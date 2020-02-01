Квартира. Часть 2

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:28

Estel_N Просмотров: 81 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:07 by

Ева встала утром с синяками под глазами от бессонной ночи. Она медленно собралась на работу, но завтракать не стала, потому что кусок не лез в горло.Отпустив пациентов после беседы, Ева вышла из своего кабинета и подошла к кулеру с водой. От глотка холодной воды ей стало немного легче.- С тобой все в порядке? – Неслышно сзади подошёл мужчина в костюме из соседнего кабинета и обратился к ней.Ева как будто проснулась от звука его голоса и подняла на него голову, обратив все свое внимание, на которое только была способна.- Ты как будто никого не видишь сегодня. – Заметил мужчина.- Я просто задумалась. – Рассеяно ответила девушка.- Если тебе что-то нужно… - Замялся он. - Может помочь передвинуть мебель в новой квартире, то ты смело можешь ко мне обратиться, я помогу. – Предложил молодой человек.- Нет, спасибо. Мне брат уже помог. – Со вздохом ответила она.- Ну ладно, если что, я здесь. – С улыбкой указал он и пальцем указал на свой кабинет, и набрав стакан холодной воды, направился себе.- Хотя, кое в чем ты можешь мне помочь. – Окликнула его Ева, обдумав это предложение, своим неохотно работающим мозгом, когда он уже подошел к двери кабинета.Мужчина остановился, а она подошла к нему поближе и заговорчески шепнула, чтобы только он смог услышать:- Ты мог бы переночевать со мной это ночью?Мужчина с удивлением поднял брови, продолжая смотреть на нее. Ева поняла, что неправильно выразилась.- Нет, я имела в виду, не то, что ты подумал. – С улыбкой и махом руками, постаралась оправдаться девушка. – Понимаешь, мне кажется, что в квартире что-то происходит... Я боюсь ночевать одна. – Проговорила девушка. - Я там вижу кого-то… - Шепнула она.- Видишь? Кого? – Удивился мужчина.- Не знаю. Эти странности происходят ночью, я не могу хорошо рассмотреть. Знаю только, что это человек. - Потирая виски, рассказала она.- Ты кому-то говорила еще об этом?- Нет. – Соврала девушка.Она не стала рассказывать про инцидент с полицией, потому что и так понимала, что несет чушь, и что паранормальных явлений не бывает.- Ты поможешь мне? – Жалобным голосом спросила Ева, и он не смог ей отказать.- Хорошо. – Ответил мужчина. Только никому не рассказывай об этих «чудесах». - Усмехнулся он удаляясь.Вечером, приехав домой, по пути к подъезду, Ева взглянула на свои окна, и ничего не заметив необычного, облегчённо вздохнув, направилась внутрь.Приготовив ужин, девушка стала дожидаться друга. У нее даже поднялось настроение, потому что этой ночью она будет не одна. Через некоторое время, позвонили в дверь. Саша приехал немного раньше, и поужинав, они стали ложиться спать.- Я постелила тебе на диване. Надеюсь, будет удобно.- Не переживай. – Улыбнулся парень.- Не будем закрывать двери. Вдруг что-то произойдет. – Предложила она.- Все будет хорошо. – Постарался успокоить ее Саша.- Спасибо тебе. – Произнесла Ева, у порога своей комнаты, повернувшись к нему.Саша выключил свет и лег на диван, укрывшись пледом. Из коридора на него падал свет из комнаты Евы, она никак не решалась выключить его. Ей все равно было немного страшно. Но переборов себя, она все же сделала это и забралась под одеяло.Поздней ночью Саша проснулся. Он не понял, что его разбудило. Тогда парень осмотрелся по сторонам, и не заметив ничего необычного, достал из кармана пиджака сигареты, и пошел покурить. Проходя мимо комнаты Евы, он остановился, потому что услышал, тихие стоны.- Ева. – Позвал он и осторожно заглянул внутрь.Посмотрев по сторонам, он никого не увидел постороннего, но стоны продолжались. Тогда он подошел к ней.Девушка лежала на спине, повернув голову к окну, и смотрела в одну точку не мигая. Руки были широко расправлены в разные стороны, дыхание учащено, из груди вырывался стон, а глаза были затуманены слезами.- Ева, проснись. – Провел перед лицом рукой Саша, но она не реагировала.Ее пальцы на руках слегка дрожали, Все тело было напряжено. Он дотронулся до ее лица и повернул голову к себе, а из глаз покатились слезы. Мужчина стал осторожно убирать волосы с мокрого лба девушки и протирать слезы.- Просыпайся. – Повторял он ласковым голосом, чтобы еще больше не напугать ее. Но она не реагировала на его голос, а зрачки были обращены к окну, как и до этого. - Проснись. – Снова сказал Саша, и она дёрнулась всем телом. Слезы ещё сильнее полились из глаз, и она начала рыдать, судорожно прижимаясь к мужчине. - Успокойся, ну же. – Гладил ее по волосам и спине Саша, стараясь успокоить. – Это был просто сон. – Повторял он.А когда Ева немного успокоилась и взяла себя в руки, она постаралась объяснить, что произошло.- Я проснулась, когда открылось окно. – Постаралась она выдавить из себя слова.- Ты спала. – Перебил ее Саша.- Я не спала. - Оттолкнула его Ева и закричала. - Меня разбудил щелчок! Окно открылось само. А когда я посмотрела в ту сторону, - она указала пальцем на окно, - то увидела ее. Она стояла за шторой и смотрела на меня. И мое тело парализовало, я не могла закричать и пошевелиться.Мужчина слушал ее, опустив голову и не перебивал, а когда она закончила рассказ, он сказал:- Ты ведь понимаешь, что описываешь сонный паралич?- Я знаю, что такое сонный паралич, но я говорю тебе, что не спала. - Начала оправдываться Ева. Мужчина снова опустил голову. - Ты не веришь мне? – Со слезами на глазах произнесла девушка, а он поднял на нее свой взгляд.- Я верю тебе… но, Ева, подумай рационально… - Развел руками мужчина.Девушка не нашла, что ответить. Она смахнула слезы и немного помолчав, сказала:- Я все уже передумала, даже, что это призрак той старушки, которую здесь убили. – Насмешливо произнесла Ева.- И ты все равно решила купить эту квартиру? - Удивился мужчина. Он не знал об убийстве.- Цена была низкая, и тем более убийцу поймали. Но до того, как я переехала, со мной подобного никогда не происходило.- Это бывает на нервной почве: смерть родителей, новое место. – Старался объяснить Саша.Ева опустила руки, она не знала, что сказать и потупила взгляд, а потом расстроено произнесла.- Теперь ты считаешь меня дурочкой. Зря я тебя втянула. – Расплакалась она.- Ты правильно сделала, что доверилась. – Обнял и постарался успокоить ее Саша. - Держа все в себе - стало бы еще хуже. - Она тоже обняла его и постаралась расслабиться. – Успокойся, это лечится. Возьми отпуск, хорошо проведи время, а завтра я выпишу тебе рецепт. – Предложил мужчина.На этом и решили. Остаток ночи прошел спокойно. Ева спала со включенным ночником, а Саша, успокоив ее, продолжил сон на диване.Следующий день прошел как обычно. Саша выписал Еве рецепт, и она купила в аптеке все необходимое и начала подумывать об отпуске. Ей хотелось провести время с братом, но она решила лишний раз его не беспокоить, чтобы не делать скандал в семье, так как она и невестка недолюбливали друг друга. Из-за этого Ева не стала рассказывать брату о не лучших переменах в ее жизни, чтобы он не нервничал.Автор - я.

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