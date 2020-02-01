Квартира. Часть 6

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:15

Estel_N Просмотров: 84 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:15 by

Отпустив пациентов, Ева отложила документы и облокотилась на спинку своего кожаного кресла. Она откинула голову назад, и закрыв глаза, расслабилась. Сильно болела голова и очень хотелось спать. Потом она вспомнила, что вот-вот должны подойти следующие пациенты и хотела взглянуть на часы, но пошевелиться не получилось. Ева поняла, что случилось страшное, на глаза сразу навернулись слезы. Она отчаянно стала пытаться закричать, чтобы позвать на помощь и пошевелить руками.Из-за откинутой вверх головы, не получалось осмотреться, от этого ей стало еще страшнее. Через мгновение Ева услышала тихие приближающиеся шаги. Сердце застучало еще сильнее. Она старалась осмотреться, как могла. Опасность витала в воздухе. Девушка чувствовала это каждой клеточкой. И вдруг движение рядом прекратилось, она больше не слышала шагов, но пошевелиться так и не могла. Чутье ей подсказывало, что кошмар еще не закончился. И вдруг она увидела перед собой руки с худыми и длинными пальцами, они потянулись к ней, и Ева зажмурилась. Пальцы дотронулись до ее шеи и стали медленно сжиматься. Девушка начала хрипеть и задыхаться, широко открыв рот, пытаясь заглотить кислород. Слезы брызнули из глаз. Ей показалось, что этот момент длился целую вечность. Воздух начал заканчиваться, в груди стало все гореть, в глазах лопнули капилляры. И неожиданно, в этот момент ее кто-то сильно встряхнул за плечи, и она вздохнула полной грудью. Упав на пол, Ева не могла отдышаться. Она кашляла и держалась за горевшее горло, по лицу текли слезы.- Что это было? – Ошарашенно, спросил Саша.- Что тебе нужно? Оставь меня! – Вдруг закричала Ева, продолжая кашлять и плакать, обратившись к призраку.Саша опустился на колени рядом с ней. Он обнял ее и попытался успокоить.- Успокойся, я здесь. Все прошло. – Говорил он, и убирал волосы с лица Евы.Девушка никак не могла успокоиться, рыданья так и выплескивались из нее отчаянным потоком. Ему было жалко ее, но он ничем не мог помочь. Немного придя в себя, она сказала охрипшим голосом, инстинктивно сжав горло руками.- Она душила меня… Она убьет нас... Мы должны узнать чего она хочет. Должны! – Повысив голос в конце, Ева посмотрела в глаза Саше.Она высвободилась из рук мужчины, и ничего не объяснив, схватила сумку и побежала прочь.- Вечером у меня. – Убегая, крикнула она, не поворачиваясь. А Саша остался в ее кабинете и отменил пациентов.Автор - я.

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