.Ева открыла рот и не смогла произнести ни слова. Она поставила чайник на огонь и стала доставать чашки, а мужчина молча курил, задумавшись.- У меня все тело было парализовано, но я проснулся до того, как увидел ее, - выйдя из оцепенения и держа дымящуюся сигарету в руке, произнес он.- Как она выглядела? – настороженно спросила Ева.Саша поднял на нее глаза.- Я не смог рассмотреть.- Тогда с чего ты взял, что это «она»?- Я рассмотрел длинные волосы, которые падали на лицо.- Она просто стояла и смотрела на тебя? - поинтересовалась Ева.- Если бы она не зашевелилась, я бы вообще не заметил ее в темноте! – повысил голос Саша. Ева вопросительно посмотрела на него, и мужчина продолжил. - Я проснулся непонятно от чего. В квартире стояла тишина, но было не просто тихо, а звенящая тишина, даже часы остановились. Я хотел встать, но не смог, тело было сковано, и вдруг мне стало страшно. Я сам не понял, что меня так напугало. Я начал осматриваться и заметил движение - что-то сидело на полу. Потом оно резко схватилось за кресло, и все оцепенение прошло. Я упал с дивана, а когда включил свет, никого не было.- Что же это? – Испугано произнесла Ева и вцепилась в край стола, от этого пальцы ее побледнели.Мужчина покачал головой в недоумении.- Прости, это я виновата, – не выдержала девушка и заплакала.Саша встал и обнял ее за плечи.- Ты не виновата, – постарался успокоить ее Саша.Ева уткнулась в лицо мужчине и зарыдала.- Не надо было тебя втягивать в это, – всхлипывала она.- Перестань плакать, ты здесь ни при чем, я сам хотел помочь, - подняв ей лицо, посмотрел в глаза Саша. – Мы разберемся. – Потом добавил он со вздохом.

Ключевые слова: Квартира сон существо ночь темнота авторская история

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