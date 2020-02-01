Квартира. Часть 1

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:41

Estel_N Просмотров: 118 Комментарии: 0 +4 Вчера, 15:41 by

Ева стояла на бетонной дорожке, ведущей к многоэтажному дому. В руках она держала связку ключей, но не решалась подойти к подъезду.Она несколько раз приезжала сюда вместе с риелтором, чтобы посмотреть квартиру, но когда она увидела именно эту, под номером 204, то сразу же влюбилась в нее. А сейчас, когда квартира была куплена, и готовы документы, она не решалась зайти в свой подъезд, потому что ей до сих пор не верилось во все это.Ева смотрела на окна, теперь уже своей собственности, на которых отражалась голубизна неба. «Должно быть, в комнатах очень светло», подумала девушка, ведь все окна выходили на солнечную сторону.Ева глубоко вздохнула полной грудью и решительно направилась к подъезду, ключи тихо звякали в руках.Отперев все замки на входной двери, она вошла в большую прихожую. Закрыв за собой дверь, она захотела еще раз все осмотреть, прежде чем привезут вещи. И ее каблучки застучали по белому паркету прихожей.В квартире действительно было очень светло, именно за это Ева сразу же полюбила ее. Комнаты были большими: спальня с балконом и зал с огромным окном, кухня была широкой, что Ева сразу же представила вечерние посиделки с подругами за большим столом.Через некоторое время привезли вещи, запакованные в большие коробки, и мягкую мебель. Девушка переоделась в удобную одежду и начала открывать коробки.Вскоре пришел брат Евы – Николай, он помог ей собрать и передвинуть мебель. Молодой человек был рад за сестру и старался всячески ей помочь. После смерти родителей, которые недавно погибли в аварии, брат с сестрой очень сблизились и старались проводить как можно больше времени вместе, хоть у Коли и была своя семья.После того, как мебель была собрана и расставлена по местам, осталось дело за малым – уборкой. Ева поблагодарила брата за помощь и сказала, что с остальным справится сама. Коля ушел домой, а она начала доставать из коробок кухонную утварь и другие мелочи. Так прошел весь день, что в суматохе девушка и не заметила, как наступила ночь. Ева начала готовиться ко сну, потому что утром нужно было идти на работу.Она работала психологом с семейными парами, поэтому всегда нужна была ясная голова для общения с пациентами.Ева забралась в постель, но сон никак не шел. То ли от нового места, то ли от переутомления, но все же, немного повертевшись, девушка заснула.Ночью Еву разбудил грохот, дошедший из кухни. И она, с полузакрытыми глазами, побрела туда. Войдя, девушка увидела посередине осколки и подумала, что поставила стакан на край стола, и тот упал. Поэтому, не придав этому особого значения, убрала стекла и пошла спать.На следующий день, после работы, придя домой, Ева решила позвать подруг и устроить новоселье.Пришли две близкие подруги: Ольга и Маша. Они вместе учились в институте и с того времени стали дружить. Девушки пришли со скромными подарками и, вручив их, с поздравлениями, пошли на кухню.Они заказали пиццу, и открыв бутылку вина, предварительно осмотрев новое жилье подруги с одобрительными возгласами, уселись за стол.- А кому принадлежала эта квартира? - Прожёвывая кусочек пиццы, задала вопрос Ольга.- Старушке. – Ответила Ева, делая глоток вина, а после недолгой паузы, продолжила. – Ее убили здесь грабители. Кто-то сказал, что у нее спрятана большая сумма денег.У Маши кусок выпал изо рта, когда она услышала это.- И ты не побоялась купить ее? – Не веря своим ушам, спросила Ольга.- А что в этом такого? Грабителей поймали, мозги с пола убрали.- Мозги? – Откашливаясь и вытаращив глаза, переспросила Маша.- Соседи сказали, что в прихожей на полу везде были мозги старушки.–Жмуря нос, ответила Ева.Девушки переглянулись и с отвращением посмотрели на пол в прихожей.- Ну не знаю... – Протяжно произнесла Ольга.- Да оглянитесь же вы, – развела руками в разные стороны Ева, - квартира отличная! И если бы не этот случай, я бы никогда в жизни не смогла такую купить!- Возможно, ты и права. – Согласилась Ольга и впечатлительная Маша, позеленев от представленных мозгов, валявшихся на полу, тоже еле заметно кивнула головой, в знак согласия.Ближе к ночи подруги разошлись по домам, оставив Еву одну в хорошем настроении. Девушка убрала со стола, собрала мусор в пакет и пошла на улицу к мусорным бакам. Выбросив пакет в контейнер, Ева направилась к дому, взглянув наверх, на свои окна, в которых горел свет, но она, оцепенев, остановилась. Около кухонного окна неподвижно стоял человек, опустив голову. Но Ева не поняла, это был мужчина или женщина. С высоты четвертого этажа в сумерках было плохо видно, но это было точно ее окно, в этом она была уверена. Тогда Ева бросилась со всех ног бежать к подъезду. Она, нервничая и теребя связку ключей, на лифте поднялась на свой этаж и стала стучать в дверь соседей напротив.- Помогите! - Кричала она, стуча кулаком по железной двери, и без конца нажимая на звонок. Послышались шаги, и дверь открылась. В дверной проем высунулся сонный мужчина. - Я ваша соседка, помогите!- Что случилось? – Выглянула женщина из-за спины мужчины.- В моей квартире кто-то есть. Я видела в окне!- Я вызову полицию. – Сказала женщина и пошла за телефоном.- Прошу вас, посмотрите, я не могу ждать. – Стала умолять Ева.Мужчина надел халат, взял молоток с ящика с инструментами, и они направились к квартире Евы.Девушка толкнулась в дверь, но она была закрыта. Тогда она, трясущимися руками, открыла замок, и мужчина вошел первый, а Ева медленно ступая пошла за ним.В комнатах горел свет, и мужчина с молотком в руках, медленно передвигался из комнаты в комнату. Он заглядывал за двери, осторожно выходя из-за угла, посмотрел под кроватью и проверил шкафы.- Здесь никого нет. Вы уверены? – В недоумении спросил он.Ева и сама уже не понимала ничего. Может она посмотрела не на те окна? И она смущенно опустила голову и извинилась.Немного погодя, приехали полицейские, и заполняя бумаги, стали задавать вопросы.- Значит, в квартире кто-то был?- Да, я клянусь. Я выносила мусор, а когда возвращалась, то увидела в окне человека.- Что он делал?- Ничего. – Развела руками девушка. – Просто стоял у окна и смотрел вниз.- А где же он теперь?- Не знаю. – Смущенно опустила голову Ева.- Это был мужчина или женщина?- Я не рассмотрела.Полицейский поднял брови и взглянул на девушку, на которой не было лица.- Вы пили? – Отложив документы в сторону, со вздохом задал вопрос полицейский.- У меня были гости. И мы выпили бутылку вина, но я абсолютно адекватна. – Она немного помолчала и продолжила. – Я только купила эту квартиру, должно быть на нервной почве мне что-то привиделось, и еще алкоголь…- На этом девушка запнулась и замолчала.Мужчина понимающе посмотрел на Еву, она не показалась ему ненормальной или фантазеркой. Ситуацию замяли.После того, как любопытные соседи удалились к себе, а полицейские уехали, Ева прошлась по всем комнатам, и оглядела все сама, на всякий случай. После этого ей стало немного спокойнее. Девушка старалась мыслить рационально: что мозг сыграл с ней злую шутку. Но история с полицией ей совсем не понравилась, и не очень хорошо началось знакомство с соседями.Умывшись и переодевшись, Ева легла спать, но никак не могла уснуть. Она все прокручивала в голове то, что увидела. Размышляя и убеждая себя, что это была галлюцинация, Ева уснула беспокойным сном. Проснувшись утром с будильником, девушка не выспалась, и у нее болела голова.Вернувшись вечером домой с работы, Ева была абсолютно уверена, что вчера это была галлюцинация, ведь за день она окончательно убедила себя в этом, но с коллегами не стала делиться.Приготовив ужин, и, немного посмотрев телевизор, Ева решила ложиться спать. Ее сильно клонило в сон, и она сразу же уснула.Поздней ночью ее что-то разбудило. Она открыла глаза, и не двигаясь стала осматриваться. Пройдясь глазами по комнате, она остановилась взглядом на двери, на которой висел халат. Но в этом месте еще что-то привлекло ее внимание.Она стала присматриваться и разглядела, что рядом стоит высокий человек во всем красном. По телосложению и по длинным волосам, Ева поняла, что это женщина. Она стояла неподвижно, отвернув голову.У Евы округлились глаза и бешено заколотилось сердце, она хотела закричать и подняться, но тело ее не послушалось. Она не смогла дернуть даже пальцем. От ужаса у нее зашевелились волосы на голове, а из груди вырвалось тихое мычание. И тут голова у незнакомки резко повернусь в ее сторону, и от неожиданности, дернувшись, Ева упала с кровати. Она быстро вскочила на ноги и трясущимися руками включила свет.Девушка сразу же взглянула на то место, где только что кто-то был, но там висел лишь ее красный халат. Тогда Ева в недоумении осмотрелась по сторонам - рядом никого не было. У нее все еще быстро стучало сердце и тряслись руки. Осторожно, передвигаясь по комнате, она выглянула из спальни в коридор, и никого там не увидев, все равно закрыла дверь на ключ. Больше этой ночью девушка не смогла заснуть, и выключить свет тоже не решилась.Автор -я

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