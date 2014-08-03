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Истории из жизни

Ночной пловец

Ночью спортивный клуб закрывается и посетителей в нем нет, но охрана работает круглосуточно. Ночная работа охранника сводится к обходу комплекса, постановки его на сигнализацию. Потом, как правило, охрана благополучно почивает до утра. Далее со слов друга:

Как обычно, после закрытия обошёл клуб. Проверил, заперты ли запасные выходы и закрыты ли окна. Все было в норме. Пришел к себе в комнату, поставил заведение на сигнализацию, отзвонился на внешний пульт охраны. Поставил чайник и стал искать в интернете, что бы такое посмотреть. Спать не хотелось. Было все нормально, но где-то часа через полтора (фильм уже подходил к концу), показалось мне, что в бассейне кто-то плещется. Стал смотрел в камеры наблюдения, все спокойно, никого. Продолжалось это минуту или две, потом затихло. Но чувство, что действительно слышал, не проходило. Как самый исполнительный охранник, решил я на это "забить" и стал смотреть фильм дальше. Благополучно досмотрел фильм и стал готовится ко сну. Спать не хотелось, но и смотреть еще что-то - тоже.

Уже приготовил постель и улегся, как вдруг снова услышал всплеск воды. Странно, что я его слышал, ибо между комнатой охраны и бассейном находятся раздевалки и закрытые двери. Днем того, что творится в бассейне, не слышно вообще, правда, может музыка заглушает звук и народ постоянно толпится, разговаривает. Решил сходить посмотреть. Признаться, мурашки уже бегали по спине.
Взял фонарь. Зашел в помещение бассейна. Включил свет. Тишина. Один я. Выключил вернулся в комнату охраны. Спать перехотелось вовсе. Стал листать журнал, периодически, поглядывая в камеру, все было тихо и спокойно, как обычно (ночью в помещение бассейна свет не горит, но, благодаря большим витражам и уличным фонарям, достаточно неплохо видно,что внутри творится). Меня начало клонить ко сну. Выключил свет, в комнате, снова улегся. Лежал некоторое время, прислушивался и опять услышал звук всплесков, как будто кто-то плавает. Еще раз глянул в камеру. Никаких признаков присутствия опять не заметил, но звук слышал отчетливо. Минут пять это продолжалось. Стало как-то совсем не по себе. Решил запереть комнату охраны изнутри (никогда этого не делал). Лег спать и постепенно уснул."

Самое же интересное было утром, после того, как прозвонил будильник. Я встал. Начал собирать постель и хотел положить подушку на стул, но замер, потому что увидел это (см. фото). Что это было - не понимаю. С того момента прошло месяца три, больше подобное не повторялось. Надеюсь, это нечто наплавалось или купило абонемент в другой бассейн.Ночной пловец

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:22
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 07:16 by ЧеремышПросмотров: 69Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Привидение призрак охранник бассейн авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:24
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Такое трогательное доказательство! blush
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#2 написал: Joss
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Русалки?!
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